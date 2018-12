Nakon šest godina veze odlučili smo isprobati igranje uloga i to nas je zbližilo kao ništa do sada

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 28-godišnjom dizajnericom iz Karlovca

SRIJEDA

Dečko i ja smo u vezi već 6 godina i, moram biti iskrena, ponekad stvari postanu malo dosadne. Imali smo neku ludu želju da pokušamo imati trojac s nekom djevojkom, ali je to neslavno propalo jer sam ja ipak postala ljubomorna svaki put kad bi on predložio nekoga. Nakon toga smo razmišljali o tome da isprobamo neke nove poze, ali uvijek vi se vratili na sve isto jer je tako bilo jednostavnije.

Ono za što smo se na kraju odlučili, a sutra ćemo isprobati prvi put, je role-play ili igranje uloga. Da, zvuči kao u nekom lošem američkom filmu. Od tamo smo i pokupili ideju, pa tko zna, možda nas malo zabavi. Do danas nisam baš previše razmišljala o tome, ali sam sada shvatila da moram osmisliti svoj lik. Nespretno je i osjećam se malo neugodno, ali se čini dosta zabavno.

Za prvi put smo rekli da ćemo sami birati tko želimo biti pa ćemo kasnije vidjeti kako će proći i hoće li nam se uopće svidjeti. Odlučila sam se na to da ću biti bankarica koja radi svakog dana u uredu, nosi uredsku odjeću i visoke pete. Nemam toliko visoke pete pa odlazim u shopping u Arena centar.

Kupujem stvari i dolazim doma. Živimo u kući s njegovim roditeljima, ali gore na katu s odvojenim ulazom, pa nas, srećom, ne čuju kad dolazimo doma ili kad radimo neke stvari. Realno, ponašamo se kao da smo u braku, zato nam je valjda i dosadno. Kuham večeru uz njegovu pomoć pa odlazim pod tuš, sama. U krevetu se malo mazimo, ali bez seksa. Zaspimo svatko na svojoj strani.

ČETVRTAK

Ujutro se budim u praznom krevetu, on odlazi pola sata prije nego se ja budim. Spremam se za posao i pripremam si odjeću za kasnije. Moram priznati da jesam malo uzbuđena i nemam pojma što očekivati. Bit će zabavno, to sigurno, ako ništa, barem ćemo se dobro nasmijati.

Radni dan prolazi užasno naporno i hrpetina je posla, kao da je namjerno. Umorna sam i strgana, spava mi se, ali čim se prisjetim što me čeka kasnije, razbuđujem se. Završavam sve u ateljeu i odlazim u svlačionu presvući se u svoj ‘kostim’, hajmo to tako nazvati. Navlačim crne tange, haltere i pričvršćujem visoke čarape. Uska suknja dolazi mi točno do koljena, a bluza je blago dekoltirana pa se vidi čipkasti crni grudnjak. Na sve to navlačim sako i crne visoke salonke. Čak mi se i sviđa ovo. Pretrčavam salon da me nitko ne vidi i utrčavam u Uber.

Dolazim do Alcatraza. U vožnji dobivam njegovu poruku gdje mi govori da na sebi ima plavi sako i tamnu košulju, kao, da ga lakše prepoznam. Stvarno je ušao u lik, sviđa mi se. Vidim ga kako sjedi za šankom i pokušavam se u glavi prebaciti u priču da ga ne poznajem. Vidi me i predlaže da sjednemo za stol. Prvo me pogledao od glave do pete i lagano se ugrizao za donju usnu. Može.

Dok sjedimo svako malo ga slučajno dodirnem rukom, pa nogom prolazim po njegovoj nozi. Znam da nas može netko vidjeti, ako baš prati. Briga me. Priča mi o tome kako radi kao voditelj u jednoj tvrtci, da je svakog dana natrpan poslom i da voli ovakve izlete u nepoznato. Komplimentira me cijelo vrijeme, govori mi kako sam lijepa i zgodna. Par puta zaboravimo da smo u ulozi pa počnemo pričati kao da nismo direktor i bankarica. Smijemo se i šalimo, kao da smo prvi puta na dejtu. Nisam mislila da će ovo djelovati. Nakon sat vremena sjedne pored mene i prima me za ruku. Gleda me i pita me može li me poljubiti. Približio mi se i lagano poljubio, ajme, imala sam osjećaj kao da ljubim sasvim novu osobu. Uhvatila sam ga za bedro i počela malo jače ljubiti, a on je to shvatio kao poziv.

Sjeli smo u auto i idemo doma, i dalje u ulozi. U vožnji ga počnem dodirivati po bedru pa malo više, a on se jedva suzdržava pa grize usnu. Obožavam to. Gleda me i najradije bi i on mene dirao, ali mora voziti. Uspijem pronaći put i otkopčam mu hlače pa uvučem ruku unutra. On jedva diše, a ja uživam nakon dugo vremena samo gledajući kako on uživa. Dolazimo do stana, a on je ljut što se ne može i on igrati sa mnom pa mi govori kako će mi ovo vratiti.

Praktički utrčavamo u stan, a on me odvlači do spavaće sobe dok me ljubi. Ponašamo se kao tinejdžeri i ne možemo se prestati dirati i ljubiti. Malo nasilno (s mojim dopuštenjem) skida mi suknju pa me vidi u halterima. Doslovno je stao sa strane, samo kako bi udahnuo par puta. Naslanja se nad mene i ljubi me, s takvim užitkom da jedva čekam nastavak ove igre. Ljubimo se, diramo, a on me brzinski skida do kraja. Igra se sa mnom, prvo prstima, pa jezikom, a ja se trudim biti što tiša makar su zatvoreni prozori. Dovodi me do vrhunca, a ja već polako vrišim od ugode, ali želim još. Sjedam na njega pa i on završava.

Ovo je bilo toliko dobro da ne možemo doći k sebi. Tuširamo se zajedno, ali bez seksa pa se mazimo u krevetu i zaspimo.

PETAK

Opet sto različitih poslova u jednom danu, a još moram kasnije pokupiti mamu kod doktora. Nemam pojma kad ću završiti dan pa mu javljam kako se danas nećemo igrati, barem ne uloga. Dopisujemo se cijeli dan, barem onda kada stignem. Nismo to već jako dugo radili pa moram priznati da se malo rastopim na svaku njegovu slatku poruku.

Završavam oko 15 sati, idem po mamu i doma smo tek oko 19 sati jer smo, naravno, išle i do trgovine. Danas imamo druženje s dvoje prijatelja, točnije, dva para. Dolaze kod nas na večeru u 21. Srećom, on je doma od 16 pa je spremio gotovo sve, ja sam samo završila neke dijelove koje sam trebala. Tuširam se, presvlačim, a oni već dolaze.

Oko ponoći jedan od parova zaključe kako im se ide u klub. Nismo baš više u godinama za to, ali malo se popilo pa odlučimo ići. Dolazimo u Best, to je valjda jedini klub za koji znamo, ali trešte cajke pa nismo baš oduševljeni. Dečko i ja ostajemo pola sata, popili smo jedno piće pa se odlučili malo prošetati po svježem zraku. Dobro da nemam štikle. Komentiramo kako nam je dobro došlo ono sinoć, a ujedno se držimo za ruke i svako malo ljubimo. Slatki smo mi. Nakon pola sata šetanja već nam je dosta pa zovemo taksi.

Sjedamo na zadnje sjedalo, a on me počne maziti, tamo dolje. Ja ne odbijam, a on se samo slatko nasmije i nastavlja, jako tiho i mirno. Super je stvar kad si s nekim ovako dugo, točno zna što treba raditi da bi čim prije uživala do kraja. Ja se previjam, blago tresem i smješkam cijelo vrijeme jer pokušavam biti mirna, da taksist ništa ne skuži. Taman par minuta prije naše kuće stižem do vrhunca zbog njegovih prstiju, a on mi govori kako smo sada kvit. Obožavam ga.

Tuširamo se, seksamo u krevetu u klasičnoj pozi i oboje dosta brzo dolazimo do kraja. Zaspimo zagrljeni.

Subota

Napokon je subota. Baš sam iskreno sretna što imam jedan dan samo za sebe. Danas idemo na obiteljski ručak koji je ujedno i rođendan od male nećakinje. Već oko 13 sati krećemo, taman da se ujutro malo naspavamo. Jedva sam stigla nešto malo pospremiti.

Na druženju je uobičajeno, velika smo obitelj pa uvijek bude zabavno. Naravno uz pitanja o tome kada ćemo on i ja imati djecu, mislimo li se ženiti i tako dalje, znate već kako ide. Na sve to odgovaramo sa smješkom i pa, to je to. Nikad neće dobiti konkretan odgovor od nas. Navečer smo namjeravali ići na ekstra svečanu večeru u Esplanadu, opet kao dio naše igre.

Dolazimo doma oko 17 i krenemo se spremati. Ja sam okupirala spavaću sobu, a on se sprema u studiju. Oblačim dugu crnu haljinu do poda sa potpuno golim leđima i mislim si kako mi čudno stoji. Osjećam se malo debelo u njoj, ali se i dalje nadam da će mu se svidjeti. Jedino ne znam počinjemo li s ulogama dok smo još u stanu. Nismo baš najbolje razradili pravila. Umjesto haltera, ovaj put imam samo crne naljepnice na grudima i tanke crvene tange, gotovo nevidljive.

On ulazi u sobu dok si sređujem kosu i gleda me od glave do pete. Šuti i promatra me sa osmijehom. On je u crnom odijelu s tamno sivom košuljom. Zgodan je kao i prije šest godina, ima jednako divno lice, samo je sada, s godinama, dobio još malo čvršće crte lica, a borice oko očiju mu odlično stoje. Izgleda kao ozbiljan muškarac, a s bradom mu njegove plave oči još više dolaze do izražaja.

Dolazi do mene i počne me ljubiti po vratu i leđima. Govorim mu kako to nije dio plana, a on mi govori da ga je baš briga, da me želi sada. Naježim se od samo tih riječi pa mu dopuštam da me ljubi. Spušta mi lagano rukave s ramena pa me ljubi i po njima. Spušta se po leđima sve do moje stražnjice pa mi otkopčava ono malo haljine što je ostalo na meni. Spustila se cijela, a ja mu i dalje imam okrenuta leđa. Gledam nas u ogledalu pred sobom i volim to što vidim.

Naginjem se na njega stražnjicom pa se okrećem da ga skinem. Otkapčam ga i ljubim po prsima dok si on pomaže sa hlačama. Skinuo me do kraja i izljubio dok stojimo pa mi je samo lagano spustio tange. I dalje ostajem okrenuta leđima i dajem mu do znanja da želim tako i ostati. Malo se naginjem naprijed, on to shvaća kao poziv pa se počne igrati sa mnom. Cijelo se vrijeme gledamo u ogledalu dok uživamo, a on me čak i malo čupa za kosu, dovoljno da osjetim sve što se događa malo snažnije i jače. Skoro završavamo stojećki pa me ipak prebacuje na krevet. Ljubimo se, gledamo i zajedno završavamo. Nalet sreće u meni je neopisiv.

Odlučujemo ne ići nigdje, palimo film i mazimo se ostatak večeri. Predivno.

Nedjelja

Ovaj dan opet imamo goste i pomalo me to čini nervoznom jer nikad nemamo mir u kući, rijetko smo na samo i u tišini. Danas nam dolaze moji roditelji, baka i djed te moja teta s tetkom. Zašto ne. Srećom to sve dosta kratko traje pa odlaze doma.

On i ja smo u posebnom maženju danas. Nekako kao da se više volimo i kao da su ovo baš naši dani. Malo razgovaramo o nama i zaključujemo da smo jako sretni zajedno i da ne postoji ništa više i bolje što bi mogli tražiti. Pri kraju dana osjećam nekakvu malaksalost pa shvatim da imam povišenu temperaturu. Ostatak večeri provodim u krevetu i šaljem poruku kako ne idem na posao sutra.

On je bio sasvim u redu do nekih 20 sati. Tada je krenulo kašljanje, šmrcanje i prije nego smo uopće stigli pomisliti što mu je i on je dobio visoku temperaturu. Zamotali smo se u dekice i stisnuli jedno k drugome. Grozno.

PONEDJELJAK

Ostajemo doma i budimo se oko 10 sati. Pijemo tablete, kuhamo čaj, ali odbijamo ići doktoru jer je vani apsolutno previše hladno. Zapravo se dosta bolje osjećamo i on i ja, ali i dalje ostajemo u krevetu cijeli dan. Osjećam se dosta neprivlačno i loše, a on me gleda kao da sam nešto naljepše na svijetu.

Malo se ljubimo, a onda kaže kako bismo sada trebali igrati pacijenta i doktora. Ja se nasmijem iz sveg glasa, ali ga onda pitam, okej, tko je tko?