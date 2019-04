Mamin bivši dečko moj je sadašnji. Prekinula sam s njim i isprobala nešto sasvim novo

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 30-godišnje ekonomistice

SRIJEDA

Kad vam netko kaže da ima 30 godina i živi s majkom, ne zvuči baš najbolje, znam, ali ja sam jedino što ona ima. Ostale smo same s mojih 22 godine i od onda se ona oslanja na mene i ja na nju. Da, ponekad mi dođe da se napokon maknem jer i ona ima svoje probleme, ali uglavnom je život s njom poprilično podnošljiv. Osim kada se počne pričati o mojim dečkima, ili kako ona očekuje – o mom mužu.

U vezi sam sada već negdje pet mjeseci, ali ga još uvijek nisam upoznala s majkom. Uglavnom je razlog to što se ona odmah zapali za to da ću ja s njim završiti i u braku i da će on biti taj s kojim ću provesti ostatak života. Mislim, da, možda i budem, ali mi se to zaista ne da slušati ponovno. On je inače divan. Znam da sam mu draga, pokazuje to i ne srami se pokazivati nježnosti, zgodan je, u krevetu nam je dosta interesantno i zaista nije kao ni jedan do sada. Glavna razlika su i njegove godine, nešto je stariji od mene. Sedam godina nije velika razlika, ali se zaista osjeti kada trebamo prolaziti kroz nešto ozbiljnije. Odmah je lakše podnijeti sve nesuglasice kad je osoba s kojom ste u vezi zrela.

Nalazim se s njim danas nakon posla, srećom oboje imamo relativno fiksno radno vrijeme. Odlučili smo danas porazgovarati o tome da ovog tjedna dođe kod mene doma. Nalazimo se oko 17 u kafiću kod moje zgrade i pijemo kavu. Priča mi kako je dosta nervozan oko toga da dođe kod mene jer vjeruje da moja majka ima velika očekivanja. Pokušam ga riješiti tih ideja pa se malo ljubimo i pričamo. Vozi me doma oko 19 i dogovaramo se da će u petak doći kod mene na večeru.

Obavještavam i majku koja je presretna, spremam stvari za posao, odlazim pod tuš. U međuvremenu pošaljem jedan seksi selfi dragom pa odlazim spavati.

ČETVRTAK

Budim se ujutro i jedva čekam kraj smjene jer me danas dragi vodi na večeru pa idemo kod njega. Dugo nismo bili sami, zadnjih dva tjedna je kod njega živio njegov brat. Imam hrpetinu posla i jedva se nešto malo čujemo ujutro pa primam mobitel tek oko 14. Uzimam mobitel i vidim da mi je poslao sliku još ujutro iz tuša, ali očito nije tada stigla. Odgovorim mu da mi se sviđa što vidim i da se nađemo u 16:30h ispred mog ureda.

Sjedam u auto, ljubi me i odmah krećemo prema njegovom kvartu. Pretpostavila sam da ćemo se prvo malo zabaviti kod njega pa tek onda ići na večeru. Kod njega me dočekalo baš sve pripremljeno za izradu večere. Sve je složio i odmah se bacio na posao i radio jelo. Meni je samo natočio čašu vina i pustio me da sjedim i gledam kako kuhar radi. Nakon negdje 40 minuta mi je dopustio da mu pomognem pa sam složila stol i sjeli smo jesti. Ovo smo dosta brzo odradili pa malo legli na kauč u boravku.

Krenemo se maziti, a on odmah gura ruku ispod moje majice. Smijem se jer mu se očito žuri, ali odlučim prihvatiti igru. Ljubim ga malo jače pa osjetim kako uživa u tome, grizem ga dok mi skida majicu. Ruke mu klize po mom tijelu i dodiruje me cijelu, odmah mi krene skidati i hlače. Nadala sam se da će biti malo više predigre, ali prihvaćam. Skida mi i gaćice pa se krene igrati prstima da me odmah pokrene. Skidam i njega, a on u tome pomaže. Okreće se iznad mene i odmah odrađuje sve. Spreman je, ja ne toliko, ali sviđa mi se osjećaj i sve što se događa. Jako brzo završava pa se miče od mene. Ostajem uspuhana, ali neispunjena pa to i doživljava. Ispričava mi se, ali vidim da mu nije neugodno. Kažem mu da idem pod tuš, pa kaže da će sa mnom, pa da i mene razveseli. Pristajem.

Ulazimo u tuš, a on se odmah spušta na koljena i lagano me pogurne na zid. Vruća voda se slijeva po nama, a ja se jedva koncentriram na to što radi. Uspijeva me razveseliti pa ga zamolim da se otušira i izađe da se na miru operem. Nakon toga se još malo družimo u boravku, pogledamo epizodu Shamelesa pa me vozi doma.

Potpuno sam ignorirala da smo se prvo dogovorili da ću spavati kod njega, nisam više bila zainteresirana za tu ideju. Doma se podružim malo s majkom, pojedem pa odlazim spavati.

PETAK

Danas je dan D kada moj dečko dolazi upoznati moju majku. To ne bi trebala biti tako velika stvar, ali cijeli dan razmišljam samo o tome. Srećom petak je uvijek lagan dan pa brzo završavam i trčim doma pospremati. Iznenadim se kad dođem doma i sve blista. Majka se primila posla. Okej, presvlačim se, pomažem joj s večerom i odlučim zapaliti cigaretu prije nego on dođe. Ne pušim inače, ali mi je trebalo ovo.

Zvoni, a mama trči do vrata samo da ga prva vidi. Ja se iz kuhinje derem ‘Boook!’ i ne čujem ništa. Zbunjena dolazim do vrata, a on mojoj mami daje cvijeće. Oboje šute. Ne kužim što se događa i krenem histerizirati i pitam u čemu je stvar. Idućih 15 minuta jedva se i sjećam, ali znam da mi govore kako su prije tri godine njih dvoje imali nešto. Kako su se družili preko zajedničkog prijatelja i sveukupno nalazili skoro godinu dana. Skoro godinu dana!! To je više nego što se ja sada nalazim s njim! Odlazim zapaliti cigaretu na balkon. Popušim skoro pola kutije i popijem čašu vina. Ne znam što da mislim, što da radim, ništa. Samo ga pošaljem doma, majka mi se ispričava, a ja zapravo shvaćam da nemam na koga biti ljuta. Sve je to bilo prije mene i sve je to bilo van moje kontrole, a i nije da mi je itko išta napravio. Samo mi je nemoguće ovo bilo prihvatiti.

Ljuta sam i ne mogu se smiriti pa odlazim u šetnju. Samo da hodam i gledam nigdje u ništa i da ne čujem nikoga. Vrte mi se takve grozne scene po glavi i ne mogu se smiriti. Radim već drugi krug po kvartu, a tip koji sjedi na klupici me već čudno gleda. Viđala sam ga i prije, čini mi se da je u zgradi do moje. Prođem treći put, on se nasmije i pita me jesam li izgubila psa. Ništa mi nije jasno pa shvatim da je pokušao zbiti šalu. Opustim se malo pa ga pitam da sjednem s njim. Ponudim mu cigaretu, on ne puši. Dobro. Ja budem.

Sjedimo tako u tišini i postaje mi neugodno, a on me tek nakon nekoliko minuta pita kako se zovem. Upoznamo se i onda me pita “Zašto nisi sretna?”. Pogodilo me ovo pitanje više nego što sam mislila pa mu ispričam sve. Potpunom strancu na klupici u parku odlučim ispričati ovu groznu priču. Kaže mi kako nisam luda i da nije tako čudno da se osjećam tako kako se osjećam. Pitam ga želi li popiti koju sa mnom pa mi ispriča kako i on ima nešto u stanu. Totalno neodgovorno, pitam ga da se popnem s njim.

Lagano sam pod utjecajem alkohola i osjećam da je ovo užasno glupa ideja. On je zgodan. Toliko više nego što sam mislila, pogotovo kada smo došli u njegov stan i kada je skinuo trenirku dugih rukava. Ostao je samo u tamnoj kratkoj majici i donjem dijelu trenirke. Jak je, ima tamnu kosu i izgleda kao da bi bilo divno prstima proći kroz nju.

Sjedam na fotelju, a on mi donosi čašu i krećemo pričati. Zadnje čega se sjećam da me uvodi u moj stan, držeći me pod rukom i daje mojoj majci koja me odvodi u krevet.

SUBOTA

Budim se mamurna, ljuta i nervozna. Osjećam se kao da je cijeli svijet protiv mene. Tražim mobitel da vidim koliko je sati i nemam pojma gdje je. Izbacim sve sa kreveta, padnem, tražim po podu i nema ga. Vidim da sam u odjeći od jučer. Užas.

Dolazim u kuhinju, mama radi ručak. Već? Uzimam njen mobitel da se nazovem i ništa. Super, izgubila sam mobitel. Ona je jako tiha i ne zna kako da reagira na mene i meni se tek tada sve vrati od sinoć. Sada se tek sjetim gdje sam bila, što se dogodilo i kako se sve odvilo. Dolazim do nje i zagrlim ju. Objasnim joj kako baš sve što se dogodilo nije njena krivica, ali da ja više ne mogu biti s njim i da ću mu to reći čim nađem mobitel.

Shvatim kako je mobitel vjerojatno ostao kod susjeda. Da, zvat ću ga susjedom. Ne znam gdje živi, ali barem znam koja je zgrada. Nakon ručka odlazim do te zgrade i pokušavam prepoznati po prezimenima. Naravno da nemam pojma kako se preziva. Zvonim na par imena pa mi se na jednoj javi neka mlada djevojka i opišem joj koga tražim. Nakon još dva neuspjela upita, neka bakica zna momka i kaže mi njegovo prezime. Zvonim, javlja se, kažem mu tko sam i pušta me u zgradu.

Dolazim u trenirci i, da se razumijemo, u užasnom stanju. Ostavio mi je malo otvorena vrata pa samo pokucam i evo ga, dolazi. Drži moj mobitel u ruci i smije se. Ima takav divan osmijeh i tek sada vidim kako ima pune usne. Ima bradu od par dana, onako tamnu i divno mu ocrtava oštre crte lica. Poziva me na kavu. Apsolutno da.

Prije svega mu se ispričavam za sve i zamolim ga da mi da desetak minuta da pogledam sve poruke i propuštene pozive. A ima ih, dosta, od njega. Onog koji je spavao s mojom majko. Jao, grozno. Zovem ga i javlja se na prvo zvono. Objašnjavam mu kako bi se javila i ranije, ali ne uspijevam jer mi se krene ispričavati. Kažem mu kako bez obzira na sve jednostavno nemam više isto mišljenje o njemu i svemu, na što se potpuno složi sa mnom, ali predloži da se nađemo i porazgovaramo o svemu. Kažem kako može i ostavljam mobitel.

Vraćam se u boravak, a susjed me pita jesam li gladna i kako sam. Ispričavam mu se i dalje, a on sjeda pored mene i stavlja mi ruku na dlan i kaže kako je sve u redu, da mu je samo bitno da sam okej. Tražim ga da mi malo ispriča o sebi, čime se bavi i koji su mu hobiji jer se, naravno, jako malo toga od jučer sjećam. Razgovaramo i nasmijava me pa uspijem proliti kavu. Bacam se na pod jer sam prolila po tepihu. Oboje smo na podu, čistimo i smijemo se pa me samo dodirne po ruci. Ponovno. Taj mali dodir u meni izazove takav lom. Osjećaj vrućine me obuzme i ne uspijevam se snaći.

Gleda me u oči, tako mi je blizu i samo se smješka. Približava mi se dok smo još oboje na koljenima. Miče mi kosu s lica, dodiruje rukom po obrazu i lagano prisloni usne na moje. Pune su, nježne i tople. Ne želim se odvoijti od njega i dam mu to do znanja. Primam ga za ruku, a on ju zavlači prema iza i hvata me za potiljak. Lagano zabacujem glavu prema iza i dajem mu prostora da me ljubi po vratu, pa to i radi. Nježno, vrškom dok osjećam kako mi lagano titraju prsti. Naslonim se prema njemu, hvatam ga za ruku i krenem ga dodirivati po rukama i leđima dok me on ljubi, strastveno i jako, sve čvršće. Koristim priliku da mu podignem majicu dok ga lagano liznem po usama. Razjari se potpuno, primi me čvršće k sebi i skida svoju majicu pa podiže moju.

Vidim mu šarenu tetovažu na rebrima i postane mi samo još više seksi. Svaki mišić mu se vidi, svaki istrenirani dio i jedino o čemu razmišljam je kako ga želim cijelog dirati. Skida mi majicu i gleda me. Približava mi se vratu, liže me i kreće se spuštati prema grudima dok mi otkopčava grudnjak. Izvodi ovo toliko spretno pa me samo nastavi lizati i blago gristi po bradavicama. Tresem se i stenjem dok me svojim širokim dlanovima dira po leđima i stražnjici. Ustajemo pa me podiže na sebe, a ja mu stavljam noge oko struka. Želim ovo. Ljubim ga dok me nosi do kreveta, lagano me grebe njegova brada i stenjem jer se ne mogu suzdržati.

Baca me na krevet, ali ostajemo u istom položaju. Omotala sam ruke i noge oko njega dok me mazi prstima i ljubi po grudima. Skida mi trenirku i ostaje podno mene. Ovo je moj sretni tjedan. Ljubi me po bedrima, dodiruje prstima i hvata za stražnjicu. Podiže me malo dok me liže, toliko blizu mog sretnog mjesta. Pogleda me i osjećam kako namjerno ovo radi. Prođe jezikom tamo, a ja se cijela tresem koliko uživam i koliko ga želim. Dajem mu da se još malo igra sa mnom, da i on uživa dok me gleda kako vrućina kola mojim žilama.

Pomičem se i približavam mu se pa ga skidam do kraja. Rekla sam ranije da je velik i jak, e pa, zaista jest. Dodirujem ga po prsima, po tetovaži i uživam u svakom dodiru. Koža mu je divna, mekana i nježna, a u njemu je toliko topline i snage za koju znam da će me uskoro jako, jako razveseliti. Gleda me i smješka se pa me pita jesam li sigurna u sve ovo. Apsolutno jesam. Pomičem se k njemu, grizem ga za donju usnu, a on me gurne na krevet i popne se nad mene. Gleda me, ponovno mi dodiruje lice i mazi ga dok me nježno ljubi i polako, a snažno dolazi.

Pomičemo se u ritmu, polako, pa jako, pa nježno uz gledanje u oči. Stenjem, smijem se, čupam jastuk i ne vjerujem koliko je dobar. Svaki njegov dodir mi odgovara, a i on uživa. Ovo traje jer on ne želi završiti, ne želim niti ja. Okrećem se iznad njega i držim ga za prsa dok me on rukama hvata za stražnjicu. Sve je vlažno, vruće i tako prokleto dobro. Gledam kako uživa dok me vidi cijelu pred sobom i kako mu paše dok se pomičem u ritmu zajedno s njim. Ovako dolazim do kraja, a ubrzo i ostajem bez snage.

Podiže me na noge i naslanja na stol. Dolazi iza mene i namjesti se, savršeno i nježno. Još nekoliko poteza, a ja ga zatražim da me primi i čupa za kosu. Ovo ga još više napali, pa me uhvati što i mene pokrene. Ritam je sve brži i brži, jači i jači pa i on završava. Bacamo se na krevet i smijemo. Baš se iskreno smijem dok uzdišem od umora i takvog užitka, ovo je bilo nevjerojatno. Ovakva energija koja je stvorena u takvom kratkom vremenu. Ovo je bilo magično. Doslovno kao skok iz aviona bez padobrana.

Ostajemo tako ležati još neko vrijeme, i krene me ljubiti. Gleda me kako se smijem pa me mazi, a ja i dalje samo želim dodirivati njegovu kožu. Ležimo jedno pored drugoga, gledamo se, ljubimo i mazimo pa nakon nekog vremena i zaspim.

Budim se oko 21 sat, mobitel je uz mene i u krevetu sam susjeda. Majka me nije zvala i osjećam se čudno oko toga. Shvaćam gdje sam pa ustajem, a on sjedi u boravku i gleda seriju, kaže kako mi nije htio smetati. Dolazim do njega, omotana samo u plahtu i sjedam mu u krilo. Raširim noge oko njega i rastvorim plahtu. Krenemo se ljubiti i samo ponavljati sve od prije nekoliko sati.

Na sutra ću misliti – sutra.