Milenijalci, kaže statistika, sve više odgađaju brak i obitelj. Pitala sam par ljudi zašto

Često se s prijateljicama dotaknem teme braka i naših filozofiranja zašto nam se ne žuri ili ne nam uopće ne pada napamet da se vjenčamo. Mislim da definitivno nije dobro udavati se i ženiti samo zato jer ‘mislimo da nam je vrijeme’, osjećamo pritisak društva ili iz bilo kojeg drugog razloga osim onog da to stvarno, ali stvarno želimo.

Helen Fisher, antropologinja koja proučava romantične odnose i savjetnica na dating stranici Match.com, osmislila je izraz ‘brzi seks, spora ljubav’ kako bi opisala povezanost povremenih seksualnih veza i onih dugotrajnih.

Ne samo da milenijalci, pokazalo je istraživanje na eHarmony dating stranici, kasnije ulaze u brak i stvaraju obitelj nego prethodne generacije, nego si i daju više vremena kako bi se što bolje upoznali. Zbog toga puno njih čak i po deset godina njeguje tek prijateljsku vezu, a tek onda romantičnu.

Mnogi od njih se osjećaju pre mladima za brak i jer nemaju stabilnu financijsku, a često ni životnu situaciju. Sociolozi, psiholozi i drugi stručnjaci kažu da je ovakav stav prema braku postao normom u zadnjih par desetljeća kako su žene intenzivno postale dio radnog kolektiva.

“Ljudi ne odgađaju brak jer im nije stalo do njega, nego jer im je više stalo”, kaže Benjamin Karney, profesor socijalne psihologije na California Sveučilištu. Upravo zato jer im je više stalo, brak smatraju kao posljednju kariku u građenju obitelji pa im nije problem prvo imati dijete pa se vjenčati tek nakon što malo odraste.

Kroz tu dugu fazu predanosti, kaže Fisher, imamo dosta vremena naučiti mnoge stvari o sebi, o partneru i o vašem odnosu. “Tako da kada se odlučite uploviti u brak, znate točno koga imate pored sebe i da je taj netko vrijedan čuvanja”, dodaje.

Dosta mojih frendova i frendica još nije udano i oženjeno pa sam ih pitala zašto odgađaju brak i planiraju li uopće taj korak.

Vlatka, 24

“Nikad nisam ni razmišljala o braku, nije mi posebno bitan. Ako se nekad i odlučim udati to će biti tek formalnost zbog većih prava i pogodnosti unutar bračne zajednice, ali da je to za mene nekakav dokaz vječne ljubavi i vjernosti, to nikako.”

Tea, 27

“Ja još uvijek imam podijeljena mišljenja u vezi braka. Trenutno sam u situaciji u kojoj nisam spremna na takvu obavezu jer još uvijek to vidim samo tako. Vjerujem da neki papir ili potpis nisu potrebni da bi si dvoje ljudi dokazalo ljubav, već da je međusobno poštovanje važnija stvar. Ako je potrebno da nekom paru papir označava da se ne smiju varati i slično, to mi nema smisla. S druge strane sam i tradicionalist pa ipak mislim da ima nešto za dobru sreću u ljubavi ako je prije toga ‘odrađena’ prava svadba. I da, jedva čekam biti u vjenčanici.”

Dario, 29

“Kao dijete rastavljenih roditelja, koji su se svađali zadnjih 10 godina prije rastave, meni institucija braka ne predstavlja baš ništa u životu. Nit’ je to zalog neke vječne sreće, nit’ se zbog toga par više voli. Brak je izum nekih prošlih vremena, u kojem je on značio materijalne i druge benefite za obitelji oženjenih. Danas toga više nema. Ne vidim se u braku, iako mogu zamisliti život u monogamnoj vezi punoj ljubavi i podrške.”

Lucija, 32

“Ne odgađam ga nego ga nikad ni ne planiram. Mislim da imam puno boljih načina da iskoristim ta četiri tjedna godišnjeg. Naprosto, to zahtjeva puno vremena, truda, organizacije i lijepih slatkih stvari, a jedini cilj je da svi kažu kako je bilo predivno. Meni je predivno i ležati na plaži, a i inače je puno jeftinije.”

Dean, 30

“Nikako mi se ne sviđa što me mnogi, pogotovo stariji, pitaju kada ću se konačno oženiti. Da, brak ima mnoge prednosti, ali definitivno nije rješenje za neke probleme niti u njega treba ulaziti dok smo još u stadiju zaljubljenosti. Sada još ne razmišljam o njemu, a moram priznati da se čak niti ne bih htio oženiti.”