Nikada se nisam povodila mišlju da muškarac treba platiti apsolutno sve na prvom dejtu, iako se to skoro svaki put dogodilo. I okej, to je pristojna i draga gesta koju neću odbiti, ali osjećala bih se loše da dopustim da mi partner plaća sve, čak i ako je razlika u njegovim i mojim primanjima velika.

Valjda sam tako odgojena, a čak je i najnovije istraživanje pokazalo je da sve više žena odbacuje zastarjele rodne uloge, osobito kad je riječ o plaćanju pića, večere ili karta za kino. Aplikacija za dejtanje Badoo s više od 390 milijuna korisnika otkrila je da 65 posto žena odlučuje platiti račun na prvom spoju.

Iako je istraživanje provedeno samo među Britankama u dobi od 18-30 godina, zanimljivo je da više od polovice njih preferira počastiti osobu s kojom je na spoju, a čak 74 posto žena koje koriste dejting aplikacije spremnije su napraviti prvi korak i prve pozvati van.

Psihologinja Claire Stott kaže da je sve stvar samopouzdanja. “Žene koje preuzmu inicijativu i plate račun na prvom spoju pokazuju samopouzdanje, a samouvjerenim muškarcima to ne bi trebalo predstavljati problem. Samo nesigurni muškarci bi ovaj potez vidjeli kao prijetnju”, objašnjava. Samopouzdanje, dodaje Stott, jedna je od najprivlačnijih osobina kod potencijalnog partnera.

Pitala sam par frendica i frendova časte li na spojevima ili to prepuštaju partnerima.

Tanja, 31

“Dakle, mrzim cicije, neovisno o spolu, ako sam zvala na cugu ili bilo kakav izlazak, onda ja plaćam – jer sam ja zvala. To vrijedi za sve, od prijatelja do frajera s kojima idem na dejt. Ako je on zvao, neka plati. Ja ću svakako ponijeti lovu u novčaniku, nije bed. Jedino mi nema ništa gore, i sigurno neću opet izaći s tipom koji traži da svatko plati svoj račun.”

Sara, 25

“Ako ste u vezi, okej je da svaki puta plati netko drugi, kad jedan nema plaća drugi, kad drugi nema plaća prvi i to je to. Najgore je kad jedna osoba uvijek plaća sve, neovisno o plaći. Ali možda me s godinama pusti taj moj inat i to da ‘mogu ja sve sama’.”

Damir, 28

“Iako nemam problema s tim da me djevojka počasti na dejtu, ipak nekako smatram da bi muškarac trebao biti taj koji časti. Posebno ako je on bio taj koji je prišao curi i pozvao ju u izlazak, nekako mi je to logično. Čak štoviše, smatram da bi to trebalo biti svojevrsno pravilo, da onaj partner koji organizira ili pozove na izlazak, bez obzira bio to prvi, drugi ili peti dejt, bude onaj koji časti. Na kraju dana, bitno je samo da se par dobro zabavi, a za novce ćemo lako. ”

Iva, 30

“Ja sam za to da cure plaćaju pola pola s dečkom, ili jedanput jedno, drugi put drugo, podrazumijevajući da se ima obzira za ono koje ima manju plaću pa ono, ne očekuješ baš svaki put neke fancy stvari. Ja sam trenutno zapela u vezi sa poprilično tradicionalnim dečkom koji mi jako, jako rijetko dozvoli da platim nešto, ali zna da volim tu jednakost pa ipak tu i tamo popusti. S time da nam se i plaće jako razlikuju, tako da bismo morali biti dosta skromniji kad bismo išli striktno pola-pola. Ali onda nađem načina da na drugi način tome doprinesem – dok on voli plaćati, ja se pobrinem da iskoristimo tu i tamo neki popust i slično. Da se vratim na prvi dejt – mislim da se dečki tada vole pokazati u smislu da će se potruditi pružiti joj sve moguće, dok cure u tom plaćanju pokušavaju pokazati da su ravnopravne. Ako se nađu na istoj valnoj duljini, nađe se i komrpomis kao i u svemu kasnije.”