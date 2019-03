Na silu sam pokušavala izazvati zanimljivost u svojoj vezi, a zapravo sam samo trebala biti iskrena

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 28-godišnje knjigovotkinje

PONEDJELJAK

Vječito skrolanje po Instagramu, fejsu, pa čak i LinkedInu. Toliko sam očajna i toliko mi je zanimljivo gledati tuđe živote. Ponekad razmišljam o tome namještaju li se oni za te fotografije ili je to zaista tako kako izgleda. Zamišljam i te borbe dok se namještaju i fotografiraju petstotu sliku samo da bi sve to dobro izgledalo na društvenim mrežama. Makar sam svjesna toga teško se odmičem od razmišljanja kako i ja to želim te kako želim biti sretna kao one, posebno u vezama sa savršenim dečkima.

Ja dečka imam, sad nam je skoro dvije godine i baš ništa nema loše u našoj vezi. Doslovno. Pažljiv je, voli me, želi živjeti sa mnom, obasipa me pažnjom, seks nam je isto dobar. I sve je dobro. Lažem. Sve je prosječno. Sve je okej, umjesto da je super. Sve je u redu, ništa nije posebno niti ništa nije wow. Potpuno sam nezahvalna i licemjerna, znam. Isto kako i znam da sve te fotke nisu realne. Bez obzira na to, svako malo imam dojam kao da namjerno izazivam svađe i neke nesuglasice samo kako bi osjetila neki poriv, neku energiju. Tako je bilo i danas.

Stigla sam s posla odmah kod njega. On živi sam, ja još uvijek sa starcima pa sam većinu vremena kod njega. On igra igrice na plejki, ali mi je spremio ručak. Sjednem jesti, a on i dalje zuri u ekran i kao, usput, razgovara sa mnom. Užasno me to naživcira pa počnem govoriti kako je riža nekog čudnog okusa i da ju nije baš dobro napravio. Ne reagira baš. I onda, kao za inat, spomenem kolegu s posla za kojeg znam da ga ne voli baš previše jer misli da se ovaj pali na mene. I eto, gasi plejku i krene me ispitivati. Ta prepirka traje 10-ak minuta pa shvati kako je ‘on pretjerao’ i krene me ljubiti i grliti, pa pokrene skidanje.

Prihvatim, skinem majicu, on svoju i krenemo u spavaću sobu. Bacam se na krevet dok se on skida do kraja pa bez ikakve predigre krećemo na posao. Nisam još potpuno spremna za to pa sve ide malo sporije, a on kao da se nervira na to. To njima valjda ide tako lako pa sam ja kriva što meni ne ide. Poigra se malo sa mnom prstima i pripremi me za ostatak igre. Uživam jer je velik i jak i uvijek bude dobro. Jedna poza, par pokreta i gotovi smo u 10 minuta.

Vraćamo se u boravak, on pali plejku, a ja odlazim na prozor zapaliti. Idućih pola sata još malo pričamo pa se oko 19 pokupim doma. Ponovno skrolam po mrežama i zamišljam svoj život pun avanture i zabave.

UTORAK

Odlazim ujutro na posao, a mailovi stižu od sedam. Pa dajte, ljudi, spavajte još malo. Odlučim odgovoriti na sve tek kad dođem u ured. U tramvaju slušam novu Arianu na repeat i gledam gotovo sve fotke predivnog stana u Danskoj. Izgleda kao da je ispao iz kataloga, čak možda i je kataloški, ali nebitno, divan je i želim to.

Uzimam kavu u kafiću kod tramvajske stanice i dolazim na posao, ponovno prva. Tek sad se sjetim da se dečku nisam ni javila za dobro jutro pa mu šaljem poruku, nadajući se da neće skužiti da je već osam. Odgovara mi oko 10 jer se tad probudio pa pije kavu. Tipkamo malo o tome kako mi je na poslu i što će on danas raditi pa se ni ne pozdravimo nego samo svatko krene svojim putem.

Na pauzi uzimam mobitel i vidim poruku na Instagramu. Brat prijateljice pita što radim. Da se razumijemo, totalno sam se palila na njega prije godinu dana i bio mi je secret crush, ali, naravno, nisam nikada ništa poduzela u vezi toga. Malo tipkamo dok me ne pita jesam li za kavu, da mu pomognem odabrati poklon za sestru. Kažem mu da ću se javiti jer ipak ne mislim da je to najbolja ideja odlučiti bez dečka.

Dečko dolazi pred mene nakon posla pa idemo na ručak u Time. Već nam je postala tradicija da svakog tjedna u utorak idemo u neki restoran. Koliko god da je divno, i to mi je već dosadno i obično. Znate onu, trebaš izlaziti, isprobavati nove stvari, iskušavati nešto novo. Radimo to svaki tjedan, po planu, i dalje je sve skupa jednostavno obično. Na ručku mu kažem za brata prijateljice, a on gotovo baci stvari sa stola od ljutnje. Seksi mi je kad se ljuti. Objašnjavam mu kako sam rekla da ću se javiti i da nisam ništa potvrdila pa on, onako ponosno govori da neka idem, što će mi on braniti. Riješimo prepirku, stotu po redu i odmah postanemo mazni i slatki, kao volimo se najviše.

Nakon večere odlazi svako svojoj kući, a ja odgovaram prijateljičinom bratu da se možemo vidjeti samo na kratko jer usput ionako moram nešto kupiti u City Centru. Dogovorimo se za četvrtak nakon mog posla. Šaljem dečku poruku s tim planom, on se malo ljuti, ali kaže okej pa odlazim spavati.

SRIJEDA

Ujutro me dočeka njegova kilometarska poruka na Whatsappu kako me voli, koliko mu značim i kako mu je žao radi jučer, da mi ne želi ništa braniti. Sladak je i odmah mi postane toplo oko srca. Odgovaram mu kraćom porukom pa opet listam po čudesnim profilima blogerica i zavidim im.

Na poslu sve isto, baš ništa interesantno se ne događa kad ste knjigovođa. Barem ne vrijedno spomena. Nakon posla odlazim kod njega. Čeka me ručak, blago zatamnjena prostorija, upaljene svijeće i buket tulipana na stolu. Stvarno se potrudio. Počnemo se ljubiti pa ručamo. Dok pušim pričam mu kako bi rado da nam je malo zabavnije u vezi, da nam nedostaje ludosti, neočekivanih situacija. On se baš i ne slaže sa mnom i govori kako nam je super, što potvrđujem i ponovno objašnjavam da želim još i da će mi ovo brzo dosaditi. Ta rečenica kao da ga je preokrenula pa se baca na mene i krene me ljubiti po vratu. Oho.

Nagne se nad mene, dira me rukama po tijelu dok mu ja skidam hudicu. Svlači majicu s mene i ljubi me po grudima, bradavicama, trbuhu, a onda krene otkapčati hlače. I dalje smo u kuhinji, ovo se nikad ne događa. Hvata me za glavu i pogleda duboko u oči dok drugu ruku spušta u moje gaćice. Ljubi me i pomiče prste u ritmu glazbe koja svira u boravku, lagano, a opet ritmično. Uživam i lagano stenjem dok me grize po vratu i dok ja želim da me skine. Odmiče se od mene, podiže i prima u naručje pa me podiže. Stavljam mu noge oko struka dok me nosi u spavaću sobu. Dok sam na njemu osjećam svoje golo tijelo uz njegovo i to me nevjerojatno pali.

Baca me na krevet i skida mi traperice i gaćice, a onda me okreće na trbuh. Krene me masirati po ležima, po stražnjici i nogama, a ja samo želim da me dira tamo dolje. Dok mi masira stražnjicu počne me dodirivati, a ja želim da se i on skine. Lagano se okrenem prema njemu, još uvijek u istom položaju i samo mu kažem ‘Hej’ , onako zavodnički. Točno zna što mislim, pa mi kaže da ću se još malo strpiti. Dira me s leđa dok stenjem i uživam pa ga počnem moliti da mi dođe. Skida se i dolazi, a mene obuzme osjećaj ugode, vatre iznutra pa krenem uzdisati u ritmu koji me preplavljuje. Prvo je iznad mene, onda me okreće na leđa pa me krene gledati dok me veseli, a onda mi podiže guzu pa završavam uz eksploziju osjećaja. Ostanem ležati na krevetu dok se lagano tresem od ugode i dok mi se grče nožni prsti i samo mu kažem da mi je drago što me poslušao. A on, on ponosno leži pored mene i gleda me golu pored sebe.

Ostajem spavati kod njega večeras pa se tuširam i spremam za sutrašnji dan.

ČETVRTAK

Danas nakon posla idem u shopping, ionako moram kupiti nove traperice, a druženje s malim bit će samo plus. Inače, mlađi je od mene dvije godine premda izgleda starije, i baš je dosta zgodan. Tamnije je puti i kose, a oči su mu neke krasne svjetlo zelene boje. Očaravajuć je, ali je i totalni šarmer pa me zbog toga ipak malo odbijao. Ima onaj bahati stav, znam da znate na što mislim.

Dolazi po mene nakon posla, a u autu trešte cajke. Čak mu i to dobro pristaje. Pozdravlja me s iznenadnom pusom u obraz što me dosta nasmije, ali ignoriram. Sjedam pa pričamo o danu, glupostima i njegovoj sestri, mojoj prijateljici. Dok mijenja brzine vidim kako me svaki put pogleda nekako znakovito, pa ja namjerno počnem pričati o svom dečku. Doslovno se igramo mačke i miša, ja pričam o dečku, on se hladi i odmiče, prestanem pričati o njemu, sve mi je bliže. Stižemo u shopping centar pa predlaže da prvo pojedemo nešto. Stvarno jesam gladna pa stanemo u restoran i družimo se.

Uvijek je jako drag i simpatičan, stvarno je zavodnik makar to možda ne radi namjerno. Približava mi se i svako malo dodirne nogama, a i okrzne moju ruku. Ne bi mislila da je to zavođenje da me svaki put nakon toga ne pogleda svojim zelenim očima. Malo se naježim, ali ignoriram. Obavimo taj shopping dok se smijemo, zezamo i izvodimo gluposti kao klinci, pa se sve na kraju oduži na skoro tri sata druženja. Pita me hoćemo još na cugu, odbijam i govorim mu da me ostavi kod dečka. Razočaran je.

Izlazim kod dečka pa mu kucam, a on me dočeka razbarušene kose, u širokoj hudici i preslatkim osmijehom. Odmah se bacam na njega i ljubim ga dok se on smije. Naravno, ispituje me kako je bilo pa mu kažem, a vidim na njemu da ga to sve malo ljuti. Dosta me ignorira ostatak večeri, makar sam se ja nadala nekoj zabavi u krevetu. Odlazim doma oko 21 i brzo u krevet.

PETAK

Ujutro me dočeka poruka brata prijateljice što me nasmije, nije valjda da misli da ćemo se sada dopisivati. Kratko odgovorim i usput se javljam dečku koji još uvijek spava. Dan na poslu prolazi dosadno, kao i gotovo uvijek. Iščekujem večerašnji parti za rođendan. Bit će zabavno kad će mi dečko i njen brat biti u istoj prostoriji.

19 sati stiže dosta brzo. Dečko me pokupi oko 19:15 sati, vidno jako dobro spremljen. Baš se potrudio. Navukao je neke uže trapke iz Zare i sako, a ispod neku simpatičnu majicu s uzorkom. Ljubi me i vidim da je nervozan pa mi to i priznaje dok se vozimo prema Dubravkinom putu. Ne želi doživljavati neugodne situacije i ljubomoran je, ali to i priznaje. Strašno je sladak pa ga ljubim i govorim kako nema razloga za brigu.

Stižemo tamo i sve izgleda divno, kao i moja prijateljica. Dečko se pozdravlja s njenim bratom, a ja mu samo izdaleka mahnem jer sam u drugoj priči. Dečko me prati jer ne poznaje baš puno ljudi na partiju pa se svako malo počnemo ljubiti i maziti. U jednom trenutku osjeti kako me gleda neki tip s druge strane prostorije. Reakcija na to totalno mu je tinejđerska pa me zgrabi i krene ljubiti, žestoko. Kužim koji je razlog, ali sviđa mi se, dosta. Povučem ga sa strane i pitam da odemo do kuhinje.

Izvučemo se sa zabave i pobjegnemo u neku malu prostoriju. Naslanja me na vrata i podiže mi suknju pa klekne ispred mene. Ljubi me i mazi, priprema za nastavak. Smijem se i uživam, trudeći se biti tiha. Ne ide mi baš najbolje pa se podiže, otkopča svoje hlače i stavlja mi ruku na usta. Podiže mi nogu drugom rukom dok se namješta. Nije dugo trebalo da uhvatimo ritam. Uživamo, stenjemo i ne vjerujem da smo u smočnici na rođendanu moje prijateljice. Poprilično brzo dolazim do kraja pa mu se žalim kako ću od ovoliko aktivnosti moći prestati ići u teretanu. Nije da inače baš idem, ali da idem, mogla bi prestati.

Smije se, ljubi me i kaže mi kako sam to htjela pa sam to i dobila. Dugo u noć nastavimo s druženjem, plesanjem i uživanjem s ljudima, a kasnije se malo iskrademo i razgovaramo. Govorim mu kako uvijek svima zavidim, a i kako mi je žao što sam mu rekla da je dosadan. Priznaje mi da je i njemu bilo malo dosadno u vezi jer se navikao na sve, na nas. Večer završavamo zagrljeni nakon iskrenog razgovora. Sretna sam što imam tako divnog dečka i što sam mogla biti iskrena. Ovo će biti nešto što ću pametovati svim prijateljicama ubuduće.

E da, a brat od prijateljice je ljubio drugu njenu prijateljicu koju sam kasnije vidjela s drugim tipom iza kuće. Baš nema sreće.