Zaveo me zgodan tip, a onda i njegova frendica. Prvi put sam probala seks u troje

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 27-godišnjom knjižničarkom iz Zagreba

PRVI DAN – PETAK

Opet kasnim na posao, mislim da je ovo već postala moja tradicija, ali nekako mi se čini kao da nitko niti ne primjećuje. Neki bi možda rekli da imam bitan posao, ne i ja. Šef dolazi do mene nakon pola sata i pita me “Ima l’ šta posla?” Zašto još uvijek radim ovdje? Ubijam dosadu i skrolam po Instagramu i fejsu. Povremeno netko dođe i pita me jesmo li dobili neki novi naslov, uglavnom je odgovor ne. Nismo ništa novo dobili mjesecima. Počnem pratiti neku zgodnu curu na Instagramu, super se oblači.

Završava mi smjena i odlazim doma. Imam par sati da se spremim za izlazak s curama, danas idemo u Klub, imaju večer glazbe iz 90-ih. Navukla sam crnu košulju i traper kratke hlačice. Dolazimo u Klub i ogromna je gužva, ali nas zaštitar pušta preko reda jer ga frendica poznaje. Super. Odmah odlazimo do šanka pa na plesni podij. Nakon sat vremena osjetim poglede na sebi i skužim da me promatra neki tip. Cure su se odmah sjatile oko mene i nagovorile me da mu priđem. Trebalo mi je malo vremena da se ohrabrim, ali sam krenula.

Došla sam do njega i objasnila mu kako ovo inače ne radim, ali da je danas takav dan i da ga želim upoznati. Stvarno ovo nikad ne radim. Bio je totalno sladak. Imao je bijelu košulju zakopčanu do grla i tetovaže na vratu i rukama. Tamno smeđa kosa lijepo mu je naglašavala zelene oči u koje u ovom trenutku nisam mogla prestati gledati. Nakon pola sata razgovora, bio je stvarno šaljiv, izmjenili smo Instagram profile. Inače sam davala ljudima broj, ne sve svoje privatne podatke, no dobro, to danas tako ide. Iz kluba smo otišle oko 4 sata, umorna sam stigla doma, skinula cipele i odmah zaspala.

DRUGI DAN – SUBOTA

Probudila sam se oko 11 sati, pospremila stan i napravila si ručak. Kasnije mi dolazi mama, družimo se svaka dva vikenda. Možda bi bilo bolje da mi dolazi neki tip, ali dobro, ovakva mi je sudbina. Možda se doima da sam dosta negativna osoba, nisam, samo nisam pretjerano uzbudljiva ili šaljiva. Zapravo jesam, ali samoj sebi. Prije nego mi stiže majka uzimam mobitel i skrolam po Instagramu, opet. Vidim da mi je tip od sinoć lajkao skoro svaku sliku u zadnjih šest mjeseci. Tek sad mi je palo na pamet da pogledam kako njegov profil izgleda.

Na svakoj slici potpuno je spreman za fotkanje, izgleda mi kao da voli hiniti one ‘spontane’ slike za društvene mreže. Nakon par fotki skužim da je s njim i zgodna curka crvene kose. Isto ima tetovaže i, čini se, piercing ispod donje usne. Ne mogu procijeniti je li mu to sestra, prijateljica ili djevojka. Pokušam otići na njen profil, ali izgleda da je obrisan. U međuvremu i ja njemu lajkam par fotki, čak i ovu s njom, čisto da bude svjestan toga sam ju primijetila.

Ručam s majkom i dok smo u razgovorima čujem da sam dobila direct poruku. Uzimam mobitel i vidim da je od njega “Sviđaju ti se moje fotke? Baš mi je drago. Inače se bavim fotografijom.” Super, hvala na informacijama koje te nisam tražila. Nasmijem se sama sebi i nastavljam ručati. Odgovorila sam mu nakon nekih dva sata “Zanimljiva informacija. Da, dosta su dobre. Što najčešće fotkaš, sebe?” Nakon ovoga se razvio razgovor iz kojeg nisam htjela otići. Mama je ubrzo nakon slanja ove poruke otišla, ima druge planove. Moja mama ima planove, a ja ne, krasno.

Dopisivanje se protegnulo na nekoliko sati, a završilo je time da me pozvao na kavu. I to već sutra. Nimalo nisam spremna, ali sam pristala. Ostatak večeri provodim čitajući i gledajući Netflix.

TREĆI DAN – NEDJELJA

Budim se nervozna, ali onako slatko nervozna. Nisam bila na dejtu već godinu dana negdje, tad sam prekinula s dečkom i nisam imala volju uključivati se u neke avanture. Poslao mi je poruku da se nađemo oko 13 u Swanky-u. Presvukla sam se valjda šest puta i krenula pola sata prerano. Sjela sam sama i poslala mu poruku da sam stigla. Došao je u zelenoj košulji s nekim uzorkom i tamno sivim hlačama. Izgleda još zgodnije nego u klubu.

Pili smo kavu i razgovarali tri sata. Pričali smo o našim poslovima, prijateljima, obitelji, filmovima, baš svemu. Da sam luđa zaljubila bih se u roku keks. Ljubavni život nismo niti spomenuli, čini mi se kao da nešto ne želi otkriti sa mnom. Na kraju sam ja morala ići jer imam ručak kod prijateljice i njenog muža. Prije nego sam otišla samo je spontano spomenuo da bi me mogao fotkati, da sam ‘sva slatka’. Svidjela mi se ta ideja pa sam mu rekla da ću se javiti.

Vrag mi nije dao mira pa sam mu jako brzo poslala poruku “Zaintrigiralo me ovo fotkanje. Kad si to mislio?” Dobivam brzi odgovor “Zašto ne odmah danas, možemo do mog stana.” Da se razumijemo, stan mu je navodno istovremeno i studio. “Ok. Kada?” odlučno odgovaram. Dogovaramo se za osam sati navečer i mene već kreće prati nervoza.

Uzimam par odjevnih kombinacija, možda će me stvarno fotkati. Kao slučajno brijem svaki dio tijela, na kosu nanosim sto preparata, peglam se i šminkam. Dolazim tamo kao diva, a on me dočekuje sa spremnim setom. Visoki barski stolac i bijela pozadina. Nakon par opaljenih fotki govori mi kako sam lijepa i da odlično izgledam. Sviđa mi se.

Završili smo s fotkanjem i dok mi je pokazivao slike bio mi je strašno blizu. Nagnuo se nad mene i dodirnuo me za golo koljeno. Nakon toga smo se nasmijali nekoj glupoj faci koju sam izvela pa mi je dotaknuo ruku. Nakon par minuta samo smo se zagledali i poljubio me. Čim sam osjetila njegove pune usne na svojima skoro sam se otopila. Krenuo me dirati po cijelom tijelu (već sam bila u donjem rublju), a svaki njegov dodir u meni je izazvao onu slatku nervozu. Mazili smo se i ljubili dok me nije polegnuo i počeo skidati. Skinuo mi je grudnjak i počeo me ljubiti po grudima, dok je ruke spuštao po liniji mog tijela. Skinuo mi je gaćice i samo nježno počeo dirati. Već sam bila vlažna i spremna na sve što me čeka. Izvukao je kondom iz ladice pored kauča i nastavio se igrati sa mnom. Ušao je nježno, a snažno i osjećala sam se preporođeno. Tako dugo se nisam seksala, ovo mi je trebalo više nego što sam mislila. Došla sam do vrhunca jako brzo, a i on. Nakon toga smo još malo nastavili pa smo se samo mazili.

Bilo je već kasno, a ja nisam htjela otići. Na kraju sam se pokupila oko ponoći, nimalo spremna za sutrašnji radni dan.

ČETVRTI DAN – PONEDJELJAK

Apsolutno čitav dan mislim na njega. Osjećam se kao blesava klinka koja nije nikada imala dečka. Znam da je razlog tome što zaista dugo nisam imala dečka, ali ovaj mi je posebno zapeo za oko. Odlučim se ne javljati se prva. I dalje nismo izmijenili brojeve nego se imamo samo na Instagramu.

Javio se oko 16 sati, taman kad sam išla s posla i pitao jesam li za još jedno fotkanje, da ima neku super ideju. Pretpostavila sam da je to neki kod za seks, ali stvarno je imao ideju. Predložio je da se nađemo u studiju kod njegove kolegice koja je isto fotograf. Malo se osjećam kao u nekom filmu u kojem me tip koristi za fotke, ali mi nije smetalo, i meni će dobro doći nove profilne.

Dolazim na lokaciju i viđam onu prekrasnu djevojku crvene kose. Uživo je još ljepša, a to je stvarno rijetkost. Odmah smo se skompale pa su mi ispričali koja je ideja za fotke, trebaju im za neku izložbu. On me poljubio kad sam došla i malo mi je laknulo, znači da nisu zajedno, to! Ideja je da se ona i ja gledamo dok sjedimo jedna nasuprot druge. Čim smo se krenule gledati nisam mogla prestati zuriti u nju. Imala je pune usne, velike smeđe oči i nekako nježne crte lica. Kosa joj je lagano padala na desni obraz pa sam joj se približila da pomaknem taj pramen. Čim sam joj se približila osjetila sam neke trnce u trbuhu i totalno se izbezumila. Fotkanje je prošlo super, imaju ono što im treba pa smo se nastavili družiti.

Ponedjeljak je, ali oni su otvorili bocu vina. Počeli smo pričati o svemu pomalo, a onda smo se dotakli škakljivih tema. U jednom trenu ona je njega poljubila u vrat. Kao da joj je to sasvim normalno. Prijatelji to ne rade, zar ne? Nakon par čaša nečemu smo se jako smijali, njih dvoje su se pogledali i počeli se ljubiti. Poludjela sam, uzela stvari i krenula iz stana teturajući. Ona je krenula za mnom i pitala me u čemu je problem. Ostala sam sasvim izgubljena, pa me pitala imam li problema s time da im se pridružim. Ja? Njima dvoje? Ovdje? Nisam znala kako da reagiram pa sam samo izletjela iz stana.

PETI DAN – UTORAK

Ne mogu prestati misliti o njima. O tome kako je zabavno biti dio njihovog društva. Kako su oboje prekrasni. O tome kako ga želim dodirivati. O tome kako, iz nekog razloga, želim dodirivati i nju. Zanima me kakvog je okusa. Na poslu, kao i obično, nije bilo posla, pa sam cijeli dan razmišljala o njima. Na kraju radnog vremena poslala sam mu poruku, “Ok, može. Reci kada.” Ovo je vjerojatno najhrabrija stvar koju sam napravila u životu.

Poslao mi je da se nađemo u njegovom stanu u 18 sati. Stigla sam u najobičnijim trapericama, ali sa totalno seksi donjim rubljem. Ona je sjedila i pila kavu, kao, sve je sasvim normalno. Stigla je do mene da me pozdravi, široko se nasmijala i poljubila me u usta. Bilo je tako nježno i toplo. Nije mi nimalo smetalo. On se samo nasmijao pa me i on poljubio. Tražila sam da popijem nešto kratko i pitala ih kako to sve ide. Počeli su se smijati, a onda su se prebacili u spavaću sobu. Pratila sam ih jer nisam imala pojma što se događa.

Ona se skinula i krenula prema meni. Tijelo joj je izgledalo nevjerojatno, a nosila je crni kompletić. Stigla je do mene i počela me ljubiti po vratu pa mi izvukla majicu preko glave. On je došao do nas pa je valjda bio njegov red da mi skine hlače. Primio me ispod stražnjice i bacio na krevet. Nagnuo se nad mene i skinuo me, dok se ona ugnijezdila iza mene. On se počeo skidati, a ona me krenula lizati i ljubiti po cijelom tijelu. Ovo me sve užasno napaljivalo i uopće se nisam mogla snaći. Nagnula sam se nad nju i počela ju ljubiti pa sam joj otkopčala grudnjak. On nas je samo gledao dok nam se nije pridužio i skinuo nam gaćice. Namjestio nas je na krevetu tako da se može igrati s obje istovremeno. Osjećala sam se kao da ovo nije stvarnost. Bila sam spremna na sve što su mi pripremili i jedva sam čekala. On je navukao kondom pa sam se počela pitati kao to sada ide. Odmaknula sam se na što su se samo nasmijali i rekli mi kako je danas moj red. Ona se nagnula iznad mene i spustila jezikom. On je sjedio pored mene dok sam ga ja dodirivala rukama po isklesanom tijelu. Nakon nekog vremena se odmaknula, a on je preuzeo njeno mjesto. Podigao se iznad mene i prije nego sam shvatila što se događa, pomicali smo se u ritmu dok me ona mazila po grudima. Tako sam brzo stigla do kraja da mi je gotovo bilo žao. Htjela sam još. Imala sam sreće, promijenili smo još dvije poze. Dodirivala sam ih po cijelom tijelu, osjetila sam i nju i njega. Sada znam kakvog je okusa.

Ostala sam spavati tamo, a šefu poslala poruku da sam bolesna i da me nema sutra na poslu. Ne želim da ova magija završi.

ŠESTI DAN – SUBOTA

Budim se u njihovom zagrljaju. Doslovno. Svatko mi je s jedne strane i ne znam kako da sada postupim. Želim ustati, ali želim i ostati ovdje. Želim ih poljubiti oboje, ali ih ne želim buditi jer imam osjećaj da će onda magija nestati. Tako su prekrasni, oboje. Odustanem od paničarenja i spustim se ispod pokrivača. Jednom rukom krenem dodirivati njegovo tijelo, drugom rukom njeno. Oboje se tiho bude, poljube se i počnu stenjati. Dobro ovo izvodim i iskreno, sama sebe šokiram. Nisu završili ni jedan ni drugi jer sam očito malo previše nespretna u ovome, pa predlažu da odemo skupa pod tuš.

Pod tušem smo se počeli međusobno dodirivati i ljubiti. Nije bilo dovoljno mjesta da budemo kreativni, ali i ovo je bilo brutalno. Dodirivanje njihovih tijela s mojim, dok nam vruća voda klizi po naintimnijim dijelovima tijela stvarala je u meni iskreni osjećaj sreće.

Da, znam da je ovo sve vjerojatno krivo. Ne znam niti koja je njihova priča, jesu li zajedno ili nisu, zašto ovo rade baš sa mnom i rade li to s nekim drugim. Imala sam stotine neodgovorenih pitanja, ali nije me bilo briga. Bar ne u ovom trenutku. Oni su htjeli mene, oboje, a ja sam htjela njih.