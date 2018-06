Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 28-godišnjom ekonomisticom iz Novog Zagreba

PRVI DAN – UTORAK

Stojim na stepenicama ispred ulaza u firmu. Užasno je sparan dan, ništa mi ne pomaže da se razbudim. Palim cigaretu i razmišljam kud bih mogla večeras, ne ostaje mi se solo doma. Dolazi mi poruka na mobitel. “Mislim na tebe”, piše. Odlučujem ignorirati. Prekinuli smo prije dva mjeseca, povremeno se pokseksamo, ali ne želim više biti u toj vezi. Uostalom, totalno mi se sviđa tip koji radi u drugom uredu naše zgrade. OK, mogao bi mi biti tata i miriše po Brutu, ali ono, potpuno je savršen.

Iza posla odlazim na trening, to mi je najbolji način da izbacim svu energiju iz sebe. Mrzim svoj uredski posao, trebala sam studirati nešto drugo, zanimljivije. Poslije treninga dolazim doma, maštam o tipu s posla i uhodim ga po Fejsu. Dosta dobro izgleda, baš gledam fotke s njegovog odmora. Sad barem znam zašto se nismo vidjeli nekoliko dana.

Prije spavanja se još uvijek premišljam oko toga bih li mu se javila ili ne. OK, znamo se, tu i tamo se zezamo ispred na pauzi dok izađemo zapaliti, ali to je sve. Hoće li biti čudno ako shvati da znam kako se zove? Ma kvragu sve, šaljem friend request.

DRUGI DAN – SRIJEDA

Spremam se na posao i malo više vremena provodim u kupaonici nanoseći ruž i maskaru. Mogli bi se sresti danas, makar u prolazu kad dođem u firmu. Sjedim na poslu i svako malo pogledam na Facebook, ali još ništa od prihvaćanja zahtjeva za prijateljstvo. Osjećam se totalno glupo. Stariji je od mene dvadesetak godina, garant misli da sam kakva glupa koza i smije se. Sve sam bliže da bivšem odgovorim na onaj MMS od jučer, večeras ionako nemam trening pa da se barem poševim.

Na izlasku s posla, srećemo se na parkingu. Pita me treba li mi prijevoz doma, zahvaljujem i dodajem da sam danas stigla svojim autom. ‘Jebem ti’, mislim si. Poslije posla odlazim na manikuru i pedikuru, planiram se zaletjeti do mora uskoro. Dok scrolam Instagramom stiže mi obavijest da je prihvatio moj friend request. OK, sjedim na pedikuri i nemam pametnijeg posla, ali je li pametno odmah poslati poruku na Messenger? Mahnut ću mu, samo ću mahnuti pa možda on nešto pošalje.

Na ekranu poskakuju tri točkice, aaaaaa nešto mi piše. Užas, ponašam se kao tinejdžerica. “Hej, sorry. Bio sam zatrpan poslom danas, a nisam odmah skužio da si to ti, maco”, odgovara mi. Ne znam bih li bila happy ili bi ga oderala komentarom za ovo ‘maco’.

Kul sam, šaljem jednog smajlija i ne znam što bih više pametno napisala pa ostajem pri tome. “Imaš kakvih planova večeras?”, stiže mi u idućoj poruci. “Idem s frendicama na neku cugu. Ti?”, pišem. “Evo baš planiram gledati neku tekmu na Svjetskom. Dolazi mi nekoliko frendica i frendova, otvorit ćemo vino, bit će i mlađe ekipe pa ako nisi ništa planirala, uvijek nam se možeš pridružiti”, objašnjava.

OK, ovo je awkward. Ne znam je li me zove jer će biti i drugih ‘klinaca’ ili želi da dođem. Ne mogu to sad ispitivati, ispast ću očajna. Zahvaljujem i dodajem da se vidimo sutra na poslu. Doma dugo ne mogu zaspati, opet ga špijuniram po društvenim mrežama.

TREĆI DAN – ČETVRTAK

Sinoć sam definitivno prekasno zaspala jer sam jutros prespavala alarm. Na brzinu se odijevam na posao, lagana haljina i sandale. Grudnjak i make-up sam u žurbi strpala u torbu samo da ne zakasnim jer je moj šef divljak koji će me cijeli dan maltretirati ako dođe prije mene. Dok utrčavam u kompleks, prolazim pored njega. Pozdravlja me, a ja kao kakva luđakinja mahnem, nasmijem se od uha do uha i odjurim u ured.

“Je li sve ok?”, šalje mi poruku na Messneger. “Jeje, zaspala sam jutros”, odgovaram dva sata kasnije. “Čini se da ti treba kava danas, spuštam se dolje na pauzu pa ako hoćeš, pridruži mi se”, odgovara mi. Prihvaćam poziv, izvan sebe sam, a ovo je dobra prilika da se još malo upoznamo.

Možda sam trebala razmisliti dva puta prije nego sam skočila od stola, grudnjak i make-up ostali su u torbi. Sjedimo na terasi ispred firme, suptilno me dodiruje po rukama, pokušavam se koncentrirati na glupe dijaloge, ali gaćice su mi već mokre. Govorim kako se moram vratiti poslu, ali da idući put ja plaćam kavu. To mi je dobra prilika da ga opet odvučem da budemo pola sata nasamo. Poslije posla opet odlazim na trening, a poslije toga dolazim doma, bacam se pod tuš i u krevet jer ne smijem opet ujutro zaspati.

ČETVRTI DAN – PETAK

Ujutro me na mobitelu čekaju tri poruke, sve od njega. “Jako ti lijepo stoji ona haljina”, “Ne mogu zaspati, stalno mi se vrtiš po glavi”, “Nema te ili ignoriraš starca?”, stoji u porukama. Sređujem se i dobre volje odlazim na posao. Odgovaram na poruke tek pred pauzu. “Sorry, bila sam zauzeta sinoć. Idemo na kavu?”, šaljem. Opet se spuštamo dolje u kafić, kolegicu uvjeravam da ne ide sa mnom na pauzu, da netko treba ostati u uredu ako šef naleti. Njega se nije teško bojati.

Dok plaćam kavu, komentira kako su nam pauze prekratke pa bi bilo bolje da izađemo negdje iza posla. “Otvoren je dobar restoran blizu Kvatrića, mogli bi se naći tamo, osim ako imaš neke bolje planove”, kaže. Pravim se da gledam po mobitelu i govorim da ću mu javiti kroz sat vremena. Iza posla jurim doma, depilacija, epilacija, frizura i šminka, sve mora biti savršeno za večeras, ali ne smije izgledati kao da sam se tri sata trudila. Ulazim u restoran u cvjetnoj haljini i bež sandalama, u rukama nosim malu Marc Jacobs torbicu koja mi se savršeno uklapa u otufit.

Večer provodimo u super razgovoru, napokon sam se i ja opustila. Dok naručujemo drugu bocu vina, komentira kako bi bilo vrijeme da idemo doma. “Čuj, možemo i do mene, ako nemaš boljih planova”, dobacujem samouvjereno. Smije mi se, stavlja kosu iza uha i lagano poljubi onim jedva dodirom. Užasno sam uzbuđena. Odlazimo k meni. U stanu se nastavljamo ljubiti na kauču, dok svira neka glupa glazba s VH1 jer se nisam pripremila za ovo. Već je 1 sat ujutro, on se ustaje i kaže kako ide doma, ja sam u laganom šoku. Ipak ništa od seksa za mene večeras. Gledam po Instagramu gdje je moj glupi bivši pa brzo odustajem od te ideje i odlazim pod tuš pa na spavanje.

PETI DAN – SUBOTA

Budim se dosta loše volje. Sinoć sam bila uvjerena da će se nešto dogoditi između nas, ali nije bilo ništa osim poljubaca. Nadrkana se oblačim i odlazim na trčanje jer danas nemam trening. Trebam to izbaciti iz sebe. Mobitel ostavljam doma jer i tak opsesivno stalno gledam u njega ili čekam da dobijem poruku ili razmišljam da pošaljem poruku.

Nakon sat i pol vremena vraćam se doma, vidim da imam propušten poziv od njega. Zovem natrag jer sam pristojna i dobro odgojena. “Zvao si?”, kažem pomalo suzdržano. “Da, htio sam ti reći da mi je bilo baš super sinoć. Večeras bih te opet radio vidio, hoćeš doći do mene, ja kuham”, kaže. Bože, ovo je muškarac mojih snova. “Može, što ja trebam ponijeti?”, pitam. “Ništa, samo budi dobro raspoložena.”

Cijeli dan provodim dobre volje pa čak i nešto od posla riješavam doma samo da mi vrijeme do navečer brže prođe. Putem do njega svraćam u Vrutak i tražim neko dobro vino, pogledala sam što preporuča Kult plave kamenice jer sam, pa jebiga, štreberica.

Dolazim k njemu i shvaćam da na toj adresi u podsljemenskoj zoni nema stanova nego kuća. Impresivno. Zvonim na portafon, otvara mi i dočekuje me otvarajući vrata. Dok mu dajem bocu vina, ljubi me u obraz i poziva unutra. “Večerat ćemo na terasi”, kaže. Prolazimo kroz prizemlje i izlazimo na veliku terasu.

Ponovno provodimo sate ispijajući vino i pričajući o svemu i svačemu. Večeras ne odlazim doma, odlučila sam. Dok pušta neku muziku iz svog vremena, lagano mi se približava i lagano ljubi po ustima, spušta se dodirujući me po vratu, osjetim mu dah, on točno zna što radi.

Uzima me za ruku odvodi na kauč koji se nalazi na terasi. Skida mi gaćice i ljubi me. Ne mogu se kontrolirati, već stenjem, a još smo na predigri. Skida se, sjeda kraj mene i povlači me da sjednem na njega. Dok sjedim na njemu, stišće me za guzu, vrtim kukovima u krug, osjetim da ga to uzbuđuje.

Nakon seksa odlazimo skupa pod tuš. “Otpočetka mi se sviđaš, samo nisam bio siguran kako bi reagirala da sam ti to odmah rekao”, kaže mi. Smijem se, ne želim ništa odgovoriti. Oblačim njegovu majicu, spavamo zagrljeni.

ŠESTI DAN – NEDJELJA

Ovo je jedan od onih dana kad me stara zove 15 puta do podneva da dođem na ručak da me barem jednom tjedno vidi. Ne želim da ga to probudi pa se tiho oblačim i odlazim doma. Dok ručamo, mama i brat se prepoucavaju oko nogometa, stari je u svom nekom filmu, a ja sam još gora od njega. Trebala bih ganjati karijeru, a ne tipa s karijerom. Ali ne mogu si pomoći. Tako je seksi! A i vjerojatno će sve samo na seksu i ostati.

Nakon ručka brzo bježim doma, umorna sam od sinoć, želim se baciti u krevet i nadoknaditi izgubljeno. Predvečer se budim i vidim da nemam niti poziva niti poruka. Znači to je bilo to, samo seks za jednu noć. Da mi je odmah rekao, mogli smo uštedjeti vrijeme. Žalim se frendici koju sam odvukla na mojito samo da se imam kome pohvaliti i požaliti svojom novom avanturom. Kasno navečer stiže mi poruka: “Trebaš društvo?”, odgovaram da ne, osim ako je on u pitanju. Ni ne trudim se odjenuti više, paradiram stanom u donjem rublju, vani je prokleta vrućina.

Govori mi kako sam mu seksi, govorim mu da bi se i on trebao skinuti. Odlazimo zajedno pod tuš. Dok me ljubi, uzima tuš, stavlja među noge i masira me. Ovo još nisam probala s nekim drugim. Sviđa mi se. Brzo se prebacujemo u spavaću, okreće me na trbuh, penjem se na sve četiri i molim ga da uđe u mene. Smije se i mazi me po leđima. Ovo je baš dobro. Potpuno je dominantan, ali to me čak ni ne smeta sad. Svršava prije mene pa se opet jezikom spušta među moje noge, stavljam ih oko njegovog vrata i molim ga da uspori. On me ne sluša nego me dovodi do vrhunca. Noge mi se tresu, plahta je mokra, ovo je bilo savršeno.

SEDMI DAN – PONEDJELJAK

Ujutro se budimo skupa. Dok se spremam na posao on odlazi doma kako bi se presvukao i spremio.

Nakon sat vremena susrećemo ispred zgrade, prima me za struk i ljubi ispred ulaza. Nisam spremna na ovo, govorim mu kako bismo trebali još neko vrijeme biti diskretni.