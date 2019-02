Nakon 11 godina zajedno seksualni život nam je postao dosadan. Pronašli smo način da to promijenimo

Svakog tjedna Super1 vam donosimo anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 42 godišnje tajnice iz Zagreba

UTORAK

Prije posla vodim klinca u vrtić. Malo kasnim, kao i inače, pa zovem Uber. Imam malog od pet godina, i ostavljam ga svaki dan u vrtiću osim u petak, a dečko je na poslu od sedam ujutro. On i ja zajedno smo već 11 godina, ali nismo u braku. Da, svi nas ispituju zašto se nismo ženili, da ovo nije normalno, da nismo prava zajednica, a najdraži su mi kada mi kažu da to nije dobro za mog sina. Dođe mi da ih sve ušutkam, ali u pravilu samo ušutim i ignoriram jer mi baš više nemam volje.

Odlazim na posao i šef me danas dosta gnjavi. Ne uzimam ništa više k srcu, samo razmišljam o tome kako ću ubrzo doći doma i kako je 15 sati tako blizu. Danas se nadam da će večer izgledati malo drugačije nego zadnjih dva tjedna, zapravo, realno, mjesec dana. Imamo neke probleme u krevetu, ali se pokušavamo praviti da je sve okej, valjda, ne znam ni ja više. Malo me sve to muči, stvarno moramo razgovarati.

Dolazim doma oko 16, on je pokupio malog. Pripremam večeru i ručak za sutra. Jedemo, družimo se. Mali odlazi spavati oko 20, a mi se prebacujemo u spavaću. Nismo se seksali već skoro mjesec dana, a mene dosta muči to što zapravo nemam nikakvu želju. Nije da ga ne volim, obožavam ga, samo nemam želju za time da se skidam uopće, da me dira i da radimo sve te stvari. Gledamo CSI na tv-u pa kreću sitcomi. Zaspim uz već treću epizodu, a on me grli.

SRIJEDA

Opet sve po starom, a na poslu užasno puno nervoze. Stigli su novi izvještaji, svi su pod stresom, nervozni i živčani, a meni to nimalo ne pomaže. Stalno razmišljam o tome kako će večeras biti drugačije i kako će danas biti večer kada ću biti od volje. Čujem se s dragim par puta kroz dan jer je išao u nabavku pa me pita što da kupi. On, srećom, radi kao it freelancer pa uspijeva uhvatiti trenutke u danu da obavi ono što ja ne stignem. Šaljemo si pusice i sve, pišem mu da ga volim.

Dolazim doma oko 17 jer sam dulje ostala na poslu. Ovo doba revizije nam je baš najgore. On je već napravio ručak i pospremio pola stana, na meni ostaje samo suđe. Stvarno je divan. Igram se s malim, a oko 18 odlazimo u šetnju po Maksimiru, malo na zrak. Vraćamo se oko 20, mali je umoran i nakon kupanja odmah zaspi, a mi ostajemo na kauču.

Krene me ljubiti i pokušavam se natjerati da ne mislim na neke gluposti nego samo na to koliko ga volim i koliko uživam u njemu. Nakon par minuta zvoni mu mobitel, javlja se jer ga zovu s posla, pao je neki server. Ok, blizu smo bili. Valjda. Prima se laptopa i radi posao, a ja odlazim pod tuš i malo se gledam. Pokušavam shvatiti je li problem u meni i zašto se ne osjećam uopće seksi. Perem kosu, sušim, a on i dalje radi. Odlazim spavati, a on kasnije dolazi u krevet.

ČETVRTAK

Danas nakon posla imamo dogovoreno druženje s prijateljima i njihovom curicom, inače smo kod nas, ali ovaj put je plan da se družimo u njihovom stanu. Na poslu je opet bilo hektično pa sam malo umorna. Doma se jedva stignem presvući. Danas sam ja išla po malog. Odlazimo kod njih, klince puštamo na podu u boravku, a mi sjedamo uz bocu vina i kavu. Kad si roditelj nemaš baš previše vremena piti jedno ni drugo pa onda radimo ovakvu kombinaciju.

Pričamo o svemu, a ja i prijateljica se prebacujemo na kauč u boravku dok muškarci ostaju za kuhinjskim stolom. Pita me što me muči jer se na meni navodno vidi da nisam baš najbolje. U jako smo dobrom odnosu i ispričam joj jedan dio priče pa joj kažem da nismo spavali skupa već oko mjesec dana. Kaže mi kako se i njoj dogodila slična stvar prije par godina. Ona je mlađa od mene, ima 39, a u braku je 10 godina. Priča mi kako su imali velikih problema zbog toga, ali ona nije željela da ju uopće dodiruje, imala je dojam kao da joj se gadi. Sve to su riješili tako da je ona razgovarala sa stručnjakom i shvatila kako ima problema s vlastitim samopouzdanjem. Zapitala sam se.

Družimo se do 19 pa odlazimo doma, slijedi kupanje i spavanje. Večeras mu predložim da odemo rano u krevet i da se tako družimo i malo razgovaramo jer dugo nismo, a on to jedva dočeka. Mazimo se u krevetu i pričam mu što sam danas razgovarala s prijateljicom pa malo mozgamo o tome. Predloži da stvarno počnemo svaki dan malo više razgovarati, da bi nam to moglo pomoći. Krenemo se ljubiti, a on mi daje komplimente i govori mi koliko sam mu predivna, koliko me voli. I ja volim njega, svaki dio njega, a i dalje mi je seksi. Počne me maziti po leđima, zna koliko to volim, pa predloži da me izmasira. Naravno, pristajem. Dok me masira skida mi majicu pa me krene maziti i po grudima, onako lagano, a meni sve paše. Počinjem se opuštati, a osjećam i kod njega da ga to jako veseli. Okrećem se i ljubimo se pa se spušta i skida mi gaćice. Smješkam se dok ga skidam, pa se pokušava namjestiti.

Već poduže se ovo nije dogodilo pa mi je malo nespretno i teško ide jer nisam spremna. Osjeća da sam i dalje nervozna i da mi je teško, a malo me počne i boljeti. Ponovno počnem razmišljati o tome i krene me krivnja i nekakva neugoda. Odmaknem se od njega i samo ga zamolim da neka prestanemo. Zbunjen je, ali razumije, makar vjerujem da je malo ljut. Zaboga, ja bi bila. Legne pored mene i ispuhuje, a ja ga krenem maziti rukom. Barem da mu tako vratim za trud. Poigram se pa mu donosim maramice. Odmah mi je lakše. Odlazimo spavati, sutra će biti bolje.

PETAK

Ujutro opet vodim malog u vrtić pa idem na posao. Petak je i to me jako veseli jer sam jedva čekala kraj ovog tjedna. Nakon posla idem po malog i vodim ga kod svojih roditelja jer u stanu ugošćujemo prijatelje. Malo zabave i za nas, za promjenu. Odlučim se obući seksi za večeras, možda bi to moglo pomoći u mom cjelokupnom osjećaju.

Dan traje predugo, odlazim po malog i vodim ga kod staraca. Mama me zagnjavi i predugo ostajem tamo. Dolazim doma na skoro sve gotovo. Ljubim ga i trčim u sobu presvući se jer nam prvi gosti dolaze za sat vremena, a još treba pripremiti hranu do kraja. Odlazi za mnom i sjeda na krevet. Samo da me gleda, kaže. Smješkam se jer vidim koliko me još uvijek voli pa ga ljubim dok on sjedi na kauču. Hvata me za stražnjicu, a u meni to izazove neki ludi osjećaj i samo ga pogledam, ‘onako’, i on skuži što se događa. Počne me hvatati i baca me na krevet. Ja gledam na sat, a on se smije i kaže da imamo vremena koliko god treba, da će zaključati vrata i nikoga ne pustiti. Ljubi me, skida mi grudnjak, a ja mu svlačim majicu i trenirku.

Nagne se nad mene i ljubi me po vratu dok stvarno uživam i osjećam kako sam tamo dolje sve više spremna. Grli me i malo je grublji, zna da to volim. Čvrsto ga primam za leđa i ruke, samo želim da je blizu mene i da osjetim njegovo toplo tijelo. Grize me i prima za stražnjicu. Skida me do gola pa podižem noge. Sada uspijeva. Malo boli i malo smeta u počeku, ali onda.. Onda krene onaj osjećaj koji nisam niti znala koliko mi nedostaje. Gleda me ravno u oči dok se pomičemo u ritmu i pita me boli li me. Govorim mu da je sve dobro i neka samo nastavi. Ljubimo se, smije se. Kako ga volim. Znojni u ritmu ulazimo u ekstazu. Ne znam koliko je sati, gdje sam ni što sam, samo uživam.

Ovo potraje pola sata dok me doveo do vrhunca, a ja kao da se nisam seksala godinama. Vrištim dok uživam, a on se smije od veselja jer mi je ovo priuštio. Brzo završava i on, čekao je da prvo sredi mene. Leži mi zdesna, a ja ga gledam. Imam najboljeg čovjeka na svijetu.

Kasnije nam dolaze prijatelji, uključujući i onaj par s kojim smo bili jučer. Kaže mi prijateljica da sjajim, očito se vidi da sam se proveselila. Kroz večer se ljubimo, grlimo i baš smo slatki. Svi odlaze oko tri ujutro, a on i ja umorni zaspimo jedan preko drugoga. Sretna sam.

SUBOTA

Budimo se oko 10 jer moramo po malog. Danas smo kod mojih na ručku. Volim se vratiti u svoju staru kuću. Ručamo i družimo se, čak i odlazimo do moje tete. Šećemo i igramo se u parku s malim pa dolazimo doma oko 17. Dan nam je kao da smo bili na poslu, cijelo se vrijeme nešto događa.

Malom puštamo crtić na tabletu, a mi legnemo na kauč i izvalimo se. Pita me hoćemo ponoviti jučer, a ja se naježim samo na pomisao. Oho, ovo mi se sviđa, dosta dobro. Mali danas zaspi malo kasnije, oko 21, a mi nastavljamo u spavaćoj sobi. Ljubi me i pita me bi li htjela da isprobamo nešto novo. Misli na to da pokušamo nastojećki. Nismo spavali zajedno mjesec dana, a on odmah ima neke ideje i prohtjeve.

Na sreću, meni to zvuči kao super ideja pa se počnemo dirati u krevetu, a onda me podiže ispred sebe i okreće me leđima. Namješta se i makar je malo nespretno, uspijeva napraviti što je htio. I odlično je. Primam se rukama za ormarić i pokušavamo biti tihi, ali jako mi se sviđa ova poza. Nisam uspjela ovako završiti, pa se vraćamo na krevet da to riješimo. Završavamo, odlazimo pod tuš, zajedno. To se nije dogodilo mjesecima. Vraćamo se i izležavamo na kauču pa gledamo neki blesavi film na RTL-u. Zaspim pred TV-om, očito, a on me nosi u krevet.

NEDJELJA

Danas smo budni dosta rano, mali je odlučio da je nedjelja pravi dan da bude budan od 7 ujutro. Čitav dan provodimo s njim, ručamo vani pa se igramo u parku. Trčkara okolo, a ja ih gledam kako se zajedno igraju. Volim ga, tako jako, jednog i drugog i stvarno ne znam što bi napravila bez njih.

Vraćamo se doma oko 15 sati pa svatko radi svoje, a ja pripremam stvari za tjedan. Svako malo ga primijetim kako me gleda pa se nasmije. Smiješno je koliko male stvari mogu promijeniti vezu. Nadam se da će me ovaj osjećaj i želja pratiti i dalje, a ako se ovakvo što dogodi ponovno, znam da ću prvo razgovarati, sigurno će se sve riješiti puno, puno brže.