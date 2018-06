Parovima kojima je do seksa u različito doba dana, tvrde stručnjaci, seksualni život i nije toliko super

Stručnjaci su pretpostavili da parovi s istim unutarnjim satom više uživaju u seksu. Pitala sam par frendica i frendova kada se najčešće seksaju

Odmalena sam noćna ptica – po noći sam učila, išla kasno spavati i naravno, ujutro se teško ustajala. Takva sam i sad, samo što sam primijetila da mi se sve ranije spava pa se nekada samo okrenem na drugu stranu, a partner već tada zna da ništa od akcije.

Iako zbog pospanosti (bilo njegove ili moje) naš seksualni život nije u krizi, jedno istraživanje kaže da parovi kojima bioritmovi nisu usklađeni mogu zbog toga biti nezadovoljniji u vezi. Tim poljskih stručnjaka pretpostavio je da parovi s istim kronotipom (unutarnjim satom) više uživaju u seksu i to zato jer mu se mogu posvetiti onda kada imaju najviše energije.

Žene više vole seks navečer

Kako bi potkrijepili ovu pretpostavku, anketirali su 91 heteroseksualan par u dobi od 18 do 38 koji su u vezi između 6 mjeseci i 16 godina (oko 80 posto parova je bilo bez djece). Rezultati su pokazali da se muškarci više vole seksati ujutro (od 6 do 9) ako su jutarnji tipovi, odnosno od 21 sat do ponoći ako su noćni tipovi.

Ono što je iznenadilo stručnjake jest činjenica da žene iz obje skupine kronotipa vole seks u večernjim satima te se većina njihovih seksualnih aktivnosti odigrava upravo onda kada to njima odgovara.

Međutim, što je veća razlika u bioritmovima kod parova, utvrdili su autori studije, to su oni manje zadovoljni seksualnim životom i vezom općenito. Baš me zanimalo kako je to kod drugih parova pa sam pitala par frendica i frendova utječe li im bioritam na zadovoljstvo u vezi.