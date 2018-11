Popričale smo s Marijanom koja ima 33 godine, posao i stan, ali, eto, nema partnera. I to joj je baš super

Sa svakom novom generacijom dolaze i neki novi trendovi. Tako je s generacijom millennialsa stiglo doba u kojem je vrlo poželjno biti single, pa smo malo o tome popričale sa single curom Marijanom

S vremenom neki su (čitaj mnogi!) prozreli ljubav, veze, fatalne susrete i magičnu privlačnost. To što i dalje vole pogledati romantične komedije i čitati ljubavne knjige, nije ih spriječilo da se pridruže sada već velikom broju ljudi koji su ponosni na svoj single status. Možda je sve to skupa, barem što se žena tiče, sve započela Samantha Jones i ostali muški i ženski likovi iz serije “Seks i grad” koji su sjajno pokazali kako i osobe bez partnera itekako mogu biti uspješne i sretne. Ili su to pokrenuli holivudski filmovi u kojima su likovi mlade žene koje žive punim plućima bez dečka ili muža? A možda je za to kriva Beyonce i njezin hit Single Ladies?

Biti single je tako cool

Kako god bilo, mnoga aktualna sociološka istraživanja pokazuju kako su millennialsi vrlo usredotočeni sami na sebe te da im je osobna sreća mnogo važnija od, primjerice, nekih normi. Kod njih se ništa ne mora, ne mare što će drugi reći. Upravo zbog toga, također, pokazuju istraživanja, mlađe generacije mnogo rjeđe sklapaju brakove ili u njih ulaze tek nakon 35., važni su im prijatelji, rijetko se kome ispričavaju zbog svoje životne filozofije, samodostatnosti ili zbog toga što život organiziraju isključivo prema svojim potrebama.

Tako je engleska riječ single zapravo dobila novo značenje: sloboda i individualnost. S tim se slaže i naša sugovornica, Zagrepčanka Marijana, koja je vrlo ponosna što joj već godinu i pol na Facebooku piše “Nije u vezi”.

Marijana ima 33 godine, ima super posao, svoj stan, ali, eto, nema partnera. I, ne, ovo nije oglas kako bi ga našla. “Nakon dugogodišnje veze imala sam jaku želju za ponovnom slobodom”, kaže Marijana i dodaje: “Trebalo mi je neko vrijeme da se ponovno uskladim sama sa sobom. Prije nego što se opet krenem usklađivati s još nekim.”

Tako je Marijana, unatoč bezbrojnim romantičnim komedijama koje je u životu odgledala, zaključila kako je baš super biti sama kod kuće.

Divno je ugađati samoj sebi

“Najljepše mi je kad sam doma sama, u svom stanu i kad mogu raditi štogod me volja. Mogu si skuhati nešto, a i ne moram. Piti kavu, slušati glazbu na najjače, mijenjati programe na televizoru ili, pak, naglo odlučiti da idem van”, priča cura koja je pripadnica tog novog single pokreta koji je vrlo popularan ne samo u Hrvatskoj već i u cijelom svijetu.

Marijani je, kao vjerojatno i većini ljudi koji su izašli iz ozbiljne veze, na početku soliranje padalo vrlo teško, ali s vremenom je uvidjela mnoge prednosti toga što je sama sebi najvažnija.

Tako je, primjerice, jedan cijeli vikend neometano provela u online kupnji. Odlučila je, naime, malo pojačati svoju kozmetičku torbicu ovim novim make-up proizvodima iz parfumerija Douglas koje ove godine također obilježavaju i slave individualnost prvim Singles dayom s brojnim iznenađenjima.

Karl Lagerfeld+ModelCO Lip Lights Liquid Matte Lipstick, tekući mat ruž za usne Douglas Make-up Lash Augmented Set, set za oči s maskarom i olovkom za oči Pretty Vulgar Phoenix Rising Eyeshadow Palette, paleta sjenila za oči Benefit Brow Contour Pro, olovka za obrve Becca Mineral Blush, rumenilo Bobbi Brown Shimmer Brick Compact, highlighter

“Otkako sam single, polako, ali sigurno sam ponovno otkrila samu sebe, što volim, a što ne. I moram reći da je to divan osjećaj! Spoznaja da ti, zapravo, nitko ne treba da bi funkcionirao dala mi je veliki osjećaj samopouzdanja, osjećaj da mogu sve”, kaže Marijana koja ne isključuje želju za vezom – jednog dana.

Zašto Marijana voli biti single prva prednost je što sa svojim slobodnim vremenom možeš što god poželiš

možeš otići kamo god poželiš kad to poželiš. I vratiti se doma kad te volja

možeš se apsolutno posvetiti sebi i iskoristiti to vrijeme za dodatni rad na sebi

jer jedino tako možeš dobro upoznati sebe

Što je Singles day?

Možda je Marijana single po ljubavnom statusu, ali sigurno nije single u ovom svom trenutačnom životnom odabiru. Prema Državnom zavodu za statistiku, u Hrvatskoj živi oko 700 tisuća samaca, a u svijetu je više od 53 posto populacije u istom statusu. Zato nije ni čudno što je još 1993. u Kini nastao praznik Singles day – najveći online shopping događaj – koji se svake godine održava 11. studenoga. Na taj se dan diljem svijeta, a zahvaljujući parfumerijama Douglas, ove godine prvi put i kod nas slavi individualnost, a vrlo je popularan među pripadnicima mlađe generacije koji su ponosni na svoj single status. Ni odabir datuma nije slučajan: broj jedan, dakako, simbolizira individualnost.

Sadržaj je nastao u suradnji s parfumerijama Douglas