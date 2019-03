Obiteljski život užasno je težak. Upravo to je tema nove epizode video serijala Pričamo

Stigla je nova epizoda serijala Pričamo, inicijative Boli me, na temu obitelji, roditeljstva i unutarnjeg zadovoljstva

”Roditelji ustvari u nekom trenutku zaborave svoje potrebe stavljati u prvi plan i ostanu malo predugo u potrebi ‘servisiranja’ svog djeteta, pa se to nekad protegne do djetetove 30-te ili 40-te godine.” komentira Dušanka Kosanović, terapeutkinja, edukatorica i trenerica, nova gošća serijala Pričamo, inicijative Boli me. O ekipi koja je pokrenula ovu uistinu hvalevrijednu inicijativu, već smo vam pisali, cijeli intervju možete pročitati ovdje. Sada su se u svom novom uratku odlučili posvetiti obitelji, roditeljstvu i djeci, kroz razgovor s obiteljskom psihologinjom Dušankom Kosanović.

”Obiteljski život nosi užasno puno veselja, radosti i bliskosti, ali istovremeno i jako puno težine, muke, nezadovoljstva i usamljenosti. A često se pravimo kao da se ništa ne dešava.” samo je jedna od tema koju u videu Dušanka prolazi s Adrianom Pezdircom. O čemu su još razgovarali pogledajte u novoj epizodi i ne zaboravite se pretplatiti YouTube kanal inicijative Boli me na kojem možete gledati nove epizode serijala Pričamo.