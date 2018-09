Izlasci, kave, prvi dejtovi, svi smo to prošli neovisno o tome jesmo li na kraju završili u vezama ili ne. Neki su prve dejtove imali prije mnogo godina i rado ih se sjećaju, dok bi neke najradije zaboravili. Premda neki mogu biti početak jako lijepe veze ili avanture, često se dogodi da stvari nisu baš takve.

Istraživanja o neverbalnoj komunikaciji govore o tome kako je prvi dojam jedan od najvažnijih faktora kroz koje će netko odlučiti želi li provoditi vrijeme s vama ili ne, što bi značilo da se to odvija upravo na prvom spoju.

Znamo da nismo jedine koje smo imale komične priče s prvih spojeva, pa smo odlučile pitati prijateljice i prijatelje njihova iskustva i podijeliti to s vama.

Lucija, 21

“Odveo me na večeru, platio cugu nakon, sve se činilo skroz okej. Kasnije me vozio doma nakon par sati druženja i stao par ulica prije moje zgrade. Nasmijao se i izvadio kondom iz džepa i samo me gledao. Doslovno sam samo izašla iz auta i nastavila hodati do doma.”

Mia, 23

“Prvo smo se našli u parku i lijepo pričali pa se činilo da će biti baš dobar dejt. Sjeli smo na cugu i nakon nekog vremena krenuli nešto pričati o mom aparatiću i kako sam dobila neki dodatak koji ide iza zubi. Pitao me da pogleda, nagnuo se i krenuo me ljubiti. Ujedno me počeo i dirati po grudima i svugdje, pred svima u kafiću! Bilo mi je užasno neugodno pa sam se odmaknula. Kasnije smo opet sjeli na klupu, krenuli smo se ljubiti, a on je počeo otkopčavati hlače uz riječi da mu ljubljenje više nije dosta. Kasnije sam saznala da mi se javio tek toliko jer sam mu se činila kao zabavna cura.”

Jelena, 26

“Bila sam na spoju s tipom koji je svako malo usred razgovora odigrao igricu na mobitelu. Čini mi se da je bio Farmville u pitanju. Igrao bi i usput pričao, naravno gledajući u mobitel. A ja sam prilično sigurna da sam bila jako zabavna. Nasmiješnija stvar je sto je tip imao 32 godine…32!”

Leon, 28

“Jednom sam bio s jednom curom, kao, na prvom dejtu, ali nismo bas imali puno za pričati. Naime, stalkala me na fejsu i ostalim mrežama prije dejta, znala je s kim se družim, što volim, što slušam i manje više sve o meni. Nismo imali o čemu pričati jer je ona već znala sve. Bilo je dosta neugodno. Ne sjećam se previše kako je to završilo osim da sam se cijelo vrijeme čudio pa se nakon toga više nismo ni čuli.”

Kristina, 25

“Mislim da sam imala 17 godina u to vrijeme. Upoznala sam nekog dečka preko interneta, Tumblra, ako se ne varam. Nakon podužeg dopisivanja smo shvatili da živimo u susjednim gradovima pa se odlučili naći. Otišli smo na Zrinjevac, pričali i šetali se. Sjećam se da je bio jaako nervozan, ali mi je to bilo slatko. Na kraju smo sjeli na klupicu i pokušao me poljubiti. To je jako kratko trajalo i bilo je dosta loše. Nakon toga smo se pozdravili, a on mi je kasnije priznao da mu je to bio prvi poljubac. Nakon toga su uslijedile svakodnevne poruke, blago opsjedanje, a ja sam ga samo ignorirala pa blokirala.”

Ante, 31

“Na prvom dejtu sam morao vlakom u Varaždin i to je ujedno bilo prvi put da putujem vlakom. Bio sam zbunjen i mislio sam da taj novi IC vlak sigurno nije taj na kojeg moram sjesti. Prevario sam se i tako čekao drugi vlak još jedan sat koji se nije pojavio. Tada sam pitao konduktera gdje je moj vlak i on kaže sinko otišao ti je pred sat vremena. Pitao sam može li učiniti nešto jer moram na dejt i već kasnim. Onda me uvalio u kabinu s vozačem lokomotive koji se vraćao doma u VŽ. Kasnio sam dva sata na dejt, ali ipak me čekala! Nije baš očekivala da ću iskočiti iz lokomotive, ali je rekla da je izgledalo kul.”

Tajana, 33

“Prvi dejt s mojim sadašnjim mužem je bio najgori u mom životu. Živjeli smo u istom kvartu i dugo smo bili prijatelji, a par dana prije tog spoja mi je priznao da mu se sviđam. Bili smo druga ili treća godina faksa. Našli smo se i bilo je strašno neugodno. Primio me za ruku, jako nespretno pa pitao hoćemo na kavu. Sjeo je nasuprot mene i šutio gotovo cijelo vrijeme. Prije toga smo sjedili na kavama cijelo vrijeme i nikad nam nije tišina stvarala problem. Šetali smo do moje zgrade, samo me brzo poljubio u obraz i otišao. Sad smo u braku već 4 godine.”