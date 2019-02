Postoje pravila o tome kako treba izgledati vaš dejting profil da biste imale više sreće u ljubavi

Moderne veze imaju nova pravila koja možda nije najlakše pratiti. Pitale smo solo prijateljice za komentar o modernom, online dejtingu

Dejtanje više nije što je bilo prije. Kad razgovarate s nekim tko u svoje vrijeme nije visio na društvenim mrežama primjetit ćete kako su se stvari u tom pogledu dosta promijenile. Više nema toliko romantičnih priča o slučajnom upoznavanju ili nekih nevjerojatnih susreta jer se ti susreti danas većinom događaju online.

Nekima se tako samo čini, ali i konkretne informacije pokazuju isti rezultat. Grinder, Tinder, Badoo i ostale aplikacije postale su stvar svakodnevnice pa su tako istraživanja pokazala kako će se do 2031. godine preko 50 posto parova upoznati preko interneta.

Upoznavanje online ne mora nužno biti loše jer ipak imate priliku upoznati nečije preferencije, želje i odabire prije samog upoznavanja pa je malo lakše odlučiti vrijedi li provoditi vrijeme s nekom osobom ili ne. Online također možete saznati koliko netko ima godina, čime se bavi, gdje voli ići i mnoge, mnoge detalje o njihovim životima.

Najčešće upoznavanje je preko interneta

Tehnologija je na mnoge načine promijenila ponašanje i izglede modernih veza pa se danas možda čini kao da se sviđamo nekome ovisno o algoritmima koji su nas spojili. Već smo pisale kako online dejting ili samo upoznavanje nije nužno loša stvar, a danas, ako ste solo, čini se kako ćete teško to izbjeći. Zato stručnjaci navode kako postoji par stvari na koje možete pripaziti kako biste se, ako ste solo, dobro pozicionirali u dejting svijetu, usput sam pitala i solo frendice rade li to i pomaže li zaista.

‘Uredite svoje profile’ prva je stvar na listi. Važno je da na svom profilu zaista pokažete sebe, a navodno je jako važno da napišete nešto i u opis profila. Rachael Lloyd, stručnjakinja za veze, navela je kako manjak informacija u opisu profila rezultira manjim interesom. Prilikom uređivanja profila imajte na umu da trebate pokazati jeste li za dugu vezu ili samo za kratka druženja i to preko fotografija, opisa ispod fotografija i kratkih videa koje objavljujete.

Komentar: “Solo sam već neko vrijeme i ne tražim ozbiljnu vezu. Sada kada mi ovo kažeš vidim da na profilu nemam opširan opis sebe ni svojih želja, a na svim fotkama sam uglavnom nasmijana i negdje drugdje. To valjda dovoljno daje do znanja da volim izlaziti i biti okružena dragim ljudima. Sviđa mi se to jer takve ljude želim i privući.”

Bez obzira što spojevi sada dolaze nakon online upoznavanja, važno je uzeti u obzir da je i dalje potrebno da se održavaju maniri, pristojnost i da se držimo bontona u vezama. Ovo bi značilo da ako vam se netko svidi online, a onda kada se vidite uživo ipak to nije to, ne znači da imate pravo biti bezobrazni i samo otići već da to trebate osobi lijepo reći i pristojno se ponašati. Nijedna veza, radilo se to o ozbiljnoj vezi ili kratkom druženju, ne može preživjeti bez pristojnosti, iskrenosti i uzajamnog poštovanja.

Komentar: “Imala sam situacije u kojima su tipovi u izlascima bili bezobrazni, u smislu da su bili jako direktni oko toga da žele samo seks i to je to. Srećom, koga god da sam upoznala trudio se biti pristojan i održati neku dozu normalnog ponašanja. E sad pitanje je li mi se netko svidio ili nije, to je druga priča, ali i ja i oni smo se uvijek trudili biti pristojni i pa, normalni.”

Ako vas je netko ‘ghostao’ samo idite dalje. Jedno od glavnih prokletstava modernih veza je taj da se dobar dio komunikacije odvija online. Premda je to dosta korisno, može biti i naporno jer se teško razumiju emocije preko pisanih poruka, a i lakše se dogodi da vas netko naprosto ignorira. Čak i dok su se pisala pisma moglo se pokazati više emocija nego u današnjim porukama. S druge strane, ghosting, ili fenomen u kojem vas netko naprosto počne ignorirati, lako je moguć ako se ne svidite drugo strani. Ako vam se to dogodi, da, teško je, ali je važno da samo prijeđete preko toga i ne uzimate to previše osobno.

Komentar: “Ne jednom me netko ghostao, ali to su uglavnom bili dečki koji su bili mlađi od mene, dosta nesigurni ili, kako sam na kraju saznala, zapravo uopće nisu bili solo. Valjda je to neka lakša fora da se odbije osobu. Meni je to osobno djetinjasto i nezrelo. Ako ti se netko ne sviđa, jednostavno to kažeš. Ali da sam imala muke oko toga da se onda ne javim toj osobi i pitam što je bilo, kako, što, zašto..jesam. I javila sam se čak jednom, no, očekivano, nije bilo odgovora. U svakom slučaju mislim da je to glupost i da se tu trebamo držati iskrenosti i samo reći nekome što mislimo o njima. Svima lakše.”

Stručnjaci za veze na kraju navode kako je važno pogoditi tajming kada ćete nekome slati poruke. Navodno je najbolje vrijeme za to nedjelja jer su u pravilu svi previše zauzeti preko tjedna. Najmanje poruka se šalje petkom pa tada nemojte očekivati da vam se netko javi, ali nedjelja i vikend općenito, više su izgledni za takav razvoj događaja.