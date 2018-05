Maštanje o drugim osobama jako je zdravo za našu vezu. Pitala sam frendice maštaju li i one

Stručnjaci kažu da je potpuno prirodno što nas uzbuđuju nove stvari pa sam pitala par frendica maštaju li o drugim frajerima

Što je za vas prevara? Kad bih ljude po gradu pitala ovo pitanje, dobila bih desetke različitih odgovora. Za neke je to poljubac s drugom osobom, seks ili čak i emotivne poruke, dok se nekima kosa na glavi diže od same pomisli da njihov partner mašta o drugim ženama tijekom seksa.

Vjerojatno ste čuli i za mikro-varanje, odnosno flertanje s nekom osobom bez prijavljivanja partneru, a pod taj pojam ubrajaju se bilo kakvi, čak i oni najmanji postupci koji ukazuju na to da smo emocionalno ili fizički usredotočeni na neku osobu van naše veze.

Potpuno je prirodno da nas uzbuđuju novi ljudi

U njega, dakle, možemo svrstati i maštanje o drugim osobama, ali sugerira li sam naziv ‘varanje’ na to da mi ili naši partneri nikada ne bi smjeli poklanjati pozornost ikome osim svojim partnerima? Koliko god je logičan odgovor da, toliko je i besmislen jer se onda nađemo u vrlo posesivnoj, nezdravoj vezi.

Neka istraživanja utvrdila su da i žene i muškarci nakon nekog vremena pokazuju određen stupanj zasićenosti ako iznova i iznova gledaju isti pornić. To sugerira, kažu stručnjaci, da je u našoj prirodi da nas uzbuđuju nove stvari i novi ljudi.

Strast se u vezi može održati samo uz svakodnevni trud

No, to nikako ne mora značiti da bismo odmah prevarile partnera ili ga ne volimo ako tu i tamo pomislimo na zgodnog frajera iz tramvaja. Vjerujte mi, i vaš partner razmišlja o drugim ženama, samo vam to vjerojatno ne bi nikada priznao.

S druge strane, puno više mašta i misli na vas, što i jest ono najvažnije. Isto tako, dugoročnu strast u vezama može se održati, ali samo ako uvodite novitete u vaš odnos poput novih načina zavođenja, različitih poza ili igračaka u seksu.