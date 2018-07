To je moj najbolji prijatelj , moj muž, TATA, moja LJUBAV, moj anđeo čuvar, moja vodilja, moje srce i moja duša, moja suza, sreća i bol, moja snaga, moj pravi put, moj uspon i moj pad, moj bećar, veseljak, moja svjetlost i moja tama, moj život, moj idol ,HEROJ , MOJ PONOS!! MOJE SVE!!! David je POSEBAN 👦🏼- plod jedne posebne i čiste ljubavi! 🙏🏻 najponosnija žena na ovoj kugli zemaljskoj.🌎🙏🏻🇭🇷❤️

A post shared by 🇭🇷Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) on Jul 16, 2018 at 10:44am PDT