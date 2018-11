Otišla sam u drugu zemlju samo da bi se našla s njim, a on je bio i više od onog što sam tražila

U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 24-godišnjom studenticom filozofskog fakulteta iz Pule

ČETVRTAK

Skupila sam novce za avionsku kartu i kupila ju prije mjesec dana. Prije mi se smiju, ne vjeruju da ću to stvarno napraviti, ali ja sam se odlučila i briga me. Upoznala sam Luku preko interneta, i to preko Tindera. Da, pomaknula sam njegovu sliku, on se meni javio i sve to je samo krenulo svojim putem. Prvo smo se samo dopisivali skoro četiri mjeseca, a dobro se sjećam da su nam prva dopisivanja znala trajati po nekoliko sati bez prestanka.

S vremenom smo počeli dijeliti video pozive, snimati se i slati si slike. Nakon toga je to preraslo u neke slatke seki razgovore i slanje seksi slika. Prvu njegovu sliku sam primila usred bijela dana dok sam bila na predavanju, a moje cure su sjedile oko mene. Ajme, kako je to bilo neugodno. Sve su vidjele kako izgleda moj dečko. Doduše, uopće mi nije dečko. Od onda me naravno nisu pustile na miru i zezaju me cijelo vrijeme.

Putujem za Beč sutra popodne, a u međuvremenu želim s njim podijeliti što više poruka i slika, samo da me još malo gleda dok nisam uživo pred njim. Još sam na predavanju pa odlazim do kupaone, zaključavam se i gledam da nema nikoga u blizi pa opalim par fotkica za njega. Šaljem mu ih samo uz emotikone. “Ne mogu te dočekati! Već vidim kako te mazim i diram po ovom uskom struku.” Da, bez majice sam se slikala. Pa što.

Vraćam se na predavanje, ništa se nije dogodilo. Već je 18 sati, odlazim na piće nakon faksa i doma. Sutra ću se pakirati i spremati.

PETAK

Sinoć sam jedva zaspala pa sam danas malo umorna, ali sam toliko uzbuđena i jedva čekam da napokon krenem. Jučer su me cure ispitivale o tome što sam si seksi kupila, čime ću ga iznenaditi. Pa sam shvatila da nemam ništa takvog, barem ne da se ja u tome osjećam seksi. Jedem, pijem brzinsku kavu i odlazim do Lisce i malo mi je neugodno. Dosta sam niska i mršava pa vjerujem da mi ne stoje ti seksi kompletići. Prodavačica mi pomaže da odaberem neki suptilan, a opet zgodan.

Odabirem crni korzet koji se naprijed veže, gaćice i haltere s držačima za čarape. Uzimam i mrežaste nadkoljenke, roze. Izgledam u svemu tome toliko starije i stvarno mi se sviđa. Jedino o čemu razmišljam je on i kako ga jedva čekam. Priznajem, provela sam malo vremena maštajuć o njemu i stvarno mi bude drago da nisam frajer i da se na meni ne vidi kad sam sretna i uzbuđena. Razmišljam da mu pošaljem poruku kako kupujem nešto za njega, ali odustajem, vidjet će već i sam.

Uz to kupujem i jednu novu haljinu, dvije majice, vestu i traperice. Nekako sam odlučila da želim imati novu robu kad dođem tamo, sve moje mi se čini staro i otrcano. Krećem za 12 sati!

Dolazim doma i brzinski se tuširam. Počinjem s pakiranjem i naravno da mi jedva sve staje u kofer. Ostajem samo 3 dana, ali sasvim dovoljno da me počinje prati trema. Što ako mu se neće svidjeti moje donje rublje. Što ako misli da imam glupe majice, ili mu se ne sviđa moja pidžama. Što ako mu neću biti zgodna?

Trgnem se iz straha, nastavim pakirati i spremam i putnu torbu. U kofer uguram i kutiju kondoma, onako, da se nađe. Navečer mi dolaze prije na druženje, da me malo ohrabre, a i da popijemo koju. Ne prestaju me zafrkavati, ali i dalje me to ne dira. S Lukom se dopisujem doslovno cijeli dan. Putujem za 7 sati!

SUBOTA

Neću lagati, nisam baš spavala, ako tri sata. Zovem taksi i ukrcavam se u njega sat vremena prerano, ali želim biti sigurna da ću sve stići i da slučajno neću propustiti let. Let će trajati oko 3 sata, to je doslovno ništa. I dalje se dopisujem s njim cijelo vrijeme, već smo se sve točno dogovorili. Gdje, kada, kako će biti obučen. Uzbuđena sam i jedva čekam.

U avionu pokušavam spavati, ali ne ide nikako. Avion se spušta, let mi je trajao 30 minuta u glavi. Izlazim s koferom i ogledavam se na sve strane gdje je. Ovaj aerodrom je ogroman, što ako je on na drugoj strani? Nakon poziva shvatim da stojim pored njega već par minuta. On se okrene i ajme.

Viši je od mene (što nije teško), ima zelene oči i smeđu kosu, kariranu košulju i malo uže sive traperice. Ima istetovirane ruke, a dočekao me sa buketom cvijeća u rukama i to suncokretima, mojim najdražima. Gledao me dugo kao i ja njega. Odmjerio me od glave do pete pa se nasmijao i meni sav stres nestane. Umjesto stresa nastala je strast. Došao je do mene, totalno filmski mi maknuo kosu s lica i poljubio me u obraz. Obraz!? Nisam za to došla u Beč. Nasmije se, a ja ga pogledam pa povučem za ovratnik i poljubim. Ne pretjerujem kada kažem da sam osjetila trnce na usnama, kao male udarce elektriciteta. Smijemo se i razmišljam kako je ovo nevjerojatno dobro. Prima me oko struka i čvrsto grli pa kaže da je vrijeme da odemo.

Smješkam se cijelo vrijeme, pričamo bez prestanka dok me on drži za ruku dok hodamo. Kao da sam u filmu, ništa od ovog mi se ne čini realno jer nisam u svom gradu, nije mi poznat ni jezik ni ljudi. Samo on. I to mi je dovoljno. Ostajem kod njega doma, inače živi s cimerom kojeg je otjerao iz stana na par dana dok ću ja biti tu.

Stan mu je srednje veličine, sav u sivoj i plavoj boji, ali jako moderno uređen. Odvodi me u spavaću sobu da mi pokaže gdje ću spavati, a on će, kao, na kauču u boravku. Ostavljam kofer po strani i sjedam na krevet, kao da isprobam kakav je madrac. Skakućem malo na krevetu pa on sjedne pored mene i krene me ljubiti tako da me primio za lice. Samo se naslonio na mene i polegao me. Nastavlja me ljubiti malo strastvenije i prima rukama oko struka. Naginje se nad mene i ljubi me, grize za donju usnu i počinje mamiti jezikom. Protresem se sva nekoliko puta i počinjem mu otkapčati košulju. On se smješka.

Već nakon par gumbi vidim da je istetoviran i na prsima. Sve sam to prije vidjela na slikama, ali nije usporedivo s ovime. Ajme, ne vjerujem da sam otišla u drugu zemlju zbog tipa s Tindera! A još manje da je ovako dobro! Ljubi me, ne prestaje i počinje skidati mene, prvo vestu pa kratku majicu, a onda se ustima spušta po mom trbuhu i skida mi hlače. Ustajem od kreveta u gaćicama i grudnjaku (danas imam crvene, za početak) i govorim mu kako nisam mislila da ćemo već ovako brzo prijeći na stvar. On se smije i pita me da prestanemo ako želim na što ga ja gurnem na krevet i još jače počnem ljubiti. Sjedim mu u krilu, skidam košulju do kraja, a on me drži za stražnjicu pa skida grudnjak. Ljubi me po vratu, ramenima, grudima, a ja se tresem od užitka.

Kažem mu da skine traperice i popnem se nad njega dok leži na krevetu. Ljubim ga po tetovažama i smješkam jer je strašno zabavno. Kad me primi rukama imam osjećaj kao da je tako vruć. Uhvatio me oko struka i povukao k sebi. Grize me i malo čupa za kosu pa me okreće i skida mi gaćice. Ljubi me i liže. Uživam i kao da vidim sve u usporenom filmu. Sve je tako nerealno, pa jučer sam bila u svom krevetu, a sad sam s dečkom kojeg sam upoznala preko interneta! Potpuno me pripremio za glavni dio priče pa nastavlja. Drhtim, uživamo, stenjemo i tresemo krevet. I tako barem sat vremena. Završavam prije njega, on se požuri nakon pa ležimo zagrljeni.

“E, sad ti mogu pokazati grad”, kaže, smije se pa me poljubi.

Ostatak subote proveli smo u šetnji gradom, po svim predivnim parkovima u Beču i sjeli na ručak. Navečer smo se vratili kod njega pa me pitao želim li društvo ili bi radije da smo sami. Pristala sam na društvo (koje je uključivalo i njegovog cimera kojeg je izbacio iz stana na par dana) pa smo se našli s njegovim prijateljima oko 21 sat, izašli u klub, popili koju i vratili se doma oko 3 ujutro. Zaspali smo zagrljeni, a ja se ne sjećam kad sam se zadnji put osjećala ovako dobro.

NEDJELJA

Oko 10 sati je, budim se, a njega nema u krevetu. Ustajem raščupana, s ostacima šminke (a zašto nisi skinula šminku!?) i gotovo se sama sebe prepadnem. Trčim u kupaonu i popravljam se. Njegova strana kreveta je pospremljena i ne vidim mu stvari. Perem zube i pokušavam se pribrati pa odlazim u kuhinju. On sjedi u boravku, igra igrice na plejki, a na stolu me čeka doručak. Čekao me s doručkom. Nevjerojatan je.

Jedemo, ljubimo se, držimo za ruke i ne mogu ga prestati gledati. Predlaže da popodne provedemo u muzejima i da ručamo negdje vani. Kažem da prvo moram pod tuš pa bi kasnije mogli u obilazak. Pita me može li mi se pridružiti, a ja mu odgovaram tako da se već u boravku počinjem skidati. Ostajem samo u gaćicama i zovem ga sa sobom u kupaonu. Brzinski se skida i dolazi do mene. Stala sam pod vrući tuš, a on je po meni polio losion za tuširanje. Mazi me po cijelom, mokrom tijelu, a ja se ježim od užitka. Igra se malo sa mnom, pa i ja vratim uslugu. Shvatimo da je malo premalo mjesta u tušu za neke druge stvari, pa se samo do kraja igramo jedno s drugim, ovo ostalo ćemo navečer.

Provodimo dan u gradu i divno je. Vraćamo se doma, a on odluči skoknuti do trgovine. Taman vremena da se presvučem u svoj kompletić. Jedva shvaćam kako se ovo navlači pa mi to oduzme skoro pola sata vremena. Gledam se u ogledalu i nisam sigurna što da mislim o sebi u ovome. Seksi sam, okej, ali to tako nisam ja. Navlačim na sebe njegovu košulju tako da se ne vidi što zapravo imam ispod nje.

Dolazi nazad, a ja sjedim u boravku na kauču i čekam da me doživi. Shvati da sam u njegovoj košulji, ali nastavlja sa spremanjem namirnica. Ne doživljava me baš previše, ali dolazi do mene i krene me ljubiti. Ja se malo otkopčam, on shvati da imam nešto jako lijepo ispod i malo se zacrveni. Ne moram ni reći kako sam se moćno osjećala. Skidam košulju i naginjem se na njega. Stavljam mu ruke na sebe, vodim igru i govorim mu što da mi radi. Jedva se snalazi, cijelo tijelo mu je vruće pa me okreće ispod sebe, a ja mu dopuštam. Grebem ga po leđima i jako ga želim. Kao da me čuje, skida s mene koliko mora kako bi se mogli zabaviti do kraja. Ovaj put trajemo i duže pa se prebacujemo i u spavaću sobu.

Jedemo pa ponavljamo sve od prije dva sata još jednom na krevetu u spavaćoj sobi. Umorna sam, kao i on, ali samo želim iskoristiti svo vrijeme koje imamo, da slučajno ne propustim baš ni jednu minutu. Obožavam ga i njegovu prisutnost, nije mi normalno koliko mi paše. Zaspimo zagrljeni i ne bi to mijenjala ni za što.

PONEDJELJAK

Ostajem još samo danas što me strašno rastužuje, a putujem popodne u 17:30 sati. Ostajemo čitav dan u stanu, sve radimo zajedno, pripremamo hranu, jedemo, tuširamo se i spremamo moje stvari. Još dva puta se seksamo, kao da se više nikad nećemo vidjeti. Već dogovaramo kad ću doći ponovno, a i kad će on posjetiti mene.

Vozi me na aerodrom, a meni srce puca. Dok sam bila tamo fotkali smo valjda 50 slika, ali ni to mi neće biti dovoljno, a da mi ne nedostaje. Tužna sam i već mi nedostaje.

U avionu sam zaspala u roku 15 minuta od početka leta pa me probudila stjuardesa kad smo se krenuli spuštati. Izlazim iz aviona i dočekuje me sestra. Imam dojam kao da je ovo sve bio samo san. Barem mi je ostao seksi kompletić kao dokaz za ovaj čudesno dobar vikend.