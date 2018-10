Poznati glumac Armand Assante stigao je u Hrvatsku zbog klinike Svjetlost. I ostao oduševljen.

Armand Assante, posjetio je kliniku Svjetlost. Razgovarale smo s njim o razlogu dolaska, nekim bivšim vremenima i tome što radi danas

Američki glumac, poznat po brojnim ulogama u hollywoodskim filmovima, kao što su The Mambo Kings ili Striptease, iza sebe ima četrdeset godina karijere. Glumio je s najvećima, među kojima su između ostalih i Sophia Loren, Jack Nicholson te Sylvester Stallone. Iznimno ugodan, razgovorljiv i dobro oraspoložen, Assantne nam je stigao odgovoriti na nekoliko pitanja o tome kako je ovaj zahvat odlučio obaviti u Hrvatskoj, kako to da je posjetio Hrvatsku već 15-ak puta i kako zna za polikliniku Svjetlost te dr. sc. Nikicu Gabrića.

”Osjećam se odlično, stigao sam ravno u kliniku i obavio pregled. Bio sam spreman za tretman, primio sam lokalnu anesteziju i kao da se ništa strašno nije dogodilo. Već jutros vidim bolje nego u posljednjih 10 godina, a to je tek početak terapije koju sam primio.” započeo je poznati glumac.

Naime, Kliniku Svjetlost Assante je odabrao na preporuku Ivane Trump, prve supruge američkog predsjednika Donalda Trumpa, i američkih prijatelja koji su također svoje probleme s vidom riješili ovdje. ”Danas nije lako privući ljude u Hrvatsku kada se radi o zdravlju. Vijesti oko nas poprilično su negativne, a ne prenosi se ništa dobro. Klinika Svjetlost ima oko 50 doktora koji su posvećeni samo ovoj klinici, a prvenstveno se radi o oftamolozima. 90% našeg poslovanja posvećeno je upravo oftamologiji i iznimno nam je drago što nas je gospodin Assante prepoznao i odlučio nam dati svoje povjerenje. Od svih drugih klinika na svijetu, a možete si zamisliti koliko izbora ima, odabrao je upravo nas. I zato nam je iznimno drago.” komentirao je na samom početku dr. sc Nikica Gabrić.

Poznati glumac odabrao je kliniku Svjetlost u moru svjetskih klinika

Assante se podvrgnuo operativnom zahvatu na kojem su mu ugradili multifokalne leće u oba oka kojima se trajno riješio dioptrije, kao i početne mrene zbog koje mu je vid bio smanjen na 70%, a osim njegovog glavnog dolaska u Hrvatsku uspjele smo saznati i nekoliko stvari o njegovom životu u filmskoj industriji, o tome kako si stvari izgledale nekada, a kako izgledaju danas.

”Kada se radi o filmskoj industriji, razlika između sedamdesetih, osamdesetih ili devedesetih godina bila je ogromna. Sedamdesetih godina više su se snimali filmovi za kina, za svrhu gledanja upravo tamo. Bio je to drugačiji svijet, specifičan i više fokusiran na priču. Sudjelovao sam u tim filmovima. Osamdesete sam većinom posvetio istom žanru, a devedesete su dovele formu videa, što je skroz promijenilo filmsku industriju.

Sve je postalo globalno, video je postao globalan i brzina je postala najbitnija, brzina kojom će se plasirati film javnosti. Digitalno doba sve je promijenilo. Nakom svjetske financijske krize, biznis filma se promijenio, sada imate produkciju u školama, svatko može kupiti kameru, zavladali su nezavisni filmovi.”

U svojih 40 godina karijere glumio je s najvećima, no posebno cijeni osobe koje naziva stvaraocima. Poput Jacka Nicholsona, ili Goldie Hawn. ”Na mene su u karijeri utjecale najviše osobe kod kojih sam se educirao na početku, kada sam bio u kazalištu. Za to vrijeme imao sam dva mentora s kojima sam privatno vježbao i legende su New Yorka. Osim njih radio sam stvarno uz nevjerojatne ljude, one koji imaju priču. Recimo Jack Nicholson, Sophia Loren i Goldie Hawn. To su ljudi koji su stvaraoci, nisu ih izgradili mediji. Iskustva koja oni imaju čine ih takvim osobama, ustvari ljudi danas imaju jako iskrivljeno viđenje filmskih zvijezda.”

Assante se i dalje bavi filmom, ali iz jedne druge perspektive, a ne kao glumac. ”Danas sam više posvećen samoj priči, mnogi redatelji me zovu zbog toga svaki dan. Radim s piscima i redateljima na samim pričama, njihovom razvijanju. Trenutno pripremam četiri filma, jedan je o posljednjih 12 godina mog života i raznim situacijama koje sam proživio. Mislim da sam ostao u industriji samo zato jer sam posvećen priči, blagoslovljen sam biti dio industrije koja ih može prenositi.”

U žiriju je nekoliko filmskih festivala, što ga je znalo dovesti u situaciju da tjedno pogleda oko 70 filmova. ”Danas ima toliko genijalnih filmova. I ustvari je žalosno koliko njih nikada neće biti prikazano javnosti. Zamislite, 70 filmova u tjedan dana. Ne radim to stalno, ali nevjerojatno je. Hvala Bogu da imamo toliko mogućnosti za snimanja, no samo će najuporniji dovesti svoj film pred oči javnosti. A zamislite kako je tek s filmskim studijima. Usudim se reći da danas 99% filmova uopće ne doživi svoje prikazivanje.”

To sa sobom donosi i pitanje koliko je u današnjem svijetu teško postići uspjeh i uopće se istaknuti kao mladi glumac ili redatelj. Jer očito je nekada situacija bila sasvim drugačija. ”Danas mladi žive u tako ubrzanom ritmu da ne stižu ni razmišljati, nemaju vremena biti kreativni, a tu su i očekivanja. Jedva idu u korak sa svime. Gledam kako se mlade glumce ‘baca vukovima’. Nisu ni imali vremena za odgovarajuću edukaciju, pripremiti se. A sve je u pripremi, snimanje filma je samo ples na kraju svega, sve ono najvažnije odvija se prije. Mladim glumcima danas uopće nije lako.”

Upitale smo ga i za jedno od gorućih pitanja u Hollywoodu ovih dana, #metoo pokret. ”Smatram to iznimno važnim problemom u svijetu. Ustvari, taknuo sam tu temu i u jednom od filmova na kojima trenutno radim. To je užasno važno. Poznajem žene koje su imale grozna iskustva. Nadam se da će film biti snimljen jer je to jedna od najvažnijih tema iz toliko razloga.”

Ovaj 69-godišnji glumac bogate umjetničke karijere, koja je prožeta brojnim nominacijama i okrunjena nagradom Emmy, trudi se promijeniti svijet na bolje, a osobito voli Hrvatsku od kada se prvi put susreo s njom početkom 2000. godine. Od tada ju je posjetio oko 15-ak puta, poslovno i privatno. Sada ju je odabrao i kako bi poboljšao svoje zdravlje, što je još samo jedan dokaz da Hrvatska raste na ovoj ljestvici turizma.

Oftalmološka Klinika Svjetlost jedina je privatna klinika u Hrvatskoj i jedina specijalna bolnica za oftalmologiju, a do danas je u njoj obavljeno više od 125.000 svih vrsta zahvata na očima. Također, Klinici Svjetlost nedavno je dodijeljena i nagrada Star Diamond Award kao priznanje za izvrsnost u području oftalmologije, a odabrana je kao regionalni lider u dijagnostici i liječenju s 20 godina iskustva pružanja vrhunske usluge.