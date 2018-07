Otišla sam s frendicama na more da prebolim bivšeg pa sam zapela u ljetnoj avanturi

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 27-godišnjom stomatologinjom iz Zagreba

PRVI DAN – ČETVRTAK

Jako dugo sam razmišljala o prekidu s dečkom. U vezi smo bili šest godina, ali u zadnje vrijeme kao da je nestalo uzbuđenja. Dugo me držalo to što je seks bio dosta dobar, ali niti to više nije bilo toliko dobro da mi da razlog da ostanem. Odlučila sam to prekinuti.

Frendice su tu vijest dočekale s oduševljenjem, a kako je vrijeme godišnjih odmora natjerale su me da idem s njima na Hvar. Danas putujemo, imamo četiri puna kofera i to izgleda ovako – jedan automobil, četiri cure i apsolutno previše robe.

Putovale smo pet sati i stigle do apartmana, smjestile se i odmah otrčale na plažu. Zabavno je gledati kako četiri cure mogu privući puno pogleda. Fotkamo se na plaži, kupamo i sunčamo. Navečer izlazimo u šetnju i razmišljamo o odlasku na party, ali smo premorene. Sutra ćemo, ipak smo ovdje tjedan dana.

DRUGI DAN – PETAK

Čim smo se probudile odlazimo na plažu pa sjedamo popiti kavu u beach baru. Naručujemo običnu kavu, a za stol nam stižu kokteli od kave sa sladoledom i šlagom. Žalimo se kako to nismo naručile, pa nam konobar govori kako nas je to častio barmen. Dobro. Gledam prema šanku i vidim prezgodnog tipa koji nam se smiješi. Ima malo dužu smeđu kosu zavezanu u punđu, sivu majicu kratkih rukava i nekoliko tetovaža.

Nisam ga stigla ni komentirati kad je frendica samo glasno viknula: ‘Dibs!’ što bi značilo da ona prva ima pravo upasti mu. Bez brige, ja sam ionako mislila samo gledati. Hrabra kao i obično, odlazi do njega na šank i uspijeva dogovoriti poziv na party na plaži danas nakon njegove smjene. Ali poziv koji vrijedi za sve nas. Naravno da smo za.

Odlazimo doma presvući se u seksi badiće, namazati se pekmezom za sunčanje pa ćemo se vratiti na plažu. Na terasi njegova kafića sjedi hrpetina ljudi, ali nas ipak primjećuje i poziva za svoj stol. Frendica je već u sedmom nebu, a mene nijedan od njegovih prijatelja, nažalost, ne privlači baš previše. A onda započinjem razgovor s njim. Dok brbljam o svemu i svačemu, on svako malo razvlači svoj seksi osmijeh. Znam, znam, sviđa se mojoj frendici, ali… Gotovo je, želim ga.

Nakon što sam popila nekoliko pića, jedino o čemu mogu razmišljati je kako želim da me skine. Cijeli doživljaj kvari njegov frend koji je naporan, baca glupe fore i želi me odvući nasamo. Lažem da me boli glava od sunca i alkohola pa bježim u apartman. Doduše, nisam daleko od istine.

TREĆI DAN – SUBOTA

Dan opet počinje kavom na plaži, da, opet istoj plaži na kojoj on radi. Sjedi pored nas pa smo on i ja opet ušli u dugačak razgovor o svemu pomalo. Ispituje me o mom životu, postavlja škakljiva pitanja, ali i kao suptilno stavlja svoju ruku na moju.

Totalno ignoriram frendice pa nisam ni skužila da su se pokupile na plažu i da smo on i ja ostali sami. Sve više se naginje prema meni pa me u jednom trenutku prima za potiljak i lagano povlači k sebi. Prolazim rukama po njegovim mišićavim leđima i stišćem se uz njega dok me grize i ljubi po vratu. U jednom trenutku otvaram oči i shvaćam da nismo sami nego nasred prepunog beach bara. Odmičem se i govorim mu kako ćemo nastaviti kasnije. Odgovara mi: “Računam na to.”

Frendica se nije nimalo naljutila, ipak smo na godišnjem, a i uletio joj je njegov frend pa se s njim, kaže, dobro zabavljala. Meni je ovaj baš posebno zapeo za oko. Ostale smo još malo na beach partyju pa se otišle doma spremiti za izlazak.

Dok trčim u gaćicama po apartmanu i prepričavam sve curama, stiže mi SMS: “Gdje se nađemo večeras?” Uvjerena da netko ima pogrešan broj to sam i napisala, a odgovor me još više iznenađuje: “Pa mislio sam da me nećeš baš tako brzo zaboraviti.” Ok, da, jasno, ali odakle mu moj broj?

Dogovaramo se za izlazak u Carpe Diem. Tamo smo se našle s njegovim prijateljima i krenuli plesati. Popila sam nekoliko pića i samo odjednom, više nisam u stanju skinuti ruke s njega. Plešemo i ljubimo se dok me drži čvrsto uz sebe. Lijepo mi je. Večer ipak prekida njegov frend, malo je previše popio.

ČETVRTI DAN – NEDJELJA

Nakon izlaska, oko 2 sata ujutro, svatko je krenuo svojim putem. Kad sam stigla do apartmana dočekala me nova poruka: “Imaš možda još koju minutu da se vidimo?” Zovem ga i dogovaramo da se nađemo kod luke.

Čim smo se sreli, počinjemo se ljubiti kao da nismo normalni. Poziva me u svoju brodicu. Malo se vozamo sve dok ne nađemo izolirano mjesto gdje nas ne vide baš svi s plaže. Sjedimo na palubi uz vino dok me on mazi nježno po nogama. Ubrzo počinje ljubiti moja koljena, pa trbuh pa mi lagano počinje skidati suknju, top, grudnjak… Nakon što mi je svukao gaćice, počinje me zabavljati jezikom. Uz par čaša vina u sebi, blizu sam orgazmu, ali nikako ne dolazim do vrhunca. Sva sreća jer je zabava tek počela.

Okrećem se i skidam mu hlače pa sjedam na njega. Igra se sa mnom, grize me i istražuje prstima dok mi uzbuđenje raste. Uživam u svakoj pozi i svakom dodiru. Ljuljanje broda uz valove samo pomaže cijelom doživljaju. Nakon naporne večeri i iscrpljujućeg seksa rano ujutro se vraćam u apartman.

PETI DAN – PONEDJELJAK

Prespavala sam gotovo cijeli dan, a kasnije sam se pridružila curama na plaži. Nisam ga vidjela u beach baru, moram priznati da mi je malo nedostaje. Totalno čudno, pa ni ne poznajem ga. Navečer ponovno izlazim s curama, ali ovaj put u klub Veneranda. Družimo se s nekoliko fora ljudi iz Londona, zabavni su. Frendica je opet našla nekog tipa, a ja cijelo vrijeme razmišljam o barmenu. Ne javlja se, ne javljam mu se.

ŠESTI DAN – UTORAK

Odlučila sam prošetati sama u zoru. S obzirom na to da imam godišnji samo tjedan dana, želim ga iskoristiti za što više udisanja morskog zraka i meditaciju. Hvar je stvarno prekrasan, a još je ljepši kada je prazan. Trudim se ne razmišljati o bivšem, ali ni o novom frajeru. Teško je, tako je zgodan. Barmen, bivši baš i ne toliko.

Sjedam na kavu u centru grada oko 7 sati u prvom kafiću koji je valjda otvoren. Nije prošlo niti 10 minuta, a pored mene se pojavi on. “Pratiš me?” komentira sa smiješkom. Sjeda pored mene bez poziva i daje mi pusu u obraz. Razgovaramo kao da se već dugo znamo, kaže kako je mrtav umoran od ovog izlaska i kako je mislio prespavati cijeli dan, ali da bi se još malo ppdružio sa mnom.

Pita me jesam li za jutarnje kupanje, a ja mu objašnjavam da nemam bikini na sebi. Smije mi se i govori da mi ni ne treba. Tipično za njega. Ispijam kavu na brzinu, a on me odvodi na praznu plažu.

Skida majicu i ulazi u more. Aha, ovo je stvarno jutarnje kupanje. Skidam se u donje rublje i krećem za njim. Ljubimo se, a ja prilikom zagrljaja stavljam svoje noge oko njegova struka. Nisam ni primijetila da je spustio svoje hlače. Čvrsto me drži pa se zajedno pomičemo u ritmu valova. Pri tome, dosta zabavno, se smijemo i izmjenjujemo nekoliko glupih rečenica.

Svaki pokret je fenomenalan i tako snažan, ovo je bolje od meditacije. Nakon dosta intenzivnog svršetka odlazimo do plićaka pa, kako je plaža i dalje prazna, nakon pola sata odlučujemo to ponoviti. Ovog puta bez razgovora. Nevjerojatno mi je gledati njegovo tijelo. Ne treba nam dugo da dođemo do vrhunca. Brzo nakon toga se spremamo i odlazimo svatko svojim putem.

SEDMI DAN – SRIJEDA

Spremamo stvari u kofere, a ja cijelo vrijeme razmišljam kako ga želim još jednom vidjeti. Odlučile smo putovati nakon večernjeg izlaska, još nam se malo pleše. Cijeli dan provodimo na plaži, kod onog beach bara, ali on ne radi. Šteta. Cijelo vrijeme gledam okolo hoće li se možda pojaviti, ali nisam te sreće. U međuvremenu nam na partyju stalno prilaze frajeri pa sam s nekoliko njih malo i zaplesala. Možda sam i malo flertovala. Doduše, nisu me zanimali koliko i on.

Navečer se sređujemo za zadnji izlazak ovdje. Rezervirale smo stol i odlučile imati žensku večer. Dosta brzo su nam se promijenili planovi. Pola sata nakon što smo stigle, za naš stol stiže njegov frend i pita mogu li nam se pridužiti. Pristajemo, ali mog barmena i dalje nema! Odlučila sam ne pokazati njegovom frendu da ga želim vidjeti, ne želim da mu to kaže. Dva sata kasnije, dok plešem s njegovim frendom, ovaj ulazi u lokal.

Skoro sam mu skočila u ruke, ali dobro da sam vidjela da iza njega ulazi neka plavuša i prima ga za stražnji džep hlača. Jedva me pogleda, kimne glavom i primi nju za ruku. To je valjda trebao biti pozdrav.

Ok, izgleda da je ovo za mene ne tako sretan kraj ljetne avanture.