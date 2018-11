Prevarila sam dečka s njegovim prijateljem. Iskreno, nije mi nimalo krivo

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 27-godišnjom profesoricom engleskog jezika iz Zagreba

SRIJEDA

Cijelu srijedu provodim u školi, ovog dana mi je baš natrpan raspored, a još bi navečer trebala stići davati instrukcije. Možeš si mislit’. Nemam vremena za disanje, a kamo li dodatne obaveze. Jedva dočekam zadnji sat koji je završio u 18:30 i odlazim doma.

Čeka me prazan stan jer je dečko danas duže na poslu, ponovno. Sređujem stvari po kući, malo čistim i tuširam se pa on dolazi oko 21 sat s prijateljem. Oni su najbolji prijatelji još iz srednje škole, a ako se ne varam poznavali su se još i prije. Moj dečko je malo viši od mene, plave kose i plavih očiju, a njegov prijatelj visok, crne tamne kose i nekog prodornog pogleda. I mi smo si uvijek bili dobri i često mu dajem neke savjete oko cura, al ne uspijevaju baš previše mada mi nije jasno zašto, stvarno je drag i zgodan.

Večeramo svi troje, naručili smo iz Piccola pa on odlazi doma, a dečko i ja se prebacujemo u krevet. Seksamo se onako brzinski u klasičnom položaju, kaže da dugo nismo pa bi bilo dobro da to obavimo. Jedva se ljubimo, tek par poljubaca, a više me niti ne gleda. Okej, obavili smo.

ČETVRTAK

Danas držim instrukcije jednoj klinki u 15 sati pa idem s prijateljicom na kavu, napokon imam vremena, četvrtkom imam samo jedan sat u školi. Sjedam na kavu s njom, a ona se počne žaliti kako treba frajera, barem za seks, samo da se riješi toga. Odjednom mi na pamet pada dečkov prijatelj, zašto ne.

Opišem joj ga, a ona se počne ljutiti na mene kako ga nisam ranije predložila. Ujedno me i zeza da zašto ja ne hodam s njim kad ga već toliko hvalim. Pričam joj i kakva je situacija s dečkom pa se i ona složi da ne zvuči baš bajno, ali da ostanem tu dok mi je dobro, a realno, dobro mi je. Kažem joj da ću njegovom prijatelju dati njen broj pa neka čeka da joj se javi.

Stižem doma oko 18, dečko je doma i radi nam večeru. Pričam kako namjeravam spojiti prijateljicu i njegovog frenda, a on se užasno naljuti na mene jer mu nije jasno zašto ja imam ikoga spajati, da to nije moj posao. Ne vidim razloga za njegovu ljutnju pa to i objašnjavam, a on onda predlaže da barem to onda napravimo casual, kao neki parti kod nas doma. Prihvaćam i odmah joj šaljem poruku je li slobodna sutra.

U roku sat vremena već imamo deset potvrda za druženje. Dogovorili smo se što nam sve treba sutra i podijelili zadatke pa otišli spavati.

PETAK

Budim se u 7 ujutro jer imam nastavu od 8:45. Mislila sam i ranije, ali što je tu je. Dečko spava još pored mene, budi se tek za sat vremena. Spremam stvari i odlazim u školu. Dobivam poruku za vrijeme nastave od dečkovog najboljeg prijatelja koji me ispituje za tu moju frendicu. Ja mu odgovaram i objašnjavam kako je cura super, zabavna i sve. Sretan je i veseli se i također ne razumije zašto mom dečku to smeta. Počnemo se dopisivati o poslu, mojim učenicima, njegovom poslu pa i o prijateljima. Ne dotičemo se više ni mog dečka ni prijateljice, ali se nastavljamo dopisivati do 17 navečer. Gotovo bez prestanka. I to shvatim tek u 17, a ljudi nam u stan dolaze već u 20 sati.

Žurim doma, tuširam se, šminkam i navlačim na sebe crvenu haljinu i tamne čarape. Dečko dolazi u 19:30 s kolegicom s posla, vidno pijan. Inače bi se živcirala na to, ali stvarno nemam snage niti pitati gdje su bili do sada, zašto ih je samo dvoje, ma, ne zanima me. Njegov prijatelj dolazi prvi s još dva prijatelja pa se dečki odmah kupe u boravak i traže muziku. Zapazila sam ga i svako malo mi pogled pobjegne prema njemu, damn, zgodan je danas. Ubrzo dolaze i ostali.

Već je 22 sata, a njegov prijatelj dolazi do mene. Upoznao je moju frendicu i malo su pričali, ali ona se zaljepila za drugog tipa, ma neka. On i ja krenemo razgovarati o glupostima, poslu, ljudima koji su oko nas i nekim obavezama koje imamo. Nasmijava me, jako, a i sviđa mi se gledati ga dok se on smije. U jednom trenutku je stavio svoju ruku na moju, onako, suptilno i malo sam protrnula. Meškoljim se na sjedalu, neugodno mi je i zanimljivo istovremeno. Približio mi se već dosta, a i svako od nas je popio koju više. Zafrkavamo se na račun svih oko nas i umiremo od smijeha. Svako malo ga slučajno dodirnem, po ramenu, nozi, potapšam ga, a da ni ne primjećujem što radim.

Odjednom netko predloži da idemo van, u Katran. Sjedamo u taksije i odlazimo, a on sjedi pored mene uz još 3 osobe s partija. Ironije li, nemam pojma gdje mi je dečko. Dolazimo u klub i nitko nema pojma gdje mi je dečko. Zovem ga, javlja se i kaže da je na putu, on i još njih par. Stiže nakon 20 minuta s dvije kolegice s posla. Krasno. Odlazim plesati, a njegov prijatelj prvi krene za mnom. Plešemo svi skupa, popili smo još koju i strašno je zabavno. On me gleda kako se pokrećem, a meni sve više pada na pamet da me zanima kako izgleda bez majice. Trgnem se iz tih misli, ali i dalje si ne mogu pomoći. Krenem plesati tako da mu se približavam sve više pa on stavlja ruke oko mog struka i kao, plešemo. Gleda me ravno u oči, a ja osjetim trnce u trbuhu. Ne vjerujem da se ovo događa, ali užasno mi paše.

Nastavljamo plesati, a dečka nema ni blizu. Okrećem mu se leđima i osjećam kako je uzbuđen što sam pored njega, ali i osjećam kako su mu snažne ruke i prsa. Drži me za kukove, a ja se pomičem u ritmu i vidim kako mu to jako paše, kao i meni. Pojavljuje se moj dečko, dosta pijan i kaže da ide doma, da ne može više i traži frenda da ga vodi sa sobom, na što on kaže da je našao neku malu i da bi radije ostao pa nagovori drugog da ga vozi. Mene nije ni pitao da idem doma s njim. Pa ni ne idem. Nastavljam plesati s ekipom, a njegov prijatelj mi je sve bliže i bliže.

Nakon još par pića i pjesama, odlazim do wc-a, ulazim u hodnik i samo osjetim kako me netko povlači za ruku i gura na zid. Stao je iznad mene, naslonio se i taman bio viši od mene za pola glave. Gledao me kao da me želi pojesti, a ja, u tom trenutku vidno u drugom filmu, samo sam zatvorila oči. Poljubio me, lagano mi se približio i poljubio mi donju usnu pa ju lagano povukao i ugrizao. Polizala sam mu usne, još uvijek zatvorenih očiju, a on me tada počeo stvarno ljubiti. Primila sam ga za vrat, malo počupala, a on je mene čvrsto primio za struk i gurnuo se na mene. Ljubio me vatreno, snažno, kao da ne želi da mu pobjegnem. Grizla sam ga i dodirivala po cijelom tijelu, a on je mene uhvatio za stražnjicu. Počela sam mu rukom prolaziti po prsima i otkopčala sam mu dva gumba košulje. Čitav je snažan, a što me više ljubio, željela sam mu biti bliže.

U jednom trenutku prolazi netko i komentira kako trebamo nabaviti sobu pa se odmah odmičemo i kao da sam se odjednom otrijeznila. Gledam ga ispred sebe i počnem osjećati takvu krivnju, a vidim i na njemu da ne zna što da kaže. Popravila sam haljinu, šminku i kosu pa se šutke vraćamo prema ekipi. Zbunjena sam jer istovremeno želim još, ali i propasti u zemlju. Odlazimo doma, ironije li, u istom taksiju. Ljubi me u obraz prije nego sam izašla. Dečko doma leži na kauču, nije čak ni stigao do kreveta, a u ruci mu je mobitel. Zaključan je, ali vidim da mu je stigla poruka od neke Ive. U 4 ujutro. Odlično. Odlazim u sobu spavati.

SUBOTA

Srećom da je vikend jer inače ne bi ovo mogla izdržati. Budim se sama u krevetu oko 10 ujutro, a dečko je i dalje razvaljen na kauču. Kuham kavu i radim si kajganu, da dođem k sebi. Pogledam mu mobitel i vidim da ima tri nepročitane poruke od Ive. Oh well.

Sjedim i čitam knjigu, slušam ga kako hrče i oko 12 mi dolazi poruka od njegovog najboljeg prijatelja, “Znam da je sve ovo od jučer bila greška, ne znam što mi je došlo, oprosti. Ne smijemo to nikad više ponoviti.” Odgovaram kako se nema što ispričavati, da smo to sve zajedno izveli i da nije krivnja na njemu. Pozivam ga na kavu u naš stan, a on kaže kako mu se to čini kao dobra ideja, da razrješimo sve i pokažemo si da smo okej. Pokušavam probuditi dečka, ali ne uspijeva. Jedino što uspijem je natjerati ga da se prebaci u spavaću sobu. Nastavlja hrkati.

Kuham još kave i čujem kucanje na vratima. Neću lagati, prije ovog sam se presvukla u čistu trenirku i to onu u kojoj mi guzica dobro izgleda i navukla sam novu majicu. Otvaram i vidim ga u trenirci i nekom običnom džemperu i strašno mi je zgodan tako visok. Sjedamo za niski stol u boravku i izvalimo se na kauč, oboje vidno mamurni. Šutimo, dosta i jako nam je neugodno. U nekom trenu se samo počnemo smijati i pričamo normalno, kao da se ništa nije dogodilo sinoć. Onda me primio za ruku. Osjetila sam mu dodir kao da me zapalio u roku odmah. Želim ga, užasno jako, a dečko mi je u sobi do. Odlazim do dečka i vidim da je budan i da se dopisuje s nekim, pitam s kim i kaže “Ma, s kolegom s posla.” Mda, vjerujem mu. Kažem mu kako me njegov prijatelj moli da idem s njim u šoping pa ću se vratiti kasno, kaže da nema problema.

Odlazim u boravak i govorim mu da idemo. Nije mu jasno gdje, ali kreće i prima me za ruku. Sjedamo u njegov auto i kažem mu da me vozi doma, kod sebe. Ulazimo u njegovu zgradu i ja se već na ulazu bacam na njega i počinjem ga ljubiti. Stavljam mu ruke ispod jakne da ga dodirnem što više, a on jedva diše koliko je uzbuđen. Vučemo se do stana i odmah se prebacujemo na krevet. Skinuo me skoro do kraja ekspresno brzo i počeo ljubiti po vratu, ramenima, prsima. Podigla sam se samo da ga malo bolje vidim i krenula mu skidati majicu i spuštati trenirku. Želim da vidi cijelu, da me gleda. Ljubim ga dok sam na njemu i polako se trljam da osjeti koliko ga želim i koliko želim da me skine do kraja. Svlači gaćice s mene i gleda me, cijelu, od glave do pete i počne me ljubiti po trbuhu pa po preponama. Sada sam ispod njega, raširenih nogu dok me ljubi, a ja samo čekam da mi dođe još bliže.

Povlačim ga iznad sebe i spuštam mu bokserice jer ga želim dodirnuti po cijelom tijelu. Snažan je i jak, ali me i dalje ljubi strastveno, s dušom i gleda me kao da me nije nikad do sada vidio. Gledamo se i smješkamo, a on preuzima svu odgovornost. Čvrsto me prima, a ja ga svom snagom primam za leđa. Osjećam ga, osjećam kako uživa sa mnom dok me gleda, a ja sve više i više počinjem stenjati. Točno poznaje moj ritam, sluša moje reakcije i radi baš onako kako ja to volim. Znojan je iznad mene, a ja ga želim čitavog izljubiti i izgristi. Odmiče se od mene, a ja sjedam na njega pa nastavljamo u ritmu, a on me dira po grudima, ramenima, mazi po cijelom tijelu dok me dovodi do završetka. Tako dugo to nisam osjetila, taj nalet sreće, uzbuđenja, tu vrućinu koja nastane. Okrećem se na trbuh pa mu kažem neka se igra kako želi pa i on dosta brzo završava.

Ostajemo ležati jedan pored drugoga, a onda se okrene prema meni i pogleda me duboko u oči. Gledam ga i jedino što želim je poljubiti ga pa to i napravim. Počnemo pričati o tome kako si zapravo super pašemo, ali i o tome što nam je činiti. Ja mu odmah govorim da ću ostaviti dečka, da nema šanse da ću nastavljati vezu nakon ovoga, a on tek sada razumije u kakvoj je dilemi.

Ovdje sam već dva sata pa odlazim doma u stan i pripremam se na razgovor s dečkom. Moram i pakirati stvari, njegov je stan. Boli me, poprilično, ali znam da činim pravu stvar. Ne mislim da me sada čeka nova veza, ali znam da u ovoj ne mogu ostati. Ulazim u stan, a on je u sobi i priča na mobitel. Ima seks talk s nekim. Wow, zar smo takav par? Zakašljem se, a on odmah prekida poziv i baca mobitel. Kažem mu da moramo razgovarati.

NEDJELJA

Jutro provodim u pakiranju stvari. Dečko i ja smo dosta brzo riješili cijelu situaciju, ja sam mu rekla kako mi se sviđa netko drugi i da osjećam kako ovo nije to, i to već neko vrijeme. On je sve to dosta brzinski prihvatio što me zbunilo pa smo iskreno popričali. Rekla sam mu da se radi o njegovom najboljem prijatelju, a on je meni priznao kako se radi o njegovoj kolegici s posla. Oboje smo bili istovremeno ljudi, nervozni, ali smo i osjećali nekakvo olakšanje, kao da smo se riješili obaveze koju ionako nismo htjeli.

Odlazim iz stana i već sam dogovorila da ću biti kod frendice dok ne nađem neki plejs. Zovem njega i govorim mu što se sve dogodilo. Kažem mu kako bivši nije ljut na njega pa to prihvati s olakšanjem. Predloži da dođem kod njega spavati, barem večeras da se ne gužvam kod frendice. Nevoljko prihvaćam, ali odlazim kod njega.

Dočekao me sa toplim čajem, dekicom i upaljenim laganim svjetlom. Dočekao me i s ogromnim poljupcem. Zagrlila sam ga iz sve snage i osjetila takvu ugodu, kao da tu baš nekako trebam biti. Sjeli smo na kauč, malo se počeli ljubiti, a onda se više nismo mogli suzdržati. Sjela sam mu u krilo, skinula majicu i pitala da ga izmasiram. Dodirivala sam mu leđa tako nježno, a čvrsto, želim ga dodirivati cijelog. Nakon nekog vremena ludi pa me vraća ispred sebe i krene ljubiti. Ostajemo tako dok me skida pa nosi u spavaću sobu na krevet. Okreće me na trbuh, skida mi hlače i gaćice pa donosi ulje i kaže kako je njegov red da me masira. Prepuštam se i osjećam kako me cijelu dodiruje, a svaki njegov dodir osjećam kao val vrućine. Obožavam te dodire. Masaža završava sporim i senzualnim seksom. Cijelo vrijeme smo se gledali, ljubili, dodirivali, smješkali.. sve, samo da smo si blizu.

Zaspali smo zagrljeni, a prije toga mi je priznao koliko dugo je o ovome sanjao, a da nije ni znao. Smiješno je pomisliti, ali i ja isto.