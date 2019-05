Ljetne avanture su uvijek zanimljive, ali ova je bila posebno uzbudljiva i vatrena

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 24-godišnje studentice novinarstva iz Zagreba

ČETVRTAK

Devet je sati ujutro, pojačana glazba u autu, trešti Rihanna, frendica vozi dok obje pjevamo iz sveg glasa “Desppeerado…”. Odlučile smo otići na more same, inače imamo cijelu ekipu, ali da smo čekale da se sve dogovorimo ne bi doslovno nikada otišle. Zaputile smo se u Starigrad, Paklenica jer ona tamo ima apartman. Prije odlaska do apartmana smo skoknule do Zadra i tamo odlučile provesti dan.

Šetale smo, pojele i popile kavu pa oko 17 krenule prema Starigradu. Raspakirale smo se i otišle u šetnju. Grad je miran, tih, jako je malo turista, a još manje mladih ljudi. Nadale smo se malo više zabavljati ovdje, ali dobro, bit ćemo i same sebi dovoljne. Ona je prekinula s dečkom prije nešto više od mjesec dana, a ja sam solo sada već tri mjeseca. Vjerojatno najduže do sada. Nisam navikla na to, ali mi je bilo potrebno da se malo maknem od svih tipova na neko vrijeme.

Vratimo se oko 22 sata u apartman i odlazimo spavati.

PETAK

Njeno jutro počinje trčanjem dok ja kuham kavu pa doručkujemo uz kavu na balkonu. Već oko 11 odlazimo do plaže i odlučimo tamo provesti što veći dio dana. Jedva smo se smjestile jer je u ovo vrijeme bilo već toliko ljudi na plaži, ali ponovno, svi barem 40 godina stariji od nas. Ili 20 mlađi. Pronalazimo mjesto na molu, pored gomile pa se bacamo u more. Ledeno je pa nam je ideja da se namažemo pekmezom i samo ležimo bila puno privlačnija. Čitamo i odmaramo, kad odjednom do nas dolaze neki klinci. Počnu nam bacati fore da smo im zgodne i jel nam se mogu pridružiti. Pitam koliko imaju godina, jedan se uvrijedi, drugi se krene nervozno smijati, a treći kaže “Pa 19, šta?” Kažem im da bi nam bilo draže da ostanemo same, oni se naljute, promrmljaju nešto u bradu i odu. Ovo je bilo slatko, stvarno.

Ne prođe niti pola sata, a nekoliko mjesta pored nas na plažu sjedaju četiri momka, rekla bih da su naše godište negdje. Pogledam prema njima sa sunčanim naočalama, a oni ništa. Okej, sve jasno. Ne bi inače imala pretpostavku da ih ne zanimamo, ali smo doslovno bile jedine djevojke mlađe od 50 godina u tom trenutku na plaži. Kažem frendici da ih pogleda, pa ona uhvati pogled jednog od njih koji joj se nasmije. Ima više sreće nego ja. Ostanemo na suncu još neko vrijeme pa ustanemo popiti piće u obližnjem kafiću.

Netom nakon što smo ustale s plaže i sjele u kafić, pojavili su se stol pored nas. Odmah su nam platili piće, ali nam se i dalje nitko nije obratio pa smo pretpostavile da su stranci, ne bi bilo čudno. Uzela sam cigaretu i nisam mogla pronaći upaljač pa se jedan od njih ponudio pomoći. Ustao je, došao do mene i pružio mi ruku. Makar sam sjedila na visokom barskom stolcu bio je dosta viši od mene. Imao je taman ten, još tamniju kosu, a zelene oči su mu okruživale dugačke i tamne trepavice na koje bi svaka djevojka bila ljubomorna. Uključujući mene. Malo sam se zagledala u njega i zavodnički rekla hvala, a on se samo nasmijao i rekao nema na čemu. Dobro, domaći su ili nas barem razumiju.

Ostanemo tako sjediti pola sata pa on ponovno dođe do mene i nudi mi upaljač. “Ako ćeš trebati i kasnije nekoga da ti zapali cigarete, rado ću uskočiti.”, kaže i nasmije se. Pita me gdje idemo večeras na što mu mi iskreno kažemo da ne znamo ništa u gradu, a ja još dodam da bi nam dobro došao vodič. Shvati što sam htjela reći i pita me za broj. Dogovorimo se naći kod mola navečer u 21 sat pa će nas oni odvesti van. Zvuči potencijalno dobro, toliko da sam u razgovoru s njim razmišljala o tome kakvog mu je mirisa koža.

Stižemo doma i spremamo se, ali nemamo pojma uopće što obući. Deremo se, dok smo uvjerene da pjevamo, na Lizzine pjesme i plešemo po apartmanu. U međuvremenu popijemo nešto vina što nam je ostalo od sinoć pa dobivamo još više inspiracije za ples i pjesmu. Izlazimo iz stana i nalazimo se s dečkima koji nas čekaju.

On je došao u kratkim maslinastim hlačama i bijeloj košulji u kojoj mu se tamna put još više ističe, a i njegove zelene oči dodatno dolaze do izražaja. Prijateljica se namjerila na njegovog prijatelja i čim smo im se približile je njemu pružila ruku. Svi se upoznajemo po prvi put, a s njima je rođakinja koja je baš iz Starigrada. Svi su rođaci i prekrasni su. Kažu da postoji jedan kafić u kojem bi nam moglo biti zabavno pa krenemo za njima.

Večer je krenula odlično, zezamo se, smijemo, pijemo i ekipa je jako na mjestu. Naravno da smo prije ovoga bile malom strahu da što ako ispadnu totalni čudaci. Srećom pa smo imale više sreće. U jednom trenutku krenemo se kucati čašama, govoreći ‘živjeli’, dok on malo ne pretjera i udari u moju čašu mrvicu prejako. Ovo rezultira razbijanjem stakla koje se raspada po cijelom stolu, a i podu. Odmah mi se krenuo ispričavati pa me tada i prvi put dodirne u isprici. Govorim kako je sve u redu i smijem se, zaista nisam ljuta. Kupim staklo sa poda i uspijem se porezati, a on trči do wc-a po papir i vode, samo da mi pomogne. Strašno je simpatičan i drag, a i dok mi drži prste zamotane u maramicu baš mi je jako, jako blizu. U jednom trenutku ga malo bolje pogledam u oči i pomalo se stresem koliko me razveseli njegov pogled.

Drži me tako za ruke, miče maramice, a ja u tom trenutku dobijem potpuni nalet samopouzdanja i uhvatim ga čvršće za ruku. Inače bi polizala krvi koje je ostalo pa to i napravim, ali uz to i lagano poližem njegove prste i pogledam ga. Potpuno se izbezumio, a onda je razvukao ogroman osmijeh od uha do uha.

Nakon toga smo počeli nagovarati sve da idemo nekuda dalje jer nam je već bilo dosadno, a i nismo sami htjeli otići. Odlučujemo se za to nakon još pola sata, a on i ja krenemo prvi. Hodam za njim dok on brzim korakom ide do plaže. Sjeda na povišeni zidić i kaže mi da sjednemo pored njega. Ispred nas je mjesečev odsjaj u moru koje lagano šumi, dok je iza nas borik i lagani zvukovi latino glazbe. Nježno osjećam i njegov parfem i razmišljam o tome kako bi tek dobro mirisalo da sam mu bliže. Kažem mu kako je za mene ovo ljeto, on se nasmije, pogleda me pa poljubi. Uhvati me dlanovima za lice i gleda me pa me ponovno ljubi. Snažan je, a usne su mu vrele i tako ukusne. Ljubimo se, a mene obuzima osjećaj ugode i uzbuđenja dok me on prima za laktove i bez ikakvog napora prebacuje preko sebe. Sjedim mu u krilu dok mi on rukama prolazi po leđima pa me malo ljubi po vratu. Lizne me jezikom, a ja ga počnem zafrkavati tako da se odmičem od njega. Kažem mu da mi treba dopustiti, a on jedva prihvati. Liznem ga po donjoj usni, pa lagano prođem po gornjoj. Smješka se. Povučem mu donju usnu i ljubim ga, a on me nastavlja ljubiti snažno i vatreno. Dodiruje me po leđima dok ga ja mazim po rukama, a onda me krene dodirivati po grudima. Osjećam nalet topline u grudima, krenemo se ljubiti malo jače, a onda nas naglo prekida njegov rođak koji je došao po nas. Moja prijateljica malo je previše popila i plače za mnom, kaže da želi ići doma. Stvarno? Sada? No dobro.

Odlazimo do nje, poljubimo se još par puta uz smijanje. Hvatam ju ispod ruku pa šećemo do apartmana. Gotova je, bacam ju u krevet i vidim poruku na mobitelu – sutra, 16 sati, plaža kod mola.

SUBOTA

Budim se sama, frendica danas ne ide trčati. Pijem kavu i jedem dok se ona oporavlja i tušira pa joj predložim da danas provedemo u hladu s obzirom na njene doživljaje sinoć. Ispriča mi kako nije sigurna je li se ljubila s onim dečkom ili nije, ali da je sigurna da joj je bilo dobro kako god. Uvijek me nasmiju njene priče. Odmaramo malo pa odlazimo na piće, a ja mu šaljem poruku da ćemo propustiti plažu danas, ali da nas mogu pronaći na plaži u kafiću.

Stižu oko 18 sati, a mi smo skoro već krenule prema doma. Stiže do mene, samo je u kupaćima bez majice pa ga gledam krišom od glave do pete. Vidim kako je promotrio i on mene pa me pita jesam li za da se bacimo u more, da se malo osvježi. Meni je ledeno, ali prihvaćam i ostavljam frendicu da popravi situaciju od jučer.

Ulazimo u more, a on me prima za ruku kada shvati da se malo tresem jer mi je hladno. Njegov stisak me ugrije jer želim da me dodiruje i po ostatku tijela. Krećem za njim i primam se za njegova ramena od iza i skačem na njega. Smije se pa skupa ulazimo u vodu. Malo se špricamo, a onda se on krene pomicati prema meni. Zaroni i izroni točno tik ispred mene. Dodirujemo se nosovima dok se smješkamo. Osjećam njegove ruke na svom golom struku i nije mi više hladno. Poljubi me. Njegove pune usne na mojima, a meni je sve toplije dok ga dodirujem po isklesanom trbuhu. Odmaknem se malo i ugrizem ga lagano za uho, a u tom trenutku osjetim njegov uzdah, a i kako me čvršće uhvatio oko struka. Imam osjećaj kao da između nas postoji neka struja, cijelo vrijeme vibrira sve oko nas. Zezamo se još malo u moru, a meni tada počinje biti previše hladno pa izlazimo.

Sjedimo u kafiću još 40-ak minuta pa mi odlazimo doma. U međuvremenu me poljubio par puta, a i cijelo vrijeme držao ruku na mojem bedru i lagano me škakljao. Hodamo prema doma, a on mi šalje poruku kako se ispričava ako je bio napadan, ali jednostavno ne može maknuti ruke s mene. Da, diraj me, ja se ne žalim. Ne odgovaram mu to, naravno, već kažem da je sve u redu i da mi nimalo ne smeta. Dogovaramo se za nalaženje u 22 sata.

Večeras počinjemo noć na plaži uz dekice i koktele. Sjedimo tako da je on u turskom sjedu, a ja sam mu u krilu. Naslonio je glavu na moje rame pa me svako malo poljubi u vrat, a ja se naslonim na njega. Ruke su mu oko mog struka, toliko sam mu blizu da mu svako malo osjetim otkucaje srca. Divan je, sladak i snažan, a miris njegove kože privlači me iz daleka. Ostanemo tako par sati s ostalima pa me on pita jesam li za da se malo prošećemo. Naravno da pristajem.

Pita me želim li vidjeti njegovu brodicu. Smijem se jer mi to zvuči kao jeftini poziv na seks, pa kažem da zapravo i može, ali jedino ako me neće sada tamo i ostaviti. Odlazimo do brodice, on uzima dekicu i spuštamo se na kamenu plažu. Sjednem, on pored mene i krene me ljubiti. Nježno, lagano, vrškom usana. Dodiruje me lagano po cijelom tijelu i krene mi spuštati naramenice od majice. Osjetim vrućinu, lagano uzdahnem, a to ga napali. Uhvati me rukama malo čvršće, a ja osjetim koliko me želi. Pogledam ga u oči, a njegov pogled mi govori kako me želi skinuti i kako me želi pored sebe.

Skidam majicu i on svoju, pa me krene ljubiti od vrata prema trbuhu. Spušta se polako i točno zna gdje se treba malo zaustaviti. Otkopčava mi hlače, a ja se ne žalim nimalo. Ljubi me uz rub gaćica dok se ja tresem od ugode. Škaklja me i paše istovremeno, a on to osjeti pa krene malo brže i jače. Skida me, a ja želim osjetiti da me dodiruje. To i radi, prstima, nježno, dok me ljubi i dok ja njega čvrsto hvatam za ruke. Lagano mu grebem leđa od ugode, uzdišem i stenjem, a njega to navede da bude još brži i jači. U pozadini se čuje udaranje valova i zvukovi neke ritmične glazbe, a on pomiče prste upravo u tom ritmu. Ne želim doći do kraja ovako pa mu odmičem ruku i krenem ga ljubiti po vratu i tijelu. Shvati što govorim pa skida traperice. Dok sjedi kažem mu da legne pa sjednem na njega. Vrući smo oboje, znojni i željni.

Jak je i spreman za mene, pa me prije završnog čina još malo dira. Namještam se dok ga gledam u oči. Ljubi me, a onda nas oboje obuzme osjećaj ugode i lagano zastenjemo. Krenem se pomicati u ritmu i osjećam kako mi savršeno odgovara. Ljubimo se i pomičemo u ritmu dok me on rukama obavija oko cijelog struka. Prima me čvrsto uz sebe i ubrza ritam. Uspravljam se, on me drži za grudi i stražnjicu, još ubrza ritam, a ja osjetim potpuni delirij. Nestanem u trenutku, izgubim osjećaj u nogama i trnci me prolaze. Uživam i tresem se, što njega još više pali. Mazi me dok se malo nisam odmorila, a onda ubrza ritam i uživa do kraja. Gledam ga kako završava i tako je prokleto seksi. Legne pored mene i krenemo se ljubiti i brzo se oblačimo. Ljubimo se i dalje i ne želim doma.

Tek tada pogledam mobitel i vidim poruku od prije 15-ak minuta da me ona čeka da odemo zajedno doma. Pozdravljamo se i kažemo si da se moramo vidjeti sutra.

NEDJELJA

Zvoni mi mobitel oko 12 sati, još uvijek sam u polusnu. Zove me on i pita jesam za kavu. Kažem da zašto ne, pa se nakon tuša spuštam u grad. Prijateljica još spava, ona je isto imala zabavnu večer.

Dolazim do njega i skačem mu u zagrljaj dok me ljubi. Kao da nema nikoga oko nas, samo on, ja i naše usne. Sjedamo na kavu pa kasnije zovem prijateljicu da nam se pridruži, a i on rođaka. Oni dolaze, odlazimo na ručak, provedemo nešto malo vremena na plaži, a onda svako svom domu. Pozvao nas je navečer kod sebe na druženje.

Dolazimo oko 23 sata, već se ponašamo kao da smo zajedno. On nema nikakav problem s time da me ljubi pred svim svojim prijateljima i rođacima. Sada mi tek pada na pamet kako sigurno ni blizu nisam jedina s kojom ovakvo nešto radi. No, maknem te misli i kažem si kako ionako idem nazad za Zagreb za dva dana. Družimo se kao da smo zajedno pa dio odluči otići u klub, a nekolicina nas ostaje u kući. Pita me želim li otići do njegove sobe, a ja ga pitam koliko djevojaka je tamo već bilo. Smije se i kaže da ne zna broj na što se ja malo naživciram i potpuno izgubim želju. Skužim da sam mu ja trenutno samo pohod i to je to. Kažem mu kako sam se dogovorila s prijateljicom da ćemo ranije doma pa odlazim do nje i kažem joj da idemo. Zbunjena je, ali me sluša.

Stižemo u apartman, ja ludim, a ona mi se smije i pomalo ruga jer ipak, što sam očekivala. Prihvatim to i kažem sama sebi da sam upravo to i htjela, a i da ni ja nisam ništa bolja od njega. Istovremeno mi stiže njegova poruka u kojoj mi je napisao samo pusu i ‘Nadam se da nisam nešto krivo rekao.’; klasika. Odgovaram mu da nije i da neka ne brine. Dogovorimo se vidjeti sutra popodne.

PONEDJELJAK

Jutro i prijepodne provodimo na plaži uz glazbu i prženje na suncu. Ignoriram mobitel i nimalo me ne zanima što on ili netko drugi šalje. Oko 16 odlazimo doma pa pogledam mobitel i vidim da me pitao da se nađemo u 16. Šaljem mu kako tek sada vidim i da može oko 18.

Nalazimo se, on me ljubi i sve je divno. Sladak je, zgodan je, opet, jako, a i od kad sam stigla mi daje komplimente za sve na meni i o meni. Objašnjava mi kako nije ništa krivo mislio i da mu se stvarno sviđam. Pričamo malo o tome što nakon ljeta i pita me imam li koga u Zagrebu. On kaže kako je sada u nekom čudnom periodu s bivšom djevojkom na što ja ostanem malo tužna jer to znači da već postoji netko u njegovom životu. Bez obzira na to me ljubi i grli, kao da sam mu ja ipak više važna.

Dogovorili smo se vidjeti navečer, samo on i ja. Stižem do njega i dočeka me večera koju je, navodno, on radio. Jedemo i družimo se. Osim što je lijep, pametan je, ali dosta nesiguran te kako sam kaže, da ja nisam reagirala, vjerojatno ne bi niti on. Kažem mu kako bi rado ponovno reagirala. Shvati što sam htjela reći i kaže mi da neka ga pratim. Hodamo do njegove sobe, a on me gurne na zid i ljubi me čvrsto. Podižem se na njega oko struka dok me on prima za stražnjicu. Ljubimo se, vatreno je i već sam mu cijelo tijelo ispipala. Ulazimo u njegovu sobu i baca me na krevet. Skida me odmah, kao i ja njega, pa se podiže iznad mene. Uz malo ljubljenja i griženja, namješta se i krenemo se pomicati u ritmu. Još je bolje nego prvi put i cijelo vrijeme osjećam trnce od glave do vrha nožnih prstiju. Uživam sa svakim njegovim pokretom kada se jače nasloni, jače uhvati i dodiruje. Završavamo gotovo istovremeno, a ja gubim dah.

Ležimo goli jedan pored drugoga i meni je već žao što moram ići kući uskoro. Tada mi kaže kako on sutra popodne već mora za Zadar pa nazad u Srbiju. Krenemo malo pričati o tome što nas čeka, ali ipak prestanemo pa si kažemo da ćemo to riješiti kada za to dođe vrijeme. Mazimo se, grlimo se i tako zaspimo, a moj mobitel tužno zvoni na prvom katu.

UTORAK

Budim se potpuno izgubljena, tražim mobitel, shvaćam gdje sam i uhvati me panika. Budim ga, prije toga ga ljubim, a on me hvata nazad u krevet. Ljubimo se i ne mogu se maknuti od njega i samo ga želim pored sebe. Uspijem nekako ustati pa dolazim do mobitela i shvaćam da bi već stvarno morala kući.

Ostanem malo s njim dok se sprema i još se puno, puno ljubimo prije nego ode. Odlazim doma pomalo tužna i ostatak dana provodim s prijateljicom na plaži i na kavi. Navečer popijemo bocu rosea zajedno, ostale smo same sa svim onim prestarim i premladim ljudima. Spremamo kofere pa to završi kao modna revija i odlazimo spavati spremne za put kući sutra.