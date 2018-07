Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 27-godišnjom junior marketing managericom iz Samobora

PRVI DAN – PONEDJELJAK

Radni tjedan nije ni počeo, tek je 10 sati, a već sjedim na drugom sastanku i slušam o novim planovima firme. Pravim se da zapisujem nešto na svom laptopu, dok skrolam po fejsu i gledam njegove stare fotke. Dobro, možda je malo smiješno to što sjedi preko puta mene, ali briga me, nitko mi ne vidi ekran. Osjetim njegov pogled nakon svake druge rečenice i trudim se ostati diskretna. Ne uspijeva mi baš pa vidim kako se i on nasmije krajičkom usana. On mi je šef već dvije godine, a posljednjih pet mjeseci spavam s njim. Nisam nikad mislila da će se to meni dogoditi, ali seks drive je bio jači od mojih principa.

Sastanak završava, on poziva mene i kolegu na poslovnu kavu. To trebam, može. Sjedamo na kavu i on suptilno sjeda pored mene. Čini mi se da i dalje nitko nema pojma što se zapravo događa između nas. Slučajno me dodirne nogom, pa rukom dok gasi cigaretu, a svaki taj dodir me tjera da ga pozovem negdje nasamo. Sjedim pored njega, a jedino o čemu razmišljam je kako sjedim na njemu. Kolega odlazi do toaleta, a on me brzo počne ispitivati što radim večeras i stavlja mi ruku na koljeno. Govorim mu kako imam planove s frendicama večeras, ali da možemo zajedno prema doma.

Radni dio dana prolazi tako sporo, ali me to ne brine previše jer me on nakon posla čeka u taksiju. Naravno, u ulici iza firme. Sjedam pored njega i odmah se baca na mene, ne smeta mu ni taksist. Krene me ljubiti po vratu, mazi me po bedrima, čvrsto me prima za struk. Zna da mi je to slaba strana. Ljubi me malo agresivno, grize za usnu i govori mi kako mu je danas bio stresan dan i da mu tako teško pada što me neće moći razveseliti večeras. Ljubimo se cijelu vožnju, osjećam kako sam vlažna i jedva čekam da pobjegnem pod tuš pa da završim to što je započeo.

DRUGI DAN – UTORAK

Danas sam cijeli dan zatvorena u svom uredu jer mi je on zadao hrpetinu posla. Šalje mi poruku na Whatsapp “Oprosti što sam te zatrpao danas, iskupit ću ti se navečer, obećajem”. Toliko me živcira što na svaku njegovu poruku i dalje protrnem, kao da sam tinejdžerica. Odgovaram, pomalo bahato: “I bolje ti je. Jedva čekam”. Očekujem da će se dobro potruditi da me zadovolji večeras, stvarno mi to treba.

Svaki put kad prolazim do kuhinje u uredu moram proći pored njegova ureda. Prije toga malo sredim ruž i kosu pa kao, slučajno svaki put izgledam super. Dođem do njegovih vrata i pitam ga želi li možda kavu, samo se slatko nasmije i kaže: “Više želim nešto drugo, ali može i kava.” Obično se ne mogu suzdržati od smijeha, ali trudim se i dalje biti profesionalna, ako ništa, barem je sam u uredu. Donosim mu kavu pa predlaže da skoknemo do krova zapaliti cigaretu. To!

Ulazimo u lift i šutimo, kao pravi kolege. Zatvaraju se vrata, a on me prima za stražnjicu i podiže me na sebe. Prolijeva moju kavu, ali uopće me ne zanima. Grubo me ljubi, diže mi majicu, jedva dišem. Držim ga nogama i osjećam kako postaje sve tvrđi Jedva ga smirujem, imamo sreće da se moramo voziti sedam katova. Spušta me, kratko poljubi i nasmije se od uha do uha dok ja popravljam odjeću i raščupanu kosu. Na krovu srećemo ostale kolege i, kao, pričamo o poslu. Pri povratku u ured na mailu me čeka jednostavna poruka: “Želim te.”

Nakon posla svatko odlazi u svom smjeru, pa navečer odlazim kod njega. Čim sam ušla u stan ljubi me pa odnese na kauč. Obožavam ga vidjeti u casual odjeći, totalno je seksi. Ekspresno brzo me skida pa se spušta prema mojim gaćicama. Dok ih skida, vidim kako uživa u mom tijelu što me samo još više pali. Ostajem ležati, a on se prvo igra prstima, kao, da me pripremi. Brzo dolazim do vrhunca, to mi barem nije teško, a onda odmah želim još. Ustajem, naredim mu da se skine i sjedam na njega. Svaki seks s njim je sve bolji i bolji.

TREĆI DAN – SRIJEDA

Budim se pored njega. Kvragu, kako je zgodan. Da, možda je malo čudno da ga gledam kako spava, ali baš me briga. Budi se, pogleda me i izvuče onaj predivan osmijeh od uha do uha. Stisne me k sebi i govori koliko se voli buditi pored mene. Ovo jutro je, iznenađujuće, prošlo samo uz maženje. On odlazi pod tuš dok ja kuham kavu i radim doručak. Odlazimo na posao, svatko u svom taksiju.

U uredu ga danas gotovo nisam ni vidjela, trčao je po sastancima cijeli dan. Razmišljam mu poslati poruku pa se odlučujem na samo kratko: “Neobično mi je u uredu bez tebe. Gdje si večeras?” Odgovara mi tek nakon dva sata kako je strgan i da samo želi otići kući, pa ako želim mogu navratiti. Nekako mi se ne sviđa taj ton pa odlučujem da ću večer provesti u pospremanju stana.

Stižem doma i nemirna sam. Pospremanje stana pomaže da ne mislim na njega, ali otkako sam se smirila i otišla zapaliti cigaretu na balkon jedino o čemu razmišljam je on. Sve s nama se tako brzo i slučajno odvilo jedne večeri na proslavi rođendana tvrtke. Istina, dugo se kuhalo pogledima i slučajnim dodirima, ali nisam očekivala da ću ikada završiti u krevetu sa svojim šefom. Briga me, šaljem mu seksi selfi bez majice. Odgovara nakon pola sata: “Mogu ipak doći do tebe večeras?”, jesam se nasmijala, ali sam mu i odgovorila kako sam strgana od pospremanja pa ćemo se družiti sutra. Koliko daš, toliko dobiješ.

ČETVRTI DAN – ČETVRTAK

Budim se u osam ujutro, prespavala sam alarm i već sam živčana. Valjda sam ga zaboravila namjestiti, ne znam, samo znam da me čeka bukvica kad dođem na posao. Stižem u ured, a na stolu me čeka buket tulipana. Ok, ovo nisam očekivala. Na buketu nema nikakve ceduljice, želim vjerovati da je netko drugi, a ne on. Odlazim do kuhinje, kolegica mi govori kako je šef danas užasno ljutit i nervozan. Super, baš mi to treba ovo jutro kad kasnim. Na povratku me vidi i pozove u svoj ured, a kolegica me pogleda sa sažaljenjem.

Tražio me da zatvorim vrata i tek tada vidim da su sve rolete već spuštene. Ok, čudno. Krenem mu se ispričavati, a on mi kaže da sjednem na stolac ispred njega. Zaključava vrata, dolazi do mene i krene se spuštati na koljena. “Dobro da si danas obukla haljinu”, govori mi dok je podiže s mojih bedara. Ne mogu se koncentrirati, ali vidim koliko on uživa dok me zadovoljava, a još me tako čvrsto drži rukama za bedra. Završavam dosta brzo i upitam ga zašto okolo kruže priče da je ljutit. Kratko i jasno odgovara: “Jer te nisam imao sinoć.” Ježim se od sreće, ljubim ga i govorim mu kako je već malo sumnjivo da smo tako dugo sami u uredu. Izlazim, a zabrinuta kolegica me pita što je bilo. Jedva se suzdržavam da ne puknem od smijeha pa joj govorim kako mi je očitana bukvica, ali ništa neuobičajeno. Ha, baš!

Navečer mi dolaze prijatelji i rado bih ga pozvala, ali nismo još nikome objavili što se događa s nama. Popila sam nekoliko čaša vina i zaspala prije ponoći.

PETI DAN – PETAK

Petak je inače dan rezerviran za nas, ali još uvijek se nismo dogovorili što radimo večeras. Tipkam po svom laptopu, jedva radim jer osjećam onih nekoliko čaša vina od sinoć. Dolazi nam korporativni mail: “Dragi svi, radno vrijeme će danas biti skraćeno do 15 sati radi uredskog partyja! Vidimo se Pri Staroj Vuri večeras u 20 sati.” Molim? To je večeras? Potpuno sam zaboravila na to, ali dobro, nikada neću odbiti izlazak, još s njim. Šaljem mu poruku je li za da se vidimo prije kluba, potvrdno mi odgovara i već razmišljam o tome što ću odjenuti.

Radni dan brzo je prošao, odlazim doma, spremam se i odijevam kratku crvenu haljinu. Zove me oko 19 i govori mi kako mi je naručio taksi za pola sata. Na putu do njega smišljam u kojem dijelu stana ćemo se danas seksati. Imamo neku foru da svaki put tražimo novo i zanimljivo mjesto. Dočekao me samo u ručniku oko struka. Pa, daj, nije fer. Gledam njegovo definirano tijelo dok on zuri u mene. Upravo to sam htjela i postići. Polako mu se približavam, ljubim po vratu i samo maknem ručnik. Ljubi me, prima za stražnjicu i podiže haljinu. Podiže me, da, voli to raditi pa nosi na kuhinjski stol. Kao da je znao da sam razmišljala o novom mjestu. Gledam ga iznad sebe i već sad ga jedva čekam.

Krenem skidati haljinu, ali kaže da je ostavim, da je ovako zabavnije. Stvarno je. Podiže je, a ja se naslanjam na malo povišeni kuhinjski stol. Igra se prstima, dira me po bedrima, udari po stražnjici. Seksamo se glasno i pomalo grubo, ali je tako dobro. Svršavam dva puta i već počinjem biti umorna, pa završava i on. Nismo ni primijetili koliko dugo je ovo natezanje trajalo pa se on brzo odijeva, ja spuštam haljinu na mjesto i odlazimo do kluba.

Ovo je odlično, u klubu je sasvim normalno da plešem sa šefom i zezam se s njim. Ovo će biti prvi put da smo u javnosti, a da se smijemo barem malo opustiti. Popili smo koju čašicu pa je krenuo pravi party. Plešem pored njega i trudim se ne pritisnuti se na njegovo tijelo. Vidi kako mi se jedan kolega nabacuje i dosta se živcira radi toga, slatko. Jutro je jako brzo stiglo pa su se svi polako pokupili doma. Bez skrivanja sjedam s njim u taksi i ostajem spavati kod njega.

ŠESTI DAN – SUBOTA

Budim se sama u njegovu krevetu. Super. Izvlačim se iz kreveta i vidim da je već jedan sat popodne. Lutam po stanu pa vidim da je na šanku pripremio dvije šalice i tek skuhanu kavu. Pa ovo je kao u filmu. Ulazi u stan nakon pola sata dok ja sjedim u njegovoj majici, pijem kavu i pušim cigaretu. “Preslatka si”, kaže mi dok me ljubi. Popili smo kavu zajedno i odlučili da ćemo danas u kazalište, on je pozvan na neki event. Tamo ne ide nitko od naših kolega, a ako se i pojavimo na eventu neće biti previše sumnjivo. Odmaranje je prošlo uz jedan spori i lagani seks u njegovu krevetu.

Spremila sam se i odlučila biti potpuno profesionalna danas. Event je prošao prilično dosadno, osim onih scena u kojima me primio oko struka dok bismo hodali ili prolazili uz gomilu. Pravila sam se kao da je to sasvim normalno ponašanje. Dok smo sjedili u kazalištu morali smo biti potpuno pristojni, neki novinari su sjedili pored nas. Ne treba mu skandal. Za kasnije sam imala dogovor s prijateljicama na koji ga pozivam, no on pristojno odbija. Cure mi više neće vjerovati da imam nekoga, kao duh je za moje društvo. No dobro. Izlazim s njima i vraćam se kući oko ponoći. Trebam sna.

SEDMI DAN – NEDJELJA

Nedjelja je dan za mene pa se odlučujem na pjenušavu kupku, masku za lice i lakiranje noktiju. Kasnije mi je plan napokon pročitati knjigu do kraja i to je zapravo to. Ne želim mu se javljati jer me jučer tako lagano odbio.

Već je četiri sata, sva sam u svojim ritualima s ručnikom na glavi. Netko kuca na vrata. Otvaram i vidim njega s bocom vina. “Predivna si”, kaže mi sarkastično uz smiješak i krene me ljubiti. Pozovem ga unutra, brzinski pospremam, pa krenemo razgovarati o svemu pomalo. Rijetko se dogodi da samo pričamo pa je ovo, moram priznati, baš lijepo. Sav je sladak, a i prošli put je bio jako dobar prema meni pa sam mu odlučila vratiti uslugu. Spuštam se ispred njega, otkopčavam hlače, ljubim ga, a on, iskreno, dosta brzo dolazi do kraja.

Neće spavati kod mene, ja ipak trebam svoj mir, nedjelja je. Odlazi i kaže mi kako se nada da ćemo ovakvo nešto ponoviti. Smješkam se i gledam kako odlazi. Sutra opet sve ispočetka.