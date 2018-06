Smrt Anthonyja Bourdaina potresla je svjetsku gastro scenu, pričale smo s nekoliko chefova

Svjetski poznat chef i putopisac Anthony Bourdain preminuo je u Francuskoj; razgovarale smo s našim chefovima i upitale ih što to znači za svjetsku gastro scenu

Anthony Bourdain preminuo je u petak u Strasbourgu u Francuskoj, a njegovo tijelo pronašao je bliski prijatelj i chef Eric Ripert. Vijest da si je 61-godišnja kulinarska zvijezda oduzela život potresla je svjetsku gastronomsku, ali i medijsku scenu.

Tijekom svoje 40 godina duge karijere Bourdain je postao jednako poznat u televizijskim koliko i u kulinarskim krugovima. Publika je njegove serijale obožavala gledati jer je uvijek bio autentičan, iskren i živopisan pripovijedač.

Još kao dijete je zavolio kuhanje

Inače, Bourdain je kuhanje zavolio još kao klinac kad je prvi put probao kamenice dok je s roditeljima bio na putovanju u Francuskoj. Nakon završene srednje škole počeo je raditi u ribljim restoranima i tada je shvatio da je kuhanje njegov poziv pa je 1978. završio Culinary Institute of America.

Zbog posla se dva puta razveo

Sa srednjoškolskom ljubavi Nancy Putkoski vjenčao se 1985. godine, ali su se rastali 2005. Dvije godine kasnije oženio se Ottavijom Busijom s kojom ima danas 11-godišnju kćer Arianu. Međutim, s Ottaviom se rastao 2016. jer, kako je i sam priznao, premalo je vremena provodio s obitelji što je oboma postao teret.

Dobio Emmyja za svoje putopise

Vodio je mnoge ugledne restorane u New Yorku, a 1998. je postao glavni kuhar slavnog Brasserie Les Hallesa. Napisao je desetke kuharica i putopisa te snimao kulinarske showove i putopise za CNN, a najpoznatiji su ‘No Reservations’ i ‘Parts Unknown’. Serijal se tijekom 2017. emitirao i kod nas na HRT-u pod nazivom ‘Anthony Bourdain: Upoznavanje nepoznatoga’.

Bourdain je za snimanje ranijeg serijala ‘No Reservations’, za koji je dobio i jednog od svojih Emmyja, 2011. godine proveo tjedan dana snimajući u Hrvatskoj, a našom ga je obalom proveo chef Mate Janković. Razgovarale smo s nekoliko naših chefova o Bourdainovu odlasku i što će to značiti za svjetsku gastronomsku scenu.

Marin Medak, chef i vlasnik RougeMarina

“Pratio sam njegov rad i čitao ga. Radio je svoj posao odlično i stvarno je izvanredno pomogao struci sa svojim savjetima. Radi svog stila života se doveo do ovoga. Ja sam gotovo izgorio sa svojih 16 godina staža, mogu samo misliti kako je njemu bilo svih tih godina s takvim stilom života.“

Robert Slezak, chef i stručnjak za mikorizu

“Čitao sam njegove knjige, posebno one na početku, jer da budem iskren, kasnije je više otišao u showbiz nego stvarnost, ali ove prve knjige su bile baš odlične za ugostiteljstvo. Ja sam prije nekoliko godina otišao iz gastronomije i mogu reći da nisam vidio da bi to mogao psihički i fizički izdržati još 10 ili 20 godina. Psihički je teško biti kuhar jer se svaki dan borite sami sa sobom da budete bolji nego jučer, a onda tu postoji i konkurencija. U ovom poslu postoji i mnogo sukoba interesa, makar to sve tako lijepo izgleda na televiziji i u raznim showovima. Anthony, nažalost, nije prvi kuhar koji je na taj način završio svoju karijeru i život, to je dosta izraženo u Francuskoj i Japanu.“

Sanja Gregorius, vlasnica Apetit Restaurant & Bara

“Bila sam upoznata s njegovim radom, ali nisam ga osobno upoznala. Uvijek je volio istraživati što novo postoji u ugostiteljstvu i nastojao je istraživati po cijelom svijetu nove vrste hrane što mislim da je odličan način za unaprijediti kulinarstvo i naučiti nešto novo.“

Zoran Ožegović, chef restorana Revelin

“Čitao sam ga i pomogao mi je sa svojim savjetima u mom radu. Posebno mi se sviđala njegova jednostavnost i otvorenost, mislim da je to dobra kvaliteta kuhara.“

Matija Balent, glavni chef hotela Sheraton

“Njegov način kuhanja je bio nekako standardan, ali ja sam uvijek uživao u njegovom životopisnom pravcu. On je bio hedonist koji je volio jesti više nego kuhati. Volio je putovati i propagirati kuharski svijet i to mi je uvijek bilo zanimljivo. Uz to je bio uz sjajne kuhare i jako dobro je prenosio njihove trikove publici.“

Almo Čatlak, chef i vlasnik Mr. Gulasha

“Za njega mogu reći kako mislim da je imao izuzetno težak život i da nije bilo nimalo lako sve što je radio. Sve je to trebalo izdržati. Cijenim njegov posao i odabir, ali znam koliko mu je to bilo teško. Zanima me što će mediji pisati o tome; koji je razlog zašto je to napravio. Sve to izgleda tako lijepo s naše strane ekrana, ali njegov posao nije bio ni lak ni bajan kako je to izgledalo.“