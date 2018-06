Poznate mame na Instagramu često se hvale kćerima, a njihove zajedničke fotke su nam baš super

Zadnja setnja kroz Zagreb prije nego sto mama otputuje jos jednom u “Belgrad” kako ga Lena zove. “Mama zivi u Belgradu”, tvrdi vec neko vrijeme, i slama mi srce, iako je prava istina da smo uskoro svi stanovnici Belgrada, i mama, i Lena, i tata, i Kali, i Lila… nosimo sa sobom puno ljubavi & vjere, Lena jos bira koje sve igracke idu s nama, a nosimo i svu #matching robu za mamu & curku koju imamo jer je u zadnje vrijeme #twinning SVE, pa cak i kad je preko ViberCalla! Hvala @petitbateau for making my girls matching dreams come true ❤️ we need synchronicity right now ❤️ and we ❤️❤️❤️ STRIPES- hit ovog ljeta! #twinningiswinning #samoprugice #stripesforever #originalstripes #mariniere #petitbateaumariniere #likemotherlikedaughter #lovestripes #lovepink #pinkforever #petitbateau #bigmove #family #mojzagreb #summeroutfit #summermusthave #ittem #sveisto #aboutmotherhood💞

A post shared by Jelena Veljača (@jelka12) on Jun 19, 2018 at 12:17am PDT