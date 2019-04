Seksualni život sa suprugom potpuno je nestao nakon rođenja djeteta. Odlučila sam to promijeniti

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 34-godišnje majke

SRIJEDA

Buđenje je danas bilo nešto kasnije, čak oko 6:30. Mala se budi dosta rano jer rano ide i spavati, a naravno da je na meni da ju podignem i mazim. Muž radi od 9 sati pa ga puštam da spava do alarma, ja ipak ne radim ništa kroz dan pa se mogu ustati. Ovaj puta nešto puno plače, tako je već dva tjedna. Čekamo da izađu zubi i ludimo jer više nije nikada mirna ni staložena, uvijek brinemo zbog njene nervoze. Igram se s njom dok si kuham kavu, a ona se napokon smiri kad krene slušati vodu kako ključa. Osjetim miris kave i odmah mi je lakše.

Muž ustaje, radim tost, jedemo i pijemo kavu pa on odlazi na posao. Ja sam još uvijek na porodiljom pa bi čovjek zamislio da odmaram, ali ni sama nisam znala koliko posla iziskuje majčinstvo. Puštam ju da se igra na podu dok spremam stvari za ručak, čistim pa oko 12 ona već postaje umorna i puštam ju spavati. Gledam epizodu serije nakon pospremanja igračaka. Dobro, uz pospremanje igračaka. Koristim svaku minutu koju imam. U seriji se pojavljuje scena seksa zbog koje mi postane nelagodno kao da sam malo dijete koje gleda film i pojavi se scena golih grudi. Sve to pokazuje moje trenutno stanje uma u kojem ne mogu niti pomisliti na seks.

Znam da se takve stvari događaju nakon poroda i znam da to ne znači da ne volim svog supruga. No, plaši me to i čini mi neugodan osjećaj gotovo svaki put kad se malo više dodirnemo u krevetu. Osjećam kako je i on već malo hladniji zbog toga, ali vjerujem da će sve kad tad doći na svoje. Valjda. Razgovarala sam samo s jednom frendicom o tome, ali ona nema takve probleme pa me to samo još više prepalo. Imali smo on i ja svoje muke i prije djeteta, ali sam se nadala da će baš dijete vratiti žar. No, meni stvarno, stvarno nije.

On dolazi kući oko 16:30, mala se taman probudila. Stigla sam napraviti ručak i stan je čist. Dobra sam majka. I žena. Koliko toliko. Igra se s njom i gledam ih kako su prekrasni i koliko ih volim. Danas je dan kupanja pa ju kupamo i stavljamo u kinderbet oko 20:30. On je umoran i jako mu se spava pa kaže da ide odmah u krevet. Ni meni ne smeta leći ranije pa zaspimo jedno drugom okrenuti leđima.

ČETVRTAK

Dan izgleda isto, samo se mala danas probudila u 7. Dok ona odrađuje popodnevno spavanje ja tipkam po laptopu i gledam stare slike mene i supruga. Prije braka i djeteta bili smo u vezi sedam godina. Imali smo svoje uspone i padove, ali je sve uvijek na kraju bilo dobro i došlo na svoje. Koliko god mi se nekada činilo da će doći kraj. Vjerovala sam uvijek u nas i u našu strast koja nas je zapravo držala zajedno. Naiđem na sliku s putovanja na Tajland prije tri godine pa shvatim kako dugo nismo nigdje bili. Počnem plakati. Nakon toga slijedi slika s njegovog rođendana u klubu prije pet godina. Shvatim kako uopće ne izlazimo više i ne znam kad smo zadnji puta. Nastavljam jače plakati. Nailazim na sliku kad smo tek krenuli izlaziti zajedno. Imali smo 26 godina i već sam nakon prvog spoja bila uvjerena da ću se za njega udati. Sve dok me nije ostavio. Da, hodali smo par mjeseci pa je on odlučio da on nije za veze. Nakon tri mjeseca se vratio i ubrzo nakon toga me zaručio. Sve se odradilo po planu.

Uvijek nas je vukla naša strast, povezanost. To što sam se s njim osjećala kao tinejdžerica iz američkih filmova. U meni je vatra gorjela kada bi vidjela da skine neki komad odjeće. Uvijek sam se samo htjela baciti na njega i dodirivati njegovo tijelo. A tek kada bi me ljubio, taj osjećaj jednostavno nije opisiv. U meni bi rasla toplina, žar, osjećaj ugode, leptirići. Da, s njim sam zaista osjetila te leptiriće o kojima svi pričaju.

Čitavo podne provedem u maštaranju i zaboravim na ručak. Kažu da se to zove trudnički mozak, a još me muče i hormoni pa se više ni ne čudim što plačem svako malo. Kad zaboravljam stvari, to je već malo drugačije, ali odlučim to iskoristiti u vlastitu korist i naručim njegov najdraži ručak. Brzinski isprintam par ovih slika (brzinski je kriva riječ za moj printer) koje su grozne kvalitete, ali nema veze. On stiže s posla vidno loše volje i vidim kako mu se ozarilo lice kada je vidio mene, malu i kada je osjetio miris hrane. Iskreno mu priznam da sam zaboravila danas na ručak, on mi se smije i malo ruga, onako slatko i poljubi me u čelo.

Dugo me nije ljubio kako spada, na usne, jezikom. Počinje mi to nedostajati sve više i više. Gledam ga kako sjedi na podu u boravku s malom i igra se. Prekrasan je. Promatram mu potiljak gdje mu završava kosa i snažne mišiće vrata i ramena koji se naziru preko veste. Zagledam se i u ruke, snažne, velike i nježne istovremeno. Da, znam da je s malom na podu, ali odjednom mi se u glavi pojave neke stare scene naših uživanja. Točnije, njegove ruke na mojoj goloj koži. Ovi hormoni stvarno čuda rade, postanem malo napaljena pa se trgnem i nastavim pripremati stol.

Ručamo, mala se igra, a ja izvučem isprintane slike. Nije mogao vjerovati da sam to napravila, smije se i komentiramo to staro doba, kako nam je bilo i koliko nam je bilo zabavno. Prisjetili smo se i nekih komičnih situacija pa smo doslovno počeli plakati od smijeha. Kako se smijao, samo me pogledao duboko u oči i poljubio. Nakon dosta dugo, samo me čvrsto i jako ljubio kroz osmijeh. Kako sam se sretno osjećala! Nastavim ga ljubiti pa osjetim njegove ruke na svojima. Ustane, povuče me i zagrli, tako jako. Kaže mi “Oprosti mi, očito je trudnički mozak i na mene prošao, sav sam emotivan.” Govorim mu da neka se nikada ne ispričava za takvo nešto i samo se nastavljamo grliti na što se mala počne smijati i čini čitavu situaciju još ljepšom.

Odlazimo spavati, a ja mu se uvučem sa stražnjicom skroz na njegovu stranu. Čujem ga kako se smješka dok me grli oko struka i pritišće svoje cijelo tijelo uz moje. Podiže se, ljubi mi vrat pa se vrati spavati. Volim ga.

PETAK

Danas imamo veseli dan jer nam dolazi teta (moja sestra) na igranje. Njena kćer ima dvije godine i obožava moju malu. Stižu već u 10 sati jer obje spavaju preko dana gotovo u isto vrijeme. Njih dvije se igraju dok nas dvije pijemo kavu, a ja polako pripremam ručak za sve nas. U jednom trenutku jedna udari drugu, nadam se slučajno, pa je mala drama. Sa sestrom pričam o situaciji s dragim pa mi kaže kako je istu stvar prolazila i ona u počeku nakon poroda. Doduše, ona je sada rastavljena jer je njen muž ispao totalni luđak. Malo me čak i utješila ovime, a posebno kada je rekla da me dugo nije vidjela toliko veselu oko neke stvari, a da nije moja mala.

Male odlaze spavati, a nas dvije brbljamo pa dolazi i suprug s posla. Dobre je volje pa dolazim do njega i ljubim ga. Malo se iznenadi, ali svidi mu se pa me grli i ljubi nazad. Smješkam se cijelo vrijeme i kao da malo po malo osjetim opet onaj stari osjećaj. Svi zajedno jedemo, što je posebna razina deranja, bacanja stvari i hrane na sve strane, ali preživimo to, čak i čišćenje. Djeca su na podu, a mi se družimo pa sestra odlazi oko 20, a mala zaspi u roku odmah. Divno.

Muž je na kauču i dok mu dolazim širi ruke da ga grlim. Bacam se na njega, doslovno mu se bacam u zagrljaj i osjetim one slatke leptiriće u sebi. Okrenem se prema njemu, ljubim ga, a on me odjednom lagano ugrize. Sada više ne osjećam samo leptiriće. Lizne me malo po usni i osjećam mu ruku na stražnjici. Počinje me hvatati toplina iznutra i imamo osjećaj kao da ovo radim prvi put s njim.

Krene mi podizati majicu, a ja lagano drhtim. Pita me jesam li okej s ovime, nije baš dobivao potvrdan odgovor u zadnje vrijeme. Ljubim ga i krenem lizati po vratu pa shvati da sam sasvim okej s time. Naginje se nad mene dok me ljubi i skida mi majicu. Mazi me, toliko nježno da ne mogu, a da ne razmišljam o tome koliko je divan. Skidam mu trenirku, a on je već spreman. Neko vrijeme ovog nije bilo. Primam ga u ruku i to me pali jer znam koliko je takav zbog mene i jer me želi. Osjećam kako mu je cijelo tijelo vruće dok me privlači k sebi. Tijela su nam slijepljena, potpuno smo naslonjeni jedno na drugo.

Srce mu brzo i jako lupa dok me rukama dira po golim leđima i prolazi od vrata do stražnjice. Hvata me za golu stražnjicu i gotova sam, želim ga. Moramo ostati u boravku, mala je u spavaćoj u kinderbetu pa onda baš i nemamo puno mjesta. Sjedam mu u krilo, potpuno gola, što se nisam mogla zamisliti da radim zadnjih par mjeseci. Gleda me i promatra, kaže mi koliko sam prekrasna. Namješta se pa me pita boli li me, ali shvaća da sam i ja spremna i stvarno, stvarno željna. Dolazi mi, a mene sa svakim pomakom udara toplina. Hvata me i ljubi me dok se pomičemo u ritmu.

Toliko dugo nisam ovo osjetila i toliko dugo sam mislila da ovo ne želim više. Vratio me svojim osmijehom, vatrom koju sam osjetila u roku par sekundi nakon prvog gorućeg poljupca. Tako malo mi je trebalo da osjetim tu ljubav ponovno. Razmišljam o tome koliko ga volim dok uživam. Sada sam ispod njega i pomičemo se u ritmu dok me ljubi i lagano grebe bradom. Brže i brže, nježno pa jače, neprestane promjene dovode me do ruba pa se krenem tresti od ugode. Imam osjećaj kao da sam osvojila na lutriji, a i on je jako, jako sretan. Ostajemo u nekom poluležećem položaju na kauču pa ja, još gola, provirim u spavaću. Mala spava kao velika. Može.

Vraćam se i ljubim ga, toliko veselo. Odlazimo odvojeno pod tuš, ipak mora netko paziti malu. Jedemo, već je 23 sata i osjećam se kao da sam vani do tri ujutro. Ljubimo se u krevetu i zaspimo zagrljeni.

SUBOTA

Naše dijete ne zna da je subota pa se budi jednako rano kao i radnim danom. Doduše, danas je to bilo 7:30 i ovo je bilo prvo jutro nakon mnogo vremena da ju je on podigao i krenuo se baviti s njom dok sam ja ostala u krevetu. Ulazim u kuhinju, a on je s njom na podu i maze se. Rastopila sam se i malo (samo malo) počela plakati. Dolazim do njih i ljubim ih pa nam radim doručak i kavu.

Danas nam ne dolazi nitko i sasvim smo sami cijeli dan, a navečer možda izlazimo kod njegovih prijatelja. Također imaju djecu, pa ne, nije pravi izlazak. Mala odlazi spavati oko podne, a mi zajedno završavamo ručak. Stojim naslonjena na kuhinjski element i režem povrće, a on se pojavi iza mene.

Krene me maziti po leđima pa ljubiti po vratu. Tako je nježan. Zamiriše mi njegov parfem. Osim što mi je probudio sjećanja, lijepo mi je osjetiti nešto što nema baby miris. Naslonim se na njega cijelim tijelom, a on me raširenim dlanovima mazi po trbuhu, podiže majicu pa ugura ruke u moju trenirku. Nježnim, kružnim pokretima me mazi, toliko polako da osjetim baš svaki dodir. Lagano me ljubi po vratu i govori mi da sam predivna. Drhtim i lagano stenjem od užitka pa on ubrza. Koristi sve prste dok me mazi, a ja mu se guram stražnjicom na međunožje. Osjećam kako je krut. Oboje lagano uzdišemo što me još više pali, a on to osjeća pa ubrzava sve dok me ne dovede do kraja. Lagano vrisnem pa se odmah uhvatim za usta, da ne probudim malu. Krenemo se smijati oboje, a on me krene odvlačiti prema kauču.

Gurne me lagano na njega dok me skida, a ja se smijem jer znam što slijedi. Brzinski skida sve sa sebe i mene i namješta ga dok me obuzima vrućina, ugoda i takva emocija koju ne mogu opisati. Završavamo nakon nekoliko minuta, uzdihani i znojni pa se ljubimo i mazimo, a onda ustajemo da završimo ručak. Mala se budi, on je uzima pa ručamo.

Navečer ipak ostajemo doma jer su prijateljima djeca nešto bolesna pa to ne želimo pokupiti. Mala odlazi spavati, a mi odlučimo gledati stare slike na laptopu. Vratimo se u naše staro vrijeme i mjesto, prisjetili smo se svega što smo prošli. I dobra i zla. Sjetili smo se zašto se ovoliko volimo i zašto smo odlučili osnovati obitelj zajedno. Izgleda da je nam je trebalo samo malo uspomena da probude vatru koja je bila ovdje cijelo vrijeme.