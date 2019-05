Gotovo mjesec dana sam pratila režim anticelulitne prehrane. Imam detaljan dnevnik s rezultatima

Mjesec dana sam izbjegavala šećer i ispijala čajeve od piskavice i maslinovog lišća

Svake godine me uhvati panika ususret ljetu kad znam da ću uskoro opet navući badić koji će pokazati sve ono što ne želim da pokaže, a tu prije svega mislim na celulit s kojim se kao i svaka žena, borim. Svjesna sam da ga se nije lako riješiti posebno kad ga nema puno jer ja redovito vježbam i pazim na prehranu (i s vremena na vrijeme pretjeram sa slatkim), ali se tvrdoglavo skriva ispod kože.

Razgovarajući s trenerima u fitness centru u kojem vježbam shvatila sam kako su nakupljeni kilogrami, a time i sam celulit rezultat ponajviše nepravilne prehrane i premalog kretanja. Iz tog razloga odlučila sam vidjeti u čemu ja to griješim te unatoč mom zalaganju ne vidim neke promjene na svom tijelu.

Za pomoć sam se obratila ayurvedskom savjetniku Nebojši Rađenoviću iz Centra zdravlja i ljepote Bella iz Zagreba.



Vrsta dijete: ayurvedska prehrana koja oslobađa grčeva, nadutosti i smanjuje celulit

Potrošeno na prehranu: 500 kuna

Broj dana na toj prehrani: 21 dan

Učinak: smanjio mi se celulit, izgubila sam nekoliko kilograma i centimetara na ključnim mjestima, a i koža mi je zategnutija

Kilogrami prije dijete: 56

opseg stražnjice 90 cm

opseg ispod pupka 83 cm Moje mjere nakon odrađene dijete: opseg koljena 58

opseg stražnjice 88

opseg ispod pupka 80

Anticelulitne konzultacije

Na prvim konzultacijama u Centru na koje sam došla opremljena bilježnicom i olovkom, dobila sam osnovne informacije o celulitu i kako on nastaje te sam shvatila kakva je uloga prehrane u njegovom nastanku. Ona zbilja nije mala i vrlo je važno što se i kako kombinira, u koje doba dana se uzima koja hrana. Osim toga, saznala sam koja je uloga začina i tekućine u rješavanju problema celulita. Nakon toga sam dobila propisan režim prehrane.

DORUČAK Prije doručka uzima se žličica kokosovog ili maslinovog ulja te se piju 2 dcl čaja – u prva dva tjedna kombinacija piskavice i kumina, a u druga dva čaj od suhog maslinovog lišća. Za doručak se može jesti zobena, ječmena, heljdina i prosena kaša (ne s kravljim mlijekom ni u kombinaciji s voćem), posni sir s maslinovim ili bučinim uljem, namaz od avokada, sirni namaz i omlet s jajima. RUČAK Za ručak se preporuča kitchari juha (juha od leće, mungo dal graha, riže i povrća), salata koja je dosta začinjena, meso, ali ne crveno i riba, ne losos i tuna jer su premasni, nego skuša, srdele, a može i pastrva. VEČERA Za večeru mi je rečeno da spremam povrtne juhe ili rižota. Sve slatko je bolje izbjegavati.

1. tjedan

Sve je počelo dobrom organizacijom i uvidom u namirnice koje imam i koje trebam nabaviti. Čajeve sam dobila od dr. Rađenovića dok sam po neke otišla u Tvornicu zdrave hrane sve kako bih se mogla pridržavati zadane prehrane. Nekih okusa poput kokosovog ulja i samih mješavina čaja sam se najviše bojala jer nisam znala kako ću reagirati na njih. No, već nakon prve primjene shvatila sam da nije uopće strašno. Svako jutro mi je tako počelo uzimanjem žličice kokosvog ulja, pripremom jednog od preporučenih čajeva za cijeli dan i pakiranjem obroka za posao. Srećom volim povrće pa ga kombiniram s nekim prilogom poput kus kusa. Uz to ide dobro riba ili pileći file. Večeri su bile rezervirane za kuhanje povrtnih juha, uvijek s različitim povrćem.

2. tjedan

U drugom tjednu odricanja sve je nekako lakše. Ušla sam u jednu rutinu, žličica kokosovog ulja, a ponekad i maslinovog za početak dana. Za doručak si osim kaše nekad uzmem namaz od avokada, a pri ruci mi je i posni sir s maslinovim uljem. Ručak sam nastojala pojednostaviti jer ga ipak nosim na posao pa su to i dalje razne kombinacije salata u koje ponekad umiješam kuhano jaje. Između obroka uzmem koju voćku, ali nikad iza 17 sati. Tako mi je rečeno.

Nakon dva tjedna išla sam na kontrolno mjerenje u Centar zdravlja i ljepote Bella. Na moje veliko zadovoljstvo, kroz ovaj period je već došlo do smanjenja opsega. Na nekim mjestima jedan centimetar, a na drugima tri ili četiri centimetra. To mi je dalo dodatni poticaj da nastavim dalje.

3. tjedan

Sad mi osim povremenih kriza što se tiče slatkog ništa drugo nije problem. Umjesto čaja od piskavice i kumina sad spremam čaj od suhog maslinovog lišća. Možda ne zvuči tako, ali zaista mi je fin. Pijem ga po cijele dane po malo na što moj mokraćni sustav dosta dobro reagira. Mogu reći kako se osjećam lakše, nema težine u želucu koji ostavlja teža hrana puna ugljikohidrata i šećera. Kao da sam čitav dan budnija. Nadam se da ću i nakon mjesec dana tako nastaviti. U tom periodu bila sam i na jednom putu za kojega sam morala dobro organizirati što i kako ponijeti da bi se mogla pridržavati navedene prehrane, Moram reći kako sam na kraju i uspjela sa svim osim juhe za večeru jer to stvarno nije bilo moguće izvesti. Inače, svaki dan u tom tjednu stvarno sam gledala što i kako, a posebno u koje doba dana kombiniram kako bi rezultati bili što bolji. Na kraju tog perioda u Centru Bella odrađeno je i završno mjerenje.

Rezultati

I u tom kratkom periodu vidjela sam da se mogu izgubiti centimetri ako se strogo pridržavaš preporučene prehrane i piješ dovoljno tekućine. Naravno, da bi se to nastavilo ili smanjilo potrebno je i dalje na to paziti. Ovo iskustvo me je svakako uvjerilo u dugoročnu isplativost zdrave prehrane jer ona neće negativno utjecati na stanje moga organizma, pa tako i na pojavu celulita.

