Spavala sam s tipom s kojim me spojio frend, napokon sam i ja probala taj seks za jednu večer

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 28-godišnjom profesoricom engleskog jezika iz Zagreba.

SUBOTA

Jutros sam trebala s mamom do placa i na frizuru, obožava taj naš zajednički ritual koji je uvela još dok sam bila srednjoškolka, ali sam sinoć s frendicama malo previše popila i nisam jutros čula alarm.

Da me baš ne ubije, punim kadu mlakom vodom da se dobijem, a i realno, vani je užasno vruće, godit će mi pa onda idem do nje na ručak. Da se iskupim, kupujem joj buket cvijeća i čokoladu, a što drugo? Mama mi priča koga je sve srela jutros na placu, a ja čujem samo ‘Bam, bam, bam’ u glavi. Nakon ručka još malo sjedim s njom i bratom u boravku, kuha mi jaču kavu, zna točno što mi je. “Moraš se malo uozbiljiti, ti klinci kojima predaješ, mogu te sresti vani…”, drži mi lekciju. Tako mi je drago što sam se odselila.

Nakon ručka i kave odlazim s burazom do zajedničkih prijatelja gdje popodne provodimo zezajući se. Iako je to ekipa s kojom smo odrasli, svakih nekoliko mjeseci naš prijatelj ima novog prijatelja kojeg zove na sva druženja. Ovaj uopće nije loš, mogla bih mu svašta raditi.

Nakon druženja odlazim doma, frendica me nagovara da i večeras izađemo van. “A daaaj, ja u ponedjeljak radim, a ti si na godišnjem, moglo bi biti zanimljivo, daj da barem odemo do Strossa, ne moramo tulumariti”, šalje mi na Viber. Pristajem, oblačim traperice, T-shirt i cipele s niskom potpeticom u slučaju da se ipak predomislimo i odemo tulumariti.

NEDJELJA

Budim se u stanu koji nije moj. Prve tri sekunde nisam sigurna što se događa, a onda vrtim film. Pored mene spava frend od frenda kojeg sam upoznala jučer poslijepodne. Javili su se oko ponoći da dođemo do njih u Booze n’ Blues gdje smo brzo, recimo to ovako – kliknuli.

Kako smo oboje bili raspoloženi za malo akcije, otišli smo kod njega jer živi u Ilici, dakle, blizu je. Seks je bio dobar, neću se žaliti, ali sad moram doma. Nisam sigurna bih li ga probudila i pozdravila ili samo, kao u filmovima, pokupila svoje stvari i otišla. Fakat, nemam pojma kako se ovo inače radi. Fakat, nisam imala akcije već sedam mjeseci i posljednji put je bilo jaaaako dosadno s mojim jaaaako dosadnim bivšim.

“Da odem samo ili se javim?”, šaljem SMS frendici dok navlačim gaćice koje sam našla ispod njegova jastuka. Ništa mi ne odgovara. Izlazim iz stana i brzo hodam prema liftu jer osjećam nelagodu i ne želim da me susjedi vide.

Doma dolazim oko 11 sati, bacam svu robu sa sebe direktno u perilicu, tuširam se i u mikrovalnu ubacujem ručak koji mi je mama jučer spakirala. Ovaj vikend definitivno više ne izlazim iz stana, planiram pročitati knjigu koju sam posudila u knjižnici prije dva tjedna, napraviti popis stvari koje trebam kupiti prije odlaska na more, izvući ručnik za plažu, bikini i tanke majice te sve proprati. I tak imam što raditi.

“Jesi na kraju ostala ili otišla? Što si ti radila kod njega, nemoj mi reći da si napokon našla tipa za ševu? Tko je to uopće?”, stiže mi poruka od frendice sa sto pitanja. Ne da mi se pisati roman pa je zovem da dođe do mene kasnije.

Predvečer mi dolazi frendica s idejom da otvorimo bocu vina, ali nisam raspoložena. Pravim nam ice coffee i sjedamo na terasu, rekapituliramo cijeli vikend, prepričavam joj sve što znam o njemu i na kraju shvaćam, tip se uopće nije javio cijeli dan.

PONEDJELJAK

Spavam do 9 sati pa se jedva izvlačim iz kreveta, ali naručila sam se za depilaciju kod kozmetičarke, a svi ostali termini su popunjeni. Dok čekam da me primi, tražim frajera od vikenda na Facebooku, uspjela sam se suzdržati cijeli vikend, ali eto…

Nalazim profil koji je zaključan kao i Instagram… Dakle, ne preostaje mi ništa nego se javiti našem zajedničkom frendu, ako uopće bude htio odgovoriti na moju poruku.

“Jesi se čuo s L. nakon vikenda? Hoćete se još družiti s nama ili se vraćate solo izlascima?”, šaljem kao smiješnu poruku sa sto emotikona. Ništa ne odgovara, ostavljam mobitel u torbi prije tretmana i planiram isključiti mozak barem na kratko.

Poslije kozmetičkog odlazim do Avenue Malla, treba mi rezervni kupaći, morala bih do Mullera sa svojim spiskom, a možda se i frendica javi, radi u blizini pa ako bude išla na pauzu, možemo sjesti na kavu.

Sat i pol kasnije, dok sjedim s frendicom u onom kafiću kraj samog ulaza, stiže mi poruka od frenda: “Ma jesmo, vidjeli smo se u nedjelju navečer nakon teretane. Pitao me tvoj broj, ali bilo mi je glupo davati prije nego što vidim s tobom, a i kasno da ti tada šaljem poruku.” Ok, odmah sam bolje volje.

Da ne ispadnem očajna, odlučujem odgovoriti nakon kave. “Ma super je lik, baš smo puno pričali. Daj mu moj broj, a ako bude naporan, prijavit ću ti to”, šaljem u šali.

Putem doma stajem još do voćarnice i uzimam nešto grožđa, obožavam ga jesti nakon što ga dobro rashladim. Dok vadim novac iz torbe, vidim na zaslonu da imam SMS od nepoznatog broja.

Dolazim doma, bacam sve sa sebe i palim klimu, umrijet ću od vrućine. Dok kuham popodnevnu kavu i puštam seriju na Netflixu, odgovaram na njegove poruke. “Bilo mi je jako zanimljivo s tobom za vikend, ako budeš zainteresirana, uvijek možemo ponoviti”, piše mi. Ne volim baš takve nametljive tipove pa ga puštam da malo čeka odgovor i gledam dvije epizode Ozarka. Odgovorit ću mu sutra.

UTORAK

Odgovaram mu na poruku oko 10 sati ujutro da je i meni bilo zanimljivo te da ne bih imala ništa protiv da to ponovimo, ali da nisam baš tip osobe koja prakticira seks bez obaveze. Ne odgovara mi cijeli dan na poruke. Mogla sam to i bolje napisati.

Uspjela sam spremiti cijeli stan, pripremiti stvari koje planiram nositi na more, izvući kofer iz garaže, srediti garažu i oprati automobil.

“Čuj, volio bih te vidjeti barem nakratko večeras. Ove poruke mi baš i ne idu”, piše mi. OK, tko će se sad isfenirati, srediti, a već je 21 sat. “Barem u kratku šetnju kvartom, javi mi gdje si pa dođem do tebe”, šalje u još jednoj poruci. Pristajem jer se stignem barem otuširati pa ću glumiti da sam ležerna u laganim hlačama i ravnim sandalama.

Javlja mi da je parkirao pored mjesta gdje se nalazimo pa sjedamo na klupicu u parkiću koji je preko puta moje zgrade u Utrinama. Provodimo sate skupa, a oko ponoći me ipak pozdravlja i kaže da mora ujutro rano biti na poslu. Meni je tako svejedno kad ću se ustati. BTW, mislim da ću se zaljubiti.

SRIJEDA

Pijem limunadu na balkonu, uživam u danu, maštam o seksu na plaži i seksu u moru i seksu općenito. Nadam se da će se taj seks od vikenda ponoviti prije nego što odem na ljetovanje.

Budući da je gospodin neupućen u moje planove, mislim da ću sama morati nešto inicirati. Nisam sigurna kako da to napravim, a da ne ispadnem blesava jer nisam dejtala pet godina pa opet tlačim frendicu da mi pomogne svojim savjetima i bogatim iskustvom.

Nalazim se s njom na pauzi pa joj dajem da vidi sve što smo se dopisivali dosad. Tipka umjesto mene: “Što radiš večeras? Ako nisi ništa dogovorio, možemo se družiti kod mene ili otići negdje van?”, piše. Realno, to sam mogla i ja, ali neću sad grintati jer je stalno davim.

“Večeras idem na plivanje, ali mogli bismo sutra. Ako ti nemaš nekakvih planova? Znaš da bih se volio opet te izljubiti cijelom tijelu”, piše. Nikad ne bih rekla da je on 32-godišnji bankar, oni uvijek djeluju tako ozbiljno i nezanimljivo.

ČETVRTAK

Imam još sto stvari obaviti prije sutrašnjeg odlaska na more, ali ustajem dobre volje. Polako pakiram stvari do kraja i ostavljam omiljenu haljinu koju planiram odjenuti večeras. Kozmetiku i ostale stvari pakiram ujutro jer, realno, trebat će mi za večerašnji dejt.

Shvaćam da bih možda mogla malo napraviti i reviziju stvari po stanu. Recimo, da mi knjige koje sam dobila od bivšeg i u kojima stoji posveta ne budu baš nadohvat ruke pa ih buksam na vrh police. Ploče preslagujem po abecedi jer me u suprotnom izluđuju, a iz okvira sa 15-ak fotografija mičem one na kojima je i moj bivši. Mislim, stvarno, kako sam uopće zaboravila na to.

Nakon svega, odlazim do dućana po vino i mineralnu, a onda se bacam na spremanje. On dolazi do mene 15-ak minuta ranije i nosi još jednu bocu vina. Razmišljamo slično. Doduše, ja razmišljam kako će to biti ševiti se u ovom stanu s nekim tko nije moj bivši pa sam već malo anksiozna. Vadim ohlađeno vino iz hladnjaka pa izlazimo na balkon. Kaže kako mu je baš fora kako sam to uredila. Palim svijeće radi ugođaja i brzinski ispijam prvu čašu da se opustim.

Pričamo o glazbi, ispitujemo jedno drugo o privatnim stvarima, a što ga više upoznajem to mi se više sviđa. U jednom trenutku dolazi mi ful blizu, okreće se prema meni, jednu ruku mi stavlja oko ramena, a drugu na koljeno i počinjemo se ljubiti. Naslanjam se, a on se naginje preko mene, dok me ljubi po vratu i dekolteu, rukama ulazi ispod haljine i samo pomiče gaćice. Ne protestiram, sviđa mi se što radi s prstima. Možda bih i ja trebala nešto? Ah, ne mogu, toliko mi je dobro da se ne želim pomaknuti.

Pitam ga hoćemo li prijeći u sobu, on mi govori da nema žurbe. Skida mi gaćice i spušta se među moje noge. Susjedi će imati štogod pričati. Želim prekinuti ovo, ali ne mogu, jezikom vrti neke nepravilne krugove i to me izluđuje. A onda se ustaje i kaže da bi bilo dobro da se skinemo, negdje u mojoj sobi. Spušta mi haljinu preko ramena, u tri sekunde stojim gola. Skidam mu majicu, otkopčavam remen na hlačama i stavljam ruke u gaće. On je već prilično napet. Uzbuđuje me to, počinjem ga ljubiti po prsima i polako se spuštam prema dolje, grizem ga nježno preko gaća, a onda ih skida.

Penjemo se na krevet, a on me grli s leđa i nastavlja ljubiti po vratu i grickati po ušima. Stišće mi grudi dok polako ulazi u mene, baš jako osjećam svaki njegov pokret. Ne želim da stane, želim da to traje barem dva sata u ovom sporom ritmu. Polako rukama prelazi preko mog tijela i prstima mi ponovno, samo vrhovima jagodica prelazi preko klita. Osjetim koliko mi srce lupa i vruće mi je i želim svršiti, ali on svršava prije mene. Gledam ga malo razočarano dok on leži zapuhan na mom jastuku, a onda mi se odluči iskupiti pa se spušta dolje i jezikom dovršava stvar. Osjećam valove orgazma kako me prelaze, prvi, drugi pa treći i onda sam gotova. Nakon toga, odlazimo jedno po jedno u kupaonicu, a on odlazi doma jer ujutro rano ustaje na posao.

PETAK

Ustajem i ja rano, oko 6 sati jer oko 8 kupim frendicu i idemo prema Splitu. OK, bit će mi dobro kao i uvijek, samo sam sinoć doživjela orgazam nakon sto godina i želim ga imati barem još jednom prije nego odem. “Jesi već otišla?”, šalje mi poruku. Odgovaram da samo što nisam: “Idemo oko 8”, objašnjavam. “Jedan brzinski seks da imaš na što misliti dok se vratiš?”, piše. Zovem ga da se što prije dogovorimo: “Kreni odmah!”, govorim mu na slušalicu telefona dok navlačim tangice.