Strast i napetost u vezu, kažu stručnjaci, može se vratiti kroz ovih 36 pitanja. Testirala sam ih na sebi

Dotrajalu i monotonu vezu ili brak, pokazalo je jedno istraživanje, možemo spasiti na vrlo lak način – da se ponovno zaljubimo u partnera i to kroz jedan zabavan eksperiment koji sam i sama isprobala

Jedna od najtežih stvari na ovom svijetu su međuljudski odnosi, bilo oni obiteljski, prijateljski ili ljubavni – oni koji u nama, većinom, stvaraju najviše zadovoljstva, brige, veselja ili tuge. Kroz odnose s drugim ljudima svakodnevno testiramo naše granice, koliko smo sposobni oprostiti, predati se, vjerovati, koliko njima, toliko i sebi.

No, ono što sam shvatila u ovih 30 godina života jest da ja i ljudi oko mene žele jednu vrlo jednostavnu stvar – biti viđeni. I to ne u smislu da se za nama okreću na subotnjoj špici nego da nas vide onakvima kakvi uistinu jesmo i takve nas prihvaćaju.

Sama sam isprobala eksperiment

Ako to imamo, imamo sve, zar ne? Poseban je osjećaj kada se zaljubimo u nekog (i on u nas) tko nas fascinira i stalno otkrivamo nešto novo o toj osobi što nas baca na koljena. No, kako godine prolaze, često se izgubi ta početna fascinacija i to većinom iz razloga jer nam partner postane predvidljiv i mislimo da nas nema čime iznenaditi.

Iako se čini da je ljubav nešto što nam se događa, jedno istraživanje kaže da je ona zapravo čin. Kad malo bolje razmislim, čini se logičnim da je tako jer kako održati strast, napetost i zanimljivost u vezi ili braku ako na tome ne radimo? Da, vrlo lako se prepustiti letargiji i misliti da će se nešto promijeniti samo od sebe, a najlakše prevariti partnera. No, ono što možemo učiniti odmah jest naći način kako da se ponovno zaljubimo u njega, a stručnjaci koji su proveli istraživanje kažu da je rješenje u 36 pitanja koja bismo trebale postaviti partneru, a i same odgovoriti na njih.

Iako moj dečko i ja nemamo problema u vezi, odlučila sam odgovoriti na svih 36 pitanja pred njim. Zaključio je da ipak neke stvari nije znao i da sam mu sada još draža.