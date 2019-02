Naša veza na daljinu nije uspjela. Ja sam ga prevarila, a on se potpuno ohladio

Svakog tjedna Super1 vam donosimo anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 25-godišnje suradnice u marketinškoj agenciji

PONEDJELJAK

Postoje oni trenuci kad odlučim da mi je dosta svega i da mi on previše fali i da idem kod njega. Odvojeni smo već četiri mjeseca i svaki dan mi je sve teže i teže. Inače smo u vezi oko dvije godine, a on je otišao na završne godine faksa van. Mislila sam da će sve to biti malo lakše, ali svaki dan mi nedostaje, a poruke i videi nisu više dovoljni. Danas tražim šefa za dva slobodna dana da si mogu spojiti vikend.

Na poslu nije prošlo baš bajno jer je bila hrpetina posla pa sam se malo bojala pitati šefa išta. Na kraju sam ju uhvatila pri kraju smjene dok je sama sjedila na kavi pa ju zamolila da za dva vikenda iskoristim te slobodne dane. Srećom, super je žena pa je pristala bez problema i kompliciranja.

Stižem doma oko 17, čujem se s dragim preko video poziva oko 20 i odlazim spavati oko 22 nakon što sam sve složila.

UTORAK

Prije nego odem u ured imam neki ‘sastanak-kavu’ s klijentima s kojima radim. Pojavljujem se prva u kafiću, super, barem se neće dogoditi da ih ne prepoznam. Malo kasne, a među njima je i kolega iz Rijeke s kojim sam radila u prošloj firmi dok sam još bila student. Veseli me vidjeti ga, a on se baš dosta razveselio, toliko da me zagrlio. Nisam to baš očekivala. Sastanak se oduži do pola 11, pa ostanem s njim još pola sata. Sada praktički radim za njega, a on mi govori kako se doselio u Zagreb prije par tjedana. Pitam se je li i njegova djevojka došla s njim?

Čim sam stigla u ured dočekao me pun stol papira i neriješenih stvari pa sam se odmah bacila na posao. Prije nego sam stigla pogledati na sat već je bilo 15. Šef me zove na sastanak s ostalim kolegama, radimo brief za novi event ovog petka. Volim to u zadnji čas. Super.

Brief je za mog klijenta, krasno, radit ću s kolegom iz Rijeke. Istovremeno me to naživcira i razveseli. Izlazim iz ureda oko 17 sati. Stižem doma dosta kasno jer sam išla i po namirnice pa se čujem s dragim. Dok imamo video poziv stiže mi poruka od kolege iz Rijeke da mu je drago što ponovno radimo zajedno. Malo se naježim pa se odmah sjetim da dečku kažem kako sam planirala doći za dva tjedna i da sam čak i tražila slobodno što sam i dobila. Njegova reakcija je bila užasna. Pitao me zašto već za dva tjedna, kako sam to mogla odlučiti bez njega i bez da ga išta pitam jer on možda tada baš ima ispite. Pitam ga ima li ispite pa govori da nije još siguran. Ništa mi nije jasno, on se ljuti, a ja se rastužim i ništa mi nije jasno. Završavamo razgovor onako, preko one stvari i kao pozdravimo se pusama.

Odgovaram kolegi iz Rijeke da je i meni stvarno drago i da se vidimo u petak.

SRIJEDA

Trčim na posao jer sam zaspala. Vjerojatno jer sam čitavu noć imala neke noćne more. Da me dečko ostavio, da sam imala prometnu, ma sve ono najgore. Skačem u taksi i čim sam došla na posao, bez kave, krenem raditi da stignemo napraviti cijeli event u petak.

Ne pomaknem se cijeli dan iz ureda, mobitel je stalno na uhu, a mailovi ne prestaju stizati. Samo sam u tom eventu i cijeli dan se ne javljam dečku. Krećem jesti oko 14 tek pa žurno uzimam mobitel i brzo krenem pisati poruku. Tek tada shvatim da se nije ni on meni javio. A on nema užurban posao kao ja. Odlučujem radije poruku poslati kolegi iz Rijeke. Šaljem mu kako projekt ide super i da se nadam da će sve dobro završiti u petak te ima li možda neku posebnu molbu za to. Odgovara ekspresno i kaže kako se samo nada da ćemo se ‘cathc-upati’ jer se stvarno dugo nismo vidjeli. Sviđa mi se ovaj flert makar znam da je potpuno krivo. Šaljem mu kako se tome nadam i ja, i ako možda stigne neko druženje prije, naravno, da se dogvorimo oko detalja za event, neka se javi. U roku pola minute javlja kako može odmah danas, ako sam slobodna. Javljam kako jesam. Jao, zločesto.

Izlazim iz ureda oko 17, bacim malo maskare i rumenilo te nezaobilazni crveni ruž. Krećem taksijem prema centru i već mu kasnim pa mu javljam. Kaže kako nije problem. Nalazimo se u Kaptolu jer mu je tamo ured pa se samo spustio dolje. Sjedamo u Cinemu, pa krenemo pričati o svemu što se izdogađalo u ovom periodu dok nismo radili zajedno. Ne spominje curu niti ništa takvo, a bome ni ja dečka. Cijelo vrijeme se smješkamo, a par puta mi i dodirne ruku dok je išao po upaljač. Sumnjam da je slučajno. Sjedimo jedan preko puta drugoga i dodirnemo se nogama i tako ostanemo. Grozno, flert na razini tinejdžera koji me dosta pali.

On odlazi do wc-a pa vidim da imam poruku od dečka, samo pusa. Super. Odgovaram isto tako. Kolega iz Rijeke poziva me i na večeru, pristojno odbijam i dolazim doma oko 20. Javljam se dečku pa pričamo, on mi i dalje govori da ne zna hoću li moći doći i prilično brzo završava poziv. Čak me nije ni pitao gdje sam bila do sada niti zašto se nisam javila čitavi dan. A mene to gotovo uopće ne dira. Odlazim spavati oko ponoći.

ČETVRTAK

Čitav dan se gušim u poslu i jedva išta jedem. U jednom trenu mi postane malo slabo pa se vratim na noge i nastavljam raditi. Dečko se ne javlja, kao da je i dalje nešto ljut, a ja se iz inata neću javiti. Kolega iz Rijeke sa svojim šefom ulazi u naš ured, ja se protresem i nasmijem od uha do uha, a vidim i njega kako mu je drago vidjeti me. Dolazi do mene i pita me hoćemo na kavu nakon sastanka što odbijam jer zaista nemam vremena za to. Nakon toga nagovara na večeru koju sam sinoć odbila. Pa mislim, danas ne mogu. Dogovorimo se oko 19.

Sastanak prolazi brzo, kao i ostatak radnog dana. Stižem doma na 20 minuta prije večere pa navlačim svilenu košulju s dekolteom i tamne traperice. Stavljam malo šminke i sredim kosu pa utrčavam u taksi. Dolazim do Fidela, a on me već čeka u kafiću i kaže da i dalje mogu odbiti i isprobati njegovu domaću kuhinju. Govorim kako nisam baš sigurna u to. Prije nego smo se prebacili u restoran popijemo par čaša (dobro, ja). Nasmijava me cijelo vrijeme i stvarno mi je zabavno pa već gubim pojam o vremenu, a i vino u meni sigurno ne pomaže. Skužimo da je već prekasno da odemo na večeru pa predlaže da večer nastavimo kod njega barem nešto prigristi. Pristajem.

Odlazimo kod njega u stan i ja znam da je sve što radim apsolutno krivo, ali jednako tako u sebi osjećam da ga želim vidjeti, dodirnuti i da želim da on dodiruje mene. On je, doduše, sasvim pristojan i uopće ne pokušava bacati neku priču, ali vidim da mu je lijepo u mom društvu. Pogledam mobitel i vidim jednu poruku od dečka koji mi govori kako vjerojatno neću moći doći kada sam htjela jer ima planove. On ima planove?! Dva tjedna unaprijed i to točno tada?! Ma daj ajde, briga me. Šaljem mu i pitam ga kakve, a on odgovara da ne može sada pričati jer je s dečkima. Kojim dečkima? Koliko ja znam nema još ekipu tamo.. Sve to mi zvuči tako glupo i živciram se pa samo bacam mobitel u torbu i nastavljam uživati s njim. Gledam ga dok sjedimo na kauču i zamišljam kako prestaje biti pristojan, kako skače na mene i ljubi me, grize i vuče za kosu. Već ga vidim kako skida majicu i kako brutalno izgleda. Vidim i kako me svlači.. A onda me stvarno pogleda i pita me što sam se to zagledala. Nasmijem se i kažem ništa, ništa pa nastavimo pričati.

Odlučim otići oko 22 sata, a prilikom pozdrava mi se naslanja jako, jako blizu. Osjećam njegov vruć dah na koži pomiješan s malo njegovog parfema. Napaljena sam, želim da mi je još bliže, a on kao da me čuje pa se približava i ostane na centimetar od mojih usana. Polagano se tresem i želim da me poljubi. Želi to i on, pa me prima rukom oko struka, ali me i dalje ne dodiruje. Nasmije se i lagano mi dodirne usne, bez poljupca. Protresem. Pogleda me, ja se nasmijem i samo izmigoljim iz njegovih ruku i izađem iz stana. Đizs. Ovo je bilo napeto.

Dolazim doma, tuširam se pa se malo poigram u krevetu. Dečko se nije javio, neću ni ja njemu.

PETAK

Budim se mamurna i shvaćam koliko je sve od jučer bila grozna ideja. Pa toliko je komplikacija, zašto, ali zašto mi je to trebalo? Navlačim na sebe odjeću, srećom pa sam sve pripremila ranije i odlazim na job. Toliko posla, toliko svega, a ja jedva funkcioniram. Event kreće u 20 sati, a do tada mora biti sve spremno. Sreća pa je sve u redu i ide po planu pa tu nema neke panike.

Ali panika je meni u glavi. Kako će biti kada dođe, kako će sve to izgledati, zašto je sve to jučer bilo tako? Trčim doma, spremam se i vraćam na event, a njega nema do negdje 21 sat kada dolazi sa svojim šefovima. Pogledamo se preko prostorije pa krene prema meni. Pozdravlja me tako da me poljubi u obraz, pa krenemo pričati. Usput, danas sam dečka zvala dva puta, jednom se javio i rekao kako nema vremena sada i da će se javiti za 10-ak minuta. Pogodite što, nije se javio. Još uvijek!

Pričam s kolegom iz Rijeke cijelu večer, plješćemo i pozdravljamo sve ljude s kojima radimo, znate onu, dobri poslovni odnosi. Čitav naš tim odlazi na piće nakon eventa i ne znamo još koliko ćemo ostati. Ide i on sa ekipom. U pubu on sjeda pored mene i zapravo samo nas dvoje razgovaramo. Stavlja mi dlan na bedro i jako smo, jako blizu. Oko 22 sata me pita da se prošećemo. Hell yeah. Čim smo izašli prima me za ruku pa se ponašamo kao klinci i tako šetamo. Idemo prema njegovom stanu i stanemo na stubištu. Ponovno mi se približi, gotovo dodiruje, ali ovaj put se nasloni na mene i moje usne.

Dah mu je tako vruć i želi me, osjećam to u dodiru i njegovom jakom pritisku. Prima me za vrat i povlači k sebi dok me ljubi jezikom. Tresem se od ugode i osjećam vrućinu u cijelom tijelu. Dira me po cijelom tijelu dok pokušava otključati vrata, a mene tada prene. Shvatim gdje sam i što se događa i koliko god da želim još i želim znati kako je, toliko mi je krivo. Hodam za njim prema liftu. Gledam mobitel, nema poruke, nema ničega. Cijeli dan!! Ljuta sam i jedva čekam doći u stan.

Ulazimo, a on me prima u naručje i podiže mi noge oko njegovog struka. Nosi me direktno u spavaću sobu i baca na krevet. Iznad mene je, skidam mu majicu i uživam u pogledu, a on me krene ljubiti po vratu. Ljubi me jako, žustro i samo me dira svugdje. Kaže mi kako se ovome nadao od kad me upoznao što me samo još više pali. Ljubim ga dok me skida i svlači suknju. Krene me ljubiti po trbuhu, grudima, preponama, a ja uzdišem i jedva dolazim k sebi od užitka. Znam da je ovo sve krivo, ali toliko uživam u tome. Ljubimo se, a on se napokon namješta nakon što je stavio kondom i dolazi mi. Tako. Je. Dobar. Osjećam svaki njegov dodir i svaki pokret kao da je stvoren doslovno za mene. U svemu uživam jer je on toliko dobar. Dugo se seksamo, okrećemo na nekoliko strana i koristimo zaštitu nekoliko puta. Na kraju svega već je 3 ujutro, a mi ležimo na krevetu, goli, svatko na svojoj strani i smijemo se koliko nam je dobro. Pita me da ostanem spavati, a ja tek tada vidim da je to bilo upitno. Ostajem spavati.

SUBOTA

Tuširam se dok on još spava, snašla sam se sa stvarima. Budim ga kad završavam, a on me odmah vuče k sebi u krevet. Ljubi me, a ja se pomalo odmičem jer krećem osjećati užasnu krivnju. Poljubim ga i kažem mu kako moramo razgovarati. Dok on kuha kavu priznajem mu kako imam nekoga, ali da nam je situacija grozna. On kaže da razumije i da se nada da nije on ništa kriv za sve što se dogodilo. Nije, naravno, sve sam ovo kriva ja. Objašnjava kako razumije ako je ovo bilo sve, ali da bi mu bilo jako žao da se završi. Kažem mu kako još ništa ne znam, ali da će sve znati na vrijeme.

Odlazim doma oko 13. Ljuta, tužna i tako vesela istovremeno. Dečko se još uvijek nije javio pa ga zovem, ne javlja se. Palim video poziv, odbija ga. Okej, nisam to očekivala. Zove me nakon par minuta i pita što sam ga trebala. I dalje je, kao, ljut pa pokušavam saznati zašto. Kaže mi kako nije najbolje zadnjih dana i da se gubi u svemu, a da misli da je za to kriva naša veza. Šokiram se i krenem plakati dok hodam po ulici dok mi on govori kako misli da ga kočim i da sam ja razlog zašto on ne ide dalje u svom životu. Srce me boli i osjećam se kao da se raspadam, a on dosta hladno završava taj poziv i kaže mi ‘čut’ ćemo se’. Tko tako prekida vezu!?

Stižem doma, zovem frendicu i plačem joj na telefon pa dolazi do mene. Otvaramo vino i kreće tračanje, plakanje, deranje i sve drugo po spisku. Navečer dobivam poruku od kolege iz Rijeke (ovako ga zovem samo za potrebe ovog teksta) koji kaže kako se nada da sam dobro. Drag je, stvarno je. Odgovaram nešto prijateljski i simpatično pa kasnije izmijenimo još par poruka. Sviđa mi se.

Prije spavanja još se par puta dobro isplačem pa zaspim uz Netflix. Sutra je novi dan.