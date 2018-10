Kakve ste kada želite nekome reći da vam ‘to nije to’ već nakon prvog spoja

Dejtanje uključuje mnogo delikatnih razgovora, iskrenosti i otvaranja pred strancem. Jasno je da ponekad ne možete pronaći riječi za razgovor, pogotovo ako se radi o nekoj osobi s kojom baš i nemate previše zajedničkih tema.

Svima vam je vjerojatno poznat scenarij da ste bile na spoju, u početku se činilo sve u redu, ali kad ste stigle doma ste shvatile kako to nekako ‘nije to.’ Nakon toga uslijedila je jedna, dvije, tri njegove poruke, a vi ne znate kako ga se pristojno riješiti jer je to prijatelj od prijatelja. Bez brige, zato postoji nekoliko poruka koje je dobro uvijek imati u mobitelu u slučaju ovakvih situacija. Pitala sam frendice (i frenda) da mi pokažu svoje, možda vam stvarno i pomognu.

Ana, 34

Moj trik je da pokažem kako nemam vremena i predložim da ću se ja javiti. Nikad se ne javim. “Hej, hvala ti na piću sinoć. Zapravo se javljam kako nisam sigurna kada ću idući put biti slobodna za druženje. Najbolje je da se ja tebi javim. Čujemo se!”

Lora, 22

Uvijek imam problem s tim porukama, jer mi se dečki nakon toga ipak i dalje jave. Nešto slično ovome je uvijek dobro prošlo: “Htjela sam ti samo reći kako mi se danas javio bivši. Sve ovo mi je ipak malo previše, možda je bolje da odgodimo za neki drugi put.” I onda nikada nema drugog puta.

Mateja, 26

Moj trik je da se uglavnom pravim luda, stvarno rijetko naiđem na tipa koji prihvati prvu poruku. Te poruke izgledaju ovako nekako “Nisam baš sigurna da smo dobar par, morat ću razmisliti o tome. Trebam vremena.” Uvijek se zbune na to pa se više ne javljaju.

Josipa, 25

Poznata sam po svojoj direktnosti pa im i pišem takve poruke kad mi se ipak ne svide. “Bok, bilo je super jučer, ali ovo ipak neće ići. Bilo mi je drago upoznati se, sretno!”

Veronika, 34

Iako uvijek želim da meni frajeri budu iskreni i kažu odmah što misle, ja prva nisam takva. Gotovo uvijek nakon prvog dejta, dajem šansu drugom čak i ako se nisam zapalila, jer mislim da je možda problem u meni. Eh, to sa sobom već vuče neku nevidljivu obavezu da u jednom trenutku trebam reći da to nije to i da je bolje da se prestanemo viđati. Malo bolje funkcionira u teoriji nego u praksi. U praksi uvijek netko ispadne jadan.

Marko, 30

Kod nas dečkiju to je malo drugačije, ali uglavnom budem direktan pa to izgleda ovako nekako “Stvarno si super dečko, ali izgleda da ipak nisi za mene. Nadam se da ćeš pronaći nekoga!”

Sanja, 35

Iskreno, nikada nisam znala što u tim situacijama. Svakako se ne bi samoinicijativno javila nazad, a kada bi primila poruku najčešće bi pustila da prođe nekoliko sati, nadajući se da će druga strana sama shvatiti da nisam zainteresirana. Ako bi ponude i dalje stizale, napisala bi nešto u stilu: ”Nikako ne stižem ovaj tjedan. Ma budemo se već čuli ili sreli negdje usput.” Znam, grozno.