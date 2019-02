Imamo recept za jedan super moćni zeleni smoothie. Spasit će vas od proljetnog umora

Zeleni smoothie sa spirulinom podići će vaš imunitet za proljeće

Stiže onaj period kada smo istovremeno sretni što je stiglo toplije vrijeme i nesretni jer ono znači umor i pad imuniteta. Istrošeno od zime, niskih temperature i možda pokoje prehlade, naše tijelo traži brzi ‘boost’, kako bi bilo sposobno uživati u sunčanim vikendima.

Kako bi to mogli i kako bi se uopće vratili u normalu, važno je obratiti pažnju na nekoliko stavki kao što su proteini, željezo, antioksidansi i uopće briga za imunitet. Ovaj recept za smoothie koji vam danas donosimo u sebi ima baš sve navedeno.

Energetski spirulina smoothie

2 dl zobenog mlijeka 2 zrele banane1 žličica kikiriki maslaca 1 žličica praha havajske spiruline Sve sastojke ubacite u blender i izmiksajte da smoothie postane kremast. Ulijte u čašu i pijte polako.

Havajska spirulina je vrsta mikroskopske plavo-zelene alge i jedna od najšire prepoznatih predstavnika superhrane u svijetu. Ova nutritivna „bomba“ cvate na obali Kona u čistoj, nekontaminiranoj vodi bogatoj mineralima, a treba joj mnogo sunčeve svjetlosti. Upravo su prekrasne Havajske obale te koje u potpunosti zadovoljavaju uvjete za razvoj najkvalitetnije sorte spiruline.

Pogledamo li njezin sastav i dobrobiti, nije čudno što je baš havajska spirulina jedan od najpopularnijih suvremenih dodataka prehrani, iznimno važan za pravilno funkcioniranje štitnjače. Prije svega, havajska spirulina je potpuni izvor proteina, odnosno sadrži sve esencijalne aminokiseline.

Prvi pokazatelj nedostataka željeza je umor, a upravo spirulina sadrži velike količine tog minerala. Nedostatak hemoglobina tjera srce na veći napor kako bi uspješno protjeralo kisik u krvi, što dovodi do iscrpljenosti. Ne samo da spirulina pruža energizirajući boost razinama željeza u krvi, već čini to tako da ne dolazi do prekomjernog nakupljanja u organizmu, koji je uobičajena nuspojava uzimanja sintetičkih dodataka željeza.

Visoka količina antioksidansa u havajskoj spirulini također pomaže u sprječavanju oksidacijskog stresa, a time i obnovi energije u organizmu. Osim što je potpuni izvor proteina, havajska spirulina je bogata beta karotenom i esencijalnim masnim kiselinama GLA, željezom, vitaminima B kompleksa, vitaminom D, E i C, kalijem, selenom, manganom, bakrom, kromom, magnezijem, fosforom i cinkom.

Prepuna je B vitamina, za koji postoji široko rasprostranjeno vjerovanje kako potpomaže normalnu probavu. Osim što spirulina čisti tijelo od toksina koji nepovoljno djeluju na štitnjaču, svojim nutrijentima hrani zdravo tkivo štitnjače i pruža joj jod koji doprinosi njenoj normalnoj funkciji.

