Ova majka objavljuje detalje i fotke iz kćerinog života na Facebooku. Evo što o tome misle tinejdžeri

Živimo u vremenu društvenih mreža s viralnim sadržajem i ne moramo puno objašnjavati što to znači. Svi smo upoznati s time da su naši životi gotovo u potpunosti vidljivi javnosti, posebice ako smo čest korisnik, zato je objavljivanje fotografije djece i maloljetnih osoba posebno osjetljiva tema.

Da takve situacije mogu postati problem, prikazuje i jedan viralni post na Redditu na koji smo naišle. Jedna se djevojčica u objavi požalila na svoju majku i njeno nekontrolirano objavljivanje fotografija i drugog sadržaja o životu njene kćerke na društvenim mrežama. U postu imena “Učenica ovdje – kako da zaustavim svoju majku da objavljuje moj čitav život na Facebooku?” moli ostale korisnike za savjet kako da zaštiti svoju privatnost te kako da objasni majci da se osjeća povrijeđeno?

“Od kada sam rođena moja majka objavljuje doslovno svaki komadić mog života na Facebooku. Sve. Svaku dječju sliku, svaki ‘prvi trenutak’, svaki uspjeh i neuspjeh. Ako se posvađamo, traži savjet na Facebooku… Imam osjećaj kao da uopće nemam svoju privatnost. Ja sam njeno dijete, ne njen pas i tako želim da me se i tretira. Kako da joj objasnim koliko povrijeđeno se osjećam?” Uz to je navela da ide u middle school što znači da ima između 11 i 13 godina.

Među odgovorima nalazi se još par ispovijesti u kojima korisnici govore kako se to događalo i njima, njihovim rođacima i prijateljima. Najbolji savjet koji je dobila jest da majci iskreno kaže sve to što je i napisala te ako to ne uspije, da i ona sama napravi Facebook profil i objavljuje slike svoje majke.

Kako imam priliku raditi s mladima u dobi od 15 do 17 godina, ispitala sam ih kakva je situacija kod njih i kako se oni nose s istim problemom. S obzirom na to da se radi o maloljetnim osobama, a s ciljem da ostanu anonimni, navedena imena su izmišljena.

Marta

“Moji rijetko stavljaju slike mene i srećom, na Fejsu nema slika mene kao bebe. Ali imam primjer moje tete koja uvijek stavlja slike svoje djece i zbog toga su ju moje sestrične maknule s društvenih mreža. Samo su joj jednom uzele mobitel i obrisale joj sve profile koje je imala. Malo im je bilo čudno da cijeli svijet gleda njihove sramotne slike.”

Marko

“Mene nisu baš puno objavljivali i to bi uglavnom bilo za rođendane ili takve neke situacije. Ali i oni su tek nedavno napravili Fejs pa vjerojatno zato. Da su ga imali prije, sigurno bi bilo puno više slika.”

Ivana

“Moje tete, mama, tata, svi imaju Instagram i svi me cijelo vrijeme tegaju na slikama. Mrzim to. Ak’ malo bolje pogledate kod njih možete naći moje slike od moje pete godine. Užasno izgledam. Koliko god da ih tjeram da to maknu samo sam odustala jer znam da nema pomoći. Mama kaže da je ponosna na mene pa zato stavlja slike mene, ali poživčanila bih da me baš stalno objavljuje i tega.”

Lana

“Moji roditelji nikad nisu objavljivali moje slike zato što me ne žele staviti na platformu gdje bi me svakakvi ljudi vidjeli. Moji dosta drže do privatnosti. Imala sam sreće s time.”

Marija

“Moj tata nema Fejs ni Instagram jer misli da je to glupo, ali zato moja mama ima. Ona ne posta toliko slike mene koliko općenito stavlja neke sramotne stvari ili slike. Ima i puno slika mene kad sam bila mala, ali sam nekako navikla na to. Nemam problem s time da je moje lice javno, ali mislim da bi moja mama skužila da joj kažem da mi smeta i prestala.”