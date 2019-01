Sestra je mlađa od mene i već se udaje. Na njenom vjenčanju sam pronašla savršenog tipa

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 33-godišnjom poduzetnicom iz Rijeke

SRIJEDA

Kao i svakog dana zadnjih dva mjeseca, i danas mi stižu sestrine poruke. Priprema se njeno vjenčanje, srećom pa je napokon stiglo. Koliko god da ju volim, udavila je i mene i sve svoje prijateljice dramom oko vjenčanja, proslave i svih drugih detalja. Gadi mi se već polako cijela ta priča. Kod nje sve mora biti savršeno, i okej, to razumijem, ali brate daj se smiri malo.

Trenutno ju čekam u autu dok isprobava haljinu za sutra. Umjesto da djevojačku imamo u petak, kao svi normalni ljudi, mi je imamo sutra tako da se gospodična stigne naspavati s petka na subotu za vjenčanje. Najviše me živcira to što ima smisla i što je u pravu. Odustala sam od toga da budem s njom u trgovini jer mi je dosta svega. Uz nju su dvije prijateljice i to joj je dovoljno.

Pijem kavu, pušim cigare i čekam kreštavu graju da izađe.

Stižu do mene, a ja si mislim zar sam stvarno uzela godišnji na poslu zbog ovoga. Vozim ih na ručak, okej i ja jedem s njima, i zabavno nam je, a sestra naravno počinje s time s kime će me spojiti na vjenčanju. Nisam zainteresirana i odmah joj to dajem do znanja, posebno zato jer su svi podosta mlađi od mene. Da, ona ima 24 godine i gotovo je deset godina mlađa od mene, i da, ja sam još uvijek solo, a ona se udaje. Zabavno zar ne?

Provodim s njima još par sati i nakon par čaša viskija u guzici odlazim doma i palim Netflix. Sutra ujutro ću isprobavati svoju haljinu i štikle, stvarno mi je danas dosta svega. Pijem još par čaša, gledam GOT i zaspim sa šminkom.

ČETVRTAK

Budim se oko 9 i razmišljam kako je život lijep kad se ne moraš buditi u pola 6 svako jutro. Da bar je godišnji svaki dan. Laganini si skuham kavu i pijem ju na balkonu uz par cigara. U međuvremenu mi počne reagirati trbuh pa shvatim da možda ne bi bilo loše da pojedem nešto. Spremim jaja pa se nakon toga tuširam.

Odlučim napokon isprobati haljinu za večeras. Radi se o baršunasto plavoj haljini koju je naravno sestra odabrala. Dužina joj je negdje do koljena, dosta mi je uska, a i dekoltirana. Krasno. Valjda to mora tako biti za djevojačku. Doslovno ću joj sve dopustiti dok su ovi ‘njeni dani’. Pogledam se u ogledalo, obujem crne štikle i čak si dobro izgledam. Dobro, na licu mi je razmazana šminka i imam mokru kosu, ali tijelo mi dosta dobro izgleda. To su naši divni geni, srećom da ih imam jer bi u suprotnom stvarno grozno izgledala. Jedva skidam haljinu sa sebe i lakne mi jer ju ne moram ići mijenjati ili razmišljati o tome što ću drugo obući.

Djevojačka izgleda tako da se od podneva družimo u staroj kući naših bake i dide, a onda idemo do kluba gdje imamo rezerviran stol. Dosta jednostavno i lijepo. Čim sam stigla tamo taksijem (koji mi je usput previše naplatio) shvaćam kako neće biti mirno nimalo jer je tamo parkirano nekoliko automobila. Nije mi bilo jasno da ima baš toliko prijateljica, ali dobro.

Jedva došepam preko šljunčanog ulaza u štiklama, padnem skoro tri puta. Prije nego uđem odlučim zapaliti jednu cigaru, čisto da se pripremim i da uspijem nabaciti fejk osmijeh na facu. Moram prestati biti tako nervozna na život. Ulazim unutra i shvaćam da je ovo malo drugačija djevojačka, ovdje je i njen budući muž i njegovi frendovi. Molim?

Nakon što sam uspjela ulovit sestru objasnila mi je kako su oni ‘moderan par i da to sad moderni parovi rade’. Ujedno saznajem i da ne idemo u restoran nego je naručena hrana ovdje. Nemam pojma odakle je to pokupila, ali dobro. Okružena klincima uzimam bocu viskija i sjedam pored bazena, zavalim se u sjedalicu i skidam štikle. Dolazi prvi mladić do mene i ispituje me što sam tako tužna. Stvarno.. Razgovaramo jedva tri minute, ali valjda po mom potpuno nezainteresiranom pogledu shvati kako je vrijeme da ode. Srećom, pusti me na miru.

Dio večeri provodim s njenom prijateljicom koju vjerojatno jedinu smatram normalnom od svih njenih luđakinja. Oko 1 ujutro vidim da netko još parkira ispred kuće, stari chevi crvene boje, dosta dobro. Izlazi visoki muškarac, ne dječarac, tamne kose u sivom odijelu i dosta uskim hlačama. Malo mi je srce poskočilo.

Trčim do sestre i pitam ju tko je to i zašto dolazi. Izgleda da se radi o prijatelju njenog muža, točnije, kolegi s posla. To objašnjava zašto je stariji od njega i svih ostalih ovdje. Nadam se da je stariji i od mene. Tražim ju da ga ide pitati ima li koga, ali ne stiže jer ovaj već ulazi na vrata. Svaka djevojka doslovno ušuti i pogleda ga, a ja se sakrijem jer shvatim kako i on zuri u njih. Odlazim nazad do terase i palim cigaru.

Nakon nekog vremena ulazim unutra i vidim da je okružen s četiri djevojke koje mu se toliko nabacuju da mi je to teško gledati. Pogleda me, pogledam i ja njega. Mislim da sam se nasmijala, ali nisam sigurna. Ima plave oči, tamnu bradu i naravno, ko za vraga, ogromne trepavice. Nevjerojatan je, ali eto, očito ne za mene. Odustajem od ovoga, shvaćam da sam već pomalo opijena i da je skoro tri sata. Odlazim gore na kat u sobu, nalazim krevet i dosta brzo zaspim.

PETAK

Dooobro, sad tek razumijem zašto je sestra željela da joj je djevojačka dva dana prije vjenčanja. Glava mi je puna boli, slomljena sam i ne mogu doći k sebi. Okrećem se u krevetu i primijetim da pored mene leže dvije djevojke. Krenem se smijati i izlazim iz kreveta i slučajno udarim nešto nogama. Ajme. Udarim njega. On spava na dnu kreveta, pod mojim nogama je spavao. Ne želim ni znati što se tu događalo. Dok se pokušavam iskobeljati, uspjevam ga udariti još jednom i on se budi.

Gleda me tim svojim plavim očima, a meni dođe da istrčim van jer ne znam koliko loše uopće izgledam trenutno. Nasmije se, onako, zubima, a ja imam osjećaj da ću ponovno past u krevet. Kaže dobro jutro, a ja nešto proskvičim, nakašljem se i samo kažem “kava?”. Nasmije se kao znak odobravanja i krene se rastezati pazeći da ne probudi ove dvije. Dok se rasteže vidim koliko su mu jake ruke i već nas zamišljam negdje, a i kako me dodiruje tim širokim dlanovima. Otresem to iz glave i samo se krenem spuštati dolje. Dolje nema nikoga, a terasa je neobično čista. Sestra to zna raditi kad se dosta napije, iz nekog razloga voli pospremati. Nama super.

Spremam kavu, a on se spušta nakon par minuta. Skinuo je košulju i samo je u kratkoj majici i dobro mu vidim sve mišiće. Već razmišljam kako bi rado prolazila po njima od vrata do remena, kako bi ga dirala dok mi se smije tim predivnim osmijehom. Kipi voda, stavljam kavu i pitam ga želi li šećera, kaže da ne treba. Tko pije kavu bez šećera? Pita me ime, razgovaramo odakle znamo mladenku i mladenca, pa objašnjava da je on zapravo nadređeni mladencu. Smije se kad mu pričam kako sestra voli pospremati kad je pijana, ajme kako se divno smije. Kaže mi da su ga jučer opsjedale curke i da se nije mogao snaći. Ovo se nastavlja i na terasi.

Prije nego sam shvatila koliko je vremena prošlo, pogledam da je već gotovo 13 sati i da moram kući i pomoći sestri oko dodatnih priprema. Pita me imam li vremena da se navečer vidimo. Ja mu kažem da imam, ali samo ako se odluči sa mnom baciti u bazen sada. Misli da nisam ozbiljna, ali pristaje. Osjećam se kao da imam 20 ponovno. Kaže da nema kupaći, nemam ni ja pa samo svlačim haljinu i ostajem u crnom grudnjaku i gaćicama. Nije mi neugodno jer vidim način na koji me gleda, čekam ga da se skine. Skida majicu, a meni sve kao da je u usporenom filmu. Dio po dio vidim njegov trbuh, njegove mišiće, torzo, ruke.. želim ga dirati cijelog i to se očito i vidjelo na mom licu s obzirom na to da se nasmijao kad sam podigla pogled prema njegovim očima. Promotrio me od glave do pete.

Bacam se u vodu i on za mnom. Sustiže me brzo i hvata iza leđa, zezamo se u vodi kao klinci. Skačem na njega tako da se primam za njegova čvrsta ramena i shvaćam da nije samo to čvrsto. Prima me oko struka, kao da me baci u vodu, ali se odjednom smiruje i pogleda me. Njegove ruke tako su vruče i zauzimaju gotovo moj cijeli struk. Obujmio me i polako približio k sebi, a ja kao da osjećam vibracije u tijelu. Približavam se malo, a onda ga počnem dirati po rukama i ramenima, podižući ruke oko njegovog vrata. Smije se i osjećam kako se naginje na mene. Ljubi me po vratu dok mi rukama prolazi po leđima. Njegove usne tako su mekane, nježne, a tako tople da osjećam svaki dodir. Okrećem mu se leđima i puštam ga da me i dalje ljubi dok na leđima osjećam njegovo čvrsto tijelo i jake mišiće. Guram mu stražnjicu na nabrekle bokserice. Lagano se pomičem u nekom ritmu koji imam u glavi pa osjećam njegov dah na svom vratu, ne može se kontrolirati. Ruke mu odjednom prolaze s mog struka na moje grudi pa mi spušta naramenice grudnjaka. Mazi mi bradavice, a mu se još više naginjem prema iza.

Naglo me okreće dok ja otkopčavam grudnjak. Prima me za lice i govori ‘znao sam da ćeš biti zabavna’. Nasmijem se, a on se približi i ljubi me, prvo nježno, a ja se tresem od ugode. Tako je topao, nježan i gori. Osjećam svoje golo tijelo uz njegovo i ne mogu se kontrolirati. Ljubimo se sve jače i jače, igramo se jezicima, smijemo se, a on rukama prolazi po mom cijelom tijelu. Čvrsto me prima za stražnjicu, ruke, mazi mi grudi i bradavice. Odvlači me do ruba bazena i podiže me na rub. Mislim da je vrijeme da izađemo van, a on se zapravo spušta i počne me ljubiti po unutarnjoj strani bedara dok me rukama svom snagom drži za stražnjicu. Rastrgao bi me, osjećam to. Krene me lizati po nogama pa me znakovito pogleda i krene dirati gaćice, a ja se samo uspravim kao znak da ih slobodno skine. Izvlači ih s mojih nogu, širi mi noge i krene raditi svoje. Uživam, stenjem i grebem ga po leđima, vučem za kosu. Svaki njegov poljubac izaziva u meni vibracije, svaki dodir jezika je tako vruč, a to me tako pali. Igra se kao da me poznaje oduvijek pa završavam. Tresem se dok me čvrsto drži i jedva dišem od uzbuđenja i odjednom vidim da se upravo parkirao auto ispred kuće.

Stigli su moja sestra i njen muž. Mi smo se stigli još samo poljubiti, brzo obući, a ja sam mu samo rekla da još nismo gotovi.

Ostatak dana provodim u našoj staroj kući uređujući prostor i razmišljajući o njemu i svemu što mi je napravio. S razmišljanjem o njemu poigram se u kupaoni, ne mogu, dugo me netko nije ovoliko palio. Nisam uzela ni njegov broj, ništa, ali valjda ću ga vidjeti na vjenčanju.

Zaspim oko 20 sati, slomljena od cijelog dana, ali sretna i pa, ispunjena.

SUBOTA

Alarm zvoni u 8 ujutro, nakon 10 minuta zove sestra i pita jesam budna, a na mobitelu me čeka SMS poruka ‘Ostavi nešto vremena za mene danas’. Iskreno se nadam da je poruka od njega, ako nije, ovo je dosta čudno.

Užurbano ustajem jer će me u suprotnom ova ubiti. Navlačim haljinu broj jedan za dan. Da, podijelila mi je što ću nositi kao i svim svojim curama. Radi se o crnoj čipkastoj haljini A kroja koja mi je malo kratka, ali mi zato noge divno izgledaju. Za početak sam u ravnom, ipak će trebati trčati za bridezillom.

Nakon doručka, tuša i šminkanja dolazim do nje pa idemo na frizuru. Rješavamo i to pa se oko 13 već počinju skupljati gosti. Napeto je, stresno i koliko god da mi ona ide na živce toliko me veseli vidjeti njega večeras. Tek sada se sjetim odgovoriti mu na poruku. Pišem ju i brišem par puta i na kraju se odlučujem napisati kako imam svo vrijeme svijeta i da me samo potraži. Totalno sam bez inspiracije. Uzbuđena sam i tako sretna radi svega što se događa predivan je dan.

18 navečer je i gotova je misa pa polako idemo prema restoranu. U želucu mi je već par čaša i pola kutije cigara. On i ja smo se vidjeli par puta, pristojno se pozdravili dok mi je srce htjelo iskočit i dok sam ja htjela skočit na njega. Čak je došao do mene i dao mi poljubac u obraz, kao sasvim pristojno. Jedva sam se suzdržala, a da se ne rastopi cijela. Poslala sam mu poruku kako ću se moći pozabaviti njime kasnije, kad sva strma prođe.

Posjeli su nas dosta blizu što je bilo simpatično pa me i pitao za ples. Eto, nisam znala da i brutalno pleše. Primio me oko struka dok sam ga držala oko vrata. Gledali smo se duboko u oči i samo smješkali, a već sam vidjela kako me sestra znakovito promatra. Ostali smo plesati par pjesama, a na ove veselije me vrtio okolo, odlično pleše i dosta smo dobra kombinacija. Svaki njegov dodir na mom struku i leđima bio je erupcija i samo sam čekala da ga odvučem u krevet.

Nedjelja

Ostali smo sami tek negdje oko ponoći kad sam uzela ključ od sobe na katu. Izvukli smo se iz gomile i odmah prebacili na krevet. Bacio me ispred sebe i počeo skidati moji crvenu haljinu, dirajući me po cijelom tijelu dok sam ja prstima tražila put do gumba na njegovim hlačama. Željela sam ga osjetiti cijelog, željela sam da me ljubi, grize, ima cijelu. Dodirivala sam ga rukama dok je on stenjao i ljubio me. Njegov vruć dah i jezik palili su me i bila sam spremna na sve što me čeka. Skinuo me gotovo do gola pa ljubio od vrata skroz do međunožja gdje se zadržao, a i pomagao si je prstima. Pomicao ih je u ritmu koji me samo još više palio. Povukla sam ga na sebe, skinula mu košulju, a onda i hlače dok nije ostao iznad mene potpuno gol. Mogla bi ga samo gledati. Ovako vruć, malo znojan i prokleti zgodan iznad mene. Povukla sam ga dolje pa je shvatio da ja želim gore. Držao me za grudi dok sam se namještala na njemu. Od početka sam osjetila kako je tvrd i velik i spreman samo za mene.

Namjestila sam ga i kao da su mi se svi snovi ostvarili. Ispunio me potpuno, a krik uzbuđenja koji smo oboje ispustili samo mi je govorio koliko se ovo trebalo dogoditi. Savršeno je pasao, savršeno. Imali smo isti ritam u kojem smo se kretali. Dirali smo se, grebali i mazili. Bio je točno ono što sam trebala. Okretao me ipred sebe, na leđa, trbuh, stranu. Nije želio prestati dok sam stenjala i u užitku vikala njegovo ime. Hvatala sam dah jer sam bila toliko blizu kraja, a on nije želio prestati. Dočekao je moj završetak pa i on odradio svoje. Imala sam osjećaj kao da držim cijeli svijet u šaci.

Vrući, znojni i uspuhani, ostali smo ležati i pričati još pola sata. Ljubili smo se i mazili, a onda spustili dolje s par kutija zahvalnica, kao da izgleda da smo po njih išli.

Čitavu noć nakon smo plesali, zabavljali se, ljubili i uživali. Sestra je bila presretna jer je sve išlo u najboljem redu. Dobro, osim kad je stari počeo plakati od sreće na mikrofon. Noć je bila divna.

Pitao me želim li ostati spavati kod njega. Pristala sam. Tako sam eto, na vjenčanju mlađe sestre upoznala savršenog tipa. Ili tipa koji se barem tako činio.