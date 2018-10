Zašto sam odlučila sudjelovati u inicijativi #volimcice

Sve znamo da je listopad mjesec ružičaste vrpce, mjesec kada se posebna pažnja polaže kako bi se osvjestilo i potaknulo žene da odlaze na redoviti pregled dojki.

Rak dojke je još uvijek najrasprostranjenija bolest među ženama i već odavno nije rezervirana samo za žene koje imaju “koju” godinu. Posljednje statistike pokazuju da svake godine u Hrvatskoj od raka dojke oboli oko 2 tisuće žena, što je priličino zabrinjavajuća brojka. Bake, majke, prijateljice, sestre, susjede – svatko od nas poznaje barem jednu osobu koja je oboljela ili izgubila svoju bitku. Te žene nam šalju snažnu poruku da brinemo o sebi i svoje zdravlje stavljamo na prvo mjesto.

Mlada novinarka Mija Dropuljić ovih je dana na Instagram profilu pokrenula inicijativu #volimcice i u postu objavila svoju priču i svoje iskustvo. “Točno se sjećam kako sam noć prije prvog koraka, punkcije, stajala gola pred ogledalom, promatrala se i pomislila: “Do sutra ni ti ni ja više nećemo biti iste.” To je bila istina. U samo par tjedana sam odrasla. S 22 godine sam postala žena. No, nisam tada ni znala koliko će put do te spoznaje biti težak. Ne zbog fizičkog oporavka. On brzo završi. Nego zbog onog psihičkog koji traje puno duže. I zahtjeva puno više – istinsko prihvaćanje samog sebe, sa svim starim i novim ožiljcima. – opisala je u iskrenom i dirljivom blogu kojeg u cijelosti možete pročitati na linku.

Time je nagnala mnoge djevojke da se odazovu i budu dio ove lijepe ženske priče. Ja sam izazov odmah prihvatila, nisam razmišljala niti sekunde, a cijelo vrijeme mi se vrtilo po glavi: “Pa tko će ako nećemo mi?”. Kao prvo, šokiralo me što sam zadnji put bila na pregledu prije 5 godina (vrijeme leti prebrzo), a onda sam se sjetila svih oboljelih žena koje sam nekad poznavala. Ako prestanemo pričati o stvarima koje su bitne, nećemo razvijati ni svijest o njima. A bolest nikako nije opcija. Užurbani način života i svakodnevne obaveze nas ganjaju do te mjere da teško nalazimo vrijeme za sebe i često ne čujemo poruke koje nam tijelo šalje. “Sutra ću se naručiti na pregled” često ostane samo fraza, a možda je sutra već prekasno. Vrijeme je da se probudimo i napravimo mjesta za redovite preglede, baš kao što to radimo za odlazak na kavu, manikuru ili jogu.