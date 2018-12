Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 25-godišnjom novinarkom iz Siska

SRIJEDA

Stižem na posao i kasnim, kao gotovo svaki dan i jako sam ljuta sama na sebe jer nisam uopće spavala ove noći. Jako teško sam se uspavala jer iz nekog razloga mi se bivši ponovno mota po glavi. Uskoro mu se bliži rođendan i sve više razmišljam o tome hoću li mu se javiti, čestitati ili ću jednostavno ignorirati. Mota mi se po glavi puno više nego što bi to htjela, posebno zadnjih dana. Prekinuli smo prije godinu dana i nekako imam dojam kao da je sve to još uvijek friško. U novoj vezi sam već par mjeseci i zaista sam sretna, on je divan prema meni, a seks je čudesan. No eto, i dalje ne spavam zbog bivšeg.

Na poslu trčim na dva terena i pišem o lokalnim vijestima i uopće ne razmišljam o tome što radim. Dolazim doma oko 17, a dečko dolazi kod mene oko 18 sati, taman sam stigla napraviti večeru. Jedemo zajedno, gledamo True Detective dvije epizode i onda on odlazi oko 22 sata. Legnem u krevet, nije prošlo niti dvije minute i već mi je u glavi bivši. Razmišljam o tome da mu pošaljem pismo. Razmišljam i o nekim našim situacijama i zaspim s osmjehom na licu.

ČETVRTAK

Odlučila sam mu danas napisati poruku. Želim mu se javiti i želim popiti kavu s njim. Samo da se malo podružimo, da čujem kako je i što se događa. Vozim se prema poslu i smišljam što ću napisati pa osmislim neku blesavu kratku poruku. Posramim se nakon minutu, ali neka, nestrpljivo čekam odgovor. U međuvremenu šaljem i dečku poruku za dobro jutro. Grozno se osjećam, ali istovremeno kao da nemam krivnju.

Nakon tri sata stiže potvrdan odgovor. On želi na kavu sa mnom. Okej. Dogovorili smo se za sutra nakon mog posla. Iskreno sam sretna radi toga, ali nemam blagog pojma što ću reći dečku. Dan prolazi dosadno i u poslu, a nakon posla odlazim do dečka. Prije toga brišem razgovor iz WhatsAppa s bivšim. Za svaki slučaj, još nisam smislila što ću reći. Stižem do njega, a on mi jako sretan otkopčava jaknu pa košulju i govori kako mu nema cimera još barem dva sata. Osjećam se malo krivo radi ovoga, ali puštam mu da povede igru.

Odvodi me do svog kreveta i krene skidati hlače, moje i svoje. Okreće se nad mene i ljubi me, a meni u glavi prolaze samo pitanja o tome kako će ova kava izgledati. Otresem to iz glave i krenem uživati kad me počeo ljubiti po vratu i potpuno mi skinuo košulju. Ljubi me po grudima i spušta se prema trbuhu pa me mazi rukama i prstima. Uživam i zanemarim sve brige. Okrećem se iznad njega, a on me drži za struk i pomiče u ritmu koji nam oboma odgovara. Jako brzo završava pa predlaže da završi i mene, pristajem. Nakon desetak minuta truda stižem do vrhunca pa se nastavljamo još malo ljubiti.

Pijemo kavu i grickamo kekse pa mu suptilno napominjem kako sutra idem s kolegicom s posla na kavu nakon posla. Jedva da reagira i kaže okej. Grozna sam. Odlazim oko 20 sati, tuširam se i spremam za idući dan. Provedem oko sat vremena razmišljajući što ću obući sutra, kako ću se našminkati i što ću mu uopće reći. Jedva spavam i čitavu noć se samo okrećem U krevetu.

PETAK

Njemu je sutra rođendan, a mi danas idemo na kavu. Kroz dan na poslu ne želim ni jednoj kolegici pričati o ovome, da se slučajno ne proširi vijest. On dolazi iz Petrinje do Siska autom taman nakon mog posla i kaže kako ima ideju gdje ćemo ići. Napomenula sam mu kako bi radije da smo negdje intimnije, da nas ne prate pogledi. Prije prekida smo bili u vezi preko pet godina i čitav grad nas je tada viđao zajedno. Nisam željela da ga i danas netko prepozna.

Na sebe sam obukla obični crveni džemper i hlače višeg struka, kosa obična puštena, a šminka kao suptilna. Cijeli dan na poslu se jedva koncentriram, pa kad me pitaju kažem da je razlog činjenica da je petak. Mislim, kome ću reći da da se nalazim s bivšim. Shvaćam da sam mu možda mogla kupiti poklon, pa skoknem u trgovinu i uzimam njemu najdražu čokoladu. I sebi. Stiže tih fatalnih 16 sati i izlazim iz redakcije.

Čekam ga iza zgrade, a on šalje poruku kako je već tamo. Primijetim mu auto na dnu parkinga, a srce mi lupa kao ludo. Izlazi iz auta i naslanja se na njega i tako je prokleto zgodan. Razlog prekida je uglavnom bio taj da sam ja smatrala da zaslužujem bolje, da on mene nije dovoljno cijenio niti volio kao ja njega. Neću lagati, i dalje ga volim, a sada kad sam ga vidjela mi je samo još teže jer mi srce želi iskočiti iz grudi. On je totalno opušten, u svom crnom kaputu i s kapom na glavi, pali cigaretu i uopće ne gleda prema meni. Dolazim pred njega, pogleda me od glave do pete i zagrli. Svom snagom. Protresla sam. Ovo sam se nadala osjetiti. Ovo sam željela. Ovo mi je tako nedostajalo. Odmaknem se jer se sjetim da imam dečka i odmah postanem nekako hladnija.

Nasmije se i vidim kako mu se raspoloženje podiže samo dok me gleda. Krenemo s klasičnim pitanjima kako smo, što ima kod nas i čime se bavimo dok on vozi. Odlazimo u neki kafić, više birtiju kod kolodvora i sjedamo u podosta skučeni separe. Dobra mu je to fora, zna da nas nitko tamo neće znati, a i moramo sjediti jako blizu. Svaki njegov dah osjećam pored sebe, a toplina njegovih ruku pored mojih me tjera da poludim. Prolaze me trnci na svaki njegov pogled i jedva se kontroliram da ili ne počnem vrištati ili da samo odem ili da skočim na njega.

Kava je trajala tri sata, a mi smo razgovarali kao da nikada nismo niti prekinuli. Sve je bilo tako prirodno, jednostavno, normalno, a on se činio kao najbolji dečko na svijetu. Svako malo sam se prisjetila koliko sam se zaljubila u sadašnjeg dečka, samo kako bi otresla prljave misli iz glave. U nekom trenutku to mu i kažem, doduše nakon dva sata kave. Već je vrijeme da idem doma, a on me pita možemo li se vidjeti i sutra. Govorim mu kako nikako, jer sam sutra s dečkom, a on kaže “Vidjet ćemo”. Nasmijem se i mrzim ga koliko je seksi. Pozdravljamo se u autu, a on me opet grli preko sjedala. Približava mi se licu, nasmije se i poljubi me u obraz. Opet sam se cijela naježila.

Odlazim doma i odmah zovem prijateljicu i sve joj pričam, imam dojam da ću puknuti od siline osjećaja koji su u meni. Provedem na telefonu sat vremena, javljam se dečku da idem spavati, a on predlaže da dođe spavati kod mene. Ignoriram poruku i pravim se da spavam. Grozna sam osoba.

SUBOTA

Prvi dio dana provodim s roditeljima pa me dečko pokupio oko 18 sati. Otišli smo kod njegovog prijatelja. Okupila se ekipa od nas osmero, družimo se i pijemo. Dolazi mi poruka od bivšeg oko 20 sati i pita me jesam li se predomislila. Ignoriram ju i odmah brišem. Odlučim ga u imeniku preimenovati u neko žensko ime, za svaki slučaj. Svi su već dosta popili, a meni se uopće ne pije. Uskoro se i moj dečko napija i postaje već dosta naporan, a ja kao da sve više tonem jer mi misli bježe bivšem. Kažem svima kako mi uopće nije dobro i da ću nazvati taksi. Dečko predlaže da me vozi, ali je dosta pijan pa mu objašnjavam kako je to grozna ideja.

Prije nego izlazim šaljem bivšem poruku. Napisala sam mu adresu i pitala ga može li biti tu za 30 minuta. Kaže da može za 15. Sjedam u auto pored njega, on šuti i smješka se i svako malo me gleda. Pitam ga gdje me vozi pa kaže da nije bitno. Vozi me kod sebe doma, dosta očekivano. Raspravljamo zašto me tamo odveo pa kaže da nam jedno piće sigurno neće škoditi. Znam da potpuno mulja, ali pristajem i odlazimo u stan.

Pričamo i već je ponoć, a ja mu želim biti blizu. Ponovno je kao da nikad nismo niti prekinuli. Odlazim do toaleta i vraćam se, a on ima neki zagonetan pogled. Odustajem od toga da sam fina, dolazim ispred njega dok sjedi na visokom stolcu, stanem između njegovih nogu i gledam ga u oči. Promatra me, nasmije se i samo mi se približi. Osjećam njegov vruć dah na svojim usnama i jak miris parfema koji me naježio. Približava se usnama i osjetim kako me lagano trzne po mojima. Samo lagano, kao da je slučajno. Okrene glavu i lagano me poljubi u vrat pa se vrati prema usnama. Prisloni ih lagano na moje i lizne jezikom, a ja imam osjećaj kao da ću propasti u zemlju. Nasmijem se dok me ljubi, a on to shvati kao poziv i krene me ljubiti jako, strastveno i opako. Tresem se i tako uživam i ne želim da ikada prestane. Ljubim ga, grizem ga i grlim čvrsto uz sebe.

Vuče me prema sebi i povlači na kauč pored nas. Kreće mi skidati majicu na što se prvo malo prenem, ali ipak nastavim jer mi tako odgovara njegov dah i dodir na tijelu. Ljubimo se kao nikada nismo to prestali raditi. Okrećem se prema njemu i podižem se iznad njega, a on me prima cijelu i skine u nekoliko kratkih trenutaka. Odjednom sam u donjem rublju, a on me promatra i govori mi koliko sam mu nedostajala. Skidam mu majicu i pokušavam se sjetiti zašto smo pobogu prekinuli. Grebem ga i mazim, a on me ljubi po grudima dok mi skida grudnjak. Svlači mi gaćice i kreće se igrati jezikom dok ja stenjem i uživam i jedva se suzdržavam da ne vrištim. Ne dopušta mi da dođem do kraja, kao i svaki put prije, nego se okreće iznad mene. Odjednom je u položaju i namješta se, baš onako kako mi paše i baš onako kako mi je nedostajalo. Drhtim cijela i tresem se jer toliko uživam jer mi je toliko nedostajao.

Krećemo se u ritmu, a on točno zna kako mi najbolje odgovara. Brzo, polako, usporeno pa onda opet snažno i jako. Završavam dva puta u jako kratkom roku, a i dalje se tresem od užitka. Stenjemo i znojni smo i ne želim da nikad prestanemo. Krećemo još jednom nakon što je on završio, samo da bi ja još malo uživala. Na kraju zaspim uz njega dok se mazimo.

NEDJELJA

Budim se uz sedam propuštenih poziva od dečka, a jedva dosežem do mobitela jer jer ruka bivšeg preko mene. I dalje mirišim po njemu, a i namjerno se malo nagnem da osjetim miris njegove kože koji mi je toliko nedostajao. Razmišljam što da kažem dečku. Osjećam takvu krivnju, pa on mi nije ništa loše nikada napravio. Shvaćam da su pozivi još od usred noći što me malo zbunjuje. Šaljem mu poruku kao sam spavala i slučajno ostavila mobitel na bešumnom. Zovem prijateljicu i govorim joj da, ako ju netko pita, sam bila kod nje, pa to govorim i dečku.

Bivši se budi i kreće me ljubiti, a ja osjećam krivnju. Očekivala sam to, ali da će mi biti ovako teško nisam. Odmičem se od njega i govorim mu kako je ovo bila loša ideja. Zamolim ga da odem pod tuš, obavim to, obučem se. Skuhao mi je kavu, kao što je to i prije radio. Odlučim ju popiti s njim, a usput i popričamo o svemu. Ne čini se kao da mu je previše teško zbog svega, zašto bi i bilo, pa nije on u vezi. Govori mi kako će me čekati i kako zna da sam ja njegova ljubav života. Ja na to ponovno protrnem, osmi put ovih dana i govorim mu da nemam snage za to uopće.

Pokupim stvari pa čekam prijateljicu da me pokupi. Stižem doma i ostajem s njom još sat vremena raspravljajući o svemu čak i nakon pola sata vožnje. Kaže mi kako bi bilo vrijeme da nazovem dečka i kažem mu da je gotovo. Zovem ga, dosta ozbiljna i govorim mu da neka dođe kod mene, a on predlaže da se nađemo negdje vani. Svejedno mi je pa pristajem.

Nalazimo se oko 16 sati, a ja se osjećam tako teško, ružno i mamurno. Poljubimo se kad smo se sreli, ali sve je nekako čudno. Znam da osjeća da nešto ne valja. Predložim kavu, a on kaže da bi radije šetao. Sjedamo na klupicu, do tada šutimo. On krene pričati kako mi mora nešto reći. Ukratko, jer ne želim ovo dužiti i dalje, priznao mi je kako me jučer prevario. Jedna od djevojaka koja je bila na partiju navodno je krenula prema njemu, a on, eto, nije pretjerano odbio. Na kraju je spavao s njom i sada se osjeća totalno krivo. Na sve to, malo me zaboli iznutra, ali mu priznajem kako sam se ja jučer vidjela s bivšim. On na to poludi i provedemo pola sata u ljutnji i svađi. Nakon toga smo se smirili i odlučili prihvatiti da ovo među nama očito nije bilo ono što smo htjeli od toga i da je ovo sve zapravo pokazalo stvari.

Odlazim od njega, doma, spavati. Ne javljam se bivšem, ne javljam se nikome. Odlazim spavati, a sve što trebam odlučiti, odlučiti ću sutra.