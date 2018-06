Dobro se naspavati ponekad je velik izazov, ali za to postoji jedno prirodno rješenje

Nesanica se ne događa nekome drugome: prema istraživanjima ona muči 10 posto populacije, a jedan od načina da se taj problem riješi su biljke poput kamilice, pasiflore i valerijane

Često zanemarujemo važnost kvalitetnog sna, a upravo je to jedan od najvažnijih koraka svakodnevne rutine za opće zdravlje organizma. Na kvalitetu spavanja utječu svakodnevne obveze i stres, prehrana i tjelovježba. Mnogi se mogu poistovjetiti sa situacijima kad navečer legnu u krevet, umorni od čitavog dana, ali ipak ne mogu zaspati.

Problemi dnevne pospanosti

Za kvalitetno spavanje je prije svega potrebna smirenost čitavog tijela i uma. Tek kada se to postigne, postoji mogućnost za kvalitetan san i lakše uspavljivanje. Nemogućnost uspavljivanja, nesanica ili insomnija, zovite to kako želite, najčešći je poremećaj spavanja koji muči 10% populacije što utječe na pospanost tijekom cijelog dana. Iako naporni, najmanji problemi koje može uzrokovati nesanica su zijevanje i uspavanost na poslu. Među drugim posljedicama dugotrajne nesanice mogu se naći i mentalni problemi, a vjeruje se kako je upravo umor i pospanost razlog mnogih nesreća i tragedija.

Na kvalitetu sna mogu utjecati mnoge sitnice koje radimo tijekom dana, a to su uglavnom one stvari koje niti ne primjećujemo. Pijenje alkohola prije spavanja, konzumiranje masne i teške hrane, svakodnevne stresne situacije ili stresan posao samo su neki od uzroka zbog kojih svaki dan dođe do pospanosti ili umora. Iako se ne čini kao velika stvar biti pospan svakog dana, to nekada može predstavljati mnogo veći problem. Jedno istraživanje je pokazalo kako se 22% ljudi često, svakodnevno ili više dana u tjednu osjeća pospano. Osim što na cjelodnevni umor utječe kvaliteta sna, na to uzrok imaju unutarnji i vanjski razlozi kao što su loš ili isprekidan san, narkolepsija i apneja u snu.

Za kvalitetan život potreban je kvalitetan san

Kako biste postigli kvalitetan san, trebali biste pratiti ‘higijenu spavanja’ koja uključuje nekoliko pravila. Osim što prije spavanja nikako ne biste smjeli piti alkohol ili jesti tešku hranu, ispijanje kave nekoliko sati prije spavanja također može imati veliki utjecaj na nastanak nesanice. Uz to bi bilo dobro da svake noći spavamo podjednak broj sati, točnije, da se budimo u otprilike isto vrijeme svaki dan.

Svako vježbanje prije spavanja također može smetati, pa je bolje vježbati sat ili dva prije spavanja. Za dobar san bitna je i prostorija u kojoj se spava, madrac i jastuk. Još jedno rješenje, ako ova pravila ne pomognu, su lijekovi za spavanje. Oni su namijenjeni kratkoročnom korištenju, a često mogu izazvati i neke nuspojave kao što su tolerancija na lijek, ovisnost, ponavljanje nesanice te stvaranje dodatnih nuspojava ako ih naglo odlučite prestati uzimati.

Iz tog razloga su bolja rješenja prirodni preparati koji sadrže biljne mješavine sastojaka. Snažan biljni kompleks opušta tijelo, pa time pomaže za lakše i brže uspavljivanje. Biljke poput kamilice, pasiflore i valerijane te hormon melatonin koji ima ulogu kontroliranja dnevno-noćnog ciklusa mogu pomoći. Upravo taj hormon određuje vrijeme budnosti i sna. Ova kombinacija biljaka ublažava napetosti, smiruje tijelo i um te smanjuje anksioznost što rezultira lakšim buđenjem i kvalitetnijim životom.

