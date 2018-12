Od kad mi je bivši ljubavnik postao šef, seksualni život sa suprugom mi je bolji nego ikada

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 43-godišnjom stručnom savjetnicom za odnose s javnošću i marketing iz Zagreba

SUBOTA

Volim ovo vrijeme za sebe kad me nitko ništa ne pita i samo odmaram i uživam. Kuća mi je danas, srećom, prazna. Pustili su me da spavam koliko želim, u mom slučaju to je oko 9 sati ujutro, a oni su otišli u zoološki. Ne znači da ne volim svog muža i djecu, ali stvarno je divno biti malo u miru i tišini za promjenu. Danas je dan kad spremam ručak, kuću i sebe. Kasnije stižu moji roditelji pa će pokupiti curice, a suprug i ja idemo na večeru nakon jako dugo vremena, sami. Navlačim na sebe staru trenirku i bacam se na posao čišćenja. Teško za povjerovati, ali nakon cijelog tjedna trčanja na sve strane, ovo me zapravo i opušta.

Klinci i muž dolaze doma oko 15, oko 16 stižu moji roditelji pa imamo obiteljsko druženje kad moje kćeri pokazuju baki i dedi što su radile ovaj tjedan u školi. Uvijek mi ih je lijepo vidjeti zajedno. Suprug isto uživa pa mi cijelo vrijeme namiguje, znam da želi još djece. On je inače sa sela, a ja sam iz grada i pomisao na veliku obitelj je njemu normalna stvar, dok je meni velika obitelj ovo što mi imamo trenutno. Volimo se, ali u zadnje vrijeme se sve manje ljubimo, no imamo svakakve periode.

Moji roditelji uzimaju klinke i odlaze, a mi se krećemo spremati. Računali smo izaći oko 20 sati, a sad je 18. Ulazim u tuš i prije nego sam stigla zatvoriti on ulazi za mnom i pita me smije li mi se pridružiti. Potvrdno se nasmijem i počnemo se smijati jer ovo jako dugo nismo radili. Ljubimo se i grlimo, a meni je totalno smiješno to što sam tek sad shvatila da bi trebala obrijati noge. Dok je on tu se to i neće dogoditi pa ga tražim da završi i ostavi me samu. Odlazimo na večeru i uživamo u međusobnom društvu, stvarno nam je lijepo zajedno, s razlogom smo u braku već 11 godina.

Na večeri ga gledam malo bolje i promatram njegov osmjeh i kako on mene promatra. Hrana je bila super. Poljubili smo se par puta preko stola pa otišli kući. Zaspali smo oko 24 sata nakon gledanja Jimmy Fallon showa na YouTubeu.

NEDJELJA

Klinke su kod mojih staraca čitav dan, oni ih danas vode na selo. Oni obožavaju takve izlete, a mi stvarno rijetko dobivamo slobodan vikend. Budimo se oko 8 sati, kao pravi radoholičari. Prije nego smo ustali on me krene ljubiti i koliko god da mi je to sasvim normalna stvar, mislim, suprug mi je, dugo se nismo samo ljubili. Nastavim i on me krene dodirivati ispod pokrivača pa mi ugura ruku ispod gornjeg dijela pidžame. Malo sam se naježila od njegovih hladnih ruku, ali mi se to svidjelo. Pita da iskoristimo malo ovaj mir i tišinu, a ja ga samo nastavljam ljubiti kao potvrdni znak. Ljubimo se kao dvije ptičice, bez jezika, nikad to nismo previše voljeli. Okrećem se iznad njega i govorim mu da skine hlače, Podiže mi majicu, a ja svlačim gaćice. I dalje smo ispod pokrivača. Polako se namještam na njemu, ali sve malo teže ide. Ljubi me pa pomaže rukama, a onda krenemo stvarno uživati. Dosta brzo završava pa se još malo igra sa mnom, ali ja ne dolazim do kraja. Ispituje me da ‘završi’ ali se meni i ne da baš više, magija je otišla. Ljubimo se još par minuta pa ustajemo.

Radim ručak dok je on otišao obaviti kupovinu za tjedan. Danas jedemo sami i to je takav užitak. Pripremam i kolač za sve kad dođu predvečer, a i sutrašnji ručak nama za posao i klinke. Pogledali smo na Netflixu neki film koji se njemu svidio jer ja nisam imala svoju ideju. Uvalili smo se na kauču. Moji roditelji ostavljaju klinke oko 18 pa s njima obavljamo spremanje za školu sutra i u krevet. Zaspimo s jednom od njih u krevetu negdje oko 23.

PONEDJELJAK

Danas imam tri sastanka, dva pitcha i moram napraviti jednu prezentaciju. Nisam sigurna kako bi išta od toga trebala stići u samo 8 sati, ali nekako mi uvijek uspije. Od prošlog tjedna imamo novog šefa. Malo je stariji od mene, preselili su ga u Zagreb iz Splitske podružnice i .. moj je bivši. Doduše, to je bilo prije puno, puno vremena, rekla bi negdje 11 godina. On je bio zadnji dečko s kojim sam bila prije nego sam se udala. Sad i više nije dečko, ali i dalje je dosta zgodan. Solo je, točnije rastavljen. Nekako bi se dala kladit’ da je zbog toga i odlučio doći nazad u Zagreb. Prošlog tjedna smo se slučajno sreli na hodniku i nije me prepoznao na prvu. Kad je shvatio tko sam potpuno je bio izbezumljen. Od onda sam uhvatila par pogleda preko ureda, ali nisam previše mislila o tome.

Prošla su prva dva sastanka, a ja sam već umorna pa pijem već drugu kavu. On dolazi do mog ureda i pita me gdje inače naručujemo hranu. Ja mu govorim da ja svoju nosim od kuće pa mu predložim par mjesta. Kaže kako se ponadao da ću predložiti da idem s njim, pa blago odbijem i kažem da ćemo ići idući put. Radim prezentaciju već 40 minuta, a nemam nikakve kreativne ideje pa malo postajem živčana. Izlazim van zapaliti cigaretu pa on dolazi za mnom. I dalje je visok i tako nekako jak, ne znam. Malo ga gledam dok ne shvatim da je to čudno. On me ispituje, pa, sve. Kako sam, kako mi je život, kako mi je na poslu.. kao da želi odjednom vratiti za svo izgubljeno vrijeme. Uz to i nadodaje kako bi rado vratio naše izgubljeno vrijeme na što mu ja pomalo hladno govorim kako ima vremena za to i gasim cigaretu.

Ne mogu se baš skoncentrirati i vidim kako me on svako malo gleda dok prolazi. Ignoriram to i čekam 16 sati. Odlazim s posla dok u tramvaju čitam mailove na koje ću sutra odgovarati. Dolazim doma oko pola 5, a muž me čeka s gotovim ručkom. Pomažem mu pospremiti, pomažemo curkama sa zadaćom pa svi odlazimo u krevet oko 21. Srećom imamo TV u spavaćoj sobi pa se muž i ja nastavljamo maziti. Ponovno me krene skidati, ali mu govorim kako sam umorna. Zaspim 10 minuta nakon toga.

UTORAK

Od svih ljudi koje poznajem i svih situacija koje prolazim u danu ja sanjam svog šefa. Svog bivšeg. Ali stvarno. Budim se ljuta. I malo napaljena pa krenem ljubiti supruga dok još spava. Znam da se budi 20 minuta nakon mene, ali sumnjam da će mu ovakvo buđenje smetati. Zbunjen je jer ovo baš nikada ne radim. Ljubim ga po vratu i krenem prema prsima. On spava bez majice i makar već ima 46 godina, ima nevjerojatno tijelo. Brine se oko toga kako izgleda, trebala bi se malo ugledati na njega. Spuštam se po njegovom tijelu jezikom, pa mi on podiže glavu i krene me ljubiti i povlačiti na sebe. Osjećam kako je spreman za mene, uvijek je takav ujutro. Stvarno volim jutarnji seks, još od kad sam bila mlada. To je valjda najbolji način za započeti radni dan. Samo je malo spustio svoju pidžamu (spava bez bokserica) i moje gaćice pa me namjestio tamo gdje treba. Pomičemo se u ritmu i malo ljubimo, a onda me okreće na krevet i uzdiže se iznad mene. Kreće biti onako ugodno grub i jak, ima dodatnu energiju kad je jutro. Govorim mu kako sam mu se sada iskupila za sinoć i on u tim trenucima dolazi do kraja. Nastavlja u ugodnom ritmu pa i ja ubrzo dolazim do kraja. Točno zna što mi treba.

Tuširamo se brzinski, izgubili smo dosta vremena ovime. Spremam se i jurim na posao. Krećem odgovarati na mailove još u tramvaju pa među njima vidim i jedan poslan jutros. Šef šalje da imamo sastanak ureda u vezi novih projekata u 11. Taman da stignem popiti i kavu i napraviti nešto.

11 brzo stiže, a on kasni. Sjedim u konferencijskoj s dvije kolegice, a on dolazi sa spremnom prezentacijom. Ovo traje sat i pol pa nakon toga raspravljamo o idejama. Brainstormamo još 40-ak minuta pa zamoli da ostanem malo da dogovorimo detalje, ipak je moj projekt. Sjeda pored mene i ostajemo sami u konferencijskoj. Krene nešto pisati rukom u svoju bilježnicu i podigne rukave košulje do lakta. Primijetim koliko mu se vide mišići i kako je seksi. Valjda je osjetio da ga gledam pa se nasmije, a ja se naježim. Pobogu, odakle ovo. Trgnem se i krenemo pričati o projektu, a on mi sjedi nevjerojatno blizu. Svako malo se naginje preko moje ruke i jako mu osjetim parfem. Doduše, malo miriše kao tinejdžer, kao da je uzeo parfem sinu, ali bez obzira na to mi je njegova cijela pojava strašno seksi. Osjećam kako i on gleda mene, ignoriram. Završavamo oko 15 pa me pita hoćemo li na ručak. Užasno sam gladna ali govorim kako ću jesti doma. Inzistira pa skoknemo do restorana u podnožju zgrade.

Sjeli smo jedan nasuprot drugog i većinom pričali o poslu. Nakon 10-ak minuta dotaknuo se nekih starih dana i naših priča, točnije, kad smo ljetovali u Rijeci. Prisjetio me nekih divnih trenutaka i stvarno sam se brzo vratila u taj stari osjećaj prošlosti, kad sam bila uvjerena da je baš sve u mom životu moguće. Smijemo se i pričamo o ljudima s kojima smo se prije družili pa shvaćam da je već 16 sati i da moram doma. Pita da me odveze, a ja pristojno odbijem. Ne znam točno zašto, ali ulazim u tramvaj pa dolazim doma ekspresno brzo.

Kod kuće ostajem nekako smušena dok pripremam sve za klinke za idući dan. Pomažem jednoj sa zadaćom, a drugoj zovem Uber da ju vozi na trening. Muž je u teretani pa će ju pokupiti kad se vraća. Spremam večeru i za njega. Odlazim u krevet prije nego su došli pa se on uvali u krevet pored mene. Ljubi me, dobre je volje, a ja se osjećam kao totalna prljavica. Užasno me pere krivnja, a nisam baš ništa napravila. Praktički.

SRIJEDA

Ne prestajem misliti na šefa, bivšeg, kako god. Osjećam neku neugodu pred mužem i odlučim kako ću mu sve reći. Onda shvaćam kako mu nemam što za reći. Sve to mi se mota glavom dok se spremam za posao, a on još spava. Danas ima neki teren pa ide kasnije i vozi curke u školu. Odlazim na posao i ne želim sresti šefa. Naravno, sretnemo se u liftu, ali srećom idemo samo do trećeg kata. Klasičan razgovor kako smo i poneka informacija o poslu. Užasno se osjećam.

Trudim se cijeli dan ne gledati u njegovom smjeru i imam dojam da se ponašam kao malo dijete. Vjerujem da nitko ništa ne primjećuje jer je svatko u svom filmu, ali imam nekakav težak osjećaj u trbuhu. Dolazi mi mail da kolegica i ja dođemo do njegovog ureda. Nje, baš praktično, danas nema na poslu jer je otvorila bolovanje zbog malog. Sjedam u njegov ured, a on sjeda na stol ispred mene. Nije mi jasno što pokušava postići, a on priča i priča o poslu. Nastavljamo o poslovnim temama, a ja se pravim luda i svako malo pogledavam prema van. Pita me jesam li za kavu, ja žurno odgovaram ne!, pa navodi kako je mislio da mi donese kavu u ured, to go. Nasmijem se, crvenim i kažem da može.

Nastavljam raditi svoj posao i odlazim na sastanak pa doma. Oko 18 dobivam njegov sms gdje me pita jesam li dobila odgovor na mail od klijenta. Odlučim ne odgovoriti, a suprug me pita tko mi šalje poruke. Kažem šef u vezi nekih klijenata, pa kaže okej. Osjećam se kao da mu nešto skrivam. Smušena sam i istovremeno osjećam krivnju, težinu i neku ludu napaljenost. Prisjećam se svako malo svih trenutaka od prije 11 godina, kako sam tada izgledala i koliko sam više volje imala za sve, pogotovo za seks. Odlazim pod tuš nakon što su klinke već otišle spavati.

Izlazim još mokra iz tuša i govorim suprugu da mi se pridruži. Da, malo mislim na šefa, što sad. Dolazi do mene, a ja ga skidam i govorim mu da pusti meni da radim što želim. Jasno, prihvaća pa se samo nasloni na mokre pločice dok se ja spuštam na koljena. Uživa dok ga gledam kako uzdiše pa mu se okrećem leđima. Pronalazi pravi položaj i krenemo uživati. Dira me, ljubi, grize po ramenima dok vruća voda curi po nama. Toliko nam je vruće i divno, kao da smo ponovno na početku naše veze. Čvrsto ga držim i ne puštam, okrećem se prema njemu i grebem ga po leđima dok me zadovoljava prstima. Grizem ga i ljubimo se jezikom. Nije mi ga nikako dosta. Ostajemo u tušu još neko vrijeme pa završavamo i sušimo se.

Ležimo u krevetu, a ja ni ne znam da mu nešto kažem ili ne. Zaspim prije nego odlučim.

ČETVRTAK

Svakog dana mi je sve teže pa odlučujem sve reći mužu. Kada dođemo s posla pripremit ću mu ručak, ionako smo sami jer su curke na treningu.

Dan na poslu prolazi jako mirno i tiho, što je potpuno neočekivano. Pričam s šefom samo dva puta, zove me na ručak, odbijam. Zove me na kavu, odbijam. Pita me zašto nisam odgovorila na poruku, kažem kako ne koristim mobitel nakon radnog vremena. Valjda je shvatio poantu. Dolazi do mene u ured taman kad sam se spremila otići i približi mi se ko ni jednom do sada. Pita me jesam li sigurna da već idem doma. Govorim mu kako jesam i da me doma čeka suprug, a on kaže kako mu to ne smeta. Odmičem se i govorim mu kako me ne zanima na taj način, a on se pokušava izmotati i govori kako nije tako mislio. Vidim da mu je neugodno pa kažem kako ću sve to zaboraviti i da mi je sasvim jasno jer sam se i ja prisjetila svega s nama. Poziva me ponovno na ručak pa mu kažem kako može, ali idućeg tjedna, kad se malo ustabilim i to isključivo kao prijatelji. Prihvaća.

Odlazim doma i odlučujem sve reći suprugu. Doduše, nemam mu baš puno za reći, pa počnem s time kako smo moj šef i ja bivši ljubavnici. Ispričam mu cijelu priču nakon čega me on pita jesam li ga prevarila. Naravno da nisam. Nakon toga me pita jesam li ga željela prevariti, nisam. Onda me pita zašto se uopće brinem. Malo se naljutim jer nije nimalo ljubomoran pa se počnem smijati sama sebi. Ispriča mi kako je ljubomoran i kako je već prošlog tjedna osjetio na meni promjenu, ali da nije htio ništa reći, da mi ne stavi ideju u glavu.

Na kraju razgovora smo si objasnili koliko se volimo i kako nas nikakvi bivši neće rastaviti. Eto drage moje, ako nađete nekog kao što sam pronašla i ja, dobro ga čuvajte.