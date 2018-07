Viđam se s dvojicom u isto vrijeme. Jednom sam cura, a drugom ljubavnica

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 28-godišnjom Java programerkom iz Zagreba

PRVI DAN – NEDJELJA

Ležim na krevetu tipa kojeg sam večeras upoznala. Prepustila sam se njegovim rukama, ono što radi potpuno me paralizira. Dok prelazi prstima preko moje stražnjice, cijela koža mi se ježi. Mokra sam. Primiče mi se i potpuno se prsima stišće uz moja leđa i cijelo tijelo. Malo dižem nogu i puštam ga da mi radi štogod želi. Dok se ševimo prebacuje jednu ruku preko moga struka i prstima mi mazi klitoris. Svršavam prije njega, ali ostajem na boku da i on može svršiti.

Ustajem iz kreveta i kupim svoje stvari, vuče me za ruku da ostanem kraj njega. Budim se koji sat kasnije, shvaćam da sam zaspala. Uzimam stvari i odlazim doma, ne želim se ujutro upoznavati s njim, sad smo već trijezni.

Jutarnji walk of shame. Oko 7.30 je, susjeda me gleda kao da nisam normalna dok ulazim u zgradu bosa sa štiklama u rukama. Otključavam vrata, bacam cipele, kupam se i odlazim u krevet. Budim se poslijepodne, gladna i mamurna. Naručujem pizzu, otvaram hladnjak i natačem se colom.

DRUGI DAN – PONEDJELJAK

Iako sam tek u 10 trebala biti na poslu, ustajem u 7.30 jer dosadni susjedi renoviraju stan. I prave se da ne postoji kućni red. Grrr…

Pijem kavu i polako se spremam za posao, bit će ovo dug i stresan tjedan, pola ureda je na godišnjem tako da radim dupli posao. Iza posla se nalazim s frendicom u Avenue Mallu, idemo isprobavati neke haljine, a poslije toga ćemo negdje stati jesti i popiti kavu. Na mobitel mi stiže SMS: “Jesi za neko druženje sutra?”, gledam i ne znam tko mi to šalje. “Sorry, izgleda da mi je mobitel opet obrisao kontakte, tko je?”, pišem i šaljem ovaj glupi izgovor jer uvijek strahujem da je neki klijent u pitanju.

“Onaj s kojim si provela najbolji vikend u životu”, odgovara mi dosta bahato. Blah… Ne idem s njim na kavu pa ne znam ništa o njemu. Ne odgovaram na poruku. Frendica me nagovara da ipak odem, možda je kul tip i u stvarnom životu, možda nam se spoje zvijezde i možda napokon prebolim bivšeg koji sa mnom vara svoju suprugu. Povremeno.

Da, već mi je pun kufer te on and off veze. Navečer mu ipak odlučujem odgovoriti: “Ok, mogla bih. Što si imao u planu?”, pišem. Dogovaramo vrijeme i mjesto, šaljem par sterilnih smajlića, odgovara mi onim koji namiguje.

TREĆI DAN – UTORAK

Na poslu cijeli dan razmišljam o onom drugom frajeru, s kojim povremeno spavam, onim koji mi se godinama vraća iako ima paralelni život, obitelj, nešto. Već dugo mi se ne da ovako živjeti, ali sam zapela u rutini posao, izlasci, malo ljubavi, malo seksa za jednu noć s nekim drugim kad sam raspižđena i onda opet malo samoće.

Odijevam se dosta ležerno za prvi spoj, košulja i traperice, kao – to je samo kava. Na usne stavljam pink ruž i samo malo rumenila. Dosta dobro izgledam. Nalazimo se u Basti. Dok ja naručujem kavu, on naručuje craft pivo. OK, opet neki 30-godišnji hipster…

Na moje iznenađenje, dejt prolazi dosta dobro. Tip ima smisla za humor, zelene oči i dosta seksi ruke. To me kod tipova jako pali. Govori mi kako radi kao project menadžer u jednoj uspješnoj tvrtki i kako je dugo bio zaokupljen svojim poslom pa dugo nije bio u vezi. Očigledno mu lažem da je i kod mene slična situacija i automatski pogledavam na mobitel je li mi što ljubavnik poslao.

Nakon dejta odlazim doma Uberom, on mi otvara vrata i ljubi me u obraz. Slatko skroz, zaboravila sam da romantika ne mora uvijek biti ljigava. Doma razmišljam o tome bih li bila u stanju, nakon svega, započeti neku novu romansu. Pravu vezu, a ne švrljanje s tipom u kojeg sam se zaljubila na faksu i nikad ga nisam pustila iz glave.

ČETVRTI DAN – SRIJEDA

Dok sjedim na sastanku kolektiva, na mobitel mi stiže e-mail s naslovom ‘Sastanak, srijeda, 20 sati’, a u mailu : “Oko 8 bih mogao naći vremena da dođem do tebe. Obuci one gaćice koje volim, večeras ću ih pokidati.” Da, frajer mi doslovno šalje e-mailove jer je paranoičan da ga supruga ne uhvati.

Ignoriram mail jer ne želim da ga itko pored mene pročita sa zaslona mobitela. Kasnije razmišljam da uopće niti ne odgovorim.

Nakon posla odlazim k sestri na ručak i pričam joj što ima novog ovih dana. Ona zna sve o meni i nekad mi prigovara zbog mog ljubavnog života, ali se nikad ne ljuti. Vidim da joj je drago da napokon pričam o menadžeru, a ne o Njemu kojeg ne može smisliti. Uvjerava me da je najbolji način da obrišem sve njegove kontakte i počnem živjeti normalan život.

Kasnije doma gledam Povratak Jedija i s pola mozga razmišljam što da napravim. Šaljem tipu s dejta poruku da bismo mogli sutra na piće, možda ga ipak trebam još malo upoznati prije nego donesem konačnu odluku. “Pokupim te oko 8?”, piše. Osjećam se good, već planiram što ću sutra obući.

PETI DAN – ČETVRTAK

Na poslu sam dekoncentrirana pa mi šefica broji cijeli dan. Ne dira me to ni najmanje, jučer sam odlučila da ću početi živjeti kao normalna 28-godišnjakinja, a danas idem na dejt s ozbiljnim 30-godišnjakom. Na dejt, ne u hostel, ne u moj stan, ne u… Neki skriveni kut dalekog zabačenog svemira.

Navečer se sređujem od glave do pete, stavljam čak i highlighter na make-up. Kupi me ispred zgrade svojim džipom, osjećam se dosta sramotno dok se štiklama pokušavam popeti unutra. Smije se i pita me kako sam, odmah nastavljam razgovor samo da preskočimo komentare o mojoj šlampavosti.

Večer provodimo na terasi Le Mike, opet pije craft pivo, a ovog puta mu se i ja pridružujem. Oko 11 me poziva k sebi doma, ali pošto radim ujutro, odbijam to. “Još uvijek misliš da sam neki kreten koji te izvodi van samo zbog seksa?”, komentira. Smijem se iako uopće to ne mislim. Obećavam mu da ćemo se sutra opet vidjeti.

ŠESTI DAN – PETAK

Od ranog jutra sam nadrkana na poslu. Šefice nema pa se ne zna tko što radi, a klijenti šize. Boli me glava i ovaj kreten me zvao već sto puta jer sam mu jutros odgovorila na mail od noćas.

“Ribice, je li sve ok? Sutra sam free, rekao sam A. da idem na team building. Mogli bismo biti skupa cijelu večer.” Mislim. Stvarno. Ne. Nikad više. “Gle, imam nekoga, mislim da bi ovo sad stvarno trebalo završiti. Ne mogu više, zgadilo mi se sve”, napisala sam mu. Očito mu se odgovor nije svidio jer, evo, imam sedam propuštenih poziva.

Dok hodam doma, zovem službu za korisnike da mi kažu kako da blokiram njegov broj. Večeras imam dejt i ne želim da mi ga uništi. Sat vremena kasnije zove me menadžer, kaže da bi me volio odvesti na piće sa svojim društvom, ali ako mi se čini prerano da možemo ići gdjegod želimo.

Pristajem, tip je stvarno OK, sviđa mi se, želim pokušati s njim. Odlazimo u Zapruđe, tamo ima jedan skroz simpa kvartovski kafić gdje izlaze njegovi frendovi, a blizu je dječjeg igrališta. Um… osjećam nelagodu, ali vrlo brzo shvaćam da je atmosfera skroz opuštena i bez presinga. Zaista uživam nakon dugo vremena.

Poslije druženja odlazimo k meni, dugo i nježno se ljubimo. Dok mi miče kosu s lica, govori mi da mu se sviđam i da bi mu bilo super kad se ne bismo viđali s drugim ljudima. Da zna što sam ja sve prošla danas s bivšim… Govorim mu da mi se sviđa ta ideja.

Ljubljenje nastavljamo u spavaćoj sobi, dok mi skida top, stavljam mu ruku pod majicu i prolazim prstima po leđima. Otkopčava mi grudnjak, ljubi me po dekolteu i bradavicama, užasno me uzbuđuje. Dok se penjem na krevet, govorim mu da se skine i dođe k meni. Dok se ševimo u misionarskom položaju, diže mi jednu ruku iznad glave i stavlja svoj dlan u moj dlan. Drugom rukom ga primam za lice i privlačim k sebi, ljubim ga po ustima, po vratu, po uhu… Osjeća kako se grčim, prima me za noge i ulazi u mene još jače i još brže, suzdržava se do mog vrhunca, a onda svršava sa mnom.

Ostaje ležati u mom krevetu dok odlazim pod tuš. Još sam pogubljena od dojma, od seksa, od njega. Dok stojim kao kip ispod vode, razmišljam kakva sam budala bila. Vraćam se u krevet, on već spava. Uvlačim se pod pokrivač i stišćem se uz njega, divan je.

SEDMI DAN – SUBOTA

Ujutro me budi zveckanje kopče remena, vidim da odijeva traperice. Izgleda da me moj dojam opet prevario, bježi doma dok se nisam probudila. Pravim se da spavam i dalje, ne da mi se započinjati konflikt. Nakon par minuta čujem lupanje u kuhinji i refleksno ustajem. “A gdje ti stoje šalice?”, pita me dok kuha kavu.

Ljubim ga u obraz pa dodajem šalice. “Meni s mlijekom, pliz!”, vičem mu dok trčim u kupaonicu oprati zube i piškiti.