Spavam s najboljim prijateljem svog šefa, mislim da je on užasno ljubomoran zbog toga

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 29-godišnjom dizajnericom interijera iz Zagreba

UTORAK – PRVI DAN

Budi me alarm na mobitelu, dok svajpam da ga isključim vidim da mi je noćas došao još jedan mail od šefa. Ne planiram ga otvoriti dok ne dođem k sebi. Kuham kavu, tuširam se, sjedam u auto i odlazim na posao.

Dolazim među prvima, taman da popijem kavu i pročitam mail u miru. Sva sreća nije neki veliki hejt, samo moram promijeniti sedam stvari u projektu koji je klijent već odobrio.

Tijekom pauze odlazim na ručak s kolegicom, na mobitel mi stiže poruka “Jesi opet u onoj seksi haljini? Mmmm…” Nisam, ali odgovaram kao da jesam. Smijem se jer smo se prošli tjedan brzinski poseksali nakon posla, a da je nisam stigla ni skinuti.

Kolegica me pita što je tako smiješno, ali ne smijem joj reći. Šefovog najboljeg prijatelja svi znamo s posljednjeg team buildinga jer je jako seksi, a i nije dosadan tip.

Nakon posla odlazim s najboljom frendicom na piće i žalim joj se kako me šef maltretira otkad se viđam s njegovim prijateljem. Uvjerava me da umišljam. Dolazim dosta kasno doma, umorna sam i vruće je pa nakon tuširanja oblačim samo gaćice i odlazim na spavanje.

SRIJEDA – DRUGI DAN

Nismo se vidjeli od nedjelje pa mu tijekom poslijepodneva šaljem poruku da pitam hoće li doći kod mene večeras. Malo sam down i mislim da bi me seks mogao oraspoložiti. Odgovara mi: “Vidjet ćemo se i prije”. Kvragu, dolazi u ured, jurim u zahod i popravljam šminku.

Dok izlazi sa šefom iz njegova ureda, šef mi govori da odem umjesto njega na sastanak s izvođačima radova da se dogovorimo oko detalja za jedan dvoetažni stan na Vrbiku koji sređujemo.

Pokušavam prikriti smiješak, ali šlatanje u liftu mogla bi biti dobra predigra za večeras. Ne mogu si pomoći. On pokušava, kao u glupim filmovima, pauzirati lift, ali mu ne dopuštam. Dok mu mičem ruku s tipke, drugom ga hvatam za vrat i primičem sebi, lagano poližem uho i uhvatim za dupe. Lift se otvara, on odlazi prema izlazu, ja se spuštam u garažu.

Dok sam na sastanku, šalje mi poruku preko Fejsa da ipak neće doći večeras. Ide s onim idiotom od mog šefa na poker večer s frendovima. Sve sam više uvjerena da mi šef nekako čita poruke s Facebooka preko uredske mreže. Znam, paranoična sam.

ČETVRTAK – TREĆI DAN

Bila sam bijesna sinoć pa nisam poslala nikakvu poruku ni seksi selfi prije spavanja. Iskreno, zapravo nisam ni sigurna ljutim li se na njega, svog šefa ili sebe. U normalnom svijetu bismo bili u normalnoj vezi, a ja živim u apsolutnom strahu da ne dobijem otkaz jer je moj šef control freak i dijelio je otkaze i za bizarnije stvari.

Možda da nađem drugi posao? Ne, ovaj je jako bitan za moju karijeru. Napokon su počeli točno moje ime pisati na portalima, a nedavno su i jedan moj stan uvrstili u printano izdanje Dom&Dizajna.

Na poslu dan prolazi standardno, šef ima uspone i padove raspoloženja na kojima surfamo kako bismo preživjeli do 17 sati. Jutros smo u sve projekte morali dodati malo pastelne pa je tri sata kasnije poslao memo da ne želi više nigdje vidjeti ice cream pink.

Dan mi je užasan i ne želim nikoga vidjeti nakon posla. Mislim da ću opet gledati Walking Dead doma na kauču. A mogla bih staviti i masku za lice i odraditi kratki trening da se bolje osjećam.

PETAK – ČETVRTI DAN

Od ranog jutra šaljem screenshotove šefovih suludih mailova njegovom frendu, on umire od smijeha i govori mi da si to ne uzimam k srcu i mijenja temu, pita me što ću odjenuti večeras. “Za izlazak čipkastu haljinu, za seks doma ništa”, odgovaram. “Obožavam te vidjeti kako se šećeš po stanu gola”, odgovara mi. Da, ovo nikad neće biti veza.

Ljutim se i ostavljam mobitel. Udahnem, izdahnem, nastavim raditi. Nakon pola sata mu odgovaram s: “I ja tebe”. Putem doma uzimam nešto na brzinu za jesti pa se odmah bacam pod tuš i sređivanje stana. Nisam romantičarka, ali kaos nikome nije seksi.

Dolazi do mene oko 9 sati, nosi bocu vina i predlaže da pustimo Springsteena, pristajem. Naše sekskapade obično počinju tako da dva sata raspravljamo o bilo čemu dok jedno ne završi gore na drugome. On obično nakon toga ode doma, ali večeras ostaje kod mene.

SUBOTA – PETI DAN

Budi me alarm za posao, zaboravila sam ga isključiti. Vidim da njega više nema u krevetu, uopće ne kužim kako nisam čula da odlazi. Nekoliko sekundi kasnije čujem tuš, ustajem i idem do kupaonice i pitam ga smijem li se pridružiti. Pod tušem imamo lagani, nježni jutarnji seks. Sviđa mi se koliko je pažljiv, dok stoji iza mene i rukama mi prelazi preko bedara.

Oko 10 odlazi od mene, a ja se spremam za odlazak s frendicama na kavu. Trebala bih i kupiti kupaći jer za produženi vikend idemo u Opatiju. Jako se veselim.

Navečer planiram i izlazak. Mogle bismo do Tesle ili negdje u centar pa ćemo nakon toga vidjeti kamo ćemo. Oko četiri ujutro dolazim doma i taman kad sam legla stiže mi poruka “Ideš večeras do mene?”, odgovaram mu da sam već u krevetu. Iskreno, malo više sam popila i nisam u reprezentativnom izdanju.

NEDJELJA – ŠESTI DAN

Danas planiram završiti nešto od posla što nisam stigla u petak, a nakon toga idem s frendicama na Sljeme. Trebam malo resetirati mozak i veselim se ovom druženju. Malo ćemo pojesti i popiti.

Kasno poslijepodne dolazim doma i započinjem svoj standardni vikend ritual, preslagivanje poslovne torbe, kombiniranje odjeće za ujutro, pranje i feniranje kose.

Zvoni mi mobitel oko 20 sati, pita me: “Hoćeš nešto iz Lari&Penati, sad sam tu pa bih mogao naletjeti do tebe”, odgovaram mu da sam odabere i da usput uzme i bocu vina. Već puštam ploču od Springsteena.

Danas nismo baš za razgovor, dok se ljubimo, kao usput mi spomene kako je moj šef rekao da možda on i ja ne bismo bili najgora kombinacija na svijetu. Automatski turn off, pitam ga što mu je točno rekao i zašto je išta uopće spominjao. “Ispipavao sam teren, ali čini mi se da mu nije bilo baš svejedno. Mislim da bi bio ljubomoran kad bi saznao da između nas ima nešto”, kaže mi.

Ne želim pričati o svom šefu više, nedjelja je, kvragu, ujutro će me i tako dočekati pet njegovih mailova. Prelazimo u spavaću sobu, uživam u poluvoajerskom seksu ispred otvorenog prozora.

PONEDJELJAK – SEDMI DAN

Užasno sam dobre volje, a mog šefa kao da to strašno iritira. “Jesi napokon našla nekoga?”, dobacuje mi dosta bezobrazno. Odgovaram da se to njega ne tiče.

Navečer se više ne mogu oteti dojmu da moj šef sve zna i da me zato maltretira. “Jesi li mu išta rekao?”, šaljem u poruci. “A? Jesam, jutros. Sam je skužio prije par dana kad smo se šlatali u liftu, ali nisam ti htio ništa govoriti da ne radiš dramu”, odgovara.