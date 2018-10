Malo smo razgovarale: Zašto smo muškarcima najzanimljivije onda kada odustanemo

Za ovim se našim velikim stolom vrte svakakve teme, popraćene s povremenim pogledima preko kompjuterskih ekrana. Evo jedna uvijek aktualna.

Previše puta smo tekst započele s rečenicom da ljudi danas više ne znaju komunicirati, da su ljubavni, emotivni i seksualni odnosi postali užasno komplicirani i da kolektivno tapkamo u mraku dok nam se ne dogodi nešto super. Samo od sebe, jer to često tako bude. Ili ne. Kako god bilo, sigurne smo da vas sve prati, ili vas je pratila, ista ili slična priča kada su u pitanju muškarci koje želite za sebe. Onda kada vi želite, njima je uvijek nešto, no kada se odlučite za nekog drugog, tko je prisutan i normalan, odjednom bi ovi od prije sve. I to ne samo, jedan. Bez problema ih možete staviti na listu čekanja. Odlučile smo ovu temu raščlaniti na nekoliko faza.

Faza 1: Gdje su nestali frajeri?

Nigdje nikoga, ni na sportu, ni u klubu, ni u tramvaju, ni na cesti. Eventualno u vožnji pogledamo frajera za volanom, ali što nam to znači kad scenarij ide: I nikada se više nisu vidjeli. Neku su iselili iz zemlje, dosta njih se i oženilo, i izbor je ostao prilično slab. S druge strane, ne žele sve žene nabaviti psa, upisati se u planinarsko društvo ili nešto treće.

Faza 2: Ipak se pojavio

Sasvim slučajno (naravno), evo njega, stasitog arhitekta sa super forama i još važnije, dobrom energijom. No, već na početku negdje je zapelo. Uglavnom bi se samo dopisivao. Možda je samo mlad? Voli žensku inicijativu? Nije ništa od navedenog, ali rado bi vezu održavo tipkajući romane. Na dejt ne bi otišao taman da ga moliš. Ipak, na kraju poziva, sve je super, ali se ipak više nikad ne javi. Ili se javi s nekom mlakom porukom. Kako je i dalje intrigantan, pustiš da stvari idu svojim tokom – do sljedeće kave promijenit će se dva godišnja doba. Tipkanje se nastavlja, traje mjesecima, i taman kada sve stavimo iza sebe i zaboravimo da postoji, evo njega – pošalje pusu.

Faza 3: Pojavila su se još dva

”To ti je tako uvijek kad si u vezi, odmah se svi aktiviraju, samo da te zbune onako usput, a ako imaš sreće nestanu jako brzo” – govori nam Sandra iz susjedne redakcije, koja je već u braku nekoliko godina i dodaje kako se ona očito na kraju trebala udati kako bi joj se javio Mr. Nesuđeni. Onda krenu poznati savjeti ženskog entouragea: ”To je uvijek tako, opuštena si i zračiš drugačije. Ne vršiš pritisak na njega, izgledaš bolje.” Super. A inače smo ultra nezanimljive i izgledamo loše? Uglavnom, možda i jesmo pokleknule u jednom od dopisivanja, ali na kraju smo sve redom shvatile kako je to sve samo ‘dobra patka’. Ništa novo u njihovim životima. Ali ni na našim mobitelima. Par otrcanih fora, koja emotivna ucjena, sve po starom.

Faza 4: Vikend rasplet

Petak navečer, nekoliko različitih mjesta u gradu, svi su večeras vani i svi nešto žele. Jedan zove 23 puta, drugi tipka kilometarske poruke, a treći stoji tu i naručuje cugu. Sve smo se našle u toj ustvari, nimalo zabavnoj situaciji. Ok, možda je zabavna sat ili dva, osobito s nekog psihološkog stajališta. A i nasmiješ se u sebi životu i svemiru. Na kraju odlazimo doma, ne treba nam ovo, što će nam njih 10, jel može jedan konkretni?