Kupila sam lisice kako bih za krevet zavezala svog mlađeg kolegu, isplatilo se

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s odvjetnicom iz Splita (30)

Prvi dan

Iz kreveta se dižem u 7 sati kako bih u teretani potrošila kalorije kojeg sam ovog vikenda tako nepromišljeno natrpala u sebe. U 9 i 30 stižem na posao, a u slušalicama mi trešti Beyonce. Srećom pa mi je ured u centru, blizu teretane. Ponedjeljkom je posao nekako uvijek usporen, počinjem raditi na nekoj prezentaciji. Mateja nema na vidiku. On je tri godine mlađi, a mutimo već nekoliko mjeseci. Naš prvi put je bio totalno spontan i genijalan, oboje smo se navukli. Danas mu je rođendan, možda ga zato nema.

Konačno ga vidim na hodniku, napaljena sam, već fantaziram o nekom brzinskom seksu. Dolazi mi poruka od Andrije kako bih potvrdila planove za sutra. Upoznala sam ga u obližnjem kafiću u kojeg zalaze pravnici i prvi nam je dejt bio super. Jako je privlačan, ali nedavno sam prekinula dugogodišnju vezu i želim ići polako. Nalijećem na Mateja u kuhinji i čestitam mu rođendan. Govorim mu da imam poklon za njega. Sugerira da mu ga dam u četvrtak. Jedva ga čekam vidjeti.

Drugi dan

Deset je sati prijepodne, gledam u Matejevu guzu dok pijem kavu. Totalno sam opsjednuta seksom otkako sam prekinula s bivšim. U 7 i 30 imam dejt s Andrijom. Nakon 2 travarice počinjemo se hvatati u separeu Geta. Ljubimo se i na cesti dok me prati kući, odlučili smo hodati.

Hvata me za guzu ispred moje zgrade dok se nadam da nitko od susjeda neće vidjeti. Tu svi znaju svakoga, Split je veliki mali grad. Svaki dan me ispituju kad ću se udati i imati djecu. Dok razmišljam o tome, Andrija mi diže suknju i stavlja ruku u gaćice. Prekidam ga i kažem da ćemo to ostaviti za neki drugi put. U 10 i 30 perem zube i idem spavati, ipak radim sutra.

Treći dan

Budim se umorna. Grabim mobitel kako bih vidjela imam li novih poruka. Ništa. Nada. Andrija mi se nije javio. Srce mi malo potone i na trenutak se vratim u vrijeme kad sam imala 24 godine i tek počinjala romansu s bivšim. Pitam se zašto sam i dalje tako nesigurna.

Na poslu je dosadno pa vrijeme ubijam tipkajući s frendicama i pričam im o svom sinoćnjem dejtu. Andrija mi oko 13 konačno šalje poruku – pomalo je hladna, ali hej, barem imam Mateja. Idem kući, predvečer imam neki event na kojem će biti hrpa ljudi iz moje branše pa planiram ići.

Event je dosadan, pijem šampanjac sama i s terase hotela gledam prema Braču. Okrenem se i vidim nekog super zgodnog tipa na drugoj strani prostorije. Nalazim prijateljicu i govorim joj kako mi se sviđa – imam sreće, on je frend njezinog dečka i nakon eventa zajedno idu na piće. Poziva me da im se pridružim što rado prihvaćam. To se pretvara u piće, pa večeru, pa još pića. U ponoć se frendica i njezin dečko izvlače na sutrašnji radni dan, pitam zgodnog frajera želi li nastaviti druženje. Neočekivano završavam u njegovom stanu, dira me i stavlja mi prste u usta. Dok se seksamo pitam se gdje je ovaj frajer bio posljednjih mjeseci mog života. Nakon seksa se odijevam i zovem taksi, radim sutra. Dajem pusu zgodnom frajeru.

Četvrti dan

U uredu sam, ali još uvijek razmišljam o sinoćnjoj ševi. Dan mi prolazi brzo, imam dosta posla, a Matej se pravi hladan opet. Tu i tamo mi dobaci onaj je*ački pogled, večeras ću mu dati rođendanski poklon.

Popodne se nalazim s frendicom Nikolinom na kavi. Pričam joj što me čeka večeras, a ona me nagovara da odemo u sex shop kako bih si nabavila nešto. Začudo pristajem i iz dućana izlazim s parom lisica.

Matej taksijem dolazi do mog stana, počinjemo se hvatati s vrata. Osjećam koliko je napaljen kroz hlače. Uh, nedostajao mi je. Nosim super seksi korzet. ‘Wow’, kaže. Pitam ga je li ikad koristio lisice tijekom seksa. Odgovara da nije, ali da nema ništa protiv. Jašem ga dok je vezan za uzglavlje mog kreveta. Uživam u ovom dominantnom seksu. Nakon nekog vremena, on je na meni, staje sekundu prije svršavanja i spušta se dolje. Nakon što svršim, vraća se i nastavljamo se seksati. Oko 11 mora ići, sutra oboje imamo rane sastanke s klijentima.

Peti dan

Budim se u 7, potpuno sam skršena. Gegam se do posla. Imam sastanke pa pijem dvije kave kako bih se razbudila. Oko 10 i 45 hvatam Matejev pogled. Kroz glavu mi prolazi da je prije manje od 12 sati bio gol i vezan za moj krevet, a sad se pravimo kako se ništa nije dogodilo.

Boli me glava, podne je. Na brzinu jedem sendvič i nastavljam s poslom. Popodne se nalazim s Anitom, frendicom iz Zagreba koju obožavam. Smijemo se i grlimo nakon što izađe iz busa. Sjedamo na klupe na rivi i pričamo satima. Nakon nekoliko sati razgovora kupujemo sendviče u pothodniku i idemo doma. Ona spava kod staraca koji žive blizu mene tako da pješačimo i pričamo.

Šesti dan

Budim se u 9, vani je prekrasan dan. Odlučujem da ću otići na trčanje Marjanom. Kod kuće se tuširam i izlazim van, imam zakazanu manikuru i pedikuru. Danas imam dejt s Davidom, frajerom koji mi je uporno slao poruke preko Fejsa. Čini mi se kao zanimljiv i zgodan tip, zašto ne?

Ulazim u bar gdje smo se dogovorili naći. Vidim ga za stolom samo što baš i ne izgleda kao na slici – ima jedno 100 kilograma više. Oklijevajući sjedam za stol. Pijem čašu vina, pristojno odbijam drugu i izlazim iz bara. U Đardinu se nalazim s frendicom s posla i njezinim dečkom, idemo na par pića na rivu. Sjedimo kraj nekih simpatičnih Parižana, jedan mi je zapeo za oko. Svi skupa idemo u disko na Baćama, plešem cijelu večer sa zgodnim Francuzom. Vodim ga u svoj stan. Oboje smo previše pijani i umorni za seks pa se malo mazimo i zaspemo ispred televizora.

Sedmi dan

Parižanin me budi poljupcima, ali meni se baš jako povraća. Sinoć sam mu obećala da ću ga voditi na Marjan pa perem zube, navlačim trenirku i izlazimo van. Zapravo ima jako dobar smisao za humor.

Kasnije zajedno jedemo wok na rivi, pozdravljamo se pusama u oba obraza. Idem kući taksijem. Moram u krevet. Nisam više 18-godišnjakinja koja može popiti svaku večer i sljedeći se dan probuditi kao da se ništa nije dogodilo.