U doba online dejtanja, ima li više uopće pravila kad su u pitanju odlasci na spojeve?

Prošlo je 20 godina od čuvene romantične komedije Nore Ephron “Imaš poruku” koja je zagrebla svijet online dejtanja, novog fenomena koji je tada bio tek u povojima. Danas, u doba Tindera i Grindra, ono je postalo sasvim uobičajeno i više vas nitko neće čudno gledati kad kažete da ste partnera ili partnericu upoznali putem interneta.

S tom novom erom, pojavile su se i neke nove prakse kao što je primjerice ghosting za koji ste već vjerojatno čuli, a koji opisuje situaciju koja se dogodi kad ste s nekim otišli na nekoliko spojeva, a onda on jednostavno nestane bez objašnjenja. U nastavku smo izdvojile još nekoliko termina za koje treba znati, a jedino što nas brine jest kad ćemo ih dobiti i na hrvatskom jeziku?

Orbiting

Orbiting je pojam vrlo sličan ghostingu, a skovala ga je novinarka Man Repellera, Anna Iovinne. Do spoznaje o ovom novom trendu došla je kad je frajer nakon dva spoja prekinuo s njom odnosno jednostavno joj je prestao odgovarati na poruke, ali ju je nastavio pratiti na društvenim mrežama, lajkati joj objave pa čak i ostavljati komentare.

Prokomentirala je to s prijateljicama koje su se također susrele sa sličnom pojavom pa su je odlučile nazvati orbiting. Pod time podrazumijevaju situaciju u kojoj vas netko “drži u svojoj orbiti”, ali opet dovoljno daleko da s vama ne mora razgovarati.

Fishing

O ovom smo trendu pisale nedavno, a radi se o trendu specifičnom za Tinder. Fisheri ili pecači su osobe koje se na mrežama za dejtanje istovremeno dopisuju s više osoba kako bi uvijek imale otvorene opcije. Tako se ne obvezuju jednoj osobi, a ako to i učine brzo je ghostaju čim se pojavi nova, zanimljivija osoba.

Breadcrumbing

O breadcrumbingu se počelo pričati ove godine, a to je još jedan novi trend koji je sličan orbitingu. Do breadcrumbinga dolazi kad osoba zapravo više nije zainteresirana za vas, ali vam i dalje ponekad odgovori na poruku ili ostavi komentar ispod fotografije na Instagramu. Tako vam podižu nadu ondje gdje je realno nema, ali vas nastave držati kao otvorenu opciju za slučaj da im planovi s drugim osobama s kojima se viđaju propadnu.

Benching

Benching je situacija u kojoj se netko s vama dopisuje online, ali izbjegava kontakt uživo. Drugim riječima, drže vas na klupi dok ne ispita kakve su mu druge opcije.

Slow Fade

Slow fade je nešto kao “How to Loose a Guy in 10 Days” u stvarnom životu. Podrazumijeva pasivno-agresivno ponašanje koje je zapravo usmjereno prema prekidu do te mjere da vas partner više ne može podnositi pa se jednostavno udaljite bez dramatičnog prekida i naknadnog javljanja.

Situationship

Ovo je definicija modernih veza. Situationship su zapravo sve one veze koje jesu veze, ali nije sasvim definirano jesu li ljubavne ili prijateljske, zatvorene ili otvorene. Urban Dictionary je to opisao kao vezu koja je poput prijateljstva, ali ipak više od prijateljstva, a opet ne baš kao veza. Nisu li sve (kraće) moderne veze takve?