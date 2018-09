Spavala sam sa svojim profesorom s faksa i nitko od studenata nije imao pojma da se nešto događa

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 26-godišnjom pravnicom iz Zagreba

PRVI DAN – SRIJEDA

Već je lipanj i polako se bliži kraj predavanja. Ostala su mi tri ispita za jesen i jedan idućeg tjedna, ali ne brine me to previše, znam da ću ih već srediti. Danas imam predavanja do pet, a nakon toga se nalazim s kolegama da dogovorimo sve aktivnosti za team building u petak. Zbog nastavka i teme teksta neću navoditi o kojoj udruzi se radi, ali pripremamo neke zanimljive stvari za nadolazeću akademsku godinu. Team building održat će se u Termama Jezerčica i iskreno jedva čekam. Iz društva idemo ja i dvije prijateljice.

Nakon dogovora s kolegama oko osnovnih stvari, kada se kreće, tko ide s kim u auto i slično, nalazim se s dečkom u Milji pored faksa. Ponašao se nekako čudno, kratko je odgovarao na sva moja pitanja, a između nas je bila neka čudna vibra. Imam osjećaj da mi nešto skriva, ali nisam ga ništa pitala, ponekad mu zna doći ta faza.

Pozdravljam se s njim i odlazim doma. Kod kuće sam pojela, otuširala se i pročitala par stranica skripte za ispit slijedećeg tjedna.

DRUGI DAN – ČETVRTAK

Sjedam u autobus na putu do faksa i dolazim pola sata prije na predavanje. Sjela sam ispred faksa i čekam frendice pa me u prolazu pozdravlja profesor (nazovimo ga) K. On je jedan od članova naše udruge i stvarno mi je puno pomogao do sada na faksu. Stižu frendice pa idemo na baš njegovo predavanje. Nekoliko puta sam se javila kako bi skupila bodove za aktivnost, ušla u raspravu s par blesavih kolegica. Ponekad imam osjećaj kao da me netko namjerno zeza glupim komentarima.

Danas više nemam ni jedno predavanje pa odlazim na kavu s kolegicama i zajedno ponavljamo nekih tri sata. Stižem doma i profesor K šalje mail sa popisom rasporeda po sobama u hotelu. Ja sam u sobi s jednim kolegom i kolegicom, dečko s ovim baš i neće biti sretan.

Oko 19 sati se nalazim s dečkom. Čim smo se našli počeo je s jako teškim razgovorom o tome kako možda nismo više jedno za drugo. Objasnio mi je kako se ne vidi sa mnom u budućnosti i da mu više ne značim kao prije. Ostala sam dosta zbunjena jer sve do sada je dobro funkcioniralo, nismo imali nikakvih problema niti se ikada žalio da mu nešto fali. Da, plakala sam, što ćete, ipak sam žena puna emocija. Razgovor je trajao barem sat vremena nakon prekida i čak smo se pozdravili kao ljudi.

Na putu do doma kupila sam bocu nečeg malo žešćeg i pozvala best frendicu kod sebe. Večer je prošla u mom plakanju, ljutnji, tuzi, paljenju dvije slike mene i (sada) bivšeg pa sam na kraju došla do zaključka da mi on nikada nije ni trebao i da mi je bez njega samo bolje. Očekujem mamurluk sutra, ali ako ništa imat ću sat vremena vožnje do hotela pa ću se i stići oporaviti. Relativno.

TREĆI DAN – PETAK

Zvoni mi alarm u sedam ujutro, a putujemo u osam. Ja sam u autu s profesorom K i ovim kolegama koji su sa mnom u sobi. Pokupili su me oko 8 i 15, a profesor je umro od smijeha kad me vidio, zajedno s kolegama. U polusnu sam, boli me glava za poludjeti i malo mi se vrti. Samo se nadam da ne izgledam baš toliko loše. Nemam pojma kako ću izdržati igre u bazenu, sportsko druženje i šetnju. A tek smišljanje projekta..

Stižemo u hotel i smještamo se u sobe. Profesor K je u sobi pored naše, a svi smo zajedno na katu. Oko 11 se spuštamo na prvu aktivnost – igre u bazenu. Najgore od svega mi je to što je ovo bila moja ideja. Presvukla sam se u crni badić i jedva dogegala do bazena. Bilo je zanimljivo vidjeti profesora K. Iskreno, nisam ga mogla prestati gledati. Da, ima 40-ak godina, stariji je od mene, ali stvarno dobro izgleda. Tek sada sam primijetila njegova široka ramena, tamnu kosu i nevjerojatan osmijeh. Došlo mi je da sama sebi dam šamar, pa sam se brzo trgnula iz zurenja i shvatila da gledam svog profesora. Nažalost (valjda) skužio je i on mene pa se nasmijao. Mislim da sam se zacrvenila u sekundi.

Igre su prošle prilično bezbolno, ali nakon njih me glava samo još više boljela. Popila sam tabletu za bol, popila dvije kave, ali ništa nije pomoglo. Uz to počela sam misliti da ludim, profesor K mi je i dalje bio u glavi. On u kupaćima, mokrog tijela i kose. Ne znam što mi se događa pa sam otišla na još jednu kavu. U kafiću je sjedio i profesor. Super, baš mi to treba. Pušio je cigarete i realno, bilo bi čudno da nisam sjela s njim. Popričali smo pola sata o Udruzi i nekim glupavim temama vezanih uz faks pa sam se pokupila u sobu.

Navečer smo imali igranje društvenih igara u ekipama pa je mene, kao za inat, dopalo vođenje igre. Pomagao mi je i profesor K. Ovo druženje bilo je popraćeno velikim količinama alkohola, a oko 21 sat smo počeli s plesom, karaokama i pjevanjem u sav glas. U euforiji svega počela sam plesati s kolegom, dosta prisno pa sam shvatila da to možda nije okej. U međuvremenu me uhvatio onaj osjećaj “Sad više nemaš dečka, možeš raditi što god poželiš”. Izašla sam van da se ohladim, a tamo je bio profesor K. Postala sam jako flirty s njim, počela ga dodirivati po ruci kad bi rekao nešto smiješno i prije nego sam se stigla snaći, primio me za ruku.

Premda je to bio samo (možda) banalan dodir ruke, bila sam potpuno potresena. Kroz tijelo su mi proradili živci i napalila sam se u roku nekoliko sekundi. Samo sam mu kratko rekla da ja idem gore, ali nemam ključ od sobe. On je dodao kako ima on, pa će mi dati da odspavam kod njega. Krenuli smo prema sobama, a drugim studentima to nije bilo čudno jer sam (kako sam saznala idućeg dana) izgledala jako umorno i pijano premda nisam bila.

Pustio me u svoju sobu i ja sam odmah legla na krevet. On je, sav pristojan, krenuo izlaziti. Kao ostavit će me da odspavam. Uznemirila sam se, digla na noge i primila ga za ovratnik košulje pa izgovorila nešto u stilu ‘Ne idete vi nigdje’. Da, i dalje sam mu se obraćala sa Vi. On se samo nasmijao, a ja sam na taj osmijeh reagirala tako da sam ga poljubila. Vratio mi je poljubac pa su stvari jako brzo postale strastvene. Bacila sam se na krevet i povukla ga za sobom. Par puta je izgovorio da ovo ne smijemo nikome reći. Hah, pa nije mi palo na pamet. Počela sam otkopčavati njegovu košulju, a on je skinuo moju haljinu. Skinuo je i hlače i moram reći da je dosta obdaren. Spustio se među moje noge i počeo me zadovoljavati. Koliko god da sam bila zbunjena cijelom situacijom i nisam mogla vjerovati da se događa, istovremeno sam stvarno uživala. Igrao se jezikom i prstima, mazio me po nogama i ljubio na sve strane. Čupala sam ga za kosu dok sam dolazila do vrhunca, a on se tako slatko nasmijao kad me vidio kako uživam. Podigao se iznad mene pa dok sam i dalje uzdisala od užitka, uklizao je, a ja sam ga osjetila svakim atomom svog tijela. Znala sam da je ovo nešto tako pogrešno, ali je baš zato bilo tako dobro. Udario me po stražnjici, čupao me dok sam ga grebala noktima po leđima. Nisam mogla suspregnuti uživanje i htjela sam da ne prestane. Nikada. Nismo se ljubili, samo me gledao s takvim užitkom. Njihali smo se u ritmu pa mi je podigao noge u neku zanimljivu pozu. Ovo je bilo još bolje nego do sada. Osjećala sam ga jako i potpuno. Nakon pola sata čuli smo kao da se hodnik počeo puniti ljudima i prepali se da bi nas netko mogao vidjeti. Došao je do kraja prije toga, ja isto dva puta pa smo se brzinski obukli, provjerili da nas nitko ne vidi pa sam pobjegla u svoju sobu. Da, zapravo sam imala ključ, ali moram reći da je dobro prošla moja zamka. Bilo je oko 2 ujutro pa sam se otuširala i odmah zaspala.

ČETVRTI DAN – SUBOTA

Tek danas mi je jasno što se to sinoć dogodilo. Ja sam spavala sa svojim profesorom. S profesorom koji vjerojatno doma ima ženu i djecu. S profesorom na čijem sam predavanju bila doslovno jučer. S profesorom kod kojeg imam ispit na jesen! Najgore od svega? Željela sam još.

Ostatak team buildinga prošao je u jako čudnoj komunikaciji. Više nisam popila ni kap alkohola, a profesor K i ja cijelo smo se vrijeme gledali. U nekim trenucima sam imala osjećaj da me skida pogledom i tako sam htjela da to nije samo pogledom. Ništa se više nije dogodilo između nas i vratili smo se, kao normalni, u Zagreb.

PETI DAN – UTORAK (dva tjedna nakon)

Jučer je nama studentima stigao mail kako danas imamo zadnji sastanak Udruge prije početka ljetnih praznika. Nalazilil smo se u kabinetu profesora K, on je i poslao mail. Slučajno (čitaj nimalo slučajno) sam stigla sat vremena ranije. Kao, nisam imala drugačije prijevoz. Došla sam mu u kabinet i pitala ga ima li možda malo vremena za mene. Protresao je kad me vidio, ali nije skrivao osmijeh s lica. Prvo smo zaista pričali o Udruzi nekih 15 minuta, pa sam ga prilično otvoreno pitala “A samo ćemo razgovarati ili?” Bilo me baš briga, htjela sam ponoviti sve što se dogodilo na team buildingu. Započeo je monolog o tome kako to nije nimalo u redu, da će netko skužiti da se nešto događa i da on to sebi ne može dopustiti. Slušala sam ga, barem dio vremena pa otišla do vrata kabineta, zaključala iznutra i kleknula pred njega. Otkopčala sam mu hlače i prvo ga primila rukama. Gledala sam ga dok je istovremeno htio da prestanem i nastavim. Nastavila sam dok ga nisam dovela skoro do kraja, kad je počeo uzdisati i tijelo mu je postajalo sve više i više vruće. Podigla sam suknju, skinula gaćice i sjela mu u krilo. Imao je kožni uredski stolac i baš sam razmišljala o tome kako koža dobro ide na kožu. Savršeno mi je pasao pa smo se počeli pomicati u zajedničkom ritmu. Dirao me po grudima, udarao po stražnjici, ali tiho, da netko ne bi ušao. Otkopčala sam mu košulju i cijelog ga dodirivala, a on me grizao po vratu i cijelu me raščupao. Tako sam uživala u njemu, kao da je on tek dovoljno dobar. Bivši mu nije bio ni ravan. Nakon par minuta podigao me sa sebe i okrenuo me leđima. Naslonila sam se na njegov stol pa mi je došao straga. Nisam ni znala koliko jako volim ovu pozu. Pogotovo s njim. Skoro sam počela vrištati od užitka, ali sam se morala suzdržavati. Držao me za kosu i u ovom trenutku sam bila njegova igračka, obožavala sam to. Uživali smo zajedno do kraja.

Obukli smo se, upalili klimu, otključali i otvorili vrata njegovog kabineta, a ja sam stavila laptop na krilo. Sasvim normalna situacija za svakog slučajnog prolaznika, ali i studenata koji trebaju doći na sastanak. Jao, želim još.

Nakon sastanka poslao mi je mail da me zamoli za telefonski broj, kao, trebamo se čuti nešto u vezi plana Udruge. Napisala sam ga i čekala njegov poziv. Iako to nimalo nisam htjela, bila sam spremna na to da će prekinuti našu komunikaciju, barem o ovom ‘ne studentskom’ smislu. Prevarila sam se. Tražio me da sutra dođem do njegovog stana. Što se događa?

ŠESTI DAN – SRIJEDA

Čitav dan nisam radila baš ništa osim pripremala se za 18 sati. Izdepilirala sam noge i ostale dijelove tijela, namazala se losionima i uljima, sredila kosu i doslovno čitala knjigu dok nije došlo vrijeme da krenem.

Kad sam stigla do njega izgledao je zabrinuto pa sam opet mislila da prekida sa mnom. Ponovno sam bila u krivu. Držao me u neizvjesnosti dok mi je točio piće. Sjela sam na njegov kauč i podigla noge, kao da sam doma. Približio mi se i počeo me ljubiti, dosta nježno. Nisam baš znala kako da drugačije reagiram nego da počnem uživati u njegovom dodiru. Mazio me po tijelu, micao mi kosu s lica pa me čitavim dlanovima primio za lice. Počeo mi je pričati kako sam mlada, lijepa i pametna. Kako ne zaslužuje da mi se sviđa i da je on samo profesor koji čini krivu stvar. Nasmijala sam se na njegov monolog i objasnila mu da mi ništa od toga nimalo ne smeta i da ga želim. Njega, njegove misli i njegovo tijelo. Razveselio se, izvio onaj seksi osmijeh i polegao me na kauč.

Ponovili smo sve poze kojih smo se mogli sjetiti, ali se ovaj put nismo nigdje žurili niti od koga skrivali. Mogla sam biti glasna koliko god sam htjela, uzdisati i derati se. Pa i jesam. Tako sam uživala u njemu. U jednom trenutku bio je iza mene, na strani pa i iznad mene. Gledala sam njegovo seksi tijelo i nije mi bilo jasno kako on želi mene. Ljubio me po cijelom tijelu, malo tamo dolje, malo po grudima. Izljubila sam ga cijelog, izgrebala i nikako mi nije bilo dosta. Vrhunci s njim bili su nešto što nikada do sad nisam doživjela.

Znali smo da ovo sve s nama mora ostati u tajnosti i da nimalo ne smije doći između našeg profesionalnog odnosa. Nažalost ipak je. Ja sam u jesen pala ispit, naljutila se na njega jer je jedan od razloga mog ne učenja bilo druženje i seksanje s njim. Uskoro smo on i ja postali previše ustrašeni da netko nešto ne sazna, a njemu je bio stvarno velik rizik. Prekinulo se nakon nekih osam mjeseci odnosa.

Ja sam u međuvremenu diplomirala, pa smo se počeli nalaziti. Sada smo zajedno već dvije godine, a neki ljudi sa faksa i dalje nemaju pojma da se između nas ikada išta dogodilo.