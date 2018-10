Koliko dugo ćemo ostati u vezi iako nismo zadovoljne? Ispitala sam par cura što one kažu o tome

Bez obzira na to što ste možda svjesne da to s vama i vašim partnerom više zaista ne ide, ne znači da je prekid zbog toga lakše obaviti. Ako ste se ikada borile s time da izađete iz veze u kojoj vam zapravo nije bilo dobro, niste jedine i normalne ste.

To je dokazalo i istraživanje Časopisa za ličnost i socijalnu psihologiju koje je pokazalo kako se žene i muškarci često dovode u situaciju da ostaju u vezi u kojoj nisu zadovoljni. Razlog tome je udovoljavanje partneru, točnije, briga oko toga kako će prekid utjecati na tu drugu osobu.

U prvoj studiji koristili su uzorak od 1348 sudionika, a u drugoj 500. Prva studija je uključivala pitanja o dinamici veze. Uz to su bili praćeni 10 tjedana kako bi se vidjelo jesu li ili nisu ostali u toj vezi. Drugo istraživanje je trajalo dva mjeseca, a ispitivači su koristili nekoliko anketa kako bi uvidjeli zašto neki ljudi žele izaći iz svoje veze.

Rezultati i zaključci su kod oba istraživanja bili jako slični. Oni koji su bili više ili duže vezani imali su veći problem s odlaskom iz veze makar su možda bili nezadovoljni. Kada bi ljudi pretpostavili da je partner uključen i zainteresiran za vezu, tada bi druga osoba puno teže inicirala prekid. Ukratko, cilj je da se ne povrijedi partner, što prikazuje da je stvar u zabrinutosti oko osjećanja krivnje.

S obzirom na to da poznajem mnogo djevojaka koje su baš iz sličnih razloga ostajale u lošim vezama, ispitala sam ih malo koji su bili njihovi razlozi i što misle zašto druge žene ostaju u vezama s kojima nisu zadovoljne.

Kristina, 25

“Bila sam u vezi oko četiri godine, a već sam zadnjih pola godine razmišljala o tome kako to za mene nije to. Pokušavala sam pronaći način da ostanemo zajedno i da ne prekinemo jer sam se bojala da bi prekid mogao biti grozna ideja. Voljela sam ga, možda ga još uvijek malo volim, ali znala sam da naša veza nema smisla. Bez obzira na to ostala sam sve dok nisam vidjela da se on dobro snašao u svom životu, dovoljno da bi mogao biti bez mene. Danas me i dalje ubija krivnja jer brinem jesam li ga previše povrijedila, a zapravo sam napravila dobro i meni i njemu.”

Valerija, 32

“Nisam imala priliku ostati u vezi u kojoj nisam htjela biti, ali se skoro i to dogodilo. Ljudi budu nesigurni i strah ih je, ali isto tako budu sebični i misle da znaju što je najbolje za drugu osobu, i projiciraju na tu osobu neke svoje želje, nade, ideje o tome kako bi trebala ljubav/život izgledati. To nije zdravo i nikako nije pokazatelj dobrog i zdravog odnosa.”

Mihaela, 26

“Ja osobno nisam nikada ostala u vezi u kojoj nisam htjela biti. Mislim da ljudi to rade jer se jednim dijelom nadaju da će možda biti bolje, da će se dogoditi neke promjene. Ostalo ne vidim kao razlog za bit u vezi, moguće još i zbog sažaljenja nad tom osobom i samima sobom. Nitko ne želi biti povrijeđen”

Lorena, 33

“Ovo je dosta intimno, ali da, imala sam tu situaciju i imam osjećaj kao da je imam trenutno. U vezi sam šest godina, a o prekidu sam razmišljala već preko deset puta. Možda je razlog tome to što se bojim da ipak on i ja nismo jedno za drugo. S druge strane, razlog zašto nisam nikada prekinula bio je samo strah. Bojala sam se da ću baciti u vjetar svih tih pet, šest godina i naprosto to nisam nikada napravila. Sada me zaručio i rekla sam da. Ne vidim da bi mogla biti s nekim drugim, navikla sam na njega i poznaje me više nego itko drugi. Možda griješim i možda si lažem, ali sada sam sretna s njim.”

Ivona, 37

“Do sada mi se još nije dogodilo da sam ostala u vezi u kojoj nisam htjela više biti. Nekad sam ja, a nekad druga strana shvatili da to nije to i svatko je otišao svojim putem. Shvatila sam da nema potrebe da mučimo jedno drugo nečim što ne ide. Vidjela sam oko sebe kako neki ostaju u vezi u kojoj nisu baš najsretniji nekad zbog navike, nekad iz straha od usamljenosti, a nekad se nadaju da će se druga strana promijeniti pa će i ta veza uspjeti.”

Mateja, 28

“Nisam nikada ostala u vezi u kojoj zapravo nisam htjela biti. Možda ljudi to rade zbog vlastite nesigurnosti. Mislim da se ljudi često podcjenjuju i zadovoljavaju polovičnim rješenjima. Kada ljudi nauče cijeniti sami sebe tada uzimaju uzde u svoje ruke i ne ignoriraju situacije koje ne znaju riješiti. Poput recimo loše veze. Ali primijetila sam da malo ljudi zapravo želi raditi na sebi i odbija osvijestiti svoje mane, češće se fokusiraju na tuđe. Ili idu za idejom da će se stvari riješiti same od sebe.”

Andrea, 33

“Ja sam ostala tako u prošloj vezi s bivšim dečkom duže no što je to bilo potrebno jer sam mislila da će se neke meni važne stvari promijeniti. Generalno sam se nadala da će se neke stvari u odnosu promijeniti, ali nisu. Mislim da ljudi iz raznih razloga ostaju u lošim vezama, a jedan od njih je sigurno strah od samoće i da neće naći nikog više s kime bi se ovako slagali ili da neće naći nekoga tko će ih voljeti kao sadašnji partner.”

Ivana, 27

“Da, bilo je par intervala za prekide. Svaki put je bio isti razlog za prekid, ali me uvijek bilo strah prekinut zbog onih blesavih razmišljanja ‘nikada neću naći nikoga nakon njega’, ‘ne da mi se ponovno sve ispočetka’, ‘hoću li moći biti intimna s nekim drugim uopće’, ‘ne želim ga povrijediti, on će biti jako tužan’. On je meni bio bitniji od mene same. Mislim da ljudi to rade iz sličnih razloga.”

Josipa, 33

“Ja nikada nisam htjela biti u nečemu u čemu nisam htjela biti. Nikada nisam odugovlačila niti navlačila drugu osobu ako sam znala da je bolje da nismo zajedno. Vjerujem da ljudi to rade i ostaju u lošim vezama jer se boje promjena. To je jedan od najčešćih razloga zbog kojih znam da su moje frendice ostajale s krivim tipovima.”

Iva, 28

“Ja osobno nisam imala tu situaciju, ali znam djevojku koja je. Bila je u dugoj vezi i znam da je ostala s njim samo zato jer se bojala da će nakon njega ostati sama. Kao da nije bio nitko drugi osim njega. Brinula se oko toga što će on misliti i kako će njemu biti umjesto da se pobrinula za sebe.”

Gordana, 27

“Imala sam tu situaciju nekoliko puta, zapravo sa gotovo svakim svojim dečkom. Prvi je bio jako pasivan u vezi i više nisam imala želju biti s takvim tipom, a s druge strane nije radio baš ništa krivo pa nisam nikako mogla pronaći konkretan razlog koji bi bio vrijedan prekida i da mu slomim srce. Ostali smo zajedno još neko duže vrijeme dok nisam počela kužiti da me interesiraju drugi dečki. To mi je bio pokazatelj da trebam prekinuti.”

Lea, 33

“Nakon dvije godine veze s bivšim dečkom mi je već bilo jasno i očito da mnogo toga ne funkcionira, ali mi je on bio prva velika i ozbiljna veza zbog čega sam mislila da puno toga trebam trpiti, sve ono što nije štimalo. Mislila sam da bolje od toga ne može i da sve to tako mora biti i izgledati. Na kraju sam pukla jer me praktički prevario pa smo napokon prekinuli. Da se razumijemo, bili smo zajedno sve skupa pet godina na kraju.”

Antonela, 30

“Joj, da, imam jednu takvu priču. Prohodala sam s tim dečkom dosta brzo nakon prekida s bivšim i nisam previše razmišljala o tome kako si pašemo. Naravno, u puno toga mi nije odgovarao, ali je bio strašno zaljubljen u mene, a ja nisam htjela biti sama. Praktički smo gurali tu vezu do kraja dok se netko napokon nije odlučio reći istinu. Zapravo nismo bili zadovoljni ni on niti ja, ali smo samo željeli imati nekoga. Danas smo dobri prijatelji.”

Mirela, 36

“Ja sam u većini slučajeva ostajala u vezama i kad je već bilo očito da nam nema spasa, ali ipak sam ih voljela i nisam mogla skupiti snage da prekinemo. Pomirila bi se s manama u našim vezama dok ne bi naišao netko novi tko bi mi pokazao da može biti bolje. Ta osoba mi je dala motivaciju da izađem iz veze u kojoj nisam bila sretna. Tako i dan danas skačem iz veze u vezu, jednostavno zato jer sam svaku od njih trebala prekinuti puno puno ranije nego što jesam.”

Lucija, 25

“Trenutno sam u takvoj vezi. Da, užasno zvuči i tužno je za mene i njega, ali jednostavno znam da nismo jedno za drugo. Ima mnogo stvari koje mi smetaju kod njega, ali i dalje ostajem u toj vezi. Zašto? Nisam ni ja sigurna. Koliko god da mi ne paše po mnogim stvarima, neke su bolje nego kod ijednog dečka do sada. Odgovara mi u mnogo toga, ali nekako ne vidim da bi mogla biti s njim do kraja života. Vjerujem da ljudi ostaju u lošim vezama upravo iz ovog razloga – nije dovoljno loše da odem, a opet nije dovoljno dobro pa razmišljam o prekidu. Mene će moja krivnja jednog dana ubiti, sto posto.”