Upoznala sam ga preko aplikacije za dejtanje i odlučila se naći s njim. Ispalo je bolje od očekivanog

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 27-godišnjom računovotkinjom iz Rijeke

Prvi dan – srijeda

Dok na poslu čekam sljedeći zadatak dobivam poruku od njega. Upoznali smo se preko Tindera prije dva tjedna. Upoznali je možda malo kriva riječ, ali razumijete me. Potpuno sam nova u tim stvarima, aplikacije za dejtanje i slične stvari. Oduvijek me to odbijalo, ali predugo sam već solo i odlučila sam isprobati. Njega sam svajpala i eto, javio se pa smo počeli dopisivanje. Ne živimo u istom gradu (navodno), ima 32 godine (navodno) i solo je (navodno). Po onome što sam uspjela saznati je da voli istu glazbu kao i ja, a i za razliku od ostalih tipova koji su mi se javljali preko Tindera, nikad nije bio vulgaran niti spominjao seks. Izgleda da bi on mogao biti jedan od normalnih na toj aplikaciji.

Šalje mi kako mu je dosadno i da razmišlja o svom životu. Trenutno je na poslu i dosadno mu je, kao i meni, pa se počnemo dopisivati. Nikad mu nisam odala previše informacija o sebi, a u zadnje vrijeme me sve više ispituje. Možda pristanem i na to da se vidimo ovih dana.

Nakon par sati dopisivanja i posla, pitam ga je li slobodan krajem tjedna da skupa odemo na koncert ili barem cugu. Prihvatio je to s oduševljenjem jer on mene ispituje valjda svakog dana da se vidimo.

Stižem doma, a cimerica puši na balkonu. Ona čitavog dana ne radi apsolutno ništa, ali kao, u potrazi je za poslom. Napravim tople sendviče pa jedemo skupa i gledamo Lucifera na Netflixu dok ona ne zaspi. Malo se dopisujem s njim, ali svako malo ga ignoriram jer se zagledam u seriju. Pričamo o glupostima i komentiramo serije koje gledamo. Obje smo zaspale na kauču.

DRUGI DAN – ČETVRTAK

Dok slušam glazbu u slušalicama i hodam prema poslu osjetim kako netko hoda za mnom. Okrenem se i vidim kolegu koji me pokušavao dostići već neko vrijeme. Nisam ni shvatila da tako brzo hodam. Krene me ispitivati kako sam, što ima novog kod mene i čime se bavim. Tako ne volim taj izmišljeni ‘small talk’ jer on i ja, primjerice, nemamo baš ništa zajedničkog. Mlađi je od mene, ne radimo u istom odjelu, a korištenje aplikacija za dejtanje mu je vjerojatno svakodnevnica. Pita me hoćemo li jesti ručak zajedno pa pristanem jer ionako uvijek jedem sama.

Uvijek sam voljela tablice, brojke i račune. Znam da je možda malo čudno, ali to me opušta. Tako je i bilo na poslu do 13 sati kad nisam otišla na ručak s kolegom. Pitala sam ga koristi li Tinder ili neku drugu aplikaciju. Malo se izbezumio, ali odgovorio kako to zna koristiti, ali da je rijetko imao sreće. To valjda znači da nije pronašao nikoga za seks. Nastavili smo pričati o drugim stvarima i jesti.

Kroz dan mi je dečko s Tindera poslao par poruka, ali nisam na sve stigla odgovoriti pa smo se dopisivali na preskokce. Pričao mi je kako već razmišlja o sutra i da me jedva čeka vidjeti uživo. “Mislim da si još ljepša uživo”, “Stvarno te jedva čekam..”, “Mislim da smo stvarno super par.” i slične poruke dolazile su mi cijelog dana. Podiže mi ego, što mi se sviđa, ali se još uvijek nisam navikla na toliko komplimenata od stranca.

Stižem s posla i s cimericom tražim što ću obući sutra. Pozvala sam ga da se nađemo u njegovom gradu, onda mogu otići kada god poželim. Planiram cijelo putovanje, koliko će trajati i koliko će me sve to skupa koštati. Zaspim na kauču uz tablet i probudi me totalno čudan san o kolegi s posla. Uz pitanje odakle on odlazim spavati u krevet. Opet sam predugo ostala budna.

TREĆI DAN – PETAK

Na poslu pokušavam pronaći kolegu s posla na Tinderu. Kao da imam vremena za bacanje. Ne uspijevam ga naći. Sjedam u isti bar od jučer i jedem ručak sama. Šaljem njemu poruku, ali ne odgovara dok sam na ručku nego kasnije. Razmišljam da odem malo ranije s posla da stignem sve što sam si zacrtala pa to i radim. Izlazim oko 15:30 i žurim doma.

Spremam se i sjedam u auto. Uzela sam i kavu da me razbudi, žvake, ruž, vlažne maramice i kondome. Na internetu kažu da su to ‘must have’ stvari na prvom dejtu. Ne razumijem previše, ali slušam. Vozim se dva i pol sata i dolazim u centar. Javljam mu se da sam stigla, ali on ne odgovara 10 minuta. Zove me sa skrivenog broja i kaže da sjednem u kafić na trgu. Čekam ga još pola sata, šaljem još dvije poruke. Nitko se nije pojavio. Ne mogu vjerovati da sam izvisila.

Vraćam se doma u suzama i razmišljam je li me vidio pa mu nisam bila dovoljno zgodna. Možda me zafrkavao svo ovo vrijeme. Možda se pojavio, ali ja nisam skužila njega pa mu je bilo neugodno? Zašto mi ne odgovara. Osjećam se k’o budala, zovem cimericu i tjeram ju da idemo negdje van. Odlazimo u Hangar oko ponoći, popila sam nekoliko koktela i počela flertati s konobarom. Ljuta sam i nervozna cijelo vrijeme, a samopouzdanje mi je na totalnoj nuli.

Alkohol je učinio svoje i prije nego sam skužila ljubim se s konobarom u skladištu. Imam haljinu pa njegove ruke lete po mom cijelom tijelu i prima me za stražnjicu. Snažan je i jak, pa se samo naslanjam na njega i puštam ga da me ljubi gdje god želi. Sputio se na koljena i podigao mi haljinu. Očekivala sam da će prvo tražiti drugačiju uslugu. Spustio mi je gaćice i počeo se igrati jezikom i prstima. Uživala sam i tek tada shvatila koliko mi je nedostajalo osjetiti ovakav užitak. U polustajaćem položaju uspijevam doći do kraja, a on se podiže i pokušava me poljubiti pa ga lagano odgurujem od sebe, neću ga ljubiti nakon što je on mene ljubio tamo dolje. Krenem ga gristi i ljubiti po vratu pa rukom počnem vraćati uslugu. Bio je tako brz. Očito nisam jedina kojoj je falio seks. Nakon toga ponovno mi je krenuo dizati suknju, valjda je mislio da ćemo se sada i seksati. Samo sam se nasmijala, poljubila ga (ipak) i rekla da možda neki drugi put. Vratila sam se za šank cimerici koja me dočekala s ogromnim smješkom.

Stigle smo doma oko 5 ujutro, bila je dosta dobra večer.

Četvrti dan – subota

Budim se oko podne u zagrljaju cimerice pa smo se tako malo ostale maziti dok sam joj ponovno pričala kako je bilo sinoć i što mi je konobar sve radio. Skoro sam zaboravila na valjda najneugodniji trenutak jučer, dok nisam vidjela poruku na Tinderu. Zaboga, još se usuđuje javiti? “Ne znam što sam mislio, stvarno sam te htio vidjeti, ali ostao sam duže na poslu i nisam stigao. Oprosti. Nađemo se danas na tvom terenu?” Ma o čemu on priča!? Pokažem poruku cimerici koja mu odgovara “Može, kod sata u 20h.” Nije mi jasno što izvodi pa kaže kako ćemo sjesti na drugu stranu trga i gledati ga kako zbunjen čeka. Dosta dobra ideja.

Ostatak dana provodim u gledanju Lucifera i pospremanju stana. Spremamo se za cugu oko 18 i sjedamo u kafić koji ima odličan pogled na prostor ispod sata. Šalje mi poruku da još jednom provjeri dolazim li. Ne odgovaram. 20 je sati i ne vidim baš nikoga sumnjivog kod sata. Prošlo je već 15 minuta i vidjele smo par poznatih ljudi, čak i kolegu s posla, ali ne i tog tipa s Tindera. Ustajemo i prolazimo kroz trg pa me kolega zaustavi “Ipak si došla!”.

Počela sam se smijati uvjerena da se šali, dok mi nije pokazao poruke. Poruke sa mnom. Cimerica je u međuvremenu umirala od smijeha dok sam ja potpuno izbezumljena stajala i gledala u tog kolegu. Uopće mi ništa nije imalo smisla. Zar sam s njim izmijenila sve ove poruke zadnja dva tjedna? Otišla sam sa strane do klupice i on za mnom, a cimerica nas je odlučila ostaviti same. Odjednom sam ga gledala drugim očima. Zato se toliko i zbunio kad sam ga pitala za Tinder!

Krenuo je s objašnjavanjem čitave situacije i koliko je zbunjen bio i nesiguran oko toga da mi se javi i kaže tko je zapravo. Ispričao mi je kako stvarno misli sve stvari koje je rekao i da mu se stvarno sviđam već neko duže vrijeme. Komplimentirao me na licu mjesta i govorio mi kako je oduvijek htio biti malo nasamo sa mnom i da se ne moram brinuti jer nikome nije rekao da se dopisuje sa mnom.

Gledala sam ga u tišini par minuta. Onda sam ga poljubila. Ne znam zašto niti odakle mi hrabrost za to. Odgovorio mi je na poljubac grljenjem, strasnim povlačenjem za usnu i dodirom jezika. Htjela sam se još ljubiti s njim, htjela sam vidjeti je li istina da voli sve one stvari u krevetu kako mi je pisao u porukama. Pitao me da idemo do mene, ali mi je stan zauzet, pa smo otišli na piće. Sjeli smo u kafić tako blizu jedno drugom i nisam ga mogla prestati gledati i ljubiti. Znam da je ljudima oko nas bilo već malo neugodno jer smo ipak bili na javnom mjestu, ali nije me to brinulo. Počeo me dirati po bedrima, leđima, vratu. Odmicao mi je kosu s lica i na svaki dodir samo sam htjela da me nastavi dodirivati.

Šaljem cimerici poruku da neka se pokupi iz stana i odlazimo kod mene. Dok sam vozila dodirivao me po bedrima i između nogu, grizao me i ljubio i cijelo vrijeme zadirkivao. Stigli smo kod mene u stan i odmah sam ga odvela u svoju sobu. Bacila sam ga na krevet i legla preko njega, pa ga krenula skidati. Moram priznati da sam se čudno osjećala kad bi ga vidjela jer ipak, to je kolega s kojim sam svaki dan u firmi. On se nije suzdržavao, a nije mi niti dao da preuzmem vodstvo u krevetu. Skinuo me u roku par sekundi i počeo me ljubiti po cijelom tijelu. Jako brzo je došao iznad mene i odlučio uzeti svoje. Njihali smo se u ritmu, a mene je iznenadilo koliko je spretan i brz. Zamijenili smo strane pa sam ja određivala ritam dok me on grabio za grudi. Seks je trajao dugo. Promijenili smo nekoliko poza, a on nikako nije htio doći do kraja. Mene je razveselio dva puta i doveo do vrhunca i tek kada više nisam mogla, on je završio pa legao pored mene. Tražila sam ga da ostane spavati.

PETI DAN – NEDJELJA

Ujutro (točnije oko 11 sati) budi me vibracija mobitela koja nikako da prestane. Dižem se iz kreveta, gledam njega pored sebe i tiho ga poljubim. Tražim mobitel i skužim da to nije moj, već njegov. Nađem ga u njegovim trapkama na podu, izvučem iz džepa i vidim kako mu dolaze poruke na Tinder. Krasno.

Ljutim se i budim ga pa ga ispitujem o čemu se radi. Izgleda kako se on uz mene dopisivao i s drugim djevojkama, očekujući seks s njima, ako ja već ne pristajem. Uz to mi govori i kako je u mene zaljubljen pa se počnem smijati. Stvarno mi se neda slušati takve nebulozne isprike. S druge strane, ja sam se zadovoljila s ovime od prošle noći, a i nije da sam mislila da će nešto ozbiljno izaći iz ovoga. Govorim mu da ako želi mene, da ne može biti još s nekim jer mi je to jednostavno odvratno. Pristaje pa se još jednom seksamo, ali ovaj put tiše jer je cimerica doma. Ovaj put bio je tako nježan i puno me ljubio. Mazili smo se i grlili u krevetu dok nismo ogladnili pa smo pojeli ručak s mojom cimericom. Koja je, usput, cijelo vrijeme umirala od smijeha.

Večera završavam na piću s curama i pričam im kako sam stvarno završila s frajerom sa Tindera, a k tome je taj tip moj kolega s posla. I meni je i dalje smiješno, ali i simpatično. Odlazim spavati oko 21.

ŠESTI DAN – PONEDJELJAK

Na uredskom stolu dočekala me čokolada s porukom “Hvala što ne misliš da sam totalni frik.” Ok, priznajem, ovo je jako simpatično. Radim kao da se ništa nije dogodilo pa jedemo ručak zajedno. Poljubio me kad smo stigli u restoran i kad je zaključio da oko nas nema nikoga tko bi nas mogao vidjeti.

Nakon posla odlazimo kod njega u stan i ponavljamo sve od sinoć. Ovaj put bilo je još bolje, zanimljivije i uzbudljivije, tko zna kako će biti idući put. Tko bi rekao da će ovako dobro ispasti odnos s nekim koga sam upoznala preko aplikacije.