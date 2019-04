Nakon prekida veze sam se odmah spetljala s čovjekom s kojim se do tada ne bih mogla niti zamisliti

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 27-godišnje asistentice u marketingu

UTORAK

Prenatrpani raspored danas punim s još jednom kavom s kolegicama s bivšeg posla. Imam rentani auto pa se barem ne moram brinuti oko prijevoza do doma. Agencija u kojoj radim nalazi se u centru grada pa nakon završenog posla auto ostavljam u garaži i spuštam se do Cvjetnog. Sjedam s njima dok mi mobitel zvoni mailovima i porukama u kojima pišu sve nebulozne stvari koje trebam raditi sutra. Među ostalima nalazi se i poruka od dragog koji me pita što želim za ručak danas. Zaboravila sam mu javiti da me nema na ručku danas. Sranje.

Zovem ga i objašnjavam. Premda govori da je okej, znam da nije i da sam trebala to bolje izvesti. Ne viđamo se baš previše u zadnje vrijeme, a ja uglavnom krivim posao koji mi oduzima gotovo svu energiju, a u zadnje vrijeme čak i slobodno vrijeme.

Dolazim kod njega oko 19 sati. Cijelo sam vrijeme kod njega, tu mi je mnogo stvari, spavam tu, jedem i tuširam se, ali se i dalje pravimo da ne živim kod njega. Bez obzira na to što je stvar ovakva već skoro godinu dana. Vikendima ili nekim danima u tjednu otiđem kod svojih doma, ali i njima je jasno da već živim kod njega.

Svako malo se pokrene ta priča, ali onda ja ispadam naporna djevojka koja žuri sa stvarima, a zajedno smo već četiri godine. Pokušavam si objasniti cijelu situaciju time da on još nije spreman i da je to okej. Možda ne bi bilo loše napomenuti da smo on i ja poprilične suprotnosti. On miran, ja divlja, on ne bi izlazio, a ja samo o tome razmišljam. Doduše, barem sam razmišljala dok nisam bila životno umorna od posla.

Jedemo, pričamo kakvi su nam bili dani, odlazim pod tuš. Poljubimo se par puta. Stižem u krevet kod njega, palimo seriju pa prije nego zaspim me krene malo maziti. Spavamo skupa tako da ležimo bočno, a on je iza mene. Umorna sam i koliko god da ga volim i volim seks s njim, stvarno nisam bila od volje. Odglumim orgazam, on završi i odlazimo spavati.

SRIJEDA

Vraćam auto u rent a car pa dolazim do posla. Prvo pijem kavu i pokušavam doći k sebi jer sam već kronično umorna. Primam se posla nakon pola sata pa dolazi šefica i govori nam nove projekte. Sutra idem u Rijeku i vraćam se odmah idućeg dana. Divna vijest u svemu tome je da krećem u podne, a prije toga, barem kako kažu, ne bi trebala imati posla nego ‘stignem odmoriti’. To u prijevodu znači da će me danas držati do zauvijek.

Nisam bila puno u krivu, izlazim oko 18 s posla i javljam dečku plan za sutra, a on me podsjeća da danas idemo kod njegovog prijatelja na rođendansku cugu. Može, sutra mogu spavati koliko želim pa već planiram kako ću ići s njima, ali tada uzeti taksi do doma kako bi se ujutro mogla spakirati i krenuti. Dolazim doma i idem pod tuš pa ga pitam hoće li možda sa mnom. Odmah sam dobre volje kada znam da ne moram ustati u 6. Kaže da se već otuširao. Aha, a okej.

Spremljeni odlazimo na drugu stranu grada pa dolazimo kod njegovog prijatelja doma. Volim njegove prijatelje iako njihove djevojke i ne previše. Bez obzira, popijemo par pića i ja odlučim ići kući oko jedan sat. Zovem taksi i kažu mi kako je u gradu ogromna gužva zbog neke utakmice i navijača. Navode i da ću vjerojatno čekati oko sat vremena da netko dođe. Ma odlično. Srećom pa blizu stana tog prijatelja postoji autobus do mene doma i kreće za 13 minuta. Prodano. Dečko ide sa mnom do stanice, par puta navodi da bi radije da ostanem, ali mu kažem kako se mogu brinuti za sebe.

Sjedam u autobus i stavljam slušalice. Nakon tri stanice primijetim da u autobusu stoji neki čovjek koji mi je strašno poznat. Zurim u njega pokušavajući se sjetiti i time zadobijem njegovu pažnju. Pogleda me, nasmije, pa vidim da i on mene krene kriomice promatrati. Vrag mi nije dao mira pa sam krenula gledati po imenima ljudi u imeniku, možda mi padne na pamet, a onda otvaram i Facebook jer se sjetim da bi to mogao biti dečko kojeg znam iz srednje škole. Nisam bila u krivu, to je on. I godine mu dobro priliče. On izlazi dvije stanice prije mene, gledamo se dok izlazi i u meni nešto malo poskoči.

Ne mogu se smiriti, a i onih par čaša mi daje dodatno samopouzdanje pa otvaram njegov profil i javljam mu se. Šaljem “Hej, jesmo se mi to sada vidjeli ili sam potpuno promašila?”. Dobivam potvrdni odgovor u roku par minuta. “Jesam, kriv sam. Nisam niti ja bio siguran da si to ti.” Ove poruke nastave se još kratko, a raspravljamo o tome kako se nismo vidjeli deset godina i kako nas godine dobro služe. Pita me jesam li možda za kakvu kavu i ja odmah pristanem. Prijateljski naravno.

Stižem doma, pozdravljam ga, dečku šaljem da sam stigla doma sigurno pa odlazim spavati.

ČETVRTAK

Buđenje ujutro mi je malo teško palo makar je bilo kasnije, ali uspijevam stići sve pripremiti za put. Mobitel mi je zvonio samo šest puta, to je rekord za moju šeficu. Rekord koliko malo puta me zvala. Popijem kavu doma na radni dan i odlične sam volje. Odlazim po auto i krećem na put.

Stižem brzo u Rijeku i primam se posla s projektom. Sve kasni, ništa nije kako su javili i u tome mi prođe cijeli dan. Prošla sam cijeli grad uzduž i poprijeko nekoliko puta da bi sve u 17 sati bilo kako treba biti. Stres me ubio, pojela sam toliko šećera i popila previše kave, ali barem je sve dobro, riješeno i gotovo. Dolazim u hotel, zovem dečka koji kaže da ne može sada pričati jer igra lajv. Pa dobro, ne moraš.

Šaljem poruku njemu. Krenemo pričati o tome kako su stvari bile prije pa mi kaže kako je davno prije bio zapaljen za mene, a ja mu priznam kako je ista stvar bila i kod mene, samo se nikada nije moglo ostvariti. Kaže kako nam je ovo možda prilika pa shvatim da mu nisam rekla da imam dečka. Odlučim mu to reći malo kasnije ili kad se vidimo. Odmaram ostatak večeri u hotelu pa kasnije izlazim s kolegama na piće.

Dečko me zaboravio nazvati. Možda ispada da sada više vidim te njegove pogreške, ali kao da sada dodatno izlaze na površinu. Želim se svako malo javiti ovome, ali odustajem jer ne želim to raditi nikome, a najmanje sebi. No, on me zove oko 22 sata, kaže da je malo popio i samo me želio čuti. Simpatičan je i svidjelo mi se čuti njegov glas. Nakon pića odlazim nazad u hotel, pod tuš i spavati.

PETAK

Putujem rano ujutro za Zagreb i odmah stižem u ured. Dečko me pita hoću li doći danas do njega. Kao da ikada bude drugačije. To mu i kažem, ali malo grublje reagiram nego inače pa imamo malu svađu. To završava tako da ja kažem da je sve okej. Dan na poslu ponovno preleti, a onaj se još nije javio. Čuj mene, još. Kao da i treba.

Dolazim oko 19 kod dečka i osjetim da nešto ne valja. Pita me možemo li razgovarati. Krene mi objašnjavati kako si moram složiti prioritete i da on više neće biti na zadnjem mjestu. Sve ovo pokrene lavinu osjećaja, reakcija i veliku, veliku svađu u kojoj ja ovaj put ne namjeravam popustiti. Previše se stvari zaredalo svih ovih godina i nakupilo, previše da opet i uvijek šutim. Različiti smo i ne mogu protiv toga, izgleda kako zapravo niti nemamo iste ciljeve i ideje, niti još uvijek nismo na istoj razini. Razgovor završi užasno, tužni smo, ali imamo osjećaj kao da smo malo oslobođeni. Shvatimo kako možda ne bi bilo loše da se malo odvojimo i razmislimo što točno želimo jedno od drugoga.

Pokupim stvari i odlazim prema doma. Pogledam mobitel i vidim njegovu poruku. Pitam ga je li slobodan pa kaže da je. Pokupi me kod mene doma nakon 40-ak minuta i vodi me na Jarun. Sjedamo na plažu i krenemo pričati. Oko nas mladi izlaze, plešu i pijani su, a on i ja samo se smijemo, pričamo i kao da se ništa prije sat vremena lošeg nije događalo. Osjećam kako mi se približava, a ja malo po malo bježim od njega baš zato jer osjećam da mu želim biti blizu. Ne prestajem ga promatrati. Viši je od mene, ima svijetlo smeđu kosu i svijetle oči. A osmijeh, ajme meni osmijeh. Kada se nasmije samo mu želim biti najbliže i ljubiti ga. Shvatim da sam si to upravo priznala i šokiram se pa ga idem iznenaditi i pitam ga želi li plesati. Smije se pa kaže da zašto ne. Meni je ovo bio dodatan šok jer nikada se nije dogodilo da nešto pitam i na to dobijem odgovor zašto ne.

Ulazimo u klub, a svira ritmična rnb glazba i počinje stvar Shape of you od Eda Sheerana. On me pogleda i odmah odvuče na podij. Prima me oko struka i krenemo se kretati. Veselo je, ugodno i tako je topao. Smije se dok plešemo i odlično nam ide. Razumije moje pokrete kao i ja njegove. Stavlja mi ruku na struk, a meni postaje još više vruće. Približavam mu se i okrećem leđima. Spuštam se lagano prema dolje pa osjećam njegovu ruku kako mi prolazi po cijelom tijelu, a i njegov dah na svom vratu. Okreće me brzinski prema sebi i odjednom se nalazimo toliko blizu, a i dalje se mičemo u ritmu. Smijem se i odmičem, igramo se mačke i miša. Nastavljamo tako plesati dok se meni ne približi neki tip. On me odmah vrati k sebi i primi još čvršće. Uživam u dodiru i čvrstini istog, osjećam da me želi imati. Stavlja mi ruku na leđa, širokim dlanom, a ja kao da time dobivam dio njega. Osjećam kako je sretan i tamo dolje i da me želi pa se smijem dok pjesma završava. Ostajemo još malo plesati, gleda me u oči cijelo vrijeme, ali kao da me ne želi poljubiti.

Vratimo se na plažu i nastavljamo pričati, a on me zagrli da bi me zagrijao. Toplina njegovog tijela me pali, želim da smo ispod deke, ali u krevetu. Ovo potraje do četiri ujutro i stvarno postane hladno pa predloži da me odvede doma. Ni sama ne znam što želim, ali toliko mi je ugodno s njim. Pozdravlja dok mi na radiju u autu pušta neku stvar za koju mi kaže da moram poslušati riječi. Govori o tome kako je djevojka posebna i divna. Rastopim se jer mi se približi i kreće me poljubiti u obraz. Osjećam leptiriće u trbuhu dok mi je blizu i dok osjećam njegove usne blizu svojih. Odmakne se, ja ostanem u transu i odlazim u kuću, direktno u krevet.

SUBOTA

Subota. Predivna subota. Toliko dugo čekam ovaj dan i obožavam kad napokon dođe. Ujutro pijem kavu, pospremam, pomažem majci što treba pa odlazim na kavu s curama. Na mobitelu se nadam poruci, od dečka (bivšeg) i od njega. Ali ni jedno ne stiže, a ja sigurno neću biti ta koja će se javiti. Odlučim ne gledati mobitel cijeli dan pa tek oko 16 reagiram na to da imam tri maila i poruku od njega. Bivši, sadašnji, štogod, se nije javio. Pa..dobro.

Ovaj me pita jesam li slobodna večeras da se malo družimo. Što god to značilo. Kažem da jesam od 20 i da me može pokupiti. Vodi me na večeru i divno je. Pričamo, smijemo se, i cijelo vrijeme mu samo zurim u osmijeh. Svaki put kao da me uhvati u tom činu pa se još ljepše nasmije. Govori mi da sam lijepa i to onako, kriomice, ubaci u razgovor. Sve što mi govori o sebi i pokazuje, potpuno je suprotno od onoga na što sam navikla. Izlazi, ima hrpetinu prijatelja, obožava djecu, brze aute, nogomet, voli plesati.. Sve su to stvari za koje i ja marim, ali sam potpuno zaboravila u ovoj vezi. Što više pričamo osjećam kao da više mogu biti ja, opuštena i mirna, ali najvažnije, iskrena.

Nakon večere me pita pleše li mi se ili bi možda radije da odemo negdje pričati. Kažem da sam za jedno i drugo pa me odvede u klub u centru grada za koji nisam nikada čula. Pleše se salsa, sve je poprilično senzualno, a ljudi koji plešu su fenomenalni. Povuče me na podij, ponovno, a ja mu se potpuno prepustim. Drži me za struk dok mi klizi po svilenoj bluzi. Osjećam kako mi se koža ježi dok ga hvatam za ramena pa stavljam ruke oko vrata. Koža mu je mekana, vruća i miriši čudesno. Spušta se rukama do mog struka, a ja krenem pomicati bokovima. Stavljam nogu između njegovih i pritisnem se uz njega. Tijela nam se dodirnu, a ja kao da osjećam elektricitet između nas. Gleda me, tako mi je blizu. On i njegov osmijeh. Okrećem mu se leđima, kao i noć prije, a on me hvata s obje ruke za trbuh i lagano poljubi u vrat. Protresem cijela jer želim da nastavi. U mojoj glavi ja sam se rastopila nasred podija, ali srećom, i dalje stojimo, plešemo i uživamo. Otplešemo još tako par pjesama, sjedimo pa se vraćamo plesati, a onaj poljubac u vrat bio je najbliže što mi je došao.

Već počinjem brinuti da sam ja naporna i da silim svojim plesanjem pa predložim da odemo doma. Zbunjen je i pita je li što krivo napravio, ali pristaje. U vožnji mu kažem da ne želim biti naporna, a on se smije i kaže da neka ne izmišljam i da me zapravo htio pozvati kod sebe, samo na druženje, ali nije želio da ispadne kao da sili. Smijem se i kažem da je mogao jer bi pristala. Odmah zaustavlja auto, okreće se i ide prema svom stanu.

Dolazimo gore, a on je toliko pristojan. Skida mi jaknu, pita me želim li što popiti. Sjedimo u kuhinji, pijemo i pričamo pa idem iskušati sreću i pitam ga ima li kakvu društvenu igru. Smije se pa kaže da ima, a ja ne vjerujem da pristaje na ovo. Krenemo igrati neke karte koje meni, usput rečeno, užasno idu pa ga pitam želi li se kladiti ili igrati za nešto. Nije mu jasno na što mislim pa razjasnim i kažem da možemo igrati na skidanje. Tko gubi, taj se mora skinuti. Važno je napomenuti da je u ovom trenutku u meni bilo dosta čaša i dosta hrabrosti. I naravno da sam se pripremila i da ispod nosim seksi kompletić.

Kreće prvi dio, ja gubim. Skidam narukvicu, a on se smije kako sam lukava. Idući krug, on gubi i skida majicu. Vidim njegovo snažno tijelo, nježnu kožu i kako mu se ocrtava ju mišići. Malo previše vremena provedem gledajući ga pa to primijeti i govori kako nije fer jer on nema nakit. Idući krug, ja gubim. Skidam majicu i ostanem samo u tamno crvenom grudnjaku i trapericama. Vidim ga kako me gleda. Lagano se ugrize za donju usnu kao da zamišlja da tako grize mene. Osjećam kako mi promatra vrat pa se malo rastegnem, a on me i dalje gleda kao da bi me najradije pojeo.

Nije puno prošlo kada smo i on i ja oboje ostali samo u donjem rublju. Kad se to dogodilo samo se nagnuo nad mene, pogledao me, nasmijao se i nježno usnama dodirnuo moje. Nakon toga se više nisam mogla kontrolirati. Poljubila sam ga snažno, a on je nastavio u istom tonu. Bacio se nad mene i krenuo me gristi, ljubiti, lizati i hvatati me po cijelom tijelu. Držao me čvrsto za struk, ispipao po cijelim leđima i svakom drugom dijelu tijela. Krenuo mi je skidati grudnjak pa me lizati dok sam osjećala toplinu i vlažnost koja je nastajala. Jedino što sam htjela je osjetiti ga cijelog i dodirnuti mu usnama cijelo tijelo. Krenem ga ljubiti po vratu pa po prsima dok me on skida do kraja.

Igra se prstima, a ja se penjem na njega. Uhvati me čvrsto rukama za stražnjicu i lagano udari, a mene to samo još više pali. Žari, pali, gorim. Skidam ga, osjećam koliki je i koliko me jako želi. Tek sada shvati da sam gola iznad njega pa se zaustavi i pogleda me od glave do pete, koliko može. Promotri me i kaže mi koliko sam lijepa i koliko me želi. Pa to i pokaže tako da me čvrsto ljubi jezikom i dodiruje cijelo tijelo. Vruća sam cijela, malo znojna i već ga zamišljam tamo gdje treba biti.

Pita me jesam li spremna i sigurna, ajme, tako je divan. Govorim mu kako jesam, a on me traži da ide iznad mene. Podiže mi lagano noge dok ih ljubi, a onda me još jednom izljubi od vrata do dna trbuha dok se tresem i čekam da mi dođe. Namjesti se, uhvati me za cijelo tijelo dok ga ja držim za čvrste ruke. Dolazi mi, jače nego što sam očekivala. Toliko je jak, uporan. Osjećam ga kao da smo stvoreni zajedno, vidim ga kako uživa i kako me gleda s užitkom. I on i ja uživamo i toliko me veseli vidjeti kako uživa u meni. Smješka se dok se pomičemo u ritmu kao da se poznajemo već godinama i kao da ovo radimo već stoti put.

Osjećam svaki njegov dodir i svaki pokret koji radi. Malo je brz, jak, a onda polagan i nježan. Svaki pokret je kao saliven. Uzdišem, tresem se i stenjem dok uživam i dok vrućina u meni raste i raste. Sve dok ne naraste do kraja. Završavam dok je iznad mene, a on uživa i ljubi me dok mi govori da sam predivna. Onda se okrećemo jer sada ja želim još. Sjedam na njega i krećemo se u brzom ritmu dok ga držim za prsa. Želim vidjeti kako uživa i kako dolazi do kraja. Nakon zajedničkog plesa dolazi do kraja dok ga ljubim. Tresemo se oboje, uživamo i odmičemo se dok uzdišemo jedno pored drugog. Ostajemo šutjeti, a ja se okrećem na njega i grlim ga. Ljubi me, nježno i mazi me po kosi dok mu ležim na prsima.

I dalje mi je vruće, i dalje ga želim. Još.

NEDJELJA

Sinoć je trajalo do jutros. Ponovili smo sve scene nekoliko puta i isprobali svaki kutak sobe. Toliko poza u četiri sata vremena i toliko, toliko uživanja. Budim se vesela, a on je pored mene. Naslonim se na njega i stavim nogu preko njegovih. Budi se, primijeti me i krene me ljubiti. Govori mi kako sam prekrasna ujutro i kako mu je divno bilo sinoć. Ljubimo se i mazimo, a on me grli kao veliki medo dok sam potpuno u njegovim rukama.

On je sve ono što sam mislila da nije za mene. Potpuna je suprotnost od osobe s kojom sam bila, ali potpuna jednakost sa mnom. Život mi se promijenio u samo par dana naglavačke i, pa, sviđa mi se. Sama sebe iznenadim ovim razmišljanjima, pomaknem se prema njemu, poljubim ga i odem kuhati kavu.