Nikad me nisu zanimale veze, svaki dejt je dogovoren preko interneta i to mi čini život toliko lakšim

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 24-godišnje freelancerice

SRIJEDA

Koliko god da psovala, derala se i udarala ga, moj auto ipak ne želi upaliti. Stojim kao budala u ulici, smetam prolaznicima i svi me gledaju kao luđakinju. Za vrijeme vožnje sam čula neki čudan zvuk i dovela se na rinzol i sada ništa, auto kao da nema više benzina, a znam da ima ili kao da nema snage u motoru, a to valjda nema. Samo čekam da mi susjedi iz okolnih zgrada nazovu policiju za uznemiravanje. Super je počeo dan. Zovem osiguranje pa kažu da će poslati mehaničara i po potrebi pauka. Krasno, još će mi sve to i dodatno naplatiti, sto posto.

Stiže mehaničar kaže da mi je iscurilo ulje i da će to srediti za čas. Prolazi četrdesetak minuta dok ja sjedim na podu sastrane, šaljem sestri da kasnim na ručak i skrolam po Tinderu. Inače koristim nekoliko aplikacija, ali u zadnje vrijeme sam aktivna samo na ovoj. Skrolam u obje strane. Ponekad mi padne na pamet zašto mene netko odabere. Za razliku od ostalih uglavnom imam neke klasične fotke, nema izbačenih sisa i ostalih gluposti, iako niti ja ne tražim baš ništa ozbiljno.

Danas su me matchala tri koja su mi u blizini. Jedan tip ima cca 50 godina, malo ipak previše staro za mene premda mi se na prvu činio super, drugi se javio sa “Ej bebo, kako si?” što znači da ispada, a treći izgleda dosta dobro, barem na fotki i mrvu je stariji od mene. Čekam da se javi, a u međuvremenu mi je popravljen auto.

Dolazim na ručak, a dolazi i poruka “Hej, stvarno ovo inače ne radim. Nadam se da nisam napadan. Kako si?” Jao, slatko, ovaj to ‘inače ne radi’ i ‘nada se da nije napadan’. Sve to čitam kao ‘Ova fora mi inače uspijeva pa se nadam da će i s tobom upaliti.’ Odgovaram :”Joj, niti ja nisam navikla na ovo. Baš sam dobro, a ti?” Idući korak je ili zaista kratko dopisivanje prije nego me pita da se vidimo ili slika njegovog penisa. Uvijek je lutrija, nikad ne znaš.

Gospodin ne odgovara par sati pa se javlja navečer i šalje sliku penisa. Krasno.

ČETVRTAK

Danas imam dvoje instrukcije sa srednjoškolcima što je uvijek posebno naporno jer nisu baš najmirniji. Uvijek imaju neke blesave komentare, a da ni ne pričam o njihovim internim forama koje valjda nikada neću razumjeti. Od jutra se razvlačim po stanu, sestra je sve već pospremila, a na meni je da napravim ručak.

Pripremam tjesteninu s vrhnjem i tikvicama dok u pozadini vrtim neke glupe serije, tek toliko da imam nekakav zvuk. Završim s time i odmah pojedem gotovo pola i tek onda vidim da imam novi match i poruku. Mladić od 33 godine, crna kosa, doima se visoko i dosta zgodno. Pita me kako sam i jesam li za piće. Ma to, može, puno bolje nego fotka penisa. Šaljem da može, ime birca i vrijeme.

Odlazim oko 15 sati iz stana, održavam dvoje instrukcije koje me iscrpe jer su klinci sve blesaviji i ne da im se. Brzinski se tuširam i spremam. Navlačim malo dekoltiranu majicu i uske trapke pa sjedam u Uber. Dolazim tamo prva, javljam mu se i kaže da brzo stiže. U međuvremenu se malo popravljam, pa brzo sjeda pored mene.

Ovo mi nikada neće dosaditi. Gleda me kao da bi me najradije pojeo i znam da želi vidjeti što se to nalazi niže od mog dekoltea. Pričamo o svemu pomalo, kaže kako radi kao prometni stručnjak, sjedi u uredu samo s frajerima i čitav dan je okružen muškarcima. Nije ni čudo da visi na Tinderu. Nije baš previše visok kako se činilo, a niti toliko zgodan. Nakon pola sata razgovora shvatim da nije baš najpametniji i da živi s roditeljima jer ‘tko je lud da daje lovu za svoj stan kad ti to starci mogu plaćat”. Pa eto, that’s that.

Popila se već skoro boca vina i sve mi je zabavniji. Baš zato što je malo blesav strašno je smiješan pa, ako ništa, barem sam se dobro nasmijala. Oko 22 pita hoćemo do njega, nekako sramežljivo pa mu kažem da ćemo sjesti skupa u taksi i da ću onda odlučiti.

Sjedamo u taksi, oboje iza, a on se odmah baci na mene i krene me hvatati. Odjednom se napalim i pokrenem, pa mu zavlačim ruku pod majicu dok mi on pokušava ugurati ruku u trapke. Smijem se i kažem mu da pričeka. Dolazimo do njegove kuće i moramo biti tiho jer njegovi već spavaju. Umirem od smijeha i jedva se suzdržavam, jao, pa zašto pristajem na ovo? Mazim ga po međunožju dok otključava pa uletavamo i ljubimo se. Grize me i dosta se loše ljubi, onako slinavo, ali odmičem glavu, ionako mi ljubljenje nije neka fora. Vodi me do sobe i baca na krevet. Aha, ovo će biti misionarski. Izvlači kondom dok ja još nisam spremna i stavlja ga, pa tek onda shvaća da sa mnom treba još posla. Poigra se malo prstima, dovoljno za mene, a ja zatvaram oči dok se on namješta. Sviđa mi se osjećaj koji izaziva, jak je i velik i ima dosta dobru kondiciju. Brzo upadam u trans dok završavam, a njega to samo još više pali pa ubrza. Udara me i odjednom krene izvoditi neke visoke zvukove koji me malo nasmiju, ali mu ipak dopuštam da završi bez ometanja. Poljubi me par puta nakon svega, grli me, a ja sam se odmah obukla, da mu dam do znanja da je to to za večeras. Ne smeta mu to baš previše. Odemo zapalit cigaretu na ulaz pa mi zove taksi, dočeka ga sa mnom i odlazim doma.

Tuširam se, kipućom vodom i blokiram ga na Whatsappu. Laku noć.

PETAK

Budim se oko podne i palim neki glupi film na HBO Go. Neka tinejđerica koja shvati smisao života nakon što ju dečko ostavi. Naravno. Zurim u to dok ne shvatim da sam pregladna, a i da bi mogla sestri napraviti neki ručak. Radim pesto genovese. Da, da, radim svoj umak. Nakon toga se opet bacam na kauč i po dvadesetneki put pokušavam čitati Opaku. Čovjek bi rekao da će mi se svidjeti, but no. Čekam da sestra dođe pa jedemo i pričam o tipu od jučer. Čak nisam nikog matchala danas. Večeras izlazimo s ekipom.

Navlačim plavi top i crne uske hlače pa uzimam najmanju torbicu koju posjedujem. Sestra ne razumije kako mi se da, dok i ona oblači usku crnu haljinu i štikletine. Da, kako se meni da. Curke dolaze do nas oko 20 pa otvaramo boce i kreče tračeraj. Oko 12 izlazimo jer imamo stol u H2O. Iako ne slušam taj folk, iskreno, na njemu je najbolja zabava. Dolazimo do stola već vidno opijene, plešemo i ludiramo se i svako malo tjeramo tipove od sebe.

Dolazi neki tatin sin do mene, visok, plav, u bijeloj košulji koja mu je previše, previše uska. Najbolji su mi takvi koji namjerno kupuju premalu odjeću pa se prave ludi. Dolazi do mene i kaže mi kako to inače ne radi, klasika, i kako bi me rado upoznao. Dok priča popravlja kosu, košulju i traperice. Uopće nije nesiguran. Dok se upoznajemo kaže mi kako je njegov tata vlasnik nekih fakulteta, dosta dobra informacija za mene. To mu i kažem, što će mi ta informacija pa se nasmije i ne shvaća da mu se rugam. Zgodan je, brutalno. Smješka se i baca fore, a ja bez pitanja padam na njih.

Kažem mu kako se idem osvježiti, pa krene za mnom nakon par minuta. Dolazimo do hodnika od wca, pa se nagne nad mene, kao u filmu i nasmije, čeka moj poziv. Nasmijem se i povučem ga za kragnu pa me počne ljubiti. Lažem, krene me sliniti. Kakva je to fora u zadnje vrijeme da se ne znaju ljubiti? Odmičem glavu pa nastavlja prema vratu što mi se zgadi pa ga primam za glavu i polako ga ljubim da shvati, a on na to reagira tako da blago zareži i prima me za stražnjicu. Pali me, a ja ga pitam ima li auto negdje u blizini gdje bi mogli pobjeći. Kaže kako možemo kasnije do njega na što mu kažem kako ne znam gdje ću biti kasnije. Još malo se hvatamo i osjećam kako ga želim jer je samo jako snažan i velik, makar ima košulju moje veličine.

Vraćam se curama, plešem, a on se mota oko nas cijelo vrijeme pa se njegova cijela ekipa približi nama. Ostali frendovi su mu malo ljigavi pa ih zamolim da puste cure na miru. Pijani su, ne slušaju pa odlazimo doma. Već je skoro 6 pa samo skidam šminku, perem vrat (bljak) i odlazim spavati.

SUBOTA

Budim se mamurna, glava mi pulsira i odmah krenem pjevati Elemental u glavi. Palim cigaretu jer zašto ne pa mi se malo povraća dok sestra skakuče po stanu i posprema sa slušalicama u ušima. Luda je. Radim si smoothie s voćem i povrćem jer imam osjećaj da umirem. Ostajem u takvom, polu nepokretnom položaju cijeli dan dok uspijem izvuči dva sata vremena da napravim plan instrukcija za idući tjedan. Uz to, svaki put kad primim mobitel u ruke krenem skrolati po Tinderu i baš nitko mi se ne sviđa. Vidim da imam neka dva matcha od prije, ali danas nije dan za to.

Nešto malo radim pa čak i natipkam jedan tekst za portal koji dugujem već dva tjedna i šaljem ga. Sestri dolaze dvije frendice oko 17 pa se malo družim s njima dok se one čude kako nemam planove za navečer. E pa eto, malo se i to događa.

Palim neki film i umirem od dosade pa dolazim u napast da se javim nekome, ali brzo odustajem. Snažnija sam od toga. Zaspim kao zadnja jadnica prije 21.

NEDJELJA

Budna, vesela i puna energije odlazim trčati. U slušalicama glasna glazba, nikoga ne vidim i samo uživam u izbacivanju energije. Vraćam se doma, radim doručak pa se brzo bacam i na ručak dok se sestra vraća iz trgovine. Super sam volje i krenem skrolati po Tinderu nakon ručka. Pa hej, moram nešto raditi večeras.

Odaberem jednog tipa koji me još ranije matchao. Stariji je od mene, po ovome što piše 12 godina, ali rekla bi da je malo više od toga. Neka, malo promjene. Javlja se jako brzo, dosta tužno i odmah me pita “Kod mene ili kod tebe?” Dosta direktno. Odgovaram “Kod mene.” Šaljem adresu i kažem mu da dođe oko 19. Taman sestra odlazi tada.

U 19:20 zvoni visoki tip svijetle kose koji me odmah pogleda od glave do pete. Zgodan je, dosta i čini mi se da i ja njemu, barem po reakciji. Pitam ga što će popiti dok ulazi u stan pa se smije i kaže da može vino. Drag je, jako i jako simpatičan. Priča mi iskreno o obitelji i o tome kako je rastavljen i kako je žena to htjela pa da je njemu malo duže trebalo da se sabere. Nakon pola boce vina polako me poljubi dok vani pušimo. Divan je i nježan pa se polako prebacimo na krevet u mojoj sobi. Polako me skida i ljubi. Nježno, pažljivo.

Skida svoju majicu i brutalno izgleda ispod. Nježno me okreće pod velikim rukama dok me mazi i ljubi mi cijelo tijelo. Baš uživa u ovome, a meni jako paše njegov dodir. Odgovara mi svako pomicanje i njegovi pokreti i brzo se palim dok se on namješta. Pomičemo se u ritmu dok me gleda i ljubi, i dok jako, jako brzo dolazim do kraja. Smješka se, uživa i završava dok me gleda duboko u oči.

Nakon ovog se mazimo, grli me i ljubi i govori mi kako sam lijepa dok mi pomiče kosu s lica. Tko bi rekao da se ovako može naći neki okej tip. Ili se tako barem čini.