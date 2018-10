Rastajem se od muža i sad je moje vrijeme da isprobam sve ono što sam godinama htjela

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 36-godišnjom turističkom tehničarkom iz Poreča

Ponedjeljak

Jutro mi počinje s pogledom na mobitel i poruku od uskoro bivšeg muža. Divno. Imam 36 godina i moj suprug me prije tri mjeseca odlučio prevariti sa dvadesetogodišnjakinjom. Bili smo četiri godine u braku, a prije toga smo bili u vezi točno sedam godina. No dobro, zašto onda meni šalje poruke?

Prije mjesec dana upoznala sam, bolje rečeno, pobliže sam upoznala, muškarca iz osiguravajuće kuće koji mi je pomogao srediti financije s obzirom na rastavu. Do sada je bio obiteljski financijski pomoćnik, no sada obitelji više nema. Zgodan je, visok, ćelav i u dobroj je fizičkoj formi. Počeli smo si slati casual poruke prije dva tjedna i još uvijek se dopisujemo. Nadala sam se da je jutarnja poruka od njega, a ne od bivšeg. Apsolutno mi je previše rano da razmišljam o ikakvoj vezi, čak i o ikakvoj emocionalnoj povezanosti, ali sviđa mi se to dopisivanje i sve te usputne stvari.

Ignoriram poruku od bivšeg i idem na posao.

Volim flertati i posebno uživam u tome od kad sam postala ljuta na bivšeg. Muškarac iz drugog odjela na poslu uvijek dolazi u ured u isto vrijeme kao i ja. Danas sam ga ponovno pregledala od glave do pete, a i on mene. Za vrijeme ručka je došao do mene i pitao me jesam li možda za večeru sutra, ako nisam zauzeta. Prihvaćam i osjećam se kao da varam bivšeg. I uživam u tome.

Nastavljam dopisivanje s financijerom i pokušavam malo pokrenuti priču u seksi smjeru, on to prihvaća pa na kraju izgleda kao da vodimo ljubav preko mobitela. To tako dakle izgleda. Nisam sigurna je li bi trebala biti napaljena sad, no nisam. Nastavljam s poslom, a kasnije odlazim s kolegicama na gin tonic. To je isto jedna stvar koju sam otkrila kad je krenula rastava.

Utorak

Svaka dva-tri dana tjeram se da trčim ujutro. Kažu kako je to stvarno dobro za vas, a osjećam i da se malo bolje osjećam nakon što izbacim stres iz sebe. Dok sam trčala dobivam jutarnju poruku od kolege s posla kako se nada da vrijedi danas. Zašto ne bi vrijedilo?

Nastavljam do trgovine pa doma pod tuš. Odgovaram kolegi s posla, ali i financijeru koji mi je odlučio poslati sliku svog spolovila. Stvarno ne razumijem ovo. Odgovorila sam mu kako me šokirao i da je možda bolje da takve stvari ostavimo za sastanke uživo. Složio se. Mislim da sam flertala sada.

Jedem doručak pa malo kasnim na posao. Srećem kolegu s posla bez obzira na to. Nasmijao mi se od uha do uha i pristojno me ispitao kako sam. Brzinski smo se dogovorili da će doći večeras po mene pa sam mu poslala svoju adresu.

Dan na poslu prolazi sporo i izmijenila sam par poruka s financijerom koji me pitao kada ćemo se vidjeti. Sutra sam slobodna pa sam mu to i javila.

Kolega dolazi po mene u 19 sati, jedva sam se stigla spremiti. Obukla sam haljinu i visoke pete i nisam sigurna jesam li pretjerala. Pojavio se u košulji i cipelama i time mi dao do znanja da je i moja odluka bila na mjestu. Večera je bila kratka, ali jako simpatična. Pametan je i zgodan. Povremeno sam ga slučajno dodirnula, rekle su mi kolegice da to trebam činiti.

Na pozdravu sam predložila da odemo do mene doma na što se on vidno iznenadio, ali prihvatio. Otišli smo kod mene u stan i on me jako brzo počeo jako ljubiti. Osjetila sam njegovu erekciju i to mi se jako svidjelo pa sam ga odvela u svoju spavaću sobu. Počeo me skidati i malo sam se osjećala čudno kad sam osjetila njegove ruke na sebi. Čudno, ali ne i loše. Njegovo tijelo izgledalo je kao iz filma i to mi se jako svidjelo. Vodili smo ljubav polako, ali snažno. Nakon 14 godina sam bila u krevetu s nekim tko nije moj bivši. I znate što? Bilo je fenomenalno.

Srijeda

Kolega je otišao prije nego sam zaspala pa uz buđenje slijedi tuširanje i velika šalica kave. Osjećam se nekako mamurno, ali veselo. Odgovaram na poruke financijeru i govorim mu kako jedva čekam večeras. Mislim da je to možda malo naglo od mene, ali ne zanima me. Razmišljam hoću li i njega pozvati u stan ili ne? S obzirom na to kakve mi poruke šalje moguće je da je to već imao u planu.

Na posao dolazim pola sata ranije pa ne srećem kolegu. Nije se javio cijeli dan. Znači li to da je samo meni bilo dobro sinoć?

Nalazim se s financijerom u 20 sati i on odmah predlaže da nakon pića skoknemo do njega, da pregledamo knjige koje još nismo. Možeš si mislit. Slušam savjete svojih kolegica i pristajem. Popili smo dva pića svaki pa se vozili u taksiju pola sata do njegove kuće. U taksiju me poljubio, nagnuo se nad mene i počeo me dirati po nogama. Njegov dodir jednako mi je smiješan kao i od kolege, ali on se bolje ljubi. Otišli smo u njegovu sobu, a ja prihvaćam njegovu igru i dopuštam mu da me ljubi gdje god želi. Bivši to nikada nije htio, kao da sam mu dosadila s godinama. Financijer se igrao prstima pa jezikom, a ja sam osjetila nešto toliko dobro nakon mnogo godina. I rekla sam mu to, valjda nisam zbog toga čudna. Nastavio se smješkati pa me skinuo do kraja. Vodili smo ljubav dosta brzo, snažno i u nekoliko različitih poza. Neke od njih sam do sada vidjela samo u filmu. Kao onu gdje me posjeo na radni stol. Zanimljivo moram reći. Odlazim doma oko ponoći pa se spremam za sutrašnji dan.

Četvrtak

Danas idem u kino s prijateljicama nakon posla. Ispričala sam im sve što se događalo zadnja dva dana i one su mi čestitale. Kao, prava sam mačka, što god to značilo. Rekle su mi da je najbolje da im se sada ne javljam par dana. Tako ću ih natjerati da oni mene žele više. Slušala sam ih od početka, nema razloga da sada prestanem.

Dobila sam poruke od obojice, no obojicu sam ignorirala i uživala u večeri sa svojim djevojkama. Ovo ‘dejtanje’ stvarno je lako.

Petak

Danas bi trebali imati office party, ali uopće nisam od volje za takvo što, posebice zato jer mi je šefica, ukratko, zlo od žene. Uvijek se pravi fina dok zapravo samo čeka kada će nekome zabiti nož u leđa. Ostajem malo duže u uredu radi te zabave i popijem piće s kolegama. I dalje nisam odgovorila na poruku ni jednom.

Odlazim doma, kupujem bocu vina i kutiju cigareta. Pripremam si kupku, ubacujem sol u vruću vodu. Večeras je moj dan.

Subota

Budim se mamurna od boce vina koju sam sama popila. Otvaram oči i gledam na mobitel koliko je sati pa vidim propušten poziv od odvjetnika. Sranje, danas sam se trebala naći s njim. Brzo trčim pod tuš, šminkam se (koliko toliko), navlačim haljinu i sjedam u taksi.

Nalazim se s njim u kafiću i prvo mu se počnem ispričavati što kasnim. Rješavamo sve papire i ozbiljne stvari pa on sam krene malo opuštenije i pita me kako sam. Brza poslovna kava protegnula se na tri sata razgovora. Do sada nisam ni primijetila da je zgodan. Predlaže da me odvede doma umjesto da idem na taksi. Prihvaćam.

Parkira iza moje zgrade, a ja ne izlazim odmah iz auta jer smo ostali u razgovoru. U jednom trenu sam spustila pogled i malo ga zavodljivo pogledala (to su me isto prijateljice naučile). To je bilo dovoljno da mi stavi ruku na koljeno. Približila sam mu se, samo da vidim kako će reagirati, pa me poljubio. Imao je tako nježne usne i potpuno sam se prepustila. Zaboravila sam koliko se jako volim ljubiti. Smješkao se i počeo podizati svoju ruku ispod moje haljine. Približio se mojim gaćicama i stavio ruku u njih dok me ljubio. Ovo nisam očekivala, zar ljudi rade takve stvari u javnosti? Znao je točno što radi i jako sam brzo stigla do kraja. Iz nekog razloga mi je bilo malo neugodno nakon i prepala sam se da nas je netko vidio. Bez obzira na to sam ga nastavila još malo ljubiti. Prije nego sam izašla sam se nasmijala i rekla kako ovo ne smije utjecati na naš profesionalni odnos. Baš me zanima.

Večer završava u izlasku s prijateljicama dok ignoriramo sve muškarce koji nam prilaze. Oko ponoći dobivam poruku od kolege s posla koji me pita jesam li možda negdje vani. Odlučim odgovoriti. Kažem da jesam, ali da bi radije bila u krevetu. Strašno je zabavno biti ovako šaljiv i zavodljiv. Ako druga strana shvati da joj se nabacujete, dakako. Dogovaramo se par minuta pa sjedam u taksi i odlazim do njega.

Sama sebi govorim da ovo nije dobro i da ne smijem raditi takve stvari. Pa ja sam odrasla žena. Sve to sam propustila zadnjih 14 godina, a sad me više jednostavno nije briga, želim samo uživati.