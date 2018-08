Spremili su nam tri zanimljive pizze, sve smo ih probale, popričale smo s njima i sad znamo kako ih rade i koliko dugo ih točno peku da budu savršene

Na Voltinom u Zagrebu je nedavno otvorena super moderna pizzerija Public i jako su ozbiljni oko jela koja pripremaju. Bile smo kod njih pa su i za nas pripremili nekoliko finih pizza s različitim nadjevima da ne ostane sve samo na tome da su navodno sjajne.

Ali, prije svega nas je zanimalo kako su zapravo krenuli u cijelu ovu priču. I priznali su nam da su mjesecima trajale pripreme prije nego su otvorili. “Više od 500 kušača je nekoliko mjeseci isprobavalo jela našeg chefa kuhinje Mate Pejića i pizzaiole Kristine Halužan, i onda smo, na temelju toga, složili ponudu koju imamo trenutno”, ispričao nam je voditelj restorana Ivan Ilišinović.

Gramaža tijesta, vrsta i toplina pećnice, sve je važno

A kad smo spomenule da su jako ozbiljni oko jela koja rade, od pizza do stakeova, moramo vam objasniti zašto. Naime, jako paze na sve detalje, od gramaže tijesta do stupnjeva u peći. “Poslužujemo napolitansku pizzu za koju je tijesto uvijek teško između 180 do 250 grama. Pečemo je isključivo u krušnoj peći na drva, na temperaturi od 485°C. I da, nikako se ne smije peći više od 90 sekundi”, objasnili su nam.

Kristina vrhunske pizze sprema zadnjih 5 godina

Sve pizze sprema vrhunska pizzaiola Kristina s kojom smo kratko popričale i o tome kad se ona zaljubila u ovaj talijanski specijalitet. “Zapravo još tijekom srednje škole, kad sam polagala za kuhara, zaljubila sam se u kuharstvo kao takvo. A onda, nakon par godina u kuhinji, naprosto sam probala napraviti pizzu i nakon toga se više nisam vraćala bilo čemu drugome. Pizze spremam zadnjih pet godina i stalno se trudim još više usavršiti vlastito znanje i tehniku”, rekla nam je.

Osim pizza nude i druga jela, a ambijent je divan

Osim napolitanske pizze, Kristina priprema i slavnu Romanu koja isto dolazi u nekoliko varijanti, a tu su i juhe, mesni i riblji carpaccio, salata s biftekom, tjestenine, njoki, rižota, burgeri, punjeni batak, lungić, stakeovi za one koji ipak ne odaberu pizzu. Sva ova ostala jela priprema mladi chef Pejić.

Cijene svih pizza koje trenutno imaju u ponudi kreću se između 45 i 85 kuna, cijene glavnih jela od 55 do 135, a cijene plata i predjela između 60 i 100 kuna.

Pizzerija Public je otvorena svaki dan od 10 do 23:00 sata, adresa im je Tomislavova 11, a prostor u kojem možete pojesti njihove specijalitete uređen je prirodnim materijalima, drvom, zelenim detaljima i, zapravo, prilično minimalistički divno. I da, vlasnici su ga uredili u potpunosti sami.

Mi smo probali tri različite pizze

Za nas su u Publicu spremili tri različite vrste pizza. Prvo smo probali pizzu verdure na kojoj su rajčica, mozzarella boccanoncini, šampinjoni, tikvice, cherry rajčice, paprika, kapari, matovilac, kalmata masline i mini mozzarelle. Ova nam je bila najlaganija od svih jer je stvarno prepuna povrća i super je kad je vani vruće, a baš vam se jede pizza.

Nakon toga smo probali pizzu julien biftek na kojoj su rajčica, mozzarella di buffalo, julien biftek, rukola, grana padano, kalamata masline i mini mozzarelle. Ova je pizza bila dosta pikantnija i malo teža nego prva, ali je bila baš jako, jako fina. I tijesto je bilo odlično, kao zapravo i na svakoj od tri koje smo probale.

Na kraju smo jeli pizzu carpaccio tuna na kojoj su rajčica, buffalo mozzarella, češnjak u maslinovom ulju, kapari, rukola, dimljena tuna, limun, plod kapara, mini mozzarelle, bosiljak i kalamata masline. Ova nam je, iskreno, bila najbolja, baš zato što je bila najneobičnija. Limun, carpacio i bosiljak u kombinaciji su divni.