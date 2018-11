Mislila sam da više ne mogu naći normalnog tipa, a onda me zaveo onaj od kojeg to nisam očekivala

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 26-godišnjom voditeljicom analitike iz Zagreba

UTORAK

Moj posao je moj Instagram. Anoniman je, imam lažno ime i nemam hrvatskih pratitelja. Promoviram razne proizvode za žene pa na taj način zarađujem. Nitko ne zna da sam to ja, pokušavam sakriti lice čim više i za sad ide dosta dobro. Život bi mi bez toga bio poprilično dosadan jer preko njega upoznajem i zanimljive ljude. Upravo preko tih poruka na Instagramu upoznala sam i njega.

Čujemo se svakog dana, razgovaramo preko Instagrama, a povremeno me i nazove kad je dobre volje. Stariji je dosta od mene, svjestan toga i očito mu baš i ne smeta. Ovog tjedna smo rekli da ćemo se napokon vidjeti. Živi u Njemačkoj i trebao bi doći u Hrvatsku zbog mene. Nevjerojatno mi je da to netko uopće želi, posebno netko tko je ovako zgodan i zabavan. Izlazim iz tih misli i zovem taksi, čeka me sastanak na Sveticama u 16 sati.

Nakon sastanka sjedam s kolegicama na piće koje me nagovaraju da ostanem još duže. Nemam baš pametnijeg posla pa prihvaćam. Ostajem do 1 ujutro, već malo teže hodam pa zovem taksi.

Dok nisam izašla iz dima kafića nisam niti primijetila da sam malo tipsy pa počnem flertati s mladim taksistom. Izgleda kao da je malo mlađi od mene, kaže da se zove Mladen. Do mog stana imamo 15-ak minuta pa ga počnem zezati, ispitivati o djevojci, a on tek nakon kojih 5 minuta prihvati igru. Sjela sam iza i naslonila se na njegovo sjedalo pa sam se kasnije predomislila i usred vožnje prebacila na suvozačevo. Da, znam da je opasno, ali bilo je zabavno, a i vezala sam se čim sam sjela. Tek tada sam ga dobro pogledala. Imao je kraću tamnu kosu, oštre crte lica i zelene oči. Jao, kao sa slike. Prije nego sam izašla iz taksija tražio me broj koji sam doslovno izrecitirala sa smješkom. Nevjerojatno mi je kako samu sebe ponekad uspijem osramotiti.

SRIJEDA

Trčim na posao jer naravno da kasnim. Uletavam s kavom u rukama, za to sam ipak imala vremena, ali sam ponijela i šefici jednu pa nisam dobila pranje zbog par minuta kašnjenja. Već mi daje zadatke, imam valjda 40 mailova i bacam se na posao. Razmišljam o tome kako sutra on dolazi iz Njemačke i odmah mi bude lakše. Razmišljam i o tome kako moram kupiti neko novo donje rublje.

Radni dan je prošao dok sam se okrenula, doslovno i već putujem prema doma. Privatni mobitel nisam ni pogledala cijeli dan pa tek sada vidim da imam poruku od nepoznatog broja “Trebaš li danas možda neku vožnju?!” Prvo, što je s uskličnikom i upitnikom. Drugo, naravno da trebam. Premda nisam sigurna je li ovo poziv na seks ili zaista pita treba li me voziti negdje. U svakom slučaju odgovaram “Ne volim kad se ljudi deru na mene, ali volim se voziti.” Pa neka sam protumači što sam htjela reći. “U 8 na tvojoj adresi?”, odgovaram da može i prije toga trčim u Ilicu po neki novi veš.

Doma sam jedva stigla pojesti i otuširati se (brijanje nogu dosta dugo traje) i već je bilo skoro 8 sati. Spremila sam se nekako na brzinu. Ako sam mu se svidjela u polupijanom stanju i ovo će biti super. Dolazi s taksijem i malo me zbunjuje, ovo je stvarno vožnja? Ulazim u auto i pitam ga trebam li sjesti iza i hoće li upaliti taksimetar, na što se on nasmije od uha do uha. Okej, očarana sam. Za vrijeme vožnje pustio je neki čudan senzualan mix i sve mi je jasnije gdje ova večer vodi. Parkirao je u kvartu i kaže da idemo do njega.

Pa okej, očekivala sam barem da ćemo popiti piće ili nešto, ali okej, neću se žaliti. Došla sam po ono po što sam došla. Ulazimo u njegov stan i vidim hrpetinu ženskih cipela na ulazu. Kaže da živi sa sestrom koje trenutno nema u gradu, mhm, okej. Pripremio nam je čaše i bocu na balkonu. Tako je krenulo naše upoznavanje malo po malo. Simpatičan je, bistar i jako inteligentan pa shvaćam da ova noć neće biti samo hit and run. Valjda.

Bilo je već 22 sata kad mi se prvi put približio da mi popravi deku koja je pala. Osjetila sam njegov parfem s vrata i naježila se. Čitavo vrijeme me gledao i smješkao se dok smo razgovarali, dovoljno da ga zaista poželim. Prebacujemo se unutra i ja skoro padnem na ulasku. Primio me s leđa pa tako ostao i poljubio u vrat. Okrenula sam se pa smo se počeli ljubiti. Ljubi se jednako dobro kako i izgleda. Strastven je, grub i smješka se dok me ljubi. Mazi me po tijelu i polako dovlači do kauča na koji me polegne. Ljubi me i stavlja mi ruku pod majicu koju polako podiže. Dodiruje me po grudima i počinjem se malo tresti od užitka. Otkopčava mi hlače dok se ja okrećem na njega i počinjem ga skidati. Tijelo mu je nevjerojatno pa se osjećam malo neugledno s obzirom na njega. Ova igra potrajala je još pola sata jer me počeo malo ljubiti po tijelu, masirati, a tek onda smo prešli na pravu stvar. Bilo je brzo, i meni i njemu, ali tako slatko i dobro. Ostali smo goli na kauču još neko vrijeme, a onda se još jednom poigrao sa mnom. Ne želim doma.

ČETVRTAK

Na poslu mislim o njemu. Stalno. Ne izlazi iz glave, a danas dolazi moj putnik iz Njemačke. Baš mi je ovo trebalo. Istovremeno sam ljuta na sebe, ali mi je i drago kako super seksualni život vodim. Šalje mi poruku kako mu avion dolazi u 16 pa će se smjestiti u hotel, a onda ćemo se naći u gradu. Što da obučem?!

U međuvremenu mi se javlja Mladen. Šalje mi selfie iz taksija i totalno je sladak. Malo smiješan, ali sladak. Šaljem mu svoj selfie, Bože, ovo nisam radila godinama. Govori mi kako mu super izgledam u odijelu i da bi mi ga rado skinuo. Jao, i ja bi to. Govorim mu kako moram ići pa stavim njegove poruke na mute.

Odlazim ranije s posla uz izliku da imam privatne obaveze i odmah mu šaljem poruku gdje se nalazimo. Obukla sam haljinu, da ga iznenadim za prvi put i čekam ga ispred restorana. Prolazi već pola sata pa ga zovem, a on se ne javlja. Super, izvisila sam. Ostajem još par minuta pa ludim i zovem Mladena. Slobodan je pokupiti me za pola sata. Krasno.

Sjedam u restoran uz čašu vina i čekam. Pojavljuje se Nijemac, prepoznajem ga po slikama. Ispričava se što kasni, ali prije toga me cijelu pregledao od glave do pete. Bio je sretan s onime što vidi. Brzo javljam Mladenu da ne treba dolaziti pa ponovno muteam njegove poruke. Nijemac je, pa, baš Nijemac. Ima svjetlo smeđu kosu, smeđe oči i izgleda da je dosta stariji od onoga što mi je rekao. Sjeda sa mnom za šank pa razgovaramo, ali ne razumijemo se najbolje. Usred razgovora odluči mi pokazati neku sliku na svom mobitelu. Sliku svog spolovila. Ne razumijem baš zašto, postaje mi užasno neugodno, a on se mahnito smiješi. Shvaćam da je na nekim drogama ili nešto pa me pita gdje idemo partijati. Tek tada mi govori kako je stigao s cimerom koji nas čeka u hotelskoj sobi. Ne bi išlo stari. Kažem mu da mi nije dobro i odlazim.

Zovem Mladena koji se opet javlja jer je tako drag. Dolazi po mene u roku par minuta jer je taman bio u kvartu. Vidi kako me Nijemac pozdravlja, pa čim sam ušla u auto postaje hladan i odrješit. Prvo mu mislim izlagati da se radi o poslovnom klijentu, ali odlučujem biti iskrena. Ostavlja me doma bez poljupca. Okej, očekivano.

PETAK

Jedva čekam kraj radnog vremena. Večeras imam žensko druženje u stanu, dolaze još četiri prijateljice, a kasnije idemo u Tvornicu na trash. Puno hrane, alkohola i slatkiša je ono što trebam večeras. I dobivam. Oblačim zelenu haljinu s prorezom i golim leđima iako znam da ću se smrznuti vani. Mladen se nije javio cijeli dan. Napisala sam par poruka, ali nisam ih poslala. Ugh, želim da se javi.

Popilo se i puno pojelo idemo do Tvornice. Stižemo pa nas neki tipovi ulove već na ulazu. Krenu se praviti važni, klasika, a ja ih počnem zezati i malo spuštati ego. Doduše, jedan od njih stoji postrance i ne reagira, zanimljivo. Ulazimo unutra s njima, časte nas pićima pa počnemo plesati. Ja namjerno idem do ovog tihog tipa, realno, najzgodniji je. Nisam baš previše razmišljala, samo sam htjela ne misliti ni na što. Već se na trećoj pjesmi počnemo ljubiti. Srećom pa svira r’n’b’ pa je muzika idealna za ovakve ekspedicije. Ljubi se brzo, kratko i nekako usporeno. Pokušava me dirati po cijelom tijelu dok se ja smijem i mičem mu ruke. Sladak je, ali dam se kladiti da je mlađi od mene. Ljubi me po vratu pa me okreće i krene mi ljubiti leđa. Good game, ali neće ići. Pita me da se maknemo negdje nasamo, ja se smijem i ostajem s curama na hrpi. Doduše, tri od njih pet ljube nekoga pa se pridružujem ovima dvjema.

Plesala sam bez prestanka i noge su me počele ubijati negdje oko 3 pa odlučim ići kući. Cure lude na mene jer je njima baš super, a i svaka si je nekoga našla. Onaj lima baš i nije za mene pa ipak idem doma. Nadobudno zovem Mladena koji se ne javlja, pa ipak zovem taksi.

Sjedam u auto na zadnje sjedalo i prebacujem se preko sjedala. Čujem poznat glas “Takva noć ha?” To je Mladen! Ovo je kao u filmu i ne vjerujem svojim ušima. Ajme kakav tjedan. I dalje je ozbiljan, a ja počnem brbljati o tome kako mi je žao, kako mi je on baš zgodan i drag i kako ga nisam htjela zanemariti pa istovremeno objašnjavam da se ne trebam ispričavati jer imam pravo na to. On se samo smije i kužim da me ne vodi doma, nego u svoj kvart. To!

Ulazimo u stan, a ja i dalje brbljam nepotrebno dok me on ušutka ljubljenjem. To sam htjela svo ovo vrijeme. Pitam ga mogu li ostati spavati kod njega pa kaže da naravno i nastavlja me ljubiti. Bacam se na njega u krevetu i skidam ga ekspresno brzo. Plazim po njemu i grizem ga i samo želim ostati čim duže pored njega. Osjećam trnce uz njega i ne želim da prestanu. Smije se, ljubi me, grli, kao da smo zajedno već sto godina. Drži me cijelu, dodiruje mi cijelo tijelo i uživa u meni kao i ja u njemu. Njegovo jako tijelo mi sjeda kao saliveno i samo ga želim dodirivati. Pa to i radim, do zore. Ostajemo budni i srećom, ne radimo sutra (danas). Zaspali smo oko 7 ujutro, zagrljeni.

SUBOTA

Čitavu subotu provodimo u krevetu i seksamo se. Prvo smo se zabavljali na krevetu odmah čim smo se probudili, pa smo se prebacili pojesti nešto, nakon toga smo imali užinu na kauču gdje se on igrao sa mnom i ja s njim. Prebacili smo se i u tuš gdje sam dirala njegovo divno mokro i vlažno tijelo. Njegova leđa, ruke, stražnjica, svaki dio mi je kao slatkiš. Kasnije smo se prebacili nazad u krevet, točnije, sobu jer me prenosio iz jednog do drugog dijela sobe. Spavali smo zajedno u svakoj pozi i baš svaka je bila nevjerojatno dobra. Navečer smo otišli popiti piće i pojesti nešto pa me odveo doma. Palim film i krećemo se dopisivati. Nisam uopće gledala film, a njega mi nikako dosta. Zaspim prije nego mu kažem laku noć.

NEDJELJA

Ručam kod mame jer vikendom je dan kad se družim s njom. Pričam joj o Mladenu, a ona me zeza da ću se zaljubiti. Je, baš, ne bi rekla. Drag mi je, ali ne baš toliko. Dopisujem se s njim čitav dan pa mi baš i ne prolazi ta priča, a mama me zeza cijelo vrijeme. Pita me da prespavam kod njega večeras pa pristajem. Da, postajem ona jadna djevojka koja sluša sve što joj kaže, a ni ne poznajem ga zapravo. Seks je dobar, on je zgodan i poprilično pažljiv. Možda nekada nije loša ideja prepustiti se.

Dolazi po mene taksijem što me uvijek nasmije. Ne vozi me doma nego na neki parking na Vrbiku. Ne razumijem baš, ali on se smješka i počne me ljubiti preko sjedala. Osjeća moju zbunjenost pa me samo pita “Jesi li ikad bila gola u taksiju?”. Nasmijem se, neugodno mi je, ali strašno zabavno. Skidam majicu, ovaj tip je prava avantura.