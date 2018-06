Već tri mjeseca varam svog zaručnika, a jedino što me muči je to da ne osjećam grižnju savjesti

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 32-godišnjom arhitekticom iz Velike Gorice

PRVI DAN – NEDJELJA

Budim se oko podne, moj zaručnik je odavno ustao, popio kavu i izašao van. Odlazim ravno pod tuš, na sebi još uvijek osjećam parfem tipa od sinoć. Fakat me sad već pomalo brine što to moj zaručnik ne osjeti. Nakon kave zovem da ga pitam kamo ćemo na ručak, dogovaramo se da bismo mogli otići u Mon Ami. Užasno sam gladna, sinoć sam popila, plesala, ševila se. Došla kući oko 6 ujutro.

“Hej…”, dolazi mi poruka na mobitel s nespremljenog broja. Dobro znam tko je, ali se pravim da ne znam u slučaju da se zaručnik dokopa mog mobitela. Odgovaram da ne mogu sad. Na ručku nam se pridružuju frend i frendica, provodimo dosadnjikavo popodne skupa.

Predvečer odlazim u radnu sobu, govorim partneru da moram raditi na projektu i da sam baš sad dobila inspiraciju. Dižem majicu, snimam selfie svog grudnjaka i šaljem je kao odgovor na poruku koja mi je stigla satima ranije. Dopisujemo se do ponoći, a potom odlazim u krevet, vlažna i napaljena. Idućih sat vremena prevrćem se po krevetu, ne mogu zaspati. Seksam se sa zaručnikom, vidim, zadovoljan je. I meni je malo lakše.

DRUGI DAN – PONEDJELJAK

Ustajem se na posao, vidim odmah da nemam nikakvih poruka na mobitelu. Otvaram i mail, nema ništa ni tamo. A baš sam se nadala da ću dobiti nekakav selfi rane jutarnje erekcije, to me baš uzbudi ujutro, odmah imam volje ići na posao. Na poslu se ne događa ništa posebno niti uzbudljivije od mog paralelnog života. U pauzama rješavam zadnje planove za svoju svadbu. Za dva tjedna ću nakon četiri godine veze postati gospođa Z. Presretna sam, moj zaručnik i ja jako smo kompatibilni, super smo par i nikad se ne svađamo.

Poslijepodne javljam zaručniku da moram obaviti još neke stvari vezane uz organizaciju vjenčanja pa ću doći kasnije doma. Ništa ne pita, ništa se posebno ne opravdavam. Zovem tipa s kojim spavam posljednja tri mjeseca da me riješi napetosti u leđima i stresa pred vjenčanje. Nalazimo se kod njega u stanu. Parkiram ispred zgrade i dobro gledam oko sebe da ne bi naišao netko koga znam. Ulazim u zgradu i u liftu stavljam još malo parfema na sebe. Otvara mi vrata u boksericama.

Odlazimo u kuhinju, bacam torbu na stolicu i pokušavam pričati nešto bezveze. Uopće ga ne zanima. Prstima mi prolazi preko vrata, polako ih spušta preko leđa do nogu i stavlja ruke pod haljinu. Dok me prima za dupe, stišće me uz sebe, osjetim erekciju. I to me već jako uzbuđuje. Zaboravljam što sam uopće počela pričati, spuštam gaćice i guram ga dolje.

Čvrsto me drži rukama za struk dok se naslanjam na kuhinju i molim ga da stane jer ću svršiti. Okreće me leđima prema sebi, podiže haljinu i polako ulazi u mene. Osjećaj je tako dobar… Dolazim doma i odmah otvaram frižider. Poslije seksa baš jako ogladnim. Zaručnik gleda tekmu s frendovima vani pa u miru odlazim pod tuš i u krevet. Apsolutno iscrpljena. Sva sreća pa se ne moram još i s njim ševiti večeras.

TREĆI DAN – UTORAK

Budim se sva izmorena, pola noći sam imala suludo žive snove o seksu zbog kojih sam se dva puta budila. Nadam se da samo nisam ništa pričala u snu. Nakon zaručnika odlazim pod tuš, ali ni to mi ne pomaže da se malo otresem od svega što sam sanjala i da se skuliram prije odlaska na posao. Ulazim u spavaću i skidam zaručniku košulju koju upravo odijeva, hitno mi treba jedan brzinski seks.

Smije se i komentira da otkud sad to, inače nisam baš jutarnji tip. “Stres pred svadbu”, odgovaram dok ga posjedam na krevet. Sjedam gola i još uvijek mokra od tuša na njega i grizem ga po ramenima. “Ajdeee, samo jednom… Na brzinu…” Ne treba mu dugo da bude spreman za igru. Ševimo se dosta grubo. Konstanto me ispituje boli li me. “Šuti!”, odgovaram dok nastavljam u istom ritmu. Nakon toga ponovno odlazim pod tuš, a njemu govorim da može ići na posao i da me ne čeka.

Iza posla odlazim na posljednju probu svoje vjenčanice koju ću dobiti do kraja tjedna. Nervozna sam, želim da bude savršena. “Dolaziš na trening večeras?”, šalje mi SMS moj tip sa strane. “Ne stignem danas”, odgovaram. A tako mi se ide! Seks s njim je fantastičan, ne znam je li to zbog svih ovih stvari koje se u meni nakupljaju posljednjih tjedana ili je stvarno tip talentiran.

Navečer opet izbjegavam seks sa zaručnikom. Dok ležim u krevetu i pravim se da spavam, zapravo vrtim film i grizem se jer se nimalo ne grizem što ga varam. Koji je vrag sa mnom? Znam da bi mi svatko rekao da mi podsvijest govori da se ne trebam udati za njega ako ga već varam, ali ja znam da ga volim. I da ono što ne zna, to ga ne boli. A za ovo ne zna. I neću to nikad priznati.

ČETVRTI DAN – SRIJEDA

Tek je sredina tjedna, a ja jedva ustajem iz kreveta. Previše me iscrpljuje vođenje trostrukog života, jedan posvećen samo poslu, drugi zaručniku, treći ljubavniku. Treba mi odmor. Kuham jaku tursku kavu da me razbudi i odlazim na posao. Cijeli dan sam prilično potištena i iscrpljena, a imam još toliko toga za obaviti. “Danas sam ranije doma pa ako imaš vremena, naiđi na kavu”, dolazi mi u poruci. Dok smišljam izgovor zašto ću opet kasnije doći doma, moje raspoloženje se popravlja.

Lažem da idem na piće s kolegicama s posla, odlazim k njemu. Više se i ne pravim kao da imamo zajedničkih tema o kojima bismo mogli pričati. Dok me prima oko struka sama skidam gaćice i pitam ga što čeka sa skidanjem svojih. Ovog puta nije toliko napaljen, odvodi me u spavaću sobu na predigru. Suzdržavam se od klimaksa, vadim ga van, grizem i ljubim, ne želim da ovo tako brzo završi.

Pita me treba li mi pozadinska muzika da se opustim, misleći da ne mogu svršiti, odgovaram da ne treba. “Treba mi da ti svršiš “, govorim zadihano. Smije se i okreće me na leđa, tijelo mi se već trese i ne mogu ga čekati više, vidi da svršavam, svršava sa mnom. Odlazim u kupaonicu i gledam se u ogledalo. Maskara mi se spustila ispod očiju, ruž je ostao negdje na njegovom pimpeku, a kosa mi je totalno mokra. Odlazim pod tuš pa jurim doma. Zaručnik me čeka s večerom. Hrana, to je jedino što mi sad treba.

PETI DAN – ČETVRTAK

Na poslu me čeka hrpa posla pa odlazim ranije iz stana. Još sam pod dojmom večeri prije pa me i ne muči toliko što ću cijeli dan provesti u uredu. Moram dovršiti projekt do petka jer me iduća tri tjedna nema. Planiram uzeti godišnji za finalne pripreme oko svadbe pa onda još dva tjedna za medeni mjesec na Tenerifima.

Nakon posla odlazim isprobati vjenčanicu, ako je to to, nosim je doma. Zadovoljna sam kako su mi u salonu iskrojili detalje na struku. Doma stavljam vjenčanicu na ormar i divim joj se dok izvaljena i krepana ležim na krevetu. Stiže mi poruka “Hej…”, odgovaram da nisam sama doma, ali da ću se javiti uskoro. “Samo sam htio provjeriti je li dolaziš večeras?”, odgovaram da ne. Mrtva sam umorna i ne mogu se pomaknuti. A iskreno, stvarno mi treba sna.

“Dođi sutra”, odgovara mi. Potvrđujem.

ŠESTI DAN – PETAK

Na poslu je opći kaos, molim kolegu da mi pomogne sve završiti kako bih u neko normalno vrijeme stigla danas doma, okupala se i izašla na dogovor. Zaručniku sam već najavila da idem s curama na koktele da se dogovorimo oko idućeg tjedna jer će mi pomoći oko svih obveza koje imam oko svadbe. Na Viber im šaljem poruku i dogovaram s njima što ćemo sve ko fol raditi večeras. Pokrivat će me za večeras jer misle da radim na iznenađenju za svog zaručnika. Sve sam pokrila.

Nakon posla jurim doma, ostavljam auto u garaži, tuširam se i odijevam top i traperice koje se lako skidaju. Tip s kojim se ševim čeka me s romantičnom večerom, svijećama i bocom vina. Užas! Izvan sebe sam, pitam ga koji se vrag događa. “Oproštajna, nakon ovog više nisi moja”, kaže. Gledam ga smrznuto. Shvaćam o čemu priča i ima pravo. Nekako sam od početka znala da ovo ima rok trajanja. Dosta kratak.

Večer provodimo pričajući, a onda se mazimo na kauču. Prirastao mi je srcu. Dosta romantično vodimo ljubav. Dok leži na meni, drži mi ruku iznad glave i isprepliće svoje prste među mojima. Nakon seksa se okrećemo na bok i ležimo zagrljeni. Istovremeno je čudno i dobro. Ugodno.

Dok se vozim doma, zovem frendice koje su zaista otišle van da vidim gdje su, treba mi nešto alkoholno. Ovo je bila čudna večer.

SEDMI DAN – SUBOTA

Budim se mamurna oko 9 sati ujutro. Krevet je prazan, nema nikoga za grljenje. Ljubavnika sam izgubila, zaručnik je otišao na trčanje. Moja vjenčanica još stoji obješena na ormaru.

Gledam u nju i sigurna sam da mi je ovo trebalo u životu Da sam sad samo njegova, da je on samo moj.